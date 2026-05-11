Sinner travolge Popyrin: 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Agli ottavi derby con Pellegrino

Jannik Sinner spazza via Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-0 in un’ora e sei minuti di gioco e vola agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, dove lo attende un derby azzurro contro Andrea Pellegrino, numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e autentica sorpresa del torneo. Una partita che difficilmente può essere definita un allenamento per quanto è stata netta la superiorità del numero uno del mondo. Popyrin ha perso immediatamente il servizio e non è mai riuscito a reggere il ritmo infernale imposto da Sinner da fondo campo. Una palla troppo veloce, troppo pesante da controllare per l’australiano, costretto costantemente a rincorrere. Ha provato a rallentare il gioco, a lavorare di più con le rotazioni, ma il risultato è stato soltanto quello di esporsi ai vincenti dell’azzurro da ogni zona del campo. Cinque anni fa Popyrin era riuscito a battere Sinner sulla terra di Madrid, ma sembra davvero passata un’era geologica. Oggi il divario tra i due è apparso enorme. Sinner ha mostrato una condizione eccellente, gestendo senza problemi anche il vento che nel catino del Centrale crea spesso traiettorie complicate da interpretare.

L’avvio del match è stato immediatamente in controllo dell’altoatesino. Break in apertura, conferma del vantaggio e subito una palla per il doppio break. Popyrin, travolto dalla pressione negli scambi, si è aggrappato al servizio inventandosi persino una seconda a 203 km/h per evitare il tracollo immediato e muovere il punteggio. Sinner ha poi cancellato una palla break con un servizio vincente, unico piccolo passaggio a vuoto di un primo set dominato senza discussioni. Da quel momento Jannik ha stretto definitivamente le redini della partita. L’australiano, per evitare di subire continuamente sulla seconda, ha iniziato a forzare sempre di più, finendo però per accumulare errori e doppi falli. Il doppio break è arrivato inevitabilmente e il set è scivolato via senza alcuna storia. Popyrin ha tentato di spezzare il ritmo, di rallentare gli scambi, ma ogni accelerazione di diritto di Sinner si trasformava in una sentenza. O vincente diretto oppure recuperi disperati dell’australiano destinati soltanto a preparare il colpo successivo dell’azzurro. Né il caldo né l’umidità della sessione serale hanno minimamente rallentato il numero uno del mondo, sempre lucido e concentrato.

Il secondo set è stato ancora più netto. Popyrin, ormai demoralizzato, ha iniziato a sbagliare praticamente tutto, incapace di sostenere anche pochi colpi consecutivi senza commettere errori. Sinner, nonostante l’inconsistenza dell’avversario, non ha mai abbassato l’intensità, continuando a martellare con servizio e diritto fino al naturale e inevitabile 6-0 finale.

Una vittoria talmente rapida e semplice che non sorprenderebbe vedere Jannik prenotare un altro campo per completare l’allenamento della giornata. Ancora una volta impressiona la sua capacità di restare concentrato anche quando la superiorità tecnica è evidente. Per Sinner il rispetto dell’avversario passa sempre attraverso il miglior tennis possibile. E oggi lo ha dimostrato ancora una volta. Agli ottavi ci sarà ora Andrea Pellegrino. Jannik non ha mai perso un derby contro un connazionale nel circuito maggiore e la sensazione è che la strada verso i quarti di finale sia ormai tracciata.

La cronaca (punto a punto)

1.set Sinner ha scelto di rispondere. Al servizio Popyrin. Risposta vincente 0-15. Attacca Alexei 15-15. Dritto in rete di Jannik 30-15. Spinge in risposta Sinner 30-30. A rete Jannik, palla break 30-40. Doppio fallo break Sinner 0-1.

Popyrin non tiene la velocità dello scambio 15-0. Smash in rete di Sinner 30-15. Ace 40-15. Popyrin quattro scambi e poi errore break confermato 2-0.

Risposta in rete 15-0. A segno con il dritto l’australiano 30-15. Dritto vincente del numero uno del mondo 30-30. Smorzata e volée vincente Sinner da spettacolo, palla break 30-40. Arriva sulla palla corta Popyrin 40-40. Seconda a 203 km/h, vantaggio per l’australiano. Sbaglia il passante Jannik 1-2.

Dritto in rete per Sinner 0-15. Ottima seconda e rovescio vincente 15-15. Aspetta troppo Jannik, il dritto finisce in rete 15-30. Servizio e dritto in contropiede 30-30.A rete Popyrin fuori il passante, palla break per l’australiano 30-40. Serve and volley, parità. Palla corta e volée vincente vantaggio Sinner. Cross di rovescio spettacolare Sinner consolida il break 3-1.

Doppio fallo Popyrin 0-15. Servizio e dritto 15-15. Palla corta in rete 15-30. A rete Popyrin 30-30.Splendida demi-volée di Jannik, palla break 30-40. Doppio fallo, break numero due 1-4.

Ace 15-0. Ancora un dritto vincente 30-15. In rete l’attacco di Jannik 30-15. A rete l’azzurro 40-15. Popyrin non regge più di due palleggi 5-1.

L’australiano serve a 216, Sinner risponde senza problemi 0-15. Risposta out 15-15. Palla corta magistrale Jannik scherza Popyrin 15-30. Prima a uscire dell’australiano 30-30. Prima a 211 Popyrin riprende fiato 40-30. Ottima prima l’australiano tiene il servizio 2-5.

Aspetta troppo la palla Jannik dritto in rete 0-15. Prima vincente 15-15. Sbaglia il dritto Popyrin 30-15. Stecca il dritto l’azzurro 30-30. Cerca di alzare Popyrin, ma gioca corto set-point 40-30. Fuori il rovescio di Popyrin , primo set Sinner 6-2 in 39 minuti.

2.set Serve Popyrin. Dritto out 0-15. RIsposta profonda 0-30. Il nastro accomoda la palla a Popyrin rovescio vincente 15-30. Risposta in cross Jannik, due palle break 15-40. Popyrin non tiene lo scambio arriva subito il break 0-1.

Popyrin cerca lo sventaglio, ma trova il corridoio 15-0. Ace, 30-0. Servizio vincente 40-0. Servizio e dritto gioco a zero break confermato 2-0.

Popyrin sbaglia il dritto 0-15.Troppa fretta dell’australiano pressato da Jannik 0-30. Serve and volley imbarazzante tre palle break 0-40. Risposta out 15-40. Risposta in rete 30-40. Scambio a bassa velocità, ma Popyrin sbaglia ancora doppio break 0-3.

Prima vincente 15-0. Due scambi e l’australiano sbaglia 30-0.Ace 40-0. Volée corta, Popyrin passante vincente 40-15. Ace doppio break consolidato 4-0.

Prova a scendere a rete l’australiano, Sinner lo infilza 0-15. Risposta out 15-15. Il rovescio di Popyrin muore sul nastro 15-30. Gioca corto Popyrin dritto vincente di Jannik, due palle break 15-40.. Ancora un errore dell’australiano 0-5.

Finalmente uno scambio più ungo, Sinner smash da fondo, Popyrin dritto out 15-0. Doppio fallo Jannik 15-15.Prima e schiaffo al volo, vendicato il doppio fallo 30-15. Attacco incrociato due match-point 40-15. Sbaglia la palla corta Popyrin, rovescio vincente Sinner agli ottavi 6-2 6-0 in un’ora e 6 minuti.

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 2 0 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Popyrin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani