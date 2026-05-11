Primo turno (DAY 1) Internazionali Under 18 “Città di Santa Croce” 2026. Fuori entrambe le teste di serie n° 1. La tennista influencer Nancy Lee guida l’assalto della “generazione Alpha”

Non solo tennis, ma anche una grande attenzione alla visibilità e al mondo dei social. La “generazione Alpha” protagonista al Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce – Mauro Sabatini”, organizzato sui campi del Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa), porta con sé un modo completamente nuovo di vivere lo sport. Un linguaggio che per gli appassionati di tennis con qualche capello bianco può sembrare distante, ma che racconta perfettamente l’evoluzione dell’atleta moderno. Oggi infatti uno sportivo che ambisce al professionismo non è più soltanto un atleta: è un brand, un comunicatore, spesso un piccolo imprenditore di sé stesso, abilissimo fin da subito a costruire la propria immagine, coinvolgere follower e creare opportunità attraverso collaborazioni e contenuti social. E allora la domanda nasce spontanea: dove finisce il tennista e dove inizia l’influencer? Un confine sottile, sfumato, sempre più difficile da definire…

In Toscana sono numerosi i ragazzi e le ragazze impegnati nel torneo a mantenere una presenza online molto attiva. Per alcuni la dimensione virtuale assomiglia a quella di una celebrità. È il caso di Nancy Lee, tennista statunitense con 160 mila followers su Instagram, che ha salutato subito la comitiva, sconfitta con un duplice 6-4 da Daniella Britton. Proprio la vincitrice britannica ci offre uno spunto interessante sul tema: “Al giorno d’oggi curare i propri profili social è importante, ma non deve diventare un’ossessione, almeno fino a quando non si è professionisti. Io ad esempio amo condividere le mie principali vittorie, ma non la mia vita privata. Credo che i social possano essere un valore aggiunto quando arrivano i risultati; al contrario, se sei uno sportivo ma non ottieni buoni risultati, anche la tua vita online tende a perdere di significato”.

Passando alla cronaca del giorno, il primo turno della rassegna del “Cerri” inizia subito con il botto per l’eliminazione di entrambe le teste di serie numero 1 dei due tabelloni. Nel femminile l’argentina Sol Larraya Guidi è protagonista di un’uscita di scena netta, inequivocabile e inaspettata per proporzioni. La belga Maria Valentina Pop sfida la favorita sul suo stesso terreno preferito, quello del ritmo, lasciando le briciole all’avversaria e concludendo a braccia alzate con un incredibile 62 60. Molto più lunga e combattuta l’eliminazione del primo favorito del tabellone maschile, il tennista di China Taipei Kuan Shou Chen: contro il campione italiano under 16 Mattia Logrippo, premiato con una wild card dagli organizzatori, il numero 1 fatica fin dall’inizio, cedendo il primo set al tie-break. Nella fase centrale dell’incontro la maggiore potenza dell’italiano sembra calare, salvo poi riemergere nel finale, quando la partita si trascina oltre le tre ore di gioco. Alla fine arriva una vittoria tanto stoica quanto meritata per Logrippo (75 46 75). Il marchigiano, numero 271 del mondo, apre nella parte alta del main draw scenari impronosticabili e sfrutta al meglio un’occasione d’oro contro un avversario sì quotato, ma poco avvezzo alla terra rossa.

In una giornata vissuta a singhiozzo a causa della pioggia, che ha interrotto due volte la normale programmazione, esordiscono con il piede giusto gli altri azzurri Simone Massellani (62 62 sul russo Rybkin) e Alessia Antici, mattatrice a sorpresa della testa di serie numero 4 Alyssa James (64 67 64).

Martedì 12 maggio si completerà il programma dei primi turni di singolare e di doppio. L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.