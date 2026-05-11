Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 11 Maggio 2026
Masters 1000 Roma – terra
R32 Sinner – Popyrin Non prima 15:00
R32 Cobolli – Tirante Non prima 19:00
R32 Bellucci – Landaluce Inizio 11:00
R32 Tiafoe – Pellegrino 2° inc. ore 11:00
R32 Bhambri /Venus – Bolelli /Vavassori 4° inc. ore 11:00
R32 Krajicek /Mektic – Cerundolo /Darderi 3° inc. ore 11:00
CH 100 Oeiras – terra
Q2 Carboni – Djere 2° inc. ore 12:00
CH 75 Tunis – terra
Q2 Agamenone – Ghibaudo Inizio 11:00
R32 Mrva – Cina Non prima 16:00
Q2 Dalla Valle – Lokoli Non prima 12:30
CH 75 Zagreb – terra
Q2 Ribecai – Kokkinakis Inizio 10:00
R32 Cecchinato – Wendelken Non prima 13:00
CH 175 Valencia – terra
Q1 Daniel – Brancaccio 2° inc. ore 10:30
Q1 Paul – Napolitano Inizio 11:00
WTA 1000 Roma – terra
1T Errani /Paolini – Maduzzi /Paganetti 5 incontro dalle 11:00
WTA Parma 125 – terra
1T Lombardini – Bouzas Maneiro 2 incontro dalle 12:30
1T Pigato – Bronzetti ore 17:00
1T Pigato – Bronzetti ore 17:00
TUQ Bosio – Bocchi ore 11:00
TUQ Ce – Chiesa 2 incontro dalle 11:00
1T Urgesi – Chwalinska 2 incontro dalle 16:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Il colored yankee potrebbe essere già proiettato al RG e ancor più sapendo che al turno successivo trova un tritatutto pronto. 😉
Giornata “piena” ! 😉
Forza ragazzi. 🙂
Buongiorno !
Oggi a Roma possiamo sognare un bel pokerissimo ( i 4 singolari + il jolly della coppia Bole/Vava ) .
Per Sinner e Cobolli non vedo particolari problemi . 😎
Il Bellucci apprezzato contro Etcheverry … spegne anche Landaluce .
Ovviamente Pellegrino è quello che ha il compito piu’ difficile … ma è gasatissimo e spesso Tiafoe scende in campo distratto … 😉