Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo 9 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)
Campo Centrale – ore 11:00
Sorana Cirstea vs Linda Noskova
Coco Gauff vs Iva Jovic (Non prima 12:30)
Jannik Sinner vs Alexei Popyrin (Non prima 15:00)
Flavio Cobolli vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 19:00)
Karolina Pliskova vs (2) Elena Rybakina Non prima 20:30
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Mattia Bellucci vs Martin Landaluce
Frances Tiafoe vs Andrea Pellegrino
Elina Svitolina vs Nikola Bartunkova (Non prima 15:00)
Pablo Llamas Ruiz vs Daniil Medvedev
(15) Naomi Osaka vs (4) Iga Swiatek Non prima 18:00
Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina
Brandon Nakashima vs Nikoloz Basilashvili
Elise Mertens vs Mirra Andreeva
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
Pietrangeli – ore 11:00
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Anna Kalinskaya vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)
Mariano Navone vs Hamad Medjedovic
Jessica Pegula vs Anastasia Potapova
Marie Bouzkova / Alexandra Panova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Court 13 – ore 11:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Tommy Paul / Ethan Quinn
Robert Cash / JJ Tracy vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Court 1 – ore 11:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Christian Harrison / Neal Skupski vs Orlando Luz / Rafael Matos
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Alex Michelsen / Learner Tien
Alexander Bublik / Marc Polmans vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Miyu Kato / Andreja Klepac vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Non prima 16:00)
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
