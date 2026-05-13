Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
🇪🇸
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna · 13 Maggio 2026
☀
16°C
Soleggiato · Picco 27°C
|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
☀
21°
11:00
☀
23°
12:00
⛅
24°
13:00
⛅
26°
14:00
⛅
27°
15:00
⛅
26°
16:00
☀
25°
17:00
☀
25°
18:00
☀
24°
19:00
☀
24°
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 175 R1
☀ Soleggiato
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Pista Central – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer vs Miomir Kecmanovic
ATP Valencia
Nicolai Budkov Kjaer
4
4
Miomir Kecmanovic [7]
6
6
Vincitore: Kecmanovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Kecmanovic
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-3 → 1-4
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-1 → 1-1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Aleksandar Kovacevic vs Daniel Merida (Non prima 12:00)
ATP Valencia
Aleksandar Kovacevic•
40
1
Daniel Merida
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
D. Merida
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
ace
40-40
ace
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Roberto Bautista Agut vs Pedro Martinez (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Berrettini vs Taro Daniel (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Constantin Frantzen
/ Robin Haase
vs Adam Pavlasek
/ Patrik Rikl
ATP Valencia
Constantin Frantzen / Robin Haase•
30
7
5
Adam Pavlasek / Patrik Rikl [4]
30
5
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
A. Pavlasek / Rikl
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
6-5 → 7-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Pavlasek / Rikl
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Henri Squire vs Daniel Altmaier (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 11:00
Stefan Kozlov / Brandon Perez vs Mac Kiger / Reese Stalder
ATP Valencia
Stefan Kozlov / Brandon Perez•
0
3
7
0
Mac Kiger / Reese Stalder
0
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
S. Kozlov / Perez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
S. Kozlov / Perez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
4-3 → 4-4
S. Kozlov / Perez
3-3 → 4-3
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
2-3 → 3-3
S. Kozlov / Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
M. Kiger / Stalder
1-2 → 1-3
S. Kozlov / Perez
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Kozlov / Perez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kiger / Stalder
3-5 → 3-6
S. Kozlov / Perez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Kozlov / Perez
2-3 → 2-4
M. Kiger / Stalder
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
S. Kozlov / Perez
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Kiger / Stalder
0-2 → 0-3
S. Kozlov / Perez
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
M. Kiger / Stalder
0-0 → 0-1
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli / Adolfo Daniel Vallejo vs Raul Brancaccio / Carlos Lopez Montagud
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Alvarez Varona / Mario Mansilla Diez vs Marcelo Melo / Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia · 13 Maggio 2026
🌧
14°C
Rovesci al mattino · Picco 20°C
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
15°
12:00
☁
16°
13:00
⛅
18°
14:00
⛅
19°
15:00
⛅
20°
16:00
⛅
20°
17:00
⛅
20°
18:00
⛅
19°
19:00
⛅
18°
⚠ Rovesci possibili nelle prime ore della giornata
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 175 R1
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Central PVTISTES – ore 10:30
Guido Andreozzi / Maximo Gonzalez vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
ATP Bordeaux
Guido Andreozzi / Maximo Gonzalez [1]
6
3
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
7
6
Vincitore: Halys / Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys / Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Andreozzi / Gonzalez
2-5 → 3-5
Q. Halys / Herbert
2-4 → 2-5
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
Q. Halys / Herbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
df
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Q. Halys / Herbert
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
6-5 → 6-6
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-5 → 6-5
Q. Halys / Herbert
5-4 → 5-5
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 5-4
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
4-3 → 4-4
G. Andreozzi / Gonzalez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Q. Halys / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / Gonzalez
2-2 → 3-2
Q. Halys / Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Gonzalez
1-1 → 2-1
Q. Halys / Herbert
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Gonzalez
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Otto Virtanen vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 12:30)
ATP Bordeaux
Otto Virtanen
0
0
Giovanni Mpetshi Perricard [6]
0
0
Pierre Delage vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Grigor Dimitrov (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court SVR – ore 11:30
Rei Sakamoto vs Alexandre Muller
ATP Bordeaux
Rei Sakamoto•
0
6
0
Alexandre Muller
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
A. Muller
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Raphael Collignon vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Hugo Grenier / Fabrice Martin vs Benjamin Bonzi / Gregoire Jacq
Il match deve ancora iniziare
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs Arthur Lenglet / Charles Pilet
Il match deve ancora iniziare
Court INTERSPORT – ore 13:00
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Miguel Reyes-Varela / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia · 13 Maggio 2026
⛅
20°C
Soleggiato e ventilato · Picco 27°C
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
⛅
22°
10:00
☀
23°
11:00
☀
25°
12:00
☀
26°
13:00
☀
27°
14:00
☀
27°
15:00
☀
26°
16:00
☀
25°
17:00
☀
24°
18:00
☀
22°
⚠ Giornata ventilata
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
☀ Soleggiato
💨 Ventilato
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 11:00
Joel Schwaerzler vs Federico Cina
ATP Tunis
Joel Schwaerzler [3]
4
1
Federico Cina
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-4 → 1-4
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 4-4
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Schwaerzler
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Bernard Tomic vs Kimmer Coppejans
ATP Tunis
Bernard Tomic [7]
0
0
Kimmer Coppejans
0
0
Dalibor Svrcina vs Tristan Boyer
Il match deve ancora iniziare
Simone Agostini / Franco Ribero vs Jarno Jans / Skander Mansouri
Il match deve ancora iniziare
COURT AZIZ ZOUHIR – ore 11:00
Gilles Arnaud Bailly vs Daniil Glinka
ATP Tunis
Gilles Arnaud Bailly
15
6
5
Daniil Glinka [4]•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Arnaud Bailly
4-1 → 5-1
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Glinka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Arnaud Bailly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Glinka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
G. Arnaud Bailly
2-2 → 3-2
D. Glinka
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
G. Arnaud Bailly
1-1 → 1-2
G. Arnaud Bailly
0-0 → 1-0
Pol Martin Tiffon vs Jay Clarke (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Aziz Ouakaa / Ilia Simakin vs Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone / Giorgio Ricca vs Jay Clarke / Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
COURT 9 – ore 11:00
Max Houkes
vs Inaki Montes-De La Torre
ATP Tunis
Max Houkes
0
2
Inaki Montes-De La Torre
6
6
Vincitore: Montes-De La Torre
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Montes-De La Torre
2-5 → 2-6
I. Montes-De La Torre
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Houkes
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
I. Montes-De La Torre
1-2 → 1-3
M. Houkes
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
I. Montes-De La Torre
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-5 → 0-6
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-3 → 0-4
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Guy Den Ouden vs Dali Blanch
ATP Tunis
Guy Den Ouden [8]
0
0
Dali Blanch
0
0
Laurent Lokoli vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Dali Blanch / Carles Hernandez vs Thijmen Loof / Vladyslav Orlov
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 13 Maggio 2026
⛅
12°C
Parzialmente soleggiato · Picco 19°C
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Brevi rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
⛅
13°
10:00
🌧
15°
11:00
⛅
16°
12:00
⛅
18°
13:00
🌧
18°
14:00
⛅
19°
15:00
⛅
19°
16:00
⛅
19°
17:00
🌧
18°
18:00
🌧
18°
⚠ Possibili brevi rovesci intermittenti
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅ Variabile
🌧 Rovesci
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 13 Maggio 2026
⛅
31°C
Sole velato · Picco 35°C
|CIELO
|Sole e caldo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
CEMENTO
Andamento della giornata — 13 Maggio
13:00
⛅
32°
14:00
⛅
33°
15:00
⛅
34°
16:00
⛅
35°
17:00
⛅
34°
18:00
⛅
34°
19:00
☁
32°
20:00
☁
31°
21:00
☁
29°
22:00
☁
28°
🔥 Caldo intenso nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 50 R2
⛅ Sole velato
🔥 Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 07:30
Mukund Sasikumar vs Hamish Stewart
ATP Bengaluru
Mukund Sasikumar
4
4
Hamish Stewart [2]
6
6
Vincitore: Stewart
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
M. Sasikumar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Sasikumar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Sasikumar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Sasikumar
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
H. Stewart
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
M. Sasikumar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sasikumar
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
3-5 → 4-5
H. Stewart
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 3-5
M. Sasikumar
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
H. Stewart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Sasikumar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ilya Ivashka vs Kokoro Isomura
ATP Bengaluru
Ilya Ivashka
6
6
Kokoro Isomura
1
2
Vincitore: Ivashka
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Ivashka
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
K. Isomura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
I. Ivashka
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 4-2
K. Isomura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-1 → 3-2
I. Ivashka
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
K. Isomura
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
K. Isomura
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I. Ivashka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Alastair Gray vs Manish Sureshkumar
ATP Bengaluru
Alastair Gray
0
4
2
Manish Sureshkumar•
30
6
3
Vincitore: Sureshkumar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Gray
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gray
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
M. Sureshkumar
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Gray
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
4-2 → 4-3
M. Sureshkumar
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-2 → 4-2
M. Sureshkumar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Sureshkumar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Tomohiro Masabayashi / Leo Vithoontien
ATP Bengaluru
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [1]
0
0
Tomohiro Masabayashi / Leo Vithoontien
0
0
Alastair Gray / Hamish Stewart vs Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 07:30
Joshua Charlton vs Ognjen Milic
ATP Bengaluru
Joshua Charlton
6
4
3
Ognjen Milic [5]
3
6
6
Vincitore: Milic
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Charlton
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
O. Milic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Charlton
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
O. Milic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
J. Charlton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
J. Charlton
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Milic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
O. Milic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Charlton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Milic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Milic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Maximus Jones vs Amit Vales
ATP Bengaluru
Maximus Jones [7]
15
6
6
4
Amit Vales•
15
2
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Jones
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Vales
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Vales
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Vales
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Vales
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
A. Vales
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Vales
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
5-2 → 6-2
A. Vales
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. Jones
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Jones
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-0 → 2-0
A. Vales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Yuta Kawahashi vs Kriish Tyagi
Il match deve ancora iniziare
Sai Karteek Reddy Ganta / Yamato Sueoka vs Sergey Betov / Jeevan Nedunchezhiyan
Il match deve ancora iniziare
Kokoro Isomura / Ryuki Matsuda vs Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 07:30
Keegan Smith vs Dominik Palan
ATP Bengaluru
Keegan Smith [1]
4
6
6
Dominik Palan
6
3
4
Vincitore: Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Smith
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Palan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
D. Palan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
D. Palan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
D. Palan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
K. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
D. Palan
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
3-2 → 4-2
D. Palan
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-1 → 2-2
D. Palan
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Palan
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
K. Smith
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
K. Smith
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Palan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Palan
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
K. Smith
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Moerani Bouzige / Omar Jasika vs Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
ATP Bengaluru
Moerani Bouzige / Omar Jasika
6
3
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Lomakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige / Jasika
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
3-4 → 3-5
M. Bouzige / Jasika
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
M. Bouzige / Jasika
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
M. Bouzige / Jasika
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
M. Bouzige / Jasika
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
0-3*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
df
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Bouzige / Jasika
5-6 → 6-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
M. Bouzige / Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
4-4 → 4-5
M. Bouzige / Jasika
3-4 → 4-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
3-3 → 3-4
M. Bouzige / Jasika
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-2 → 2-3
M. Bouzige / Jasika
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
1-1 → 1-2
M. Bouzige / Jasika
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Christopher Papa vs Philip Sekulic (Non prima 09:30)
ATP Bengaluru
Christopher Papa•
0
2
3
Philip Sekulic [4]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Papa
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
C. Papa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-2 → 2-2
C. Papa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
P. Sekulic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
C. Papa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Papa
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
Dominik Palan / Digvijaypratap Singh vs Charles Barry / Joshua Charlton
Il match deve ancora iniziare
Kabir Hans / Maan Kesharwani vs Jeffrey Chuan En Hsu / Christopher Papa (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia · 13 Maggio 2026
🌫
3°C
Nebbia al mattino · Picco 18°C
|CIELO
|Poi schiarite
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
☁
4°
10:00
☁
6°
11:00
☁
9°
12:00
☁
12°
13:00
☁
15°
14:00
☁
16°
15:00
☁
17°
16:00
☁
17°
17:00
⛅
17°
18:00
⛅
18°
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
🌫 Nebbia
⛅ Schiarite
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Jan Choinski vs Juan Pablo Ficovich
ATP Zagreb
Jan Choinski [1]
2
6
6
Juan Pablo Ficovich
6
4
4
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Choinski
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Pablo Ficovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
J. Pablo Ficovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Pablo Ficovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Pablo Ficovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Pablo Ficovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pablo Ficovich
5-3 → 5-4
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
J. Pablo Ficovich
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Choinski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Pablo Ficovich
2-2 → 2-3
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
J. Pablo Ficovich
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Pablo Ficovich
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
J. Pablo Ficovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Pablo Ficovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Choinski
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Pablo Ficovich
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Choinski
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Pablo Ficovich
0-0 → 0-1
Nerman Fatic vs Elmer Moller
ATP Zagreb
Nerman Fatic•
40
3
7
0
Elmer Moller [3]
40
6
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Fatic
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
40-15*
0*-0
df
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
N. Fatic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
E. Moller
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
N. Fatic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
3-3 → 4-3
E. Moller
0-15
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
N. Fatic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
E. Moller
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
N. Fatic
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Moller
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
N. Fatic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mili Poljicak vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Luka Mikrut vs Justin Engel
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs August Holmgren
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 10:00
Zsombor Piros vs Jonas Forejtek
ATP Zagreb
Zsombor Piros [5]
4
6
6
Jonas Forejtek
6
1
0
Vincitore: Piros
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 5-0
J. Forejtek
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Forejtek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Z. Piros
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
J. Forejtek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
J. Forejtek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
J. Forejtek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Forejtek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Forejtek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Diego Dedura vs Emanuel Ivanisevic
ATP Zagreb
Diego Dedura
0
0
Emanuel Ivanisevic
0
0
Yannick Theodor Alexandrescou vs Thanasi Kokkinakis
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / Mark Whitehouse vs Nerman Fatic / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
Mili Poljicak / Nino Serdarusic vs Tim Ruehl / Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 10:00
Thiago Seyboth Wild vs Daniel Elahi Galan
ATP Zagreb
Thiago Seyboth Wild
4
3
Daniel Elahi Galan
6
6
Vincitore: Galan
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Seyboth Wild
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Elahi Galan
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
T. Seyboth Wild
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Elahi Galan
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Seyboth Wild
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Elahi Galan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Thiago Monteiro vs Andy Andrade
ATP Zagreb
Thiago Monteiro
0
6
4
2
Andy Andrade•
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
T. Monteiro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Andrade
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
T. Monteiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
T. Monteiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Andrade
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 1-1
T. Monteiro
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Stefan Dostanic vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
Finn Bass / Anthony Genov vs Mirza Basic / Denys Molchanov
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Andrew Paulson vs Andy Andrade / Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina · 13 Maggio 2026
☀
9°C
Sereno, poi sole velato · Picco 25°C
|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
06:00
☀
7°
07:00
🌫
6°
08:00
⛅
5°
09:00
⛅
6°
10:00
⛅
10°
11:00
⛅
14°
12:00
⛅
15°
13:00
⛅
17°
14:00
⛅
18°
15:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☀ Sereno
🥶 Fresco al mattino
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
interessante a Zagabria il match tra Dedura ed Emanuel Ivanisevic, figlio di Goran