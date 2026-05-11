Bronzetti conquista il derby con Pigato: “Fiera per come ho gestito le situazioni complicate”. Bouzas Maneiro convince all’esordio a Parma

Doppio squillo del tennis azzurro nella serata di lunedì al Parma Ladies Open presented by Iren: Lucia Bronzetti si è imposta nel derby tricolore con Lisa Pigato, mentre Federica Urgesi ha beneficiato del ritiro della polacca Maja Chwalinska al termine del primo set. Buona la prima anche per Jessica Bouzas Maneiro: accreditata della seconda testa di serie, la spagnola ha raggiunto il secondo turno del torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma dopo aver piegato le resistenze della wild card Marta Lombardini con lo score di 6-4 6-2.

Bronzetti vince il derby – Come da previsioni della vigilia, non è mancato lo spettacolo sul Campo Centrale del Tennis Club Parma nel confronto tutto italiano che ha avuto come protagoniste Lucia Bronzetti e Lisa Pigato. Ad alzare le braccia al cielo è stata la giocatrice riminese, ora numero 173 del ranking WTA ma con importanti trascorsi tra le prime cinquanta del mondo: 6-4 6-4 il punteggio finale in favore della classe 1998, inserita nella zona di tabellone occupata dalla numero sette del seeding Camila Osorio. “Lisa arrivava da un periodo molto positivo – ha affermato Bronzetti nel post-match –. Ho cercato di giocare tutti i punti e accettare le difficoltà: sono fiera del modo in cui ho gestito le varie situazioni complicate. Giocare nella mia regione è bellissimo: qui a Parma mi sento a casa, spero di restarci il più a lungo possibile”.

Esordio convincente per Bouzas Maneiro – Ex numero 40 del mondo, Jessica Bouzas Maneiro punta a fare del torneo di Parma un trampolino di lancio verso il ritorno nelle posizioni più nobili della graduatoria. Ora numero 51 WTA, la ventitreenne di Vilagarcia de Arousa ha vinto in due parziali contro Marta Lombardini, risultando in controllo delle operazioni sin dalle battute iniziali. Già transitata da Parma nel 2023, anno in cui raggiunse i quarti di finale, la spagnola troverà ora sulla sua strada la vincente tra Noemi Basiletti e Lilli Tagger: “Sono contenta di essere tornata a giocare questo torneo, di cui mi porto dietro bei ricordi sin dalla prima partecipazione. Il campo di partecipazione è di altissimo livello, dunque non sarà facile riuscire ad arrivare in fondo: so di essere la giocatrice meglio classificata dopo l’eliminazione di Boisson, ma non sento pressione”.

Risultati di lunedì 11 maggio

Tabellone principale

Primo turno

Dominika Salkova b. Lois Boisson (1) 6-7(5) 6-1 6-2

Lucia Bronzetti b. Lisa Pigato 6-4 6-4

Barbora Krejcikova (4) b. Victoria Jimenez Kasintseva 6-4 6-1

Federica Urgesi (WC) b. Maja Chwalinska 6-3 rit.

Kaja Juvan b. Moyuka Uchijima 7-6(3) 3-6 6-0

Hanne Vandewinkel b. Whitney Osuigwe 7-5 6-4

Alycia Parks (6) b. Mary Stoiana 7-5 6-7(8) 6-2

Jessica Bouzas Maneiro (2) b. Marta Lombardini (WC) 6-4 6-2

Tabellone qualificazioni

Turno finale

Susan Bandecchi (1) b. Sapfo Sakellaridi 7-5 6-0

Victoria Bosio (2) b. Elena Bocchi (WC) 6-2 6-4

Deborah Chiesa b. Gabriela Ce (3) 6-0 3-6 6-4

Zhibek Kulambayeva (4) b. Nicole Fossa Huergo 6-1 6-4