Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. edvedev evita la sorpresa a Roma: Llamas lo spaventa, poi il russo rimonta e vola agli ottavi

11/05/2026 19:31 406 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto per superare il suo primo vero ostacolo agli Internazionali d’Italia 2026. Il russo, ex numero uno del mondo, si è imposto in rimonta su Pablo Llamas con il punteggio di 3-6 6-3 6-2, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.
Il successo permette a Medvedev di proseguire il proprio cammino al Foro Italico, dove al prossimo turno attenderà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Tirante. Una vittoria tutt’altro che scontata, perché Llamas, arrivato dalle qualificazioni, ha confermato anche contro un avversario di altissimo livello l’ottimo momento vissuto in questa settimana romana.

Lo spagnolo ha infatti affrontato Medvedev senza timori reverenziali, giocando un primo set di grande qualità. Aggressivo, ordinato e capace di reggere gli scambi da fondo, Llamas ha guardato negli occhi il russo e si è preso meritatamente il parziale d’apertura per 6-3, lasciando intravedere la possibilità di una delle grandi sorprese del torneo.
Medvedev, però, ha avuto il merito di non disunirsi. Dopo un avvio complicato, il moscovita ha progressivamente alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi e riuscendo a contenere l’entusiasmo dello spagnolo. Dal secondo set la partita è cambiata: il russo ha rimesso ordine nel proprio tennis, ha preso il controllo dello scambio e ha pareggiato i conti con un 6-3.

Nel terzo parziale l’inerzia è passata definitivamente dalla parte di Medvedev, che ha sfruttato anche il calo fisico e mentale di Llamas dopo due set molto intensi. Il russo ha chiuso con autorità sul 6-2, evitando una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della vera sorpresa.

Resta comunque una prestazione di grande valore per Pablo Llamas. Il tennista andaluso, dopo aver superato le qualificazioni, aveva già battuto Ethan Quinn e Corentin Moutet, confermando a Roma segnali importanti di crescita. Anche contro Medvedev, pur uscendo sconfitto, ha lasciato il campo tra gli applausi.
Tra i momenti più spettacolari del match, anche un punto rarissimo: su una smorzata di Medvedev, Llamas è corso in avanti e, durante la rincorsa, ha cambiato la racchetta dalla mano destra alla sinistra, riuscendo comunque a vincere il punto e facendo esplodere il pubblico romano.
Medvedev va avanti, ma Llamas lascia Roma con molte certezze in più. Per il russo, invece, gli ottavi rappresentano un nuovo banco di prova in un torneo che continua a nascondere insidie.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  11 Maggio 2026
18°C
Nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 11 Maggio
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
22°
⚠  Allerta gialla vento nel Lazio fino a martedì pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 11 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R3
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WTA 1000 · Tabellone Principale
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🎾  3° Turno ATP
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🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Sorana Cirstea ROU vs Linda Noskova CZE

WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
0
6
6
0
Linda Noskova [13]
0
2
4
0
Vincitore: Cirstea
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Coco Gauff USA vs Iva Jovic USA (Non prima 12:30)

WTA Rome
Coco Gauff [3]
5
7
6
Iva Jovic [16]
7
5
2
Vincitore: Gauff
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Jannik Sinner ITA vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 15:00)

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Alexei Popyrin
2
0
Vincitore: Sinner
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Flavio Cobolli ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 19:00)

ATP Rome
Flavio Cobolli [10]
3
4
Thiago Agustin Tirante
6
6
Vincitore: Tirante
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Karolina Pliskova CZE vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 20:30

WTA Rome
Karolina Pliskova
0
0
0
Elena Rybakina [2]
0
6
2
Mostra dettagli




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Mattia Bellucci ITA vs Martin Landaluce ESP

ATP Rome
Mattia Bellucci
4
3
Martin Landaluce
6
6
Vincitore: Landaluce
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Frances Tiafoe USA vs Andrea Pellegrino ITA

ATP Rome
Frances Tiafoe [20]
6
1
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Nikola Bartunkova CZE (Non prima 15:00)

WTA Rome
Elina Svitolina [7]
0
6
6
0
Nikola Bartunkova
0
2
3
0
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Daniil Medvedev RUS

ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
6
4
2
Daniil Medvedev [7]
3
6
6
Vincitore: Medvedev
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(15) Naomi Osaka JPN vs (4) Iga Swiatek POL Non prima 18:00

WTA Rome
Naomi Osaka [15]
0
2
1
0
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
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Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP Rome
Andrey Rublev [12]
6
6
Alejandro Davidovich Fokina [21]
4
4
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Rome
Brandon Nakashima [30]
6
4
Nikoloz Basilashvili
7
6
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL vs Mirra Andreeva RUS

WTA Rome
Elise Mertens [21]
0
3
3
0
Mirra Andreeva [8]
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Rome
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
3
8
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
2
6
10
Vincitore: Bolelli / Vavassori
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Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Gaia Maduzzi ITA / Vittoria Paganetti ITA

WTA Rome
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
0
4
3
0
Vincitore: Errani / Paolini
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Pietrangeli – ore 11:00
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Rome
Marcelo Melo / Alexander Zverev
4
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya RUS vs Jelena Ostapenko LAT (Non prima 13:00)

WTA Rome
Anna Kalinskaya [22]
0
1
2
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Hamad Medjedovic SRB

ATP Rome
Mariano Navone
6
3
4
Hamad Medjedovic
4
6
6
Vincitore: Medjedovic
Mostra dettagli

Jessica Pegula USA vs Anastasia Potapova AUT

WTA Rome
Jessica Pegula [5]
0
7
6
0
Anastasia Potapova
0
6
2
0
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

WTA Rome
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
2*
6
6
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [4]
4
2
6
Mostra dettagli




Court 13 – ore 11:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (6) Anna Danilina KAZ / (6) Asia Muhammad USA

WTA Rome
Xinyu Jiang / Yifan Xu
4
6
11
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
6
1
13
Vincitore: Danilina / Muhammad
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Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB

WTA Rome
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
4
4
0
Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
0
6
6
0
Vincitore: Kichenok / Krunic
Mostra dettagli

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
7
6
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
2
Vincitore: Krajicek / Mektic
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Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Tommy Paul USA / Ethan Quinn USA

ATP Rome
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
7
6
Tommy Paul / Ethan Quinn
6
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Rome
Robert Cash / JJ Tracy
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [3]
3
4
Vincitore: Cash / Tracy
Mostra dettagli




Court 1 – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE

WTA Rome
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
0
6
6
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
2
2
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Rome
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
7
6
Orlando Luz / Rafael Matos
5
3
Vincitore: Harrison / Skupski
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Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA

ATP Rome
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
11
Alex Michelsen / Learner Tien
7
2
13
Vincitore: Michelsen / Tien
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ / Marc Polmans AUS vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Rome
Alexander Bublik / Marc Polmans
3
3
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
6
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
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Miyu Kato JPN / Andreja Klepac SLO vs Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS (Non prima 16:00)

WTA Rome
Miyu Kato / Andreja Klepac
0
5
6
0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
7
7
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Mostra dettagli

Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Rome
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
4
2
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
magilla 11-05-2026 21:30

Scritto da TOSCANO
@ Viva la Vida (#4612913)
Hai ragione
agli ottavi
4 italiani
2 spagnoli
1 argentino
Quando i dati sconfessano la stupidita’

aggiungiamo 3 russi ma sempre quelli sono e soprattutto….zero francesi come sempre

 406
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TOSCANO (Guest) 11-05-2026 21:25

@ Viva la Vida (#4612913)

Hai ragione :mrgreen: :mrgreen:
agli ottavi
4 italiani
2 spagnoli
1 argentino
Quando i dati sconfessano la stupidita’

 405
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 11-05-2026 21:15

Abbiamo il 25% dei giocatori agli ottavi. Mi dispiace per Flavio, ma ci possiamo stare. Oggi Tirante tirava che era una bellezza. Lo conoscevo poco, visto solo una volta forse. Signor giocatore di terra battuta, se giocasse sempre così lo potrebbero battere in pochi.

 404
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zedarioz 11-05-2026 21:13

Scritto da Scaino

Scritto da andrewthefirst
Grande Tirante! Gli hanno chiamato un fallo di piede inesistente su un ace e non ha fatto una piega!

Guardi che anche il fallo di piede come i fault (e così anche il let) sul servizio e gli out durante il gioco vengono chiamati in automatico, senza intervento umano.
L’odio per Sinner comporta come danno collaterale anche quello di non informarsi su come viene gestito il gioco.

Stai parlando di un grandissimo collezionista di figure di m…. Per lui questa è un’altra medaglia da mettere al petto. Ne va orgoglioso e ogni giorno ce ne dispensa qualcuna.

 403
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Annie3 11-05-2026 20:58

Inutile fare il processo al povero Flavio scaricandogli addosso tutti i difetti del mondo…la realtà è che questo Tirante è una belva, ha infierito su un Cadenasso che era partito egregiamente e non l’ho visto con Norrie ma, per quanto sopra, immagino come l’abbia battuto di prepotenza…oltretutto frastorna, urla, aggressivo in eccesso, tanto che speravo che Flavio gli desse una regolatina, ma questo è una furia e non è che Flavio sia un tenerone, l’abbiamo visto sopravvivere in situazioni molto complicate…persino Furlan, non parliamo il buon Boschetto, si sono arresi davanti all’arrembaggio irrefrenabile dell’argentino, oddio, se è argentino..

 402
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Arnarderi 11-05-2026 20:57

Tirante tirava che era ‘na sinfonia, Flavio vuoi che sta a Roma vuoi che non è al top vuoi che l’aveva un po’ presa sotto gamba daje (tutti quegli sbuffi che pareva Muso 5 anni fa … ), ci ha capito poco o nulla e ha preso a gonfiarsi di frustrazione e strappare alla disperata.
A occhio il vaccino potrebbe essere un regolarismo malefico alla medvedev,,, il quale secondo me sta godendo per l’esito. Staremo a vedere.

 401
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