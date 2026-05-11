Rune rinvia ancora il rientro: niente Amburgo e Roland Garros
Holger Rune non tornerà in campo sulla terra europea. Il danese, che aveva programmato il rientro all’ATP 500 di Amburgo dopo il grave infortunio al tendine d’Achille rimediato nell’ottobre scorso a Stoccolma, ha deciso di rinunciare sia al torneo tedesco sia al Roland Garros. La notizia è arrivata attraverso il suo team, che ha spiegato come il percorso di recupero abbia subito un piccolo rallentamento nella fase finale della riabilitazione.
Rune sarebbe dovuto ripartire da Amburgo, appuntamento in programma nella settimana immediatamente precedente allo Slam parigino. Il suo ritorno era stato annunciato ad aprile e sembrava potesse rappresentare una tappa fondamentale per ritrovare ritmo e sensazioni prima di Parigi. Invece, la prudenza ha prevalso.
“Non è stata una decisione facile”, ha fatto sapere il danese, sottolineando quanto tenesse a rientrare sulla terra battuta e quanto Roland Garros rappresenti per lui un torneo speciale. Rune ha però spiegato di non voler tornare soltanto per disputare qualche partita, ma di voler essere pienamente pronto per sostenere un intero torneo.
Alla base del forfait non ci sarebbe una nuova lesione al tendine d’Achille, ma un’irritazione al ginocchio emersa durante il lavoro esplosivo e pliometrico svolto nella fase conclusiva della preparazione. Per questo motivo il suo staff ha preferito rallentare il programma di recupero di alcune settimane, evitando rischi inutili in un momento delicato.
Il nuovo obiettivo diventa ora la stagione sull’erba. Rune punta a rientrare al Queen’s, ATP 500 al via il 15 giugno, con Wimbledon come grande traguardo successivo. Una scelta dolorosa, ma comprensibile: dopo un infortunio così serio, il danese non vuole forzare i tempi e compromettere il resto della stagione.
Marco Rossi
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8 commenti
Ottimo che Rune non stia forzando i tempi. Vediamo se fa qualcosa sull’erba o rimanda il rientro alla tournée nordamericana
Rune e Draper mancano
al circuito, speriamo di vederli presto in campo.
@ matt (#4612238)
E’ corretto però metto sarebbe. Un abbraccio. M. R.
Rune vorrebbe spaccare il mondo, ma un infortunio cosi grave ha bisogno dei suoi tempi.E’ giovane, meglio rientrare un mese dopo ed essere tranquilli.
Rune AVREBBE dovuto ripartire???? Marco Rossi ahia…
Mi pareva strano. Con una rottura del tendine d’Achille prima di 9-10 mesi non rientri nel circuito ATP. E non prima di vuole dire forse anche dopo. Amburgo voleva dire soli 7 mesi, per me salta pure Wimbledon e poi chissá
C’era da aspettarselo
era praticamente impossibile il rientro dai…e non so nemmeno se ha senso tornare su erba….a sto punto che rientri in estate dopo wimbledon con ancora 2 mesi di recupero