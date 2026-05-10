Masters 1000 Roma: Che peccato Arnaldi! Rimonta un Jodar straripante ma si inceppa avanti di un break nel terzo set e cede allo spagnolo

Si ferma al terzo turno il cammino di Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro reagisce dopo un primo set complicatissimo, porta la sfida al parziale decisivo, ma alla fine deve cedere al talento spagnolo Rafael Jódar.

Matteo Arnaldi saluta gli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo una battaglia in tre set contro Rafael Jódar. Il giovane spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.

Per Arnaldi resta il rammarico di una partita iniziata molto male, rimessa in piedi con carattere e poi sfuggita nella fase decisiva del terzo set. Dopo la splendida vittoria contro Alex De Minaur, il sanremese cercava un altro risultato di grande prestigio davanti al pubblico del Foro Italico, ma ha trovato sulla sua strada un Jódar estremamente solido nei momenti più importanti.

Jodar parte come un treno inarrestabile: è un muro da fondo campo, rimette ogni palla con una intensità e qualità tale da stordire Arnaldi e il pubblico del Centrale. In pochi minuti lo spagnolo ha preso possesso del campo e ha controllato le operazioni, volando 5-0 con tre break. Dominio. Arnaldi riesce ad entrare in partita prendendosi più rischi, avanzando la posizione sul campo e andando più dritto al centro, una mossa che ha tolto le prime certezze all’avversario. Jodar restituisce un break, ma sul 5-1 strappa ancora il servizio all’italiano e si aggiudica il set per 6-1. Un set fantastico per Jodar, ma la reazione di Arnaldi provoca il suo ingresso in partita e dal secondo set lo scenario cambia radicalmente, anche alla bravura di Matteo nel coinvolgere il pubblico, chiamato a gran voce dopo ogni punto.

Jodar infatti riparte con meno certezze e sbagliando col diritto, soprattutto quando l’italiano riesce a spingere sul rovescio e quindi far correre lo spagnolo verso destra. Jodar subisce un break a zero in apertura e Arnaldi vola avanti 2-0. Il set scorre via per alcuni game sui turni di servizio, fino al 3-2 quando l’italiano perde efficacia al servizio, affretta i tempi dei suoi attacchi e subisce il contro break di Jodar a 15, per il 3 pari. La bagarre diventa totale nel rush finale del parziale. Jodar inizia male il turno di servizio sul 4 pari, un errore che lo irrigidisce mentre Arnaldi spinge, rischia, attacca con decisione e sospinto dal pubblico – tutto per lui – va a prendersi un nuovo allungo che lo porta sul 5-4, a servire per il set. Jodar non ci sta, e nonostante un ace dell’italiano strappa una chance del contro break sul 30-40. Arnaldi non trema e salva la palla break, nel delirio del Centrale, e ai vantaggi chiude il set per 6-4. Una grande reazione e set meritato, con Jodar più stanco di gambe (meno veloce nella copertura del campo) e di testa, anche per la pressione del contesto tutto a favore del giocatore di casa.

Il terzo set riparte con Jodar al servizio ma la battuta non lo aiuta e il diritto è poco preciso. Arnaldi invece gioca profondo, spinge negli angoli dopo una buona risposta. Rafael commette un doppio fallo che gli costa una palla break, e il break Arnaldi se lo prende, è in vantaggio e può fare corsa di testa. Il set scorre via sui game di servizio fino al 3-2 quando l’azzurro incappa in un pessimo turno di servizio, con un errore di volo e un rovescio out un doppio fallo sul 30-40 che consegnano il contro break allo spagnolo, per il 3 pari. Jodar torna avanti con un buon turno di servizio mentre Arnaldi sembra aver esaurito la forza in spinta e sicurezza. Sul 4-3 è di nuovo sotto alla battuta, sbaglia sulla pressione di Jodar e si ritrova sul 30-40. Matteo è titubante in spinta, ha perso brillantezza e Jodar si fa trovare pronto, con un diritto strappa il break che lo manda a servire per il match sul 5-3. La partita si chiude a favore dello spagnolo per 6-3. Applausi ad Arnaldi, ritrovato sul piano del gioco dopo mesi bui, ma che peccato la rimonta subita.

Finisce così la corsa di Arnaldi, protagonista comunque di una settimana importante a Roma. Il ligure ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto per la capacità di reagire dopo un primo set molto complicato, ma non è bastato contro un avversario in grande fiducia e capace di giocare con personalità nei momenti chiave.

Jódar avanza agli ottavi di finale, mentre Arnaldi lascia il Foro Italico tra gli applausi dopo un torneo comunque positivo.

ATP Rome Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 1 6 3 Rafael Jodar [32] Rafael Jodar [32] 6 4 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Jodar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Jodar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi