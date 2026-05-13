Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

13/05/2026 08:48 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
🇪🇸
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna  ·  13 Maggio 2026
16°C
Soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Sereno
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
26°
16:00
25°
17:00
25°
18:00
24°
19:00
24°
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
☀  Soleggiato
Pista Central – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Valencia
Nicolai Budkov Kjaer
4
4
Miomir Kecmanovic [7]
6
6
Vincitore: Kecmanovic
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Daniel Merida ESP (Non prima 12:00)

ATP Valencia
Aleksandar Kovacevic
40
1
Daniel Merida
40
1
Mostra dettagli

Roberto Bautista Agut ESP vs Pedro Martinez ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Taro Daniel JPN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare





Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE
ATP Valencia
Constantin Frantzen / Robin Haase
30
7
5
Adam Pavlasek / Patrik Rikl [4]
30
5
5
Mostra dettagli

Henri Squire GER vs Daniel Altmaier GER (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare




Pista 4 – ore 11:00
Stefan Kozlov USA / Brandon Perez VEN vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA

ATP Valencia
Stefan Kozlov / Brandon Perez
0
3
7
0
Mac Kiger / Reese Stalder
0
6
5
0
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Raul Brancaccio ITA / Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona ESP / Mario Mansilla Diez ESP vs Marcelo Melo BRA / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia  ·  13 Maggio 2026
🌧
14°C
Rovesci al mattino  ·  Picco 20°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
15°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
⚠  Rovesci possibili nelle prime ore della giornata
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
Central PVTISTES – ore 10:30
Guido Andreozzi ARG / Maximo Gonzalez ARG vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Bordeaux
Guido Andreozzi / Maximo Gonzalez [1]
6
3
Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
7
6
Vincitore: Halys / Herbert
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:30)

ATP Bordeaux
Otto Virtanen
0
0
Giovanni Mpetshi Perricard [6]
0
0
Mostra dettagli

Pierre Delage FRA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Juan Manuel Cerundolo ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare




Court SVR – ore 11:30
Rei Sakamoto JPN vs Alexandre Muller FRA

ATP Bordeaux
Rei Sakamoto
0
6
0
Alexandre Muller
0
4
1
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA / Fabrice Martin FRA vs Benjamin Bonzi FRA / Gregoire Jacq FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA vs Arthur Lenglet FRA / Charles Pilet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court INTERSPORT – ore 13:00
Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Miguel Reyes-Varela MEX / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare







🇹🇳
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia  ·  13 Maggio 2026
20°C
Soleggiato e ventilato  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
22°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
26°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
22°
⚠  Giornata ventilata
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
☀  Soleggiato
💨  Ventilato
COURT CENTRAL – ore 11:00
Joel Schwaerzler AUT vs Federico Cina ITA

ATP Tunis
Joel Schwaerzler [3]
4
1
Federico Cina
6
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Kimmer Coppejans BEL

ATP Tunis
Bernard Tomic [7]
0
0
Kimmer Coppejans
0
0
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Franco Ribero ARG vs Jarno Jans NED / Skander Mansouri TUN

Il match deve ancora iniziare




COURT AZIZ ZOUHIR – ore 11:00
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Daniil Glinka EST

ATP Tunis
Gilles Arnaud Bailly
15
6
5
Daniil Glinka [4]
0
3
1
Mostra dettagli

Pol Martin Tiffon ESP vs Jay Clarke GBR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Aziz Ouakaa TUN / Ilia Simakin RUS vs Luis Britto BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Giorgio Ricca ITA vs Jay Clarke GBR / Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare





COURT 9 – ore 11:00
Max Houkes NED vs Inaki Montes-De La Torre ESP
ATP Tunis
Max Houkes
0
2
Inaki Montes-De La Torre
6
6
Vincitore: Montes-De La Torre
Mostra dettagli

Guy Den Ouden NED vs Dali Blanch USA

ATP Tunis
Guy Den Ouden [8]
0
0
Dali Blanch
0
0
Mostra dettagli

Laurent Lokoli FRA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch USA / Carles Hernandez ESP vs Thijmen Loof NED / Vladyslav Orlov UKR

Il match deve ancora iniziare







🇵🇹
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  13 Maggio 2026
12°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 19°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Brevi rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
13°
10:00
🌧
15°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
🌧
18°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
🌧
18°
18:00
🌧
18°
⚠  Possibili brevi rovesci intermittenti
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
⛅  Variabile
🌧  Rovesci
🇮🇳
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India  ·  13 Maggio 2026
31°C
Sole velato  ·  Picco 35°C
CIELO Sole e caldo
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO
Andamento della giornata — 13 Maggio
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
35°
17:00
34°
18:00
34°
19:00
32°
20:00
31°
21:00
29°
22:00
28°
🔥  Caldo intenso nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
⛅  Sole velato
🔥  Caldo
CENTRE COURT – ore 07:30
Mukund Sasikumar IND vs Hamish Stewart GBR

ATP Bengaluru
Mukund Sasikumar
4
4
Hamish Stewart [2]
6
6
Vincitore: Stewart
Mostra dettagli

Ilya Ivashka BLR vs Kokoro Isomura JPN

ATP Bengaluru
Ilya Ivashka
6
6
Kokoro Isomura
1
2
Vincitore: Ivashka
Mostra dettagli

Alastair Gray GBR vs Manish Sureshkumar IND

ATP Bengaluru
Alastair Gray
0
4
2
Manish Sureshkumar
30
6
3
Vincitore: Sureshkumar
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Tomohiro Masabayashi JPN / Leo Vithoontien JPN

ATP Bengaluru
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [1]
0
0
Tomohiro Masabayashi / Leo Vithoontien
0
0
Mostra dettagli

Alastair Gray GBR / Hamish Stewart GBR vs Adil Kalyanpur IND / Mukund Sasikumar IND (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 07:30
Joshua Charlton AUS vs Ognjen Milic SRB

ATP Bengaluru
Joshua Charlton
6
4
3
Ognjen Milic [5]
3
6
6
Vincitore: Milic
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Amit Vales ISR

ATP Bengaluru
Maximus Jones [7]
15
6
6
4
Amit Vales
15
2
7
3
Mostra dettagli

Yuta Kawahashi JPN vs Kriish Tyagi IND

Il match deve ancora iniziare

Sai Karteek Reddy Ganta IND / Yamato Sueoka JPN vs Sergey Betov BLR / Jeevan Nedunchezhiyan IND

Il match deve ancora iniziare

Kokoro Isomura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs Niki Kaliyanda Poonacha IND / Saketh Myneni IND (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 07:30
Keegan Smith USA vs Dominik Palan CZE

ATP Bengaluru
Keegan Smith [1]
4
6
6
Dominik Palan
6
3
4
Vincitore: Smith
Mostra dettagli

Moerani Bouzige AUS / Omar Jasika AUS vs Petr Bar Biryukov RUS / Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Bengaluru
Moerani Bouzige / Omar Jasika
6
3
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Lomakin
Mostra dettagli

Christopher Papa USA vs Philip Sekulic AUS (Non prima 09:30)

ATP Bengaluru
Christopher Papa
0
2
3
Philip Sekulic [4]
0
6
4
Mostra dettagli

Dominik Palan CZE / Digvijaypratap Singh IND vs Charles Barry IRL / Joshua Charlton AUS

Il match deve ancora iniziare

Kabir Hans IND / Maan Kesharwani IND vs Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Christopher Papa USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare








🇭🇷
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia  ·  13 Maggio 2026
🌫
3°C
Nebbia al mattino  ·  Picco 18°C
CIELO Poi schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
09:00
10:00
11:00
12:00
12°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
🌫  Nebbia
⛅  Schiarite
Center Court – ore 10:00
Jan Choinski GBR vs Juan Pablo Ficovich ARG

ATP Zagreb
Jan Choinski [1]
2
6
6
Juan Pablo Ficovich
6
4
4
Vincitore: Choinski
Mostra dettagli

Nerman Fatic BIH vs Elmer Moller DEN

ATP Zagreb
Nerman Fatic
40
3
7
0
Elmer Moller [3]
40
6
6
1
Mostra dettagli

Mili Poljicak CRO vs Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare

Luka Mikrut CRO vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 10:00
Zsombor Piros HUN vs Jonas Forejtek CZE

ATP Zagreb
Zsombor Piros [5]
4
6
6
Jonas Forejtek
6
1
0
Vincitore: Piros
Mostra dettagli

Diego Dedura GER vs Emanuel Ivanisevic CRO

ATP Zagreb
Diego Dedura
0
0
Emanuel Ivanisevic
0
0
Mostra dettagli

Yannick Theodor Alexandrescou FRA vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / Mark Whitehouse GBR vs Nerman Fatic BIH / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO / Nino Serdarusic CRO vs Tim Ruehl GER / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – ore 10:00
Thiago Seyboth Wild BRA vs Daniel Elahi Galan COL

ATP Zagreb
Thiago Seyboth Wild
4
3
Daniel Elahi Galan
6
6
Vincitore: Galan
Mostra dettagli

Thiago Monteiro BRA vs Andy Andrade ECU

ATP Zagreb
Thiago Monteiro
0
6
4
2
Andy Andrade
0
4
6
1
Mostra dettagli

Stefan Dostanic USA vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Mirza Basic BIH / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Andrew Paulson CZE vs Andy Andrade ECU / Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare







🇦🇷
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina  ·  13 Maggio 2026
9°C
Sereno, poi sole velato  ·  Picco 25°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
06:00
07:00
🌫
08:00
09:00
10:00
10°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
20°
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
☀  Sereno
🥶  Fresco al mattino
1 commento

italo (Guest) 13-05-2026 09:11

interessante a Zagabria il match tra Dedura ed Emanuel Ivanisevic, figlio di Goran

 1
