Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. edvedev evita la sorpresa a Roma: Llamas lo spaventa, poi il russo rimonta e vola agli ottavi

Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto per superare il suo primo vero ostacolo agli Internazionali d’Italia 2026. Il russo, ex numero uno del mondo, si è imposto in rimonta su Pablo Llamas con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.

Il successo permette a Medvedev di proseguire il proprio cammino al Foro Italico, dove al prossimo turno attenderà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Tirante. Una vittoria tutt’altro che scontata, perché Llamas, arrivato dalle qualificazioni, ha confermato anche contro un avversario di altissimo livello l’ottimo momento vissuto in questa settimana romana.

Lo spagnolo ha infatti affrontato Medvedev senza timori reverenziali, giocando un primo set di grande qualità. Aggressivo, ordinato e capace di reggere gli scambi da fondo, Llamas ha guardato negli occhi il russo e si è preso meritatamente il parziale d’apertura per 6-3, lasciando intravedere la possibilità di una delle grandi sorprese del torneo.

Medvedev, però, ha avuto il merito di non disunirsi. Dopo un avvio complicato, il moscovita ha progressivamente alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi e riuscendo a contenere l’entusiasmo dello spagnolo. Dal secondo set la partita è cambiata: il russo ha rimesso ordine nel proprio tennis, ha preso il controllo dello scambio e ha pareggiato i conti con un 6-3.

Nel terzo parziale l’inerzia è passata definitivamente dalla parte di Medvedev, che ha sfruttato anche il calo fisico e mentale di Llamas dopo due set molto intensi. Il russo ha chiuso con autorità sul 6-2, evitando una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della vera sorpresa.

Resta comunque una prestazione di grande valore per Pablo Llamas. Il tennista andaluso, dopo aver superato le qualificazioni, aveva già battuto Ethan Quinn e Corentin Moutet, confermando a Roma segnali importanti di crescita. Anche contro Medvedev, pur uscendo sconfitto, ha lasciato il campo tra gli applausi.

Tra i momenti più spettacolari del match, anche un punto rarissimo: su una smorzata di Medvedev, Llamas è corso in avanti e, durante la rincorsa, ha cambiato la racchetta dalla mano destra alla sinistra, riuscendo comunque a vincere il punto e facendo esplodere il pubblico romano.

Medvedev va avanti, ma Llamas lascia Roma con molte certezze in più. Per il russo, invece, gli ottavi rappresentano un nuovo banco di prova in un torneo che continua a nascondere insidie.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 11 Maggio 2026 ☁ 18°C Nuvoloso · Picco 24°C CIELO In miglioramento PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 11 Maggio 09:00 ⛅ 19° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ☀ 22° 13:00 ☀ 23° 14:00 ☀ 23° 15:00 ☀ 24° 16:00 ☀ 23° 17:00 ☀ 23° 18:00 ☀ 22° ⚠ Allerta gialla vento nel Lazio fino a martedì pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 11 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 3° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R3 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale Ottavi di Finale Femminile · Terra Battuta WTA R4 ☁ Nuvoloso

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🎾 3° Turno ATP

🎾 Ottavi WTA

🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Sorana Cirstea vs Linda Noskova



WTA Rome Sorana Cirstea [26] • Sorana Cirstea [26] 0 6 6 0 Linda Noskova [13] Linda Noskova [13] 0 2 4 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Iva Jovic (Non prima 12:30)



WTA Rome Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 5 7 6 Iva Jovic [16] Iva Jovic [16] 7 5 2 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Alexei Popyrin (Non prima 15:00)



ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 2 0 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Popyrin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 19:00)



ATP Rome Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 3 4 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 6 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Agustin Tirante 15-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Karolina Pliskova vs (2) Elena Rybakina Non prima 20:30



WTA Rome Karolina Pliskova • Karolina Pliskova 0 0 0 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Karolina Pliskova 0-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Mattia Bellucci vs Martin Landaluce



ATP Rome Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 3 Martin Landaluce Martin Landaluce 6 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe vs Andrea Pellegrino



ATP Rome Frances Tiafoe [20] Frances Tiafoe [20] 6 1 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* ace 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8-9* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-4 → 1-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Elina Svitolina vs Nikola Bartunkova (Non prima 15:00)



WTA Rome Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 0 6 6 0 Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 0 2 3 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Pablo Llamas Ruiz vs Daniil Medvedev



ATP Rome Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 4 2 Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 3 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 6-3 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

(15) Naomi Osaka vs (4) Iga Swiatek Non prima 18:00



WTA Rome Naomi Osaka [15] • Naomi Osaka [15] 0 2 1 0 Iga Swiatek [4] Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Naomi Osaka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Supertennis Arena – ore 11:00

Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Rome Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 6 6 Alejandro Davidovich Fokina [21] Alejandro Davidovich Fokina [21] 4 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Rublev 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Nikoloz Basilashvili



ATP Rome Brandon Nakashima [30] Brandon Nakashima [30] 6 4 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 7 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 B. Nakashima 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elise Mertens vs Mirra Andreeva



WTA Rome Elise Mertens [21] Elise Mertens [21] 0 3 3 0 Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 0 6 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Yuki Bhambri / Michael Venus vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Rome Yuki Bhambri / Michael Venus Yuki Bhambri / Michael Venus 6 3 8 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 2 6 10 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Bolelli / Vavassori 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Venus 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Y. Bhambri / Venus 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Y. Bhambri / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti



WTA Rome Sara Errani / Jasmine Paolini [1] • Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0 4 3 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Pietrangeli – ore 11:00

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Rome Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 4 3 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Melo / Zverev 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Anna Kalinskaya vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)



WTA Rome Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 0 1 2 0 Jelena Ostapenko • Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mariano Navone vs Hamad Medjedovic



ATP Rome Mariano Navone Mariano Navone 6 3 4 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 4 6 6 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Medjedovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Navone 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Navone 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jessica Pegula vs Anastasia Potapova



WTA Rome Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 7 6 0 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 2 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marie Bouzkova / Alexandra Panova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani



WTA Rome Marie Bouzkova / Alexandra Panova Marie Bouzkova / Alexandra Panova 2* 6 6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [4] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [4] 4 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 6-6 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 13 – ore 11:00

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad



WTA Rome Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 4 6 11 Anna Danilina / Asia Muhammad [6] Anna Danilina / Asia Muhammad [6] 6 1 13 Vincitore: Danilina / Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 Anna Danilina / Asia Muhammad 13-11 0-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic



WTA Rome Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 4 4 0 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic • Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0 6 6 0 Vincitore: Kichenok / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi



ATP Rome Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 7 6 Francisco Cerundolo / Luciano Darderi Francisco Cerundolo / Luciano Darderi 6 2 Vincitore: Krajicek / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 A. Krajicek / Mektic 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Cerundolo / Darderi 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-0 → 4-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Krajicek / Mektic 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Cerundolo / Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Tommy Paul / Ethan Quinn



ATP Rome Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 7 6 Tommy Paul / Ethan Quinn Tommy Paul / Ethan Quinn 6 3 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Paul / Quinn 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Paul / Quinn 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 T. Paul / Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 T. Paul / Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Paul / Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Paul / Quinn 15-0 30-0 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 T. Paul / Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Paul / Quinn 0-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Paul / Quinn 15-15 ace 15-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Paul / Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Robert Cash / JJ Tracy vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Rome Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 6 6 Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] 3 4 Vincitore: Cash / Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Cash / Glasspool 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch



WTA Rome Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] • Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] 0 6 6 0 Jesika Maleckova / Miriam Skoch Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0 2 2 0 Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Christian Harrison / Neal Skupski vs Orlando Luz / Rafael Matos



ATP Rome Christian Harrison / Neal Skupski [4] Christian Harrison / Neal Skupski [4] 7 6 Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 5 3 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Luz / Matos 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 6-5 → 7-5 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 6-5 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 C. Harrison / Skupski 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Alex Michelsen / Learner Tien



ATP Rome Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 6 11 Alex Michelsen / Learner Tien Alex Michelsen / Learner Tien 7 2 13 Vincitore: Michelsen / Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 A. Michelsen / Tien 0-1 A. Michelsen / Tien 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 ace 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 5-2 → 6-2 A. Michelsen / Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 3-1 → 4-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 2-1 → 3-1 A. Michelsen / Tien 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen / Tien 15-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* df 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Michelsen / Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 0-30 0-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen / Tien 0-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik / Marc Polmans vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Rome Alexander Bublik / Marc Polmans Alexander Bublik / Marc Polmans 3 3 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Bublik / Polmans 15-0 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 3-5 → 3-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Bublik / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Bublik / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Bublik / Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Bublik / Polmans 15-0 30-15 df 40-30 0-0 → 1-0

Miyu Kato / Andreja Klepac vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Non prima 16:00)



WTA Rome Miyu Kato / Andreja Klepac • Miyu Kato / Andreja Klepac 0 5 6 0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0 7 7 0 Vincitore: Siegemund / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Miyu Kato / Andreja Klepac 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Miyu Kato / Andreja Klepac 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

