Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. edvedev evita la sorpresa a Roma: Llamas lo spaventa, poi il russo rimonta e vola agli ottavi

Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto per superare il suo primo vero ostacolo agli Internazionali d’Italia 2026. Il russo, ex numero uno del mondo, si è imposto in rimonta su Pablo Llamas con il punteggio di
3-6 6-3 6-2, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.
Il successo permette a Medvedev di proseguire il proprio cammino al Foro Italico, dove al prossimo turno attenderà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Tirante. Una vittoria tutt’altro che scontata, perché Llamas, arrivato dalle qualificazioni, ha confermato anche contro un avversario di altissimo livello l’ottimo momento vissuto in questa settimana romana.
Lo spagnolo ha infatti affrontato Medvedev senza timori reverenziali, giocando un primo set di grande qualità. Aggressivo, ordinato e capace di reggere gli scambi da fondo, Llamas ha guardato negli occhi il russo e si è preso meritatamente il parziale d’apertura per
6-3, lasciando intravedere la possibilità di una delle grandi sorprese del torneo.
Medvedev, però, ha avuto il merito di non disunirsi. Dopo un avvio complicato, il moscovita ha progressivamente alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi e riuscendo a contenere l’entusiasmo dello spagnolo. Dal secondo set la partita è cambiata: il russo ha rimesso ordine nel proprio tennis, ha preso il controllo dello scambio e ha pareggiato i conti con un 6-3.
Nel terzo parziale l’inerzia è passata definitivamente dalla parte di Medvedev, che ha sfruttato anche il calo fisico e mentale di Llamas dopo due set molto intensi. Il russo ha chiuso con autorità sul
6-2, evitando una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della vera sorpresa.
Resta comunque una prestazione di grande valore per Pablo Llamas. Il tennista andaluso, dopo aver superato le qualificazioni, aveva già battuto
Ethan Quinn e Corentin Moutet, confermando a Roma segnali importanti di crescita. Anche contro Medvedev, pur uscendo sconfitto, ha lasciato il campo tra gli applausi.
Tra i momenti più spettacolari del match, anche un punto rarissimo: su una smorzata di Medvedev, Llamas è corso in avanti e, durante la rincorsa, ha cambiato la racchetta dalla mano destra alla sinistra, riuscendo comunque a vincere il punto e facendo esplodere il pubblico romano.
Medvedev va avanti, ma Llamas lascia Roma con molte certezze in più. Per il russo, invece, gli ottavi rappresentano un nuovo banco di prova in un torneo che continua a nascondere insidie.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 11 Maggio 2026
☁
18°C
Nuvoloso · Picco 24°C
CIELO
In miglioramento
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Assente
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 11 Maggio
09:00
⛅
19°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
☀
22°
13:00
☀
23°
14:00
☀
23°
15:00
☀
24°
16:00
☀
23°
17:00
☀
23°
18:00
☀
22°
⚠ Allerta gialla vento nel Lazio fino a martedì pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 11 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R3
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Ottavi di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA R4
☁ Nuvoloso
☀ Poi sole
⚠ Allerta vento
🎾 3° Turno ATP
🎾 Ottavi WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Sorana Cirstea vs Linda Noskova
WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
•
0
6
6
0
Linda Noskova [13]
0
2
4
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Coco Gauff
vs Iva Jovic (Non prima 12:30)
WTA Rome
Coco Gauff [3]
5
7
6
Iva Jovic [16]
7
5
2
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jannik Sinner
vs Alexei Popyrin (Non prima 15:00)
ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Alexei Popyrin
2
0
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-0 → 6-0
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-0 → 4-0
A. Popyrin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
A. Popyrin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Flavio Cobolli
vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 19:00)
ATP Rome
Flavio Cobolli [10]
3
4
Thiago Agustin Tirante
6
6
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
4-5 → 4-6
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
T. Agustin Tirante
3-2 → 3-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
T. Agustin Tirante
2-1 → 2-2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
1-0 → 1-1
F. Cobolli
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
3-5 → 3-6
T. Agustin Tirante
3-3 → 3-4
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Karolina Pliskova
vs (2) Elena Rybakina Non prima 20:30
WTA Rome
Karolina Pliskova
•
0
0
0
Elena Rybakina [2]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
0-5 → 0-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Mattia Bellucci vs Martin Landaluce
ATP Rome
Mattia Bellucci
4
3
Martin Landaluce
6
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Bellucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Landaluce
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Frances Tiafoe
vs Andrea Pellegrino
ATP Rome
Frances Tiafoe [20]
6
1
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
A. Pellegrino
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
ace
1*-2
1*-3
df
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8-9*
6-6 → 6-7
A. Pellegrino
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-4 → 2-4
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-4 → 1-4
A. Pellegrino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-3 → 0-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Elina Svitolina
vs Nikola Bartunkova (Non prima 15:00)
WTA Rome
Elina Svitolina [7]
0
6
6
0
Nikola Bartunkova
0
2
3
0
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 1-1
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Nikola Bartunkova
1-2 → 2-2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Pablo Llamas Ruiz
vs Daniil Medvedev
ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
6
4
2
Daniil Medvedev [7]
3
6
6
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Medvedev
0-15
df
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 3-5
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-3 → 6-3
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
D. Medvedev
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
ace
3-1 → 3-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
(15) Naomi Osaka
vs (4) Iga Swiatek Non prima 18:00
WTA Rome
Naomi Osaka [15]
•
0
2
1
0
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP Rome
Andrey Rublev [12]
6
6
Alejandro Davidovich Fokina [21]
4
4
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
5-3 → 5-4
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Davidovich Fokina
2-0 → 2-1
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Davidovich Fokina
4-4 → 5-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rublev
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-1 → 2-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Brandon Nakashima
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Rome
Brandon Nakashima [30]
6
4
Nikoloz Basilashvili
7
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
B. Nakashima
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
N. Basilashvili
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-2 → 3-3
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Elise Mertens
vs Mirra Andreeva
WTA Rome
Elise Mertens [21]
0
3
3
0
Mirra Andreeva [8]
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Yuki Bhambri
/ Michael Venus vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Rome
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
3
8
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
2
6
10
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bolelli / Vavassori
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Bhambri / Venus
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 3-5
S. Bolelli / Vavassori
2-4 → 2-5
Y. Bhambri / Venus
1-4 → 2-4
S. Bolelli / Vavassori
1-3 → 1-4
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
S. Bolelli / Vavassori
0-2 → 0-3
Y. Bhambri / Venus
0-1 → 0-2
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Venus
5-2 → 6-2
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Bolelli / Vavassori
3-1 → 3-2
Y. Bhambri / Venus
2-1 → 3-1
S. Bolelli / Vavassori
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Y. Bhambri / Venus
1-0 → 2-0
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Sara Errani
/ Jasmine Paolini vs Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
WTA Rome
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
•
0
6
6
0
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0
4
3
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Errani / Jasmine Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Errani / Jasmine Paolini
5-3 → 6-3
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-2 → 3-2
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
1-1 → 2-1
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-0 → 1-0
Pietrangeli – ore 11:00
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Rome
Marcelo Melo / Alexander Zverev
4
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
3-5 → 3-6
M. Melo / Zverev
2-5 → 3-5
M. Arevalo / Pavic
2-4 → 2-5
M. Melo / Zverev
1-4 → 2-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 1-4
M. Melo / Zverev
0-3 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Melo / Zverev
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
M. Arevalo / Pavic
4-4 → 4-5
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 3-4
M. Melo / Zverev
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
M. Melo / Zverev
1-2 → 1-3
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 1-2
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Anna Kalinskaya
vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)
WTA Rome
Anna Kalinskaya [22]
0
1
2
0
Jelena Ostapenko
•
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Jelena Ostapenko
2-3 → 2-4
Jelena Ostapenko
2-1 → 2-2
Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mariano Navone
vs Hamad Medjedovic
ATP Rome
Mariano Navone
6
3
4
Hamad Medjedovic
4
6
6
Vincitore: Medjedovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
H. Medjedovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
M. Navone
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Navone
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
H. Medjedovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
df
3-2 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jessica Pegula
vs Anastasia Potapova
WTA Rome
Jessica Pegula [5]
0
7
6
0
Anastasia Potapova
0
6
2
0
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anastasia Potapova
4-1 → 4-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
4-4*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Anastasia Potapova
5-5 → 6-5
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Anastasia Potapova
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Anastasia Potapova
1-1 → 1-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marie Bouzkova
/ Alexandra Panova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
WTA Rome
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
2*
6
6
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [4]
4
2
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
5-6 → 6-6
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-4 → 2-5
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
1-4 → 2-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
5-1 → 5-2
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
4-1 → 5-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-0 → 4-1
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
1-0 → 2-0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 13 – ore 11:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad
WTA Rome
Xinyu Jiang / Yifan Xu
4
6
11
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
6
1
13
Vincitore: Danilina / Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Asia Muhammad
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
6-3
7-3
7-4
7-5
8-5
8-6
9-6
9-7
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
11-12
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-1 → 6-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
4-1 → 5-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
2-1 → 3-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-0 → 2-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-0 → 2-0
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-5 → 4-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-3 → 3-4
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ulrikke Eikeri
/ Quinn Gleason vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
WTA Rome
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
4
4
0
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
•
0
6
6
0
Vincitore: Kichenok / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
4-5 → 4-6
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-2 → 3-2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
2-1 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-5 → 4-5
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
3-4 → 3-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-4 → 3-4
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
2-3 → 2-4
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
1-2 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
1-0 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Austin Krajicek
/ Nikola Mektic vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
7
6
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
2
Vincitore: Krajicek / Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krajicek / Mektic
5-2 → 6-2
F. Cerundolo / Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
A. Krajicek / Mektic
4-1 → 5-1
F. Cerundolo / Darderi
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-0 → 4-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 4-0
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
A. Krajicek / Mektic
1-0 → 2-0
F. Cerundolo / Darderi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
F. Cerundolo / Darderi
6-5 → 6-6
A. Krajicek / Mektic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
F. Cerundolo / Darderi
5-4 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
F. Cerundolo / Darderi
4-3 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
4-2 → 4-3
F. Cerundolo / Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
A. Krajicek / Mektic
2-2 → 3-2
F. Cerundolo / Darderi
2-1 → 2-2
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 2-1
F. Cerundolo / Darderi
1-0 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Tommy Paul / Ethan Quinn
ATP Rome
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
7
6
Tommy Paul / Ethan Quinn
6
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
T. Paul / Quinn
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 5-3
H. Heliovaara / Patten
4-2 → 5-2
H. Heliovaara / Patten
3-1 → 4-1
T. Paul / Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 2-1
T. Paul / Quinn
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
df
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
H. Heliovaara / Patten
5-6 → 6-6
T. Paul / Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / Patten
4-5 → 5-5
H. Heliovaara / Patten
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
T. Paul / Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
2-3 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Robert Cash
/ JJ Tracy vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP Rome
Robert Cash / JJ Tracy
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [3]
3
4
Vincitore: Cash / Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Cash / Glasspool
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
2-1 → 2-2
J. Cash / Glasspool
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
WTA Rome
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
•
0
6
6
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
2
2
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
4-2 → 5-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-2 → 3-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
2-1 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-1 → 3-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-0 → 2-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 1-0
Christian Harrison
/ Neal Skupski vs Orlando Luz / Rafael Matos
ATP Rome
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
7
6
Orlando Luz / Rafael Matos
5
3
Vincitore: Harrison / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
C. Harrison / Skupski
3-3 → 4-3
O. Luz / Matos
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
1-1 → 2-1
O. Luz / Matos
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz / Matos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
6-5 → 7-5
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
5-5 → 6-5
C. Harrison / Skupski
4-4 → 5-4
C. Harrison / Skupski
3-3 → 4-3
O. Luz / Matos
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-1 → 3-2
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 1-0
Theo Arribage
/ Albano Olivetti vs Alex Michelsen / Learner Tien
ATP Rome
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
11
Alex Michelsen / Learner Tien
7
2
13
Vincitore: Michelsen / Tien
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Michelsen / Tien
0-1
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
ace
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
12-11
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
5-2 → 6-2
A. Michelsen / Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 5-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
3-1 → 4-1
T. Arribage / Olivetti
2-1 → 3-1
A. Michelsen / Tien
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
0-1 → 1-1
A. Michelsen / Tien
15-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
df
3*-1
3-2*
df
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Michelsen / Tien
6-5 → 6-6
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 6-5
A. Michelsen / Tien
5-4 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
0-30
0-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
3-3 → 4-3
A. Michelsen / Tien
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-2 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
1-1 → 1-2
A. Michelsen / Tien
1-0 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 1-0
Alexander Bublik
/ Marc Polmans vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Rome
Alexander Bublik / Marc Polmans
3
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Nys / Roger-Vasselin
3-5 → 3-6
A. Bublik / Polmans
3-4 → 3-5
H. Nys / Roger-Vasselin
3-3 → 3-4
A. Bublik / Polmans
2-3 → 3-3
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Bublik / Polmans
1-2 → 2-2
H. Nys / Roger-Vasselin
1-1 → 1-2
A. Bublik / Polmans
0-1 → 1-1
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik / Polmans
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
3-5 → 3-6
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
3-4 → 3-5
A. Bublik / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Bublik / Polmans
1-3 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-2 → 1-3
A. Bublik / Polmans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Bublik / Polmans
0-0 → 1-0
Miyu Kato
/ Andreja Klepac vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Non prima 16:00)
WTA Rome
Miyu Kato / Andreja Klepac
•
0
5
6
0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
7
7
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miyu Kato / Andreja Klepac
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Miyu Kato / Andreja Klepac
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 6-6
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-5 → 5-6
Miyu Kato / Andreja Klepac
4-5 → 5-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Miyu Kato / Andreja Klepac
4-3 → 4-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Miyu Kato / Andreja Klepac
2-3 → 3-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Miyu Kato / Andreja Klepac
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-1 → 1-2
Miyu Kato / Andreja Klepac
0-1 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miyu Kato / Andreja Klepac
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-5 → 5-6
Miyu Kato / Andreja Klepac
4-5 → 5-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
4-4 → 4-5
Miyu Kato / Andreja Klepac
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-4 → 3-4
Miyu Kato / Andreja Klepac
1-4 → 2-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-3 → 1-4
Miyu Kato / Andreja Klepac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Miyu Kato / Andreja Klepac
0-1 → 0-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Benjamin Kittay
/ Ryan Seggerman vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Rome
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
2
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
2-5 → 2-6
B. Kittay / Seggerman
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
B. Kittay / Seggerman
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
4-5 → 4-6
B. Kittay / Seggerman
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
3-4 → 3-5
B. Kittay / Seggerman
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
B. Kittay / Seggerman
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
1-2 → 1-3
B. Kittay / Seggerman
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
B. Kittay / Seggerman
15-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
aggiungiamo 3 russi ma sempre quelli sono e soprattutto….zero francesi come sempre
@ Viva la Vida (#4612913)
Hai ragione
agli ottavi
4 italiani
2 spagnoli
1 argentino
Quando i dati sconfessano la stupidita’
Abbiamo il 25% dei giocatori agli ottavi. Mi dispiace per Flavio, ma ci possiamo stare. Oggi Tirante tirava che era una bellezza. Lo conoscevo poco, visto solo una volta forse. Signor giocatore di terra battuta, se giocasse sempre così lo potrebbero battere in pochi.
Stai parlando di un grandissimo collezionista di figure di m…. Per lui questa è un’altra medaglia da mettere al petto. Ne va orgoglioso e ogni giorno ce ne dispensa qualcuna.
Inutile fare il processo al povero Flavio scaricandogli addosso tutti i difetti del mondo…la realtà è che questo Tirante è una belva, ha infierito su un Cadenasso che era partito egregiamente e non l’ho visto con Norrie ma, per quanto sopra, immagino come l’abbia battuto di prepotenza…oltretutto frastorna, urla, aggressivo in eccesso, tanto che speravo che Flavio gli desse una regolatina, ma questo è una furia e non è che Flavio sia un tenerone, l’abbiamo visto sopravvivere in situazioni molto complicate…persino Furlan, non parliamo il buon Boschetto, si sono arresi davanti all’arrembaggio irrefrenabile dell’argentino, oddio, se è argentino..
Tirante tirava che era ‘na sinfonia, Flavio vuoi che sta a Roma vuoi che non è al top vuoi che l’aveva un po’ presa sotto gamba daje (tutti quegli sbuffi che pareva Muso 5 anni fa … ), ci ha capito poco o nulla e ha preso a gonfiarsi di frustrazione e strappare alla disperata.
A occhio il vaccino potrebbe essere un regolarismo malefico alla medvedev,,, il quale secondo me sta godendo per l’esito. Staremo a vedere.