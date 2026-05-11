Sinner travolge Popyrin: 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Agli ottavi derby con Pellegrino
Jannik Sinner spazza via Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-0 in un’ora e sei minuti di gioco e vola agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, dove lo attende un derby azzurro contro Andrea Pellegrino, numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e autentica sorpresa del torneo. Una partita che difficilmente può essere definita un allenamento per quanto è stata netta la superiorità del numero uno del mondo. Popyrin ha perso immediatamente il servizio e non è mai riuscito a reggere il ritmo infernale imposto da Sinner da fondo campo. Una palla troppo veloce, troppo pesante da controllare per l’australiano, costretto costantemente a rincorrere. Ha provato a rallentare il gioco, a lavorare di più con le rotazioni, ma il risultato è stato soltanto quello di esporsi ai vincenti dell’azzurro da ogni zona del campo. Cinque anni fa Popyrin era riuscito a battere Sinner sulla terra di Madrid, ma sembra davvero passata un’era geologica. Oggi il divario tra i due è apparso enorme. Sinner ha mostrato una condizione eccellente, gestendo senza problemi anche il vento che nel catino del Centrale crea spesso traiettorie complicate da interpretare.
L’avvio del match è stato immediatamente in controllo dell’altoatesino. Break in apertura, conferma del vantaggio e subito una palla per il doppio break. Popyrin, travolto dalla pressione negli scambi, si è aggrappato al servizio inventandosi persino una seconda a 203 km/h per evitare il tracollo immediato e muovere il punteggio. Sinner ha poi cancellato una palla break con un servizio vincente, unico piccolo passaggio a vuoto di un primo set dominato senza discussioni. Da quel momento Jannik ha stretto definitivamente le redini della partita. L’australiano, per evitare di subire continuamente sulla seconda, ha iniziato a forzare sempre di più, finendo però per accumulare errori e doppi falli. Il doppio break è arrivato inevitabilmente e il set è scivolato via senza alcuna storia. Popyrin ha tentato di spezzare il ritmo, di rallentare gli scambi, ma ogni accelerazione di diritto di Sinner si trasformava in una sentenza. O vincente diretto oppure recuperi disperati dell’australiano destinati soltanto a preparare il colpo successivo dell’azzurro. Né il caldo né l’umidità della sessione serale hanno minimamente rallentato il numero uno del mondo, sempre lucido e concentrato.
Il secondo set è stato ancora più netto. Popyrin, ormai demoralizzato, ha iniziato a sbagliare praticamente tutto, incapace di sostenere anche pochi colpi consecutivi senza commettere errori. Sinner, nonostante l’inconsistenza dell’avversario, non ha mai abbassato l’intensità, continuando a martellare con servizio e diritto fino al naturale e inevitabile 6-0 finale.
Una vittoria talmente rapida e semplice che non sorprenderebbe vedere Jannik prenotare un altro campo per completare l’allenamento della giornata. Ancora una volta impressiona la sua capacità di restare concentrato anche quando la superiorità tecnica è evidente. Per Sinner il rispetto dell’avversario passa sempre attraverso il miglior tennis possibile. E oggi lo ha dimostrato ancora una volta. Agli ottavi ci sarà ora Andrea Pellegrino. Jannik non ha mai perso un derby contro un connazionale nel circuito maggiore e la sensazione è che la strada verso i quarti di finale sia ormai tracciata.
La cronaca (punto a punto)
1.set Sinner ha scelto di rispondere. Al servizio Popyrin. Risposta vincente 0-15. Attacca Alexei 15-15. Dritto in rete di Jannik 30-15. Spinge in risposta Sinner 30-30. A rete Jannik, palla break 30-40. Doppio fallo break Sinner 0-1.
Popyrin non tiene la velocità dello scambio 15-0. Smash in rete di Sinner 30-15. Ace 40-15. Popyrin quattro scambi e poi errore break confermato 2-0.
Risposta in rete 15-0. A segno con il dritto l’australiano 30-15. Dritto vincente del numero uno del mondo 30-30. Smorzata e volée vincente Sinner da spettacolo, palla break 30-40. Arriva sulla palla corta Popyrin 40-40. Seconda a 203 km/h, vantaggio per l’australiano. Sbaglia il passante Jannik 1-2.
Dritto in rete per Sinner 0-15. Ottima seconda e rovescio vincente 15-15. Aspetta troppo Jannik, il dritto finisce in rete 15-30. Servizio e dritto in contropiede 30-30.A rete Popyrin fuori il passante, palla break per l’australiano 30-40. Serve and volley, parità. Palla corta e volée vincente vantaggio Sinner. Cross di rovescio spettacolare Sinner consolida il break 3-1.
Doppio fallo Popyrin 0-15. Servizio e dritto 15-15. Palla corta in rete 15-30. A rete Popyrin 30-30.Splendida demi-volée di Jannik, palla break 30-40. Doppio fallo, break numero due 1-4.
Ace 15-0. Ancora un dritto vincente 30-15. In rete l’attacco di Jannik 30-15. A rete l’azzurro 40-15. Popyrin non regge più di due palleggi 5-1.
L’australiano serve a 216, Sinner risponde senza problemi 0-15. Risposta out 15-15. Palla corta magistrale Jannik scherza Popyrin 15-30. Prima a uscire dell’australiano 30-30. Prima a 211 Popyrin riprende fiato 40-30. Ottima prima l’australiano tiene il servizio 2-5.
Aspetta troppo la palla Jannik dritto in rete 0-15. Prima vincente 15-15. Sbaglia il dritto Popyrin 30-15. Stecca il dritto l’azzurro 30-30. Cerca di alzare Popyrin, ma gioca corto set-point 40-30. Fuori il rovescio di Popyrin , primo set Sinner 6-2 in 39 minuti.
2.set Serve Popyrin. Dritto out 0-15. RIsposta profonda 0-30. Il nastro accomoda la palla a Popyrin rovescio vincente 15-30. Risposta in cross Jannik, due palle break 15-40. Popyrin non tiene lo scambio arriva subito il break 0-1.
Popyrin cerca lo sventaglio, ma trova il corridoio 15-0. Ace, 30-0. Servizio vincente 40-0. Servizio e dritto gioco a zero break confermato 2-0.
Popyrin sbaglia il dritto 0-15.Troppa fretta dell’australiano pressato da Jannik 0-30. Serve and volley imbarazzante tre palle break 0-40. Risposta out 15-40. Risposta in rete 30-40. Scambio a bassa velocità, ma Popyrin sbaglia ancora doppio break 0-3.
Prima vincente 15-0. Due scambi e l’australiano sbaglia 30-0.Ace 40-0. Volée corta, Popyrin passante vincente 40-15. Ace doppio break consolidato 4-0.
Prova a scendere a rete l’australiano, Sinner lo infilza 0-15. Risposta out 15-15. Il rovescio di Popyrin muore sul nastro 15-30. Gioca corto Popyrin dritto vincente di Jannik, due palle break 15-40.. Ancora un errore dell’australiano 0-5.
Finalmente uno scambio più ungo, Sinner smash da fondo, Popyrin dritto out 15-0. Doppio fallo Jannik 15-15.Prima e schiaffo al volo, vendicato il doppio fallo 30-15. Attacco incrociato due match-point 40-15. Sbaglia la palla corta Popyrin, rovescio vincente Sinner agli ottavi 6-2 6-0 in un’ora e 6 minuti.
Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Do per scontata la vittoria del torneo di 𝓙𝓐𝓝𝓝𝓘𝓚 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡, del mille di casa che ancora gli manca.
Il mio pensiero è già su Parigi: tutti proveranno a dare il massimo e oltre contro l’Invincibile, e statisticamente prima o poi una partita 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡 la perderà; non vorrei che capitasse proprio a Parigi, il principale obbiettivo di 𝓙𝓐𝓝𝓝𝓘. Onestamente non vedo nessuno in grado di impensierirlo, ricordiamoci però che nello sport esistono anche gli infortuni.
@ giallu (#4612726)
Ma mi sa che gli “scio’ scio'” che fanno più effetto sono quelli di Jannik quando scaccia con la racchetta ogni seppur volenteroso tentativo avversario…e in attesa dell’ormai sempre più utopistico e fantomatico aspirante ad un confronto “paritario”, ci sono incontri di ottima qualità fra tennisti più “umani” che stanno divertendo, magari sorprendendo, ma comunque mettendo a terra un gioco di tutto rispetto…e speravo per Pellegrino un cammino meno ostico, per tutto l’impegno fin qui profuso e il rispetto che si è coraggiosamente meritato
Inutile a dirsi , anche l’Ing. Cane sempre piu’ esaltato per Sinner ed il suo andamento da record nei Masters …
https://i0.wp.com/www.milannight.com/v2/wp-content/uploads/2018/04/ing-cane-mille.gif?fit=500%2C367&ssl=1
https://c.tenor.com/x1BZPqdCifYAAAAd/tenor.gif
Quella di oggi non è stata una partita ma una esecuzione (sportiva s’intende) a sangue freddo da parte di un killer spietato…..
@ Lorenzo (#4612657)
Un paio di cose, la prima è che la parte del tabellone di Sinner era la più difficile dopo il sorteggio, Mensick, Fils e Fonseca erano nellla sua parte ed avrebbe dovuto incontrarli in sequenza, se poi hanno perdo prima o si sono ritirati non cambia il punto, secondo se per una volta ha un po di fortuna dopo i tanti sorteggi “difficili”, vedi ad esempio Madrid, è più che giusto ed inoltre non capisco quale sia il tuo problema…
Umm, la maggior parte di questi hanno perso apposta per evitare che Sinner gli prendesse le misure per il Roland Garros..il che mi fa venire in mente quella ragazza che aveva acquistato un pitone e che parlando con il veterinario disse “è così carino che la sera mi si mette vicino e si allunga sul letto accanto a me”, e il veterinario: “sai lo fa non per affetto ma perché sta prendendo le misure”. Ecco questo è Sinner il pitone più gentile e affettuoso che ci sia..
La domanda che gira online è su chi fermerà Darth Sinner… Certo una finale con Maestro Yodar avrebbe il suo fascino 🙂
Non so se qualcuno lo ha sottolineato, ma con quella di oggi sono 30 vittorie consecutive di Jannik nei tornei Atp 1000; mica poche eh (ha superato Federer con 29 consecutive) !
Ricordo poi che delle ultime 62 partite Master 1000, Jannik ne ha vinte 60 … un rullo compressore !
Non lo è per nulla infatti. Popyrin è un po’ confusionario nel mettere in campo una tattica, ma è un signor giocatore per colpi ed esecuzione. Domani sarò sorpreso se Pellegrino riuscirà ad evitare la doppia ciambella. Probabile che Sinner gli riserverà un paio di game per pietà di fronte al pubblico di casa.
E’ che la maggior parte di quelli che tu pensi vadano “contro Sinner”, in realtà vanno contro i Sinneriani, così come gli odiatori della Juve in realtà non sopportano gli juventini.
Il motore di Sinner continua a girare con la funzione “Energy” inserita.
Forza J A N N I K !!!!
Hai ragione, infatti domani mi tocca vedere nel centrale almeno tre partite maschili e una femminile..sai che noia ahahah..
Così la finiremo di commentare le grosse insidie che i sorteggi tarocchi gli mettono avanti: qui erano nell’ordine Michelesen, Mensik, Fils, Shelton, FAA/Cobolli/Medvy, Zverev/Musetti/Djokovic
Speriamo almeno che le ultime due insidie possano essere ancora tricolori, ne avrebbe seccati tre strada facendo ma ce ne faremmo una ragione.
ma io mi chiedo chi va contro Sinner che problemi ha? Seri dal punto di vista mentale, ma siete italiani o no? Mah
Ma guarda che ha ragione: I tuoi scio scio evidentemente funziano oltre ogni tua aspettativa 😀 😀 😀 😉
Esatto. Concordo 100 su 100
Ci ho pensato anche io ma un po’ spero di si e di molto di più spero di no. Alcuni dei mille sono micidiali per caldo/umidità (Cinci, Shangai). Figurati se ti fai la maratona di tutti. Gennaio 2027 spero sia fresco come una stella alpina:-)
Quella di Sinner. Dal punto di vista delle cinestetica non c’è stato confronto. Se non c’è lotta ma c’è sicurezza, facilità esecutiva, intelligenza tattica e completezza di gioco, la scelta è chiara. Se partite come quelle di Pellegrino o altri sono narrativa, quelle di Jannik hanno la levigatezza e sintesi di una lirica leopardiana. Alcaraz è il Michelangelo del tennis così come Jannik ne è il Leonardo. Mi piace come gioca Pellegrino ma lo stato dell’arte del tennis attuale mi attrae molto di più.
ma da quand’è che non perde un servizio?
Comunque in coppa Davis ha vinto Arnaldi!
Pellegrino la deve prendere come una bella esperienza, penso sia già felicissimo di essere arrivato fin qui
Breve riflessione. Ormai 8 volte su 10 Jannik sbriga la pratica nel giro di un’oretta. Vuoi vedere che magari non si stanca e decide di farseli tutti i 1000?
Questa domanda fa il paio con una discusione che ho avuto ieri con un amico, col quale avevo commentato la partita di Musetti giudicandola inguardabile.
Ti sei abituato tropo bene con Sinner, una volta avresti gioito e basta, mi ha detto.
Che c’entra!!!
Una cosa è il tifo, una cosa è la qualità della partita. La partita di Sinner, per quanto scontata, è di una qualità comunque superiore sia a quella avvincente di Pellegrino contro un Ciccio Tiaofe che definire mediocre è fargli un complimento, sia a quella vista ieri, per quanto io sia un tifoso Musettiano. Basta aver visto il match, lo psicodramma di Cerundolo a tratti dominante, ma più instabile del tempo romano la settimana degli internazionali, e la vittoria di sola tigna di un Musetti con evidenti problemi.
Che poi si soffra di più conl Muso, con l’Arnaldo che… mannaggia!, con il pirata che getta il cuore oltre l’ostacolo sempre e comunque, è una storia diversa.
Detto questo: forza Flavio, per ora sei l’anello di congiunzione tra la qualità del tennis offerto ed il pathos agonistico.
Ogni tanto si presenta questo a dare man forte a quelli del club che accusano Jannik di essere fortunato
Non hanno ancora capito che più lo pensano (figuriamoci se lo scrivono) e più saranno iellati loro in qualunque cosa
hahaha
Sono riuscito a vederla tutta . Jannik carino a lasciargli due game nel primo.
Nel secondo non ci è stato modo…
Onore tanto a Poyrin che ci è arrivato. Bene
Arridatece Alcaraz o qui non si vede piu’ una partita di tennis che valga la pena pagare
A Roma ar cavaliere nero non je devi ……
Nel 2019 Pellegrino ha perso da Sinner 6-1
6-1.
Domani fare qualcosa in più sarebbe già buono per lui.
In realta’ ,se le parole hanno ancora un peso , tu non speri che Pellegrino faccia un gran match ma testualmente hai scritto sotto tutti gli articoli riguardanti Andrea che domani “senti odore di impresa” che e’ ben diverso.
Ottimo che ci sia il derby, così saremo sicuri di avere un italiano ai quarti (ehm)…
Benissimo così!
Fino alla vittoria, forza fenomeno
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Tabellone che pare quello del challenger di Martina Franca.
Sia chiaro, avrebbe vinto sempre e comunque, ma così è proprio fortuna sfacciata.
E al Tirolese non serve.
Aggiungi “di seguito”!
forza Flavio, match abbordabile con l’argentino, ma da non sottovalutare
Il match di Sinner dev’essere stato come il bagno caldo rilassante che ti concedi la sera dopo una dura giornata di lavoro !
Comunque dei ” piaceri ” … non ci si annoia mai !!
Benzinaio sei pazzo a fare tutti sti tornei di fila, ti stanchi……..ahahahahahaha
Cmq a battuto Mensik
Sembrano tutti scatsi con Sinner
Darth Sinner a 4 passi dalla Leggenda .
È bravino, ha persino vinto un mille e battuto io nostro Arnaldo in coppa Davis… ma è ormai evidente a tutti che è stato tracciato un solco, e solo Alcaraz può suoerarlo
Pellegrino farà più games di Popyrin, almeno me lo auguro…
bravo! Partita divertente e coinvolgente!
@ Az67 (#4612629)
Ma che c’entra?? Boh..
Popyrin teoricamente non sarebbe neanche proprio scarso, ma ha fatto la figura di un dilettante di fronte ad un maestro
4 italiani agli ottavi in un mille, record eguagliato con la possibilità di batterlo grazie a cobolli. A Roma si stanno divertendo
Allora, al di là del tifo e dell ovvia soddisfazione ……ma vi siete divertiti di più a vedere la partita di schiacciasassi sinner oppure quella combattuta e insperata di pelle?
Aspetto gli anti italiani di questo sito che mi spiegheranno come le future promesse spagnole sconfiggeranno Sinner ahahahahhahaha
Chissa’ come gli rode al tafazzi di bordighera…
Semplice allenamento per Sinner, domani per Pellegrino la partita la deve vedere come una ottima esperienza da mettere nel suo bagaglio
30esima vittoria masters1000.
Spero solo che Pellegrino faccia un gran match e almeno provi a tener testa a Jannik… obiettivamente senza Alcaraz Sinner è dominante a livelli imbarazzanti
Tutto un sogno per il Pelle.
Ma stanotte dormirà ? 🙂