Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 11 Maggio 2026

11/05/2026 08:23 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

ITA Masters 1000 Roma – terra
R32 Sinner ITA – Popyrin AUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cobolli ITA – Tirante ARG Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bellucci ITA – Landaluce ESP Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Tiafoe USA – Pellegrino ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bhambri IND/Venus NZL – Bolelli ITA/Vavassori ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Krajicek USA/Mektic CRO – Cerundolo ARG/Darderi ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




POR CH 100 Oeiras – terra
Q2 Carboni ITA – Djere SRB 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




TUN CH 75 Tunis – terra
Q2 Agamenone ITA – Ghibaudo FRA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Mrva CZE – Cina ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Dalla Valle ITA – Lokoli FRA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare




CRO CH 75 Zagreb – terra
Q2 Ribecai ITA – Kokkinakis AUS Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Wendelken GBR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




ESP CH 175 Valencia – terra
Q1 Daniel JPN – Brancaccio ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Paul SUI – Napolitano ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
1T Errani ITA/Paolini ITA – Maduzzi ITA/Paganetti ITA 5 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Parma 125 – terra
1T Lombardini ITA – Bouzas Maneiro ESP 2 incontro dalle 12:30

Il match deve ancora iniziare

1T Pigato ITA – Bronzetti ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pigato ITA – Bronzetti ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Bosio ARG – Bocchi ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Ce BRA – Chiesa ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Urgesi ITA – Chwalinska POL 2 incontro dalle 16:00

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3 commenti

pablito 11-05-2026 09:25

Scritto da Golden Shark
Ovviamente Pellegrino è quello che ha il compito piu’ difficile … ma è gasatissimo e spesso Tiafoe scende in campo distratto …

Il colored yankee potrebbe essere già proiettato al RG e ancor più sapendo che al turno successivo trova un tritatutto pronto. 😉

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pablito 11-05-2026 09:21

Giornata “piena” ! 😉

Forza ragazzi. 🙂

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Golden Shark 11-05-2026 08:50

Buongiorno !

Oggi a Roma possiamo sognare un bel pokerissimo ( i 4 singolari + il jolly della coppia Bole/Vava ) .

Per Sinner e Cobolli non vedo particolari problemi . 😎

Il Bellucci apprezzato contro Etcheverry … spegne anche Landaluce . :mrgreen:

Ovviamente Pellegrino è quello che ha il compito piu’ difficile … ma è gasatissimo e spesso Tiafoe scende in campo distratto … 😉

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+1: Peter Parker