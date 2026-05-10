Masters 1000 Roma: Che peccato Arnaldi! Rimonta un Jodar straripante ma si inceppa avanti di un break nel terzo set e cede allo spagnolo
Si ferma al terzo turno il cammino di Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro reagisce dopo un primo set complicatissimo, porta la sfida al parziale decisivo, ma alla fine deve cedere al talento spagnolo Rafael Jódar.
Matteo Arnaldi saluta gli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo una battaglia in tre set contro Rafael Jódar. Il giovane spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.
Per Arnaldi resta il rammarico di una partita iniziata molto male, rimessa in piedi con carattere e poi sfuggita nella fase decisiva del terzo set. Dopo la splendida vittoria contro Alex De Minaur, il sanremese cercava un altro risultato di grande prestigio davanti al pubblico del Foro Italico, ma ha trovato sulla sua strada un Jódar estremamente solido nei momenti più importanti.
Jodar parte come un treno inarrestabile: è un muro da fondo campo, rimette ogni palla con una intensità e qualità tale da stordire Arnaldi e il pubblico del Centrale. In pochi minuti lo spagnolo ha preso possesso del campo e ha controllato le operazioni, volando 5-0 con tre break. Dominio. Arnaldi riesce ad entrare in partita prendendosi più rischi, avanzando la posizione sul campo e andando più dritto al centro, una mossa che ha tolto le prime certezze all’avversario. Jodar restituisce un break, ma sul 5-1 strappa ancora il servizio all’italiano e si aggiudica il set per 6-1. Un set fantastico per Jodar, ma la reazione di Arnaldi provoca il suo ingresso in partita e dal secondo set lo scenario cambia radicalmente, anche alla bravura di Matteo nel coinvolgere il pubblico, chiamato a gran voce dopo ogni punto.
Jodar infatti riparte con meno certezze e sbagliando col diritto, soprattutto quando l’italiano riesce a spingere sul rovescio e quindi far correre lo spagnolo verso destra. Jodar subisce un break a zero in apertura e Arnaldi vola avanti 2-0. Il set scorre via per alcuni game sui turni di servizio, fino al 3-2 quando l’italiano perde efficacia al servizio, affretta i tempi dei suoi attacchi e subisce il contro break di Jodar a 15, per il 3 pari. La bagarre diventa totale nel rush finale del parziale. Jodar inizia male il turno di servizio sul 4 pari, un errore che lo irrigidisce mentre Arnaldi spinge, rischia, attacca con decisione e sospinto dal pubblico – tutto per lui – va a prendersi un nuovo allungo che lo porta sul 5-4, a servire per il set. Jodar non ci sta, e nonostante un ace dell’italiano strappa una chance del contro break sul 30-40. Arnaldi non trema e salva la palla break, nel delirio del Centrale, e ai vantaggi chiude il set per 6-4. Una grande reazione e set meritato, con Jodar più stanco di gambe (meno veloce nella copertura del campo) e di testa, anche per la pressione del contesto tutto a favore del giocatore di casa.
Il terzo set riparte con Jodar al servizio ma la battuta non lo aiuta e il diritto è poco preciso. Arnaldi invece gioca profondo, spinge negli angoli dopo una buona risposta. Rafael commette un doppio fallo che gli costa una palla break, e il break Arnaldi se lo prende, è in vantaggio e può fare corsa di testa. Il set scorre via sui game di servizio fino al 3-2 quando l’azzurro incappa in un pessimo turno di servizio, con un errore di volo e un rovescio out un doppio fallo sul 30-40 che consegnano il contro break allo spagnolo, per il 3 pari. Jodar torna avanti con un buon turno di servizio mentre Arnaldi sembra aver esaurito la forza in spinta e sicurezza. Sul 4-3 è di nuovo sotto alla battuta, sbaglia sulla pressione di Jodar e si ritrova sul 30-40. Matteo è titubante in spinta, ha perso brillantezza e Jodar si fa trovare pronto, con un diritto strappa il break che lo manda a servire per il match sul 5-3. La partita si chiude a favore dello spagnolo per 6-3. Applausi ad Arnaldi, ritrovato sul piano del gioco dopo mesi bui, ma che peccato la rimonta subita.
Finisce così la corsa di Arnaldi, protagonista comunque di una settimana importante a Roma. Il ligure ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto per la capacità di reagire dopo un primo set molto complicato, ma non è bastato contro un avversario in grande fiducia e capace di giocare con personalità nei momenti chiave.
Jódar avanza agli ottavi di finale, mentre Arnaldi lascia il Foro Italico tra gli applausi dopo un torneo comunque positivo.
Marco Rossi
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, Matteo Arnaldi
Grande peccato, in futuro non so quante occasioni avrà di battere Jodar. Però abbiamo ritrovato un bel giocatore.
L’ho detto ieri ad un paio di amici appassionati…spero in Musetti e Darderi nella parte bassa del tabellone e farò un gran tifo per loro, ma secondo me la finale di Roma 2026 sarà Sinner – Jodar
@ robdes12 (#4611965)
Mettiti l’anima in Pace io l’ho già fatto e ogni volta che Jannik battezza il fenomeno di turno è tripla goduria
@ Giuli (#4611976)
Credo che Jodar possa entrare già quest’ anno in top ten se continua così sarebbe epico ed è già adesso il giocatore più migliorato.
E se non sarà al master 2026 ci entrerà gli anni a
seguire.E’ un fenomeno con moltissimi margini di miglioramento ed quello che ha il ” suono ” della racchetta più vicino a Sinner
Matteo sta migliorando e ritornando competitivo. Oggi ha pagato dazio per essere partito addormentato per un set e per aver fatto qualche pasticcio doloroso sul più belo del terzo per poi disunirsi.
Non si leverà mai di dosso quella discontinuità che gli è propria (le arnaldate) ma prima o poi un 250 lo porta a casa.
Su Jòdar si stanno sprecando prematuramente aggettivi ridondanti. La stoffa c’è e sicuramente farà una buona carriera. Quanto buona si vedrà. Di qui a parlare di uno sfidante a slam dei due mostri ce ne corre.
Rammento che per vincere uno slam vanno vinti 21 set o, se si preferisce, non se ne possono perdere più di 14. E non è che sia un percorso facilissimo.
Non escludo che un giorno Jòdar ce la faccia, ma rammento che si diceva lo stesso di Rune quando ancora di Sinner si diceva che non era in grado di battere top 10, che lo si diceva di Fils che non risulta abbia ancora alzato le mani su un 1000 (e perfino di Van Assche), che o si diceva di Mensik (da qualcuno già detto Immensik) che ha vinto un 1000 ma sfraceli ancora non pare averne fatti, che lo si diceva di Prizmic (che ora avendo battuto uno Djokovic oggettivamente non al meglio qualcuno già rifrulla come fenomeno), lo si diceva di Basavareddy, Dodig, Schwarzler. Lo si diceva di Korda e Draper (che forse erano quelli più papabili ma si sono rotti più volte come anche Stricker che comunque valeva meno di loro), lo si diceva di Lehecka (che buono è buono e pare anche in forma attualmente essendo arrivato in finale a Miami ma ….). Lo si diceva di Riedi e Feldbausch
Continuo?
Insomma Jòdar deve ancora mangiare chorizo e pan y tomate prima di poterlo battezzare come top player.
Per arrivare a essere dfinito fenomeno non basta battere un Arnaldi sciupone
Cambia pusher
Sei anche tu tra i sapientoni e “so tutto io” che hanno già scritto che alla sua età questo è molto più forte di Sinner e presto sarà il nuovo n°1? … e adesso scrivi che può vincere il RG. Posa il fiasco che hai bevuto troppo nel weekend
Matteo è stato bravissimo e ha perso per un’incollatura(equinamente parlando)!Lo spagnolo è di una bravura impressionante, subito dopo Carlos e Jannik , ma a pochissima distanza dai due!
Peccato Arnaldi, se la stava giocando con Jódar. Se non altro tra Cagliari e Roma dovrebbe aver riacquisito un po’ di fiducia
Arnaldi ha pagato una pessima partenza, ma sullo 0-5 del primo set ha iniziato a prendere le misure allo spagnolo e fosse riuscito a prolungarlo forse avrebbe tolto qualche certezza in più a Jodar; questo ha dimostrato di soffrire i cambi di ritmo di Arnaldi e la profondità dei suoi colpi, ma è stato bravo a non abbattersi dopo il 2 set e a reagire al break di inizio 3 set. In ogni caso grandissima prestazione del nostro e peccato per il calo fisico evidente dalla metà del 3 set, dov’è mancata soprattutto la prima di servizio e sulla seconda (più abbordabile) lo spagnolo ha fatto la differenza entrando bene dentro il campo e costringendo Arnaldi sempre a difendersi con i denti.
Da ricovero…..
Si, speraci. Oggi poteva anche lasciarci le penne con un giocatore meno altalenante di Arnaldi e ti faccio presente che Janik più di Matteo ha il servizio, la risposta, la potenza da fondo campo, la regolarità, la sagacia tattica etc. etc. Ma vi è così difficile accettare l’eccezionalità di Janik? Quanto dovrà vincere perchè si smetta di sminuirne le potenzialità?
@ Nefertari D. Lili (#4611949)
??? Ma sei ironico spero!
???????????? Bum
Dovesse Sinner arrivare in finale, prego per chiunque dall’altra parte tranne Jodar. Perché vorrebbe dire che in una settimana ha fatto un ulteriore salto a conferma di essere un vero e proprio predestinato e c’è il rischio serio di rivedere lo stesso copione ed epilogo dello scorso anno contro un nuovo enfant prodige spagnolo… Il problema è che non vedo proprio chi possa fermarlo a questo giro. Con un po’ di fortuna nei sorteggi, questo potrebbe emulare un altro Rafa pure al RG.
Dovesse Sinner arrivare in finale, prego per chiunque dall’altra parte tranne Jodar. Perché vorrebbe dire che in una settimana ha fatto un ulteriore salto a conferma di essere un vero e proprio predestinato e il rischio serio di rivedere lo stesso copione ed epilogo dello scorso anno contro un nuovo enfant prodige spagnolo… Il problema è che non vedo proprio chi possa fermarlo a questo giro. Con un po’ di fortuna, questo potrebbe emulare un altro Rafa pure al RG.