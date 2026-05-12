Sinner supera anche Pellegrino: 6-2 6-3 e quarti di finale conquistati nel torneo di Roma

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali BNL d’Italia e vola ai quarti di finale superando Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Il numero uno del mondo elimina così la sorpresa del torneo, il pugliese numero 155 ATP, alla sua prima esperienza nel tabellone principale di un Masters 1000.

Nei quarti di finale sfiderà uno tra Rublev o Basilashvili.

Pellegrino non ha affatto demeritato. Dopo un avvio inevitabilmente complicato, segnato dall’emozione di trovarsi per la prima volta sul Centrale contro il numero uno del mondo, il pugliese è riuscito progressivamente a sciogliersi, giocando un match solido e tenendo bene il ritmo da fondo campo soprattutto nel secondo set. Sinner però ha confermato ancora una volta di essere sempre pienamente in controllo delle partite importanti. Un solo break point concesso e salvato nel primo set, nessuna palla break affrontata nel secondo parziale e la costante sensazione di avere sempre in mano l’inerzia della sfida. Rispetto ai turni precedenti questo ottavo di finale ha sicuramente avuto un livello più alto, con Pellegrino bravo a far correre spesso l’altoatesino e a reggere lunghi scambi da fondo. Ma ogni volta che il livello si è alzato davvero, Jannik ha risposto presente, dimostrando ancora una volta perché oggi sia l’uomo da battere nel circuito.

Dopo un primo set gestito senza particolari difficoltà, nel quale Sinner è salito rapidamente sul 4-0 e ha avuto anche la possibilità del 5-0, la seconda frazione è stata decisamente più equilibrata. Pellegrino ha iniziato a giocare con maggiore fiducia, trovando profondità e intensità negli scambi e riuscendo per lunghi tratti a tenere il passo dell’azzurro. Per sei giochi il set è rimasto in perfetto equilibrio. Sul 3-3 però Sinner ha cambiato marcia. Il numero uno del mondo ha infilato tre giochi consecutivi, piazzando il break decisivo grazie alla sua capacità di alzare improvvisamente velocità e pressione da fondo campo. Da lì in avanti la partita è definitivamente scivolata nelle mani dell’altoatesino, che ha chiuso senza tremare.

Ottima comunque la prova di Andrea Pellegrino, protagonista di una settimana che dovrebbe permettergli di avvicinare il proprio best ranking, salendo intorno alla 125ª posizione mondiale. Il pugliese lascia Roma con la consapevolezza di poter competere anche contro giocatori di altissimo livello. Per Sinner invece il cammino continua. Il livello ora si alzerà ulteriormente, ma il numero uno del mondo continua a dare la sensazione di essere sempre un passo avanti agli altri.

La cronaca (punto a punto)

1.set Al servizio Pellegrino. Sinner mette fuori il rovescio 15-0. Due scambi e Pellegrino gioca lungo 15-15. Sinner manovra da fondo e chiude con la palla corta 15-30. Doppio fallo, due palle break 15-40. Dritto in rete arriva subito il break 0-1.

Prima vincente 15-0. Sinner dritto vincente 30-0. Esce la risposta di Pellegrino 40-0. Tiene lo scambio Pellegrino, Sinner mette il dritto out 40-15. Palla di Sinner troppo veloce per il pugliese 2-0.

Ace Pellegrino 15-0. Forza il dritto Sinner 15-15. Ottimo attacco del 155 del mondo 30-15. Riga di Sinner 30-30. Esce il rovescio di Pellegrino, palla break 30-40. Doppio break 0-3.

Esce il dritto di Sinner 0-15. Brutto errore di Pellegrino 15-15. Risposta out 30-15. Grande punto del pugliese contro smorzata vincente 30-30. Il nastro aiuto Pellegrino, palla break 30-40. Troppa fretta di Pellegrino, dritto in rete parità. A rete Sinner, vantaggio per l’altoatesino. Ancora un dritto in rete Sinner prende il largo 4-0.

Pellegrino non riesce a tenere più di due scambi 0-15. Cerca di giocare oltre il suo livello Pellegrino, molti errori, poca sostanza 0-30. Volèe vincente 15-30. Il vento sposta la palla Sinner, 30-30. Back di pellegrino, Sinner sbaglia 40-30. Smorzata vincente del n.1 del mondo, parità. Demi-volée spettacolare vantaggio Sinner. Esce il rovescio di Jannik, parità. Fuori la contro smorzata di pellegrino, Sinner palla del cinque a zero. Prima vincente, parità. Esce la palla corta di Sinner, vantaggio Pellegrino. Palla corta perfetta del pugliese, Pellegrino tiene il servizio 1-4

Tiene il palleggio Pellegrino 0-15. Serve and volley 15-15. Pellegrino costringe Sinner all’errore 15-30. Ace 30-30. Prima vincente 40-30. Sbaglia il rovescio il nativo di Biscegli3 Sinner avanti 5-1.

Ottima combinazione, dritto e palla corta di Pellegrino 15-0. Seconda debole, Sinner fa il punto 15-15. A rete il n.1 del mondo. Pellegrino lo passa 30-15. Forza e sbaglia il dritto Jannik, 40-15. Scambio a Sinner 40-30. Domina lo scambio Pellegrino 2-5.

Sinner serve per il set. Smash al rimbalzo di Sinner 15-0. Sinner chiude con il rovescio 30-0. Fuori il passante del pugliese, tre set-point 40-0. Prima vincente Sinner primo 6-2 in 42 minuti.

2.set Al servizio Pellegrino. Ottimo da fondo Andrea 15-0. Sbaglia il pugliese 15-15. Spinge sulla seconda Sinner 15-30. Buona seconda, risposta fuori 30-30. Dritto in rete di Pellegrino, palla break 30-40. Sbaglia un facile rovescio Sinner, parità. Ancora un errore di rovescio, vantaggio Pellegrino. Si libera dallo scambio troppo pesante il pugliese parità. Servizio e rovescio, vantaggio Pellegrino. Seconda in kick Pellegrino tiene il servizio 1-0.

Risponde lungo Pellegrino 0-15. Prima a 212 km/h 15-15. Bene da fondo il pugliese 15-30. Prima vincente 30-30. Scambio violento il rovescio di Pellegrino si ferma sul nastro 40-30. Pellegrino smuove Sinner, ma mette fuori il dritto a campo vuoto 1-1.

Palla corta vincente di Pellegrino 15-0. A rete il pugliese 30-0. Attacco sul rovescio 40-0. Sbaglia il dritto Sinner, gioco a zero, Pellegrino avanti 2-1.

Ottimo scambio, Pellegrino cede sul rovescio 15-0. Prima vincente 30-0. Palla corta vincente di Sinner 40-0. Risposta profonda, Sinner sbaglia il dritto 40-15. Ace 2-2.

Buona seconda del pugliese 15-0. Troppa fretta Pellegrino mette fuori il dritto 15-15. Prima vincente 30-15. Fuori misura sul rovescio il pugliese 30-30. Ottima prima al centro 40-30. Servizio e rovescio 3-2

Passante perfetto di Pellegrino 0-15. Servizio e dritto Sinner 15-15. A rete Pellegrino che domina da fondo 15-30. Esce di poco il dritto di Andrea 30-30-Prima vincente 40-30. Forza il rovescio Pellegrino, Sinner riaggancia 3-3.

Dritto in rete del n.1 del mondo 15-0. Lungo il rovescio di Pellegrino 15-15. Sbaglia la palla corta il pugliese, Jannik lo punisce 15-30. Spinge Sinner con il dritto due palle break 15-40. Pellegrino smuove Sinner che mette il rovescio in rete 30-40. Scambio intenso. Pellegrino fa correre Sinner, ma alla fine il pugliese sbaglia la contro smorzata. Break 3-4.

Prima vincente 15-0. Fuori di un soffio il rovescio di Pellegrino 30-0. Risposta in rete 40-0. Stecca il dritto Jannik 40-15. Ace break confermato 5-3.

Contropiede di Sinner 0-15. Sinner aggredisce la seconda 0-30. Fuori la risposta di Jannik 15-30. Ottima palla corta e passante di Pellegrino 30-30. Ace 40-30. Dritto fuori del pugliese 40-40. Regale da fondo Sinner, match-point. Fuori il rovescio del pugliese Sinner ai quarti 6-2 6-3 in un’ora e 28 minuti.

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 2 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 0-0 → 1-0





Dal Foro Italico il nostro inviato Enrico Milani