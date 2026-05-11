Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo 9 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 11 Maggio 2026 ☁ 18°C Nuvoloso · Picco 24°C CIELO In miglioramento PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 11 Maggio 09:00 ⛅ 19° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ☀ 22° 13:00 ☀ 23° 14:00 ☀ 23° 15:00 ☀ 24° 16:00 ☀ 23° 17:00 ☀ 23° 18:00 ☀ 22° ⚠ Allerta gialla vento nel Lazio fino a martedì pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 11 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 3° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R3 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale Ottavi di Finale Femminile · Terra Battuta WTA R4 ☁ Nuvoloso

Campo Centrale – ore 11:00

Sorana Cirstea vs Linda Noskova



Coco Gauff vs Iva Jovic (Non prima 12:30)



Jannik Sinner vs Alexei Popyrin (Non prima 15:00)



Flavio Cobolli vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 19:00)



Karolina Pliskova vs (2) Elena Rybakina Non prima 20:30



BNP Paribas Arena – ore 11:00

Mattia Bellucci vs Martin Landaluce



Frances Tiafoe vs Andrea Pellegrino



Elina Svitolina vs Nikola Bartunkova (Non prima 15:00)



Pablo Llamas Ruiz vs Daniil Medvedev



(15) Naomi Osaka vs (4) Iga Swiatek Non prima 18:00



Supertennis Arena – ore 11:00

Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina



Brandon Nakashima vs Nikoloz Basilashvili



Elise Mertens vs Mirra Andreeva



Yuki Bhambri / Michael Venus vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



Sara Errani / Jasmine Paolini vs Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti



Pietrangeli – ore 11:00

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Anna Kalinskaya vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)



Mariano Navone vs Hamad Medjedovic



Jessica Pegula vs Anastasia Potapova



Marie Bouzkova / Alexandra Panova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani



Court 13 – ore 11:00

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad



Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic



Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi



Harri Heliovaara / Henry Patten vs Tommy Paul / Ethan Quinn



Robert Cash / JJ Tracy vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Court 1 – ore 11:00

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch



Christian Harrison / Neal Skupski vs Orlando Luz / Rafael Matos



Theo Arribage / Albano Olivetti vs Alex Michelsen / Learner Tien



Alexander Bublik / Marc Polmans vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



Miyu Kato / Andreja Klepac vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Non prima 16:00)



Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



