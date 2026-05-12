Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo 6 azzurri tra singolare e doppio. Derby italiano tra Sinner vs Pellegrino (LIVE)
Campo Centrale – ore 11:00
Lorenzo Musetti vs Casper Ruud
Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)
Jannik Sinner vs Andrea Pellegrino (Non prima 15:00)
Coco Gauff vs Mirra Andreeva (Non prima 19:00)
Thiago Agustin Tirante vs Daniil Medvedev (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Robert Galloway / Santiago Gonzalez vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Rafael Jodar vs Learner Tien
Luciano Darderi vs Alexander Zverev (Non prima 14:00)
Andrey Rublev vs Nikoloz Basilashvili
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Linda Noskova / Tereza Valentova (Non prima 17:00)
Supertennis Arena – ore 11:00
Karen Khachanov vs Dino Prizmic
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Erler / Lucas Miedler
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Christian Harrison / Neal Skupski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Pietrangeli – ore 11:00
Hailey Baptiste / Alexandra Eala vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos vs (6) Anna Danilina / (6) Asia Muhammad
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Storm Hunter / Jessica Pegula Non prima 14:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Hamad Medjedovic vs Martin Landaluce (Non prima 17:30)
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
hai dimenticato l’opzione , non scende in campo per WO dell’avversario…
– dell’avversario- con la apostrofo o senza? 😛
In ogni caso, ci sono 5 NextGen agli ottavi di un 1000 e può solo far bene, almeno a chi ama davvero il tennis e non solo vedere il nuovo idolo nazional popolare vincere in ciabatte.
Purtroppo un effetto collaterale di Sinner e dei famosi 8 km è che il tennis italiano è stato letteralmente invaso da una di scappati di casa che non sanno il colore della pallina ma vogliono farti la lezione su perché Sinner sia il più grande tennista ed essere umano che abbia mai onorato il pianeta terra (ma il suo vero pregio è essere italiano, se no col cavolo che lo seguivano, la patria valore supremo dello sport. Però all’estero lo devono tifare comunque eh). Qui ancora ancora, ma i commenti su YT o ti conformi al tifo da ultrà o ti arrivano le minacce di morte. Tristezza
Musetti: se non scende in campo arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo e si ritira arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo, gioca male e perde male arriverà una grandinata di critiche.
Se scende in campo e vince giocando male arriverà una grandinata di critiche…
Se, per puro caso, dovesse vincere giocando bene arriverebbe comunque una grandinata di critiche e sentenze sull’avere una fortuna sfacciata che l’avversario non fosse decisamente al meglio 😀
Comunque vada oggi grandinerà…
Qui lo dico e qui lo nego,dopo la trasformazione avvenuta dopo la terza vittoria condecutiva,completata dopo la quarta di ieri dico che PenkoDoll alias Jelena la piccola disagiata può vincere Roma, ricordando anche è la bestia nera della Swiatek.
@ tinapica (#4613128)
Io ho nei giardinetti sotto casa una signora enciclopedica che porta sempre a spasso tre cagnolini.
In fondo, il buon Pellegrino è di quegli atleti che dopo un punto vinto, o un goal, non esultano. Ha un bel sorriso amaro, come se celasse dolori e inquietudini antiche. Non concede niente a frivolezze e decorativismo. Tifo per lui oggi è d’obbligo.
sì
Sì, è sbagliato. La forma corretta è “qual è” senza apostrofo. Si tratta di un errore pari allo scrivere “ha” senza la h per il verbo avere. Comunque l’importante è correggersi e imparare per il futuro.
@ tinapica (#4613115)
Musetti visto contro cerundolo ha 0 possibilità di battere ruud.
sportplus non è un sito pirata
SE scenderà in campo.
ha saltato l’allenamento di ieri e non è mai un buon segnale.
in più ruud è uno che ti fa pedalare in lunghi scambi, l’avversario peggiore possibile se si ha un principio di infortunio.
con il roland garros alle porte io sarei conservativo come ha fatto fils, anche se è il torneo di casa ed è più antipatico dare forfait
@ Marco M. (#4613127)
Grazie anche a Lei, Marco.
Forza Lorenzo!
@ Benzinaio (#4613121)
@ Palu (#4613122)
Dopo veloce ricerca leggo sul sito della 3ccani che non di elisione trattasi ma di troncamento, quindi l’apostrofo non ci va.
Mi consola il fatto che sempre la 3ccani aggiunge come numerosi esempi letterari in passato abbiano inserito l’apostrofo (senza però specificare quali): sono in numerosa, forse anche buona, compagnia.
Comunque grazie!
È il bello della comunità aiutarsi a vicenda.
Mai si finisce di imparare.
La forma corretta è qual è (senza apostrofo). Si tratta di un troncamento, non di un’elisione, poiché “qual” esiste come forma autonoma (come in “qual buon vento”). L’apostrofo in qual’è è considerato un errore, sebbene diffuso.
Il torneo di Parma si può vedere registrandosi gratis al sito della Women’s Tennis Association
Perché?
A me risulta necessario per la elisione della “e” finale dalla parola “quale”.
Sbaglio?
Gettando uno sguardo agli altri incontri di singolare maschile:
Il più interessante e forse anche il più incerto è la sfida giovane Ispano-Stell&strisce.
Darderi, pur sfavorito, non lo vedo assolutamente chiuso con Zverev.
Tirante, se continua a tirare come ieri, per me butta fuori Medvedev (e mi spiace che, per poco, al posto del Russo non ci possa essere LlamazRuiz, che aspetto con molta curiosità al RG, dove farà le qualificazioni, credo).
Vorrei succedesse lo stesso a Rublev, ma credo che alla fine sarà il Russo ad estromettere il vecchio combattente georgiano.
Il terzo (!) Russo ha di che temere: dovrà tirare fuori il meglio di sé per aver ragione della crescente ondata di gioventù croata, che ultimamente è un maremoto; comunque leggermente favorito Cacianov.
Infine Pellegrino non dovrebbe aver problemi ad eliminare Sinner…
Forse è meglio che prima mi svegli.
Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!
Sportplus si può vedere, studiando un pochino, la qualità non è eccelsa comunque
emittente non so, siti scommesse principalmente
dato il Suo stile, Le consiglio scrivere qual è senza apostrofo
Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?
Riguardo al Foro la mia vera domanda, fin dal risveglio mattutino, è quale versione di Musetti scenderà in campo oggi.
Se sarà il SenzapietàDiMichelangelo
allora Ruud, per quanto il Norreno par stia riconquistando la sua miglior forma sulla sua miglior superficie, per me non ha speranze.
Se invece dello statuario modello di tennis classico dalle bianche cave carrarine scenderà in campo un tremebondo impasto di scaglie e marmettola di risultanza allora l’esito sarà purtroppo opposto.
Nel mezzo, tante possibili varianti, che dipenderanno anche da qual Ruud dovrà affrontare Musetti.
Insomma, alla vigilia, per me è un incontro indecifrabile, da 50 e 50.
Forza Lorenzo!
sportplus
Se sei stato forte da piccolo, lo sarai anche da grande. Ma quando mai? Esempio vissuto personalmente. Ragazza del circolo età 13-14 anni, vince in un torneo di categoria importante in Toscana contro la Bencic che era già una piccola campioncina con padre appresso che litigava con tutto e tutti. Già le prospettavano il futuro tra le prime nel mondo in ambito federale. Gravitò fra la 350esima posizione alla 500esima per qualche anno poi giocò di rado e si è ritirata da qualche anno. Questo per dire che ci vogliono diversi fattori per fare un campione. Solo allora potrai dire di avere una Azienda Agricola
Oggi il grande Lucianone sarà la sorpresa di giornata ,almeno me lo auguro
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?
Il Cobbb ieri ha sbagliato la tattica della partita; il suo team non si è studiato il Tirante dei due match precedenti? Secondo me, lo ha sottovalutato e si è incaponito a giocare come lui sa fare, invece di cambiare tattica in corso di match
Cmq una partita sbagliata non è una tragedia, a patto che ne abbia tratto insegnamento
FORZA RAGAZZI
Riassunto del film ‘The Martian’
Scena 1. Scendono in campo belli freschi, i capelli fonati, lo sguardo affermativo: ‘SI. PUO’. FARE’. Mentre si riscaldano con elastica brillantezza (appena velata da un filo di inquietudine mentre lo speaker annuncia ‘Janniiiiiik… Sinneeeeer’), la coppia di cronisti snocciola qualche notevole trofeo del passato, la solida progressione nel torneo e le raffinate chiavi tattiche disponibili per imporre il giuoco e minare l’avversario. SI. PUO. FARE.
Scena 2. Mentre i tennisti riguadagnano le panchine pronti alla contesa, parte la réclame. La pasta di Sinner. L’integratore di Sinner. Sinner che beve solo caffé. Sinner e la banda larga. Sinner e la crema solare. Ok ok, 6-0 a sponsor, ma il campo è un’altra faccenda, adesso ti faccio vedere.
Scena 3. Sono passati 15 minuti di cura-Jannik, li vedi pascolare per il campo come zombie, sono già suonati come zampogne, non pensavano di esser finiti su Marte, ma solo adesso si accorgono che la terra è rossa e manca l’aria. Coach, a che round siamo? Ah mi scusi, l’ho scambiata per il mio coach, è che ultimamente sto poco bene, respiro a fatica. E comunque a me da piccolo piaceva pattinare ma mio papà ha insistito.
Scena 4. Finisce la mattanza, la coppia di cronisti chiede a Sinner la chiave della partita. Jannik gli risponde direttamente dagli studi di posa: bisogna migliorare, perché la sequenza del caffé è inguardabile.
Titoli ! (per gli avversari, si intendono solo quelli di coda, ndr)