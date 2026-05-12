Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo 6 azzurri tra singolare e doppio. Derby italiano tra Sinner vs Pellegrino (LIVE)

12/05/2026 09:28 26 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  12 Maggio 2026
19°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
21°
⚠  Allerta gialla vento nel Lazio fino al pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 12 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Ottavi di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP R4
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA QF
⛅  Parz. soleggiato
☀  Poi sole
⚠  Allerta vento
🎾  Ottavi ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Lorenzo Musetti ITA vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Robert Galloway USA / Santiago Gonzalez MEX vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Hailey Baptiste USA / Alexandra Eala PHI vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX vs (6) Anna Danilina KAZ / (6) Asia Muhammad USA

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Martin Landaluce ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

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26 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

compagno di cella di Becker (Guest) 12-05-2026 10:13

Scritto da Marco M.
Musetti: se non scende in campo arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo e si ritira arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo, gioca male e perde male arriverà una grandinata di critiche.
Se scende in campo e vince giocando male arriverà una grandinata di critiche…
Se, per puro caso, dovesse vincere giocando bene arriverebbe comunque una grandinata di critiche e sentenze sull’avere una fortuna sfacciata che l’avversario non fosse decisamente al meglio
Comunque vada oggi grandinerà…

hai dimenticato l’opzione , non scende in campo per WO dell’avversario…
– dell’avversario- con la apostrofo o senza? 😛

 26
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Jen (Guest) 12-05-2026 10:08

In ogni caso, ci sono 5 NextGen agli ottavi di un 1000 e può solo far bene, almeno a chi ama davvero il tennis e non solo vedere il nuovo idolo nazional popolare vincere in ciabatte.
Purtroppo un effetto collaterale di Sinner e dei famosi 8 km è che il tennis italiano è stato letteralmente invaso da una di scappati di casa che non sanno il colore della pallina ma vogliono farti la lezione su perché Sinner sia il più grande tennista ed essere umano che abbia mai onorato il pianeta terra (ma il suo vero pregio è essere italiano, se no col cavolo che lo seguivano, la patria valore supremo dello sport. Però all’estero lo devono tifare comunque eh). Qui ancora ancora, ma i commenti su YT o ti conformi al tifo da ultrà o ti arrivano le minacce di morte. Tristezza

 25
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Marco M. 12-05-2026 10:02

Musetti: se non scende in campo arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo e si ritira arriverà una grandinata di critiche…
Se scende in campo, gioca male e perde male arriverà una grandinata di critiche.
Se scende in campo e vince giocando male arriverà una grandinata di critiche…
Se, per puro caso, dovesse vincere giocando bene arriverebbe comunque una grandinata di critiche e sentenze sull’avere una fortuna sfacciata che l’avversario non fosse decisamente al meglio 😀

Comunque vada oggi grandinerà…

 24
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Gaz (Guest) 12-05-2026 10:01

Qui lo dico e qui lo nego,dopo la trasformazione avvenuta dopo la terza vittoria condecutiva,completata dopo la quarta di ieri dico che PenkoDoll alias Jelena la piccola disagiata può vincere Roma, ricordando anche è la bestia nera della Swiatek.

 23
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givaldo barbosa (Guest) 12-05-2026 10:00

@ tinapica (#4613128)

Io ho nei giardinetti sotto casa una signora enciclopedica che porta sempre a spasso tre cagnolini.

 22
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givaldo barbosa (Guest) 12-05-2026 09:52

In fondo, il buon Pellegrino è di quegli atleti che dopo un punto vinto, o un goal, non esultano. Ha un bel sorriso amaro, come se celasse dolori e inquietudini antiche. Non concede niente a frivolezze e decorativismo. Tifo per lui oggi è d’obbligo.

 21
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guido Guest 12-05-2026 09:49

Scritto da tinapica

Scritto da Palu

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!

Perché?
A me risulta necessario per la elisione della “e” finale dalla parola “quale”.
Sbaglio?

20
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Il_tennista_affaticato 12-05-2026 09:42

Scritto da tinapica

Scritto da Palu

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!

Perché?
A me risulta necessario per la elisione della “e” finale dalla parola “quale”.
Sbaglio?

Sì, è sbagliato. La forma corretta è “qual è” senza apostrofo. Si tratta di un errore pari allo scrivere “ha” senza la h per il verbo avere. Comunque l’importante è correggersi e imparare per il futuro.

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Daniel (Guest) 12-05-2026 09:40

@ tinapica (#4613115)
Musetti visto contro cerundolo ha 0 possibilità di battere ruud.

 18
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walden 12-05-2026 09:39

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

sportplus non è un sito pirata

 17
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+1: Marco M.
italo (Guest) 12-05-2026 09:36

Scritto da tinapica
Riguardo al Foro la mia vera domanda, fin dal risveglio mattutino, è quale versione di Musetti scenderà in campo oggi.
Se sarà il SenzapietàDiMichelangelo
allora Ruud, per quanto il Norreno par stia riconquistando la sua miglior forma sulla sua miglior superficie, per me non ha speranze.
Se invece dello statuario modello di tennis classico dalle bianche cave carrarine scenderà in campo un tremebondo impasto di scaglie e marmettola di risultanza allora l’esito sarà purtroppo opposto.
Nel mezzo, tante possibili varianti, che dipenderanno anche da qual Ruud dovrà affrontare Musetti.
Insomma, alla vigilia, per me è un incontro indecifrabile, da 50 e 50.
Forza Lorenzo!

SE scenderà in campo.
ha saltato l’allenamento di ieri e non è mai un buon segnale.
in più ruud è uno che ti fa pedalare in lunghi scambi, l’avversario peggiore possibile se si ha un principio di infortunio.
con il roland garros alle porte io sarei conservativo come ha fatto fils, anche se è il torneo di casa ed è più antipatico dare forfait

 16
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+1: Marco M.
tinapica 12-05-2026 09:31

@ Marco M. (#4613127)

Grazie anche a Lei, Marco.
Forza Lorenzo!

 15
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tinapica 12-05-2026 09:30

@ Benzinaio (#4613121)

@ Palu (#4613122)

Dopo veloce ricerca leggo sul sito della 3ccani che non di elisione trattasi ma di troncamento, quindi l’apostrofo non ci va.
Mi consola il fatto che sempre la 3ccani aggiunge come numerosi esempi letterari in passato abbiano inserito l’apostrofo (senza però specificare quali): sono in numerosa, forse anche buona, compagnia.
Comunque grazie!
È il bello della comunità aiutarsi a vicenda.
Mai si finisce di imparare.

 14
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+1: Palu
Marco M. 12-05-2026 09:27

Scritto da tinapica

Scritto da Palu

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!

Perché?
A me risulta necessario per la elisione della “e” finale dalla parola “quale”.
Sbaglio?

La forma corretta è qual è (senza apostrofo). Si tratta di un troncamento, non di un’elisione, poiché “qual” esiste come forma autonoma (come in “qual buon vento”). L’apostrofo in qual’è è considerato un errore, sebbene diffuso.

Il torneo di Parma si può vedere registrandosi gratis al sito della Women’s Tennis Association

 13
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+1: Pikario Furioso
tinapica 12-05-2026 09:23

Scritto da Palu

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!

Perché?
A me risulta necessario per la elisione della “e” finale dalla parola “quale”.
Sbaglio?

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tinapica 12-05-2026 09:21

Gettando uno sguardo agli altri incontri di singolare maschile:
Il più interessante e forse anche il più incerto è la sfida giovane Ispano-Stell&strisce.
Darderi, pur sfavorito, non lo vedo assolutamente chiuso con Zverev.
Tirante, se continua a tirare come ieri, per me butta fuori Medvedev (e mi spiace che, per poco, al posto del Russo non ci possa essere LlamazRuiz, che aspetto con molta curiosità al RG, dove farà le qualificazioni, credo).
Vorrei succedesse lo stesso a Rublev, ma credo che alla fine sarà il Russo ad estromettere il vecchio combattente georgiano.
Il terzo (!) Russo ha di che temere: dovrà tirare fuori il meglio di sé per aver ragione della crescente ondata di gioventù croata, che ultimamente è un maremoto; comunque leggermente favorito Cacianov.
Infine Pellegrino non dovrebbe aver problemi ad eliminare Sinner…
Forse è meglio che prima mi svegli.

 11
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Palu 12-05-2026 09:15

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Ma sei impazzita!!!!
Sono morti 6 maestri e 14 professori.. Togli subito quell’apostrofoooooo
Eheheheheheh!

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+1: Marco M.
Benzinaio (Guest) 12-05-2026 09:13

Scritto da tinapica

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

Sportplus si può vedere, studiando un pochino, la qualità non è eccelsa comunque
emittente non so, siti scommesse principalmente
dato il Suo stile, Le consiglio scrivere qual è senza apostrofo

 9
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+1: Marco M., guido Guest
tinapica 12-05-2026 09:04

Scritto da Benzinaio

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

Grazie per la risposta ma immagino che Sportplus (che non è poi tanto facile da far funzionare con tutti gli ostacoli che mettono ai Siti pirata) prenda le immagini da qualche emittente che le trasmetta non di sfroso:
Qual’è?

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tinapica 12-05-2026 09:01

Riguardo al Foro la mia vera domanda, fin dal risveglio mattutino, è quale versione di Musetti scenderà in campo oggi.
Se sarà il SenzapietàDiMichelangelo
allora Ruud, per quanto il Norreno par stia riconquistando la sua miglior forma sulla sua miglior superficie, per me non ha speranze.
Se invece dello statuario modello di tennis classico dalle bianche cave carrarine scenderà in campo un tremebondo impasto di scaglie e marmettola di risultanza allora l’esito sarà purtroppo opposto.
Nel mezzo, tante possibili varianti, che dipenderanno anche da qual Ruud dovrà affrontare Musetti.
Insomma, alla vigilia, per me è un incontro indecifrabile, da 50 e 50.
Forza Lorenzo!

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Benzinaio (Guest) 12-05-2026 08:53

Scritto da tinapica
(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

sportplus

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Leprotto (Guest) 12-05-2026 08:50

Se sei stato forte da piccolo, lo sarai anche da grande. Ma quando mai? Esempio vissuto personalmente. Ragazza del circolo età 13-14 anni, vince in un torneo di categoria importante in Toscana contro la Bencic che era già una piccola campioncina con padre appresso che litigava con tutto e tutti. Già le prospettavano il futuro tra le prime nel mondo in ambito federale. Gravitò fra la 350esima posizione alla 500esima per qualche anno poi giocò di rado e si è ritirata da qualche anno. Questo per dire che ci vogliono diversi fattori per fare un campione. Solo allora potrai dire di avere una Azienda Agricola

 5
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Nike (Guest) 12-05-2026 08:46

Oggi il grande Lucianone sarà la sorpresa di giornata ,almeno me lo auguro

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+1: Pikario Furioso
tinapica 12-05-2026 08:44

(ripubblico qui, fuori tema, nella speranza che in un più vasto pubblico più facilmente ci sia chi possa rispondermi)
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

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Harlan (Guest) 12-05-2026 08:36

Il Cobbb ieri ha sbagliato la tattica della partita; il suo team non si è studiato il Tirante dei due match precedenti? Secondo me, lo ha sottovalutato e si è incaponito a giocare come lui sa fare, invece di cambiare tattica in corso di match
Cmq una partita sbagliata non è una tragedia, a patto che ne abbia tratto insegnamento
FORZA RAGAZZI

 2
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+1: walden
Arnarderi 12-05-2026 08:34

Riassunto del film ‘The Martian’
Scena 1. Scendono in campo belli freschi, i capelli fonati, lo sguardo affermativo: ‘SI. PUO’. FARE’. Mentre si riscaldano con elastica brillantezza (appena velata da un filo di inquietudine mentre lo speaker annuncia ‘Janniiiiiik… Sinneeeeer’), la coppia di cronisti snocciola qualche notevole trofeo del passato, la solida progressione nel torneo e le raffinate chiavi tattiche disponibili per imporre il giuoco e minare l’avversario. SI. PUO. FARE.
Scena 2. Mentre i tennisti riguadagnano le panchine pronti alla contesa, parte la réclame. La pasta di Sinner. L’integratore di Sinner. Sinner che beve solo caffé. Sinner e la banda larga. Sinner e la crema solare. Ok ok, 6-0 a sponsor, ma il campo è un’altra faccenda, adesso ti faccio vedere.
Scena 3. Sono passati 15 minuti di cura-Jannik, li vedi pascolare per il campo come zombie, sono già suonati come zampogne, non pensavano di esser finiti su Marte, ma solo adesso si accorgono che la terra è rossa e manca l’aria. Coach, a che round siamo? Ah mi scusi, l’ho scambiata per il mio coach, è che ultimamente sto poco bene, respiro a fatica. E comunque a me da piccolo piaceva pattinare ma mio papà ha insistito.
Scena 4. Finisce la mattanza, la coppia di cronisti chiede a Sinner la chiave della partita. Jannik gli risponde direttamente dagli studi di posa: bisogna migliorare, perché la sequenza del caffé è inguardabile.
Titoli ! (per gli avversari, si intendono solo quelli di coda, ndr)

 1
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+1: Ale74mos, Palu, walden, Pikario Furioso