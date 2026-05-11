Rune rinvia ancora il rientro: niente Amburgo e Roland Garros

Holger Rune non tornerà in campo sulla terra europea. Il danese, che aveva programmato il rientro all’ATP 500 di Amburgo dopo il grave infortunio al tendine d’Achille rimediato nell’ottobre scorso a Stoccolma, ha deciso di rinunciare sia al torneo tedesco sia al Roland Garros. La notizia è arrivata attraverso il suo team, che ha spiegato come il percorso di recupero abbia subito un piccolo rallentamento nella fase finale della riabilitazione.

Rune sarebbe dovuto ripartire da Amburgo, appuntamento in programma nella settimana immediatamente precedente allo Slam parigino. Il suo ritorno era stato annunciato ad aprile e sembrava potesse rappresentare una tappa fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni prima di Parigi. Invece, la prudenza ha prevalso.

“Non è stata una decisione facile”, ha fatto sapere il danese, sottolineando quanto tenesse a rientrare sulla terra battuta e quanto Roland Garros rappresenti per lui un torneo speciale. Rune ha però spiegato di non voler tornare soltanto per disputare qualche partita, ma di voler essere pienamente pronto per sostenere un intero torneo.

Alla base del forfait non ci sarebbe una nuova lesione al tendine d’Achille, ma un’irritazione al ginocchio emersa durante il lavoro esplosivo e pliometrico svolto nella fase conclusiva della preparazione. Per questo motivo il suo staff ha preferito rallentare il programma di recupero di alcune settimane, evitando rischi inutili in un momento delicato.

Il nuovo obiettivo diventa ora la stagione sull’erba. Rune punta a rientrare al Queen’s, ATP 500 al via il 15 giugno, con Wimbledon come grande traguardo successivo. Una scelta dolorosa, ma comprensibile: dopo un infortunio così serio, il danese non vuole forzare i tempi e compromettere il resto della stagione.





Marco Rossi