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Rafael Jodar : “Questo per me è un anno di apprendimento, penso solo partita dopo partita”

13/05/2026 08:54 46 commenti
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

Rafael Jodar continua a vivere un momento straordinario al Masters 1000 di Roma. Il giovane spagnolo ha superato Learner Tien con il punteggio di 6-1 6-4, conquistando un posto nei quarti di finale e confermando quanto di buono aveva già mostrato nelle ultime settimane. Un successo netto, costruito con grande lucidità nei momenti importanti, contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare.

In mixed zone, Jodar ha espresso tutta la propria soddisfazione per il livello mostrato al Foro Italico: “Sono state grandi partite. Tutti i giocatori qui sono molto forti, quindi devi esprimere un livello alto se vuoi ottenere queste vittorie. Io cerco soltanto di dare il mio miglior livello”. Lo spagnolo ha poi sottolineato le difficoltà della sfida contro Tien: “La partita di oggi è stata molto dura. Learner è un avversario complicato, gioca sempre bene in queste condizioni. Io ho giocato molto bene i punti importanti e sono felice di aver vinto”.

Il percorso di Jodar, tra Madrid e Roma, sta assumendo contorni sempre più importanti. Il giovane iberico ha spiegato di vivere questa fase con grande curiosità e con la volontà di assorbire il più possibile da ogni esperienza: “Per me quest’anno è tutto nuovo, tutti i tornei sono nuovi. Mi sto abituando a vedere spesso questi giocatori nei tornei”. Poi ha aggiunto: “Penso che prenderò quest’anno come un anno di apprendimento, perché posso imparare tante cose se sarò intelligente, se analizzerò le partite e se sarò consapevole di quello che succede intorno al torneo”.

Alla domanda su quanto lo abbia sorpreso ritrovarsi nei quarti di finale a Roma dopo quanto già fatto a Madrid, Jodar ha risposto con equilibrio: “Sono molto, molto felice di essere di nuovo nei quarti di finale. Cerco di affrontare ogni partita con la miglior mentalità possibile, perché so che tutti qui giocano molto bene. Devi giocare molto bene, essere costante e avere una mentalità forte per ottenere vittorie in tutti i tornei”.

Lo spagnolo non vuole però lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo. Anche davanti all’ipotesi, impensabile solo poche settimane fa, di raggiungere i quarti in due Masters 1000 consecutivi, Jodar ha preferito mantenere i piedi per terra: “Arrivo da tante partite, buone partite, tanto apprendimento. Cerco solo di imparare da questi match. Penso di aver fatto due buoni tornei, l’ultimo e questo, e credo di stare giocando a un buon livello”.

La chiave, per lui, resta l’approccio mentale al match successivo: “Se non affronti la prossima partita con la mentalità giusta, non conta aver vinto tante partite nel torneo precedente”. Una frase che racconta bene la maturità con cui Jodar sta gestendo questa improvvisa esplosione nel circuito maggiore.

Nessun pensiero, almeno per ora, a scenari più lontani o a una possibile finale contro Jannik Sinner. Lo spagnolo ha chiuso ogni discorso con grande chiarezza: “No, sinceramente non ci sto pensando. Penso solo alla prossima partita, che sarà contro un avversario difficile nei quarti di finale. Vado partita dopo partita”.

Un approccio semplice, quasi essenziale, ma estremamente efficace. Jodar continua a sorprendere Roma, ma lo fa senza perdere di vista il punto centrale del suo percorso: crescere, imparare e restare concentrato soltanto sul passo successivo.



Francesco Paolo Villarico

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46 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 13-05-2026 12:35

Proviamo a fare un punto tecnico della stagione in termini di rating performance totale abbiamo:
#1 Sinner (9.23)
#2 Alcaraz (8.92)
#15 Musetti (7.96)
#20 Jodar (7.83)
#41 Darderi (7.41)

Confrontando le performance dei parametri tra Jodar e Darderi (Sinner come benchmark):
– servizio 7.78 vs 7.86 (8.76)
– risposta 7.13 vs 6.89 (8.27)
– dritto 7.51 vs 7.82 (8.74)
– rovescio 7.75 vs 7 (8.76)

Nota: gli unici ad arrivare a 9 sono…

…Fritz (9.19 com servizio)

…i diritti di Nole (9.05) e Carlos (9)

Quindi Sinner deve ancora migliorare!!!

Ahahahah 😀

PS: fonte dati ATP

 46
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+1: Betafasan
Calvin (Guest) 13-05-2026 12:16

Scritto da Just is Back
Premesso che più fenomeni arrivano, meglio è… Oggi con Darderi non passa

Ce lo auguriamo tutti come tutti sogniamo una finale tutta tricolore. Io credo che lo spagnolo sia favorito, leggermente oggi (le quote sono francamente sportivamente demenziali), ma Lucianone può farcela sulle ali dell’entusiasmo

 45
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antoniov 13-05-2026 12:14

Ovviamente il giovane Rafael non può non sentire la pressione addosso determinata dalle aspettative che si ripongono in lui e che lui stesso è determinato a soddisfare.

Certo è che il tennista al momento più sotto pressione di chiunque altro è Jannik Sinner per ragioni elementarissime che chiunque non può non comprendere.

 44
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+1: Inox
Calvin (Guest) 13-05-2026 12:07

Scritto da Luca
Al netto della sua bravura, oggettivamente sta avendo tabelloni almeno fino ai quarti quasi sempre favorevoli..al contrario di Fonseca.
Detto questo ha davvero talenti e non mi stupirebbe se finisse l’anno in top 10 visti i competitors.
Vediamo poi l’anno prossimo quando cominceranno ad arrivare soldi, fama, punti da difendere…..però mi piace da matti!

Da inizio stagione su terra rossa ha battuto Machac, Norrie, Demon, Fonseca, Tien…certamente non degli sprovveduti.

 43
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Just is Back 13-05-2026 11:59

Premesso che più fenomeni arrivano, meglio è… Oggi con Darderi non passa

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Just is Back 13-05-2026 11:57

Scritto da Lukaa
Io credo oggi che con Ruud l’avrà difficile. Se dovesse vincere mi stupirebbe e sarebbe sicuramente una bella investitura

Manco il tabellone? Sinner hai rovinato gli utenti di tennis 🙂 evabbé ti perdoniamo jannik

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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 13-05-2026 11:33

Vediamo a che punto sarà quando avrà giocato le famose 150 partite a livello ATP. Per ora ne ha fatte circa una trentina e si possono fare solo speculazioni. A me sembra uno con grandi potenzialità, che nelle interviste sembra dimostrare di avere anche la “testa”,

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Inox 13-05-2026 11:22

@ Taxi Driver (#4614235)

Grazie per questa testimonianza, ti invidio parecchio ahahah 🙂

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Betafasan 13-05-2026 11:22

Ora jodar è sotto i riflettori anche perché oggettivamente la concorrenza generale è un in una fase di stanca.
Rune e Draper infortunati…
Alcaratz ai box..
Musetti, Fritz, Djokovic, Deminaur, Shelton , Auger e Zverev al 70%…..!!!

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von Hayek 13-05-2026 11:20

Scritto da italo
il modo di esprimersi di Jodar, cosi’ composto e consapevole dei miglioramenti da fare ricorda moltissimo lo Jannick di 5 anni fa

Io ci metterrei anche la Q e l’H: Jannickqh

 37
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+1: Just is Back
FabioR (Guest) 13-05-2026 11:18

@ Golden Shark (#4614240)

Infatti ho messo paura tra virgolette nel senso di sapere che sara un ostacolo credibile per jannik…poi dovesse cmq vincere spesso jannik ci sara sempre chi dirà che anche jodar non era un test probante e che borg mac amassi sampras del potro federer Nadal djokovic ecc ecc erano più forti e che ora non c’è piu talento e bla bla bla

 36
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+1: Golden Shark
Matt (Guest) 13-05-2026 11:16

@ Betafasan (#4614197)

Per me Fine 2027 e nei primi 5

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Luca (Guest) 13-05-2026 11:13

Al netto della sua bravura, oggettivamente sta avendo tabelloni almeno fino ai quarti quasi sempre favorevoli..al contrario di Fonseca.
Detto questo ha davvero talenti e non mi stupirebbe se finisse l’anno in top 10 visti i competitors.
Vediamo poi l’anno prossimo quando cominceranno ad arrivare soldi, fama, punti da difendere…..però mi piace da matti!

 34
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Golden Shark 13-05-2026 10:59

@ walden (#4614252)

Effettivamente citando Kyrgios ho utilizzato un’iperbole … 😉

… ma volevo essere stra-sicuro di non sbagliare .

Al giorno d’oggi … non si sa mai !

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Calvin (Guest) 13-05-2026 10:58

Scritto da Betafasan
Qs è un anno di apprendimento…..e il prossimo NO ?

E’ solo un modo di dire che non sente la pressione della classifica e dei risultati. Quest’anno deve solo crescere e dall’anno prossimo ambire a vincere qualche titolo top.

Questo, ad oggi più di tutti gli altri giovanissimi, pare un predestinato che può ambire (ovviamente senza averne la certezza) ai livelli dei top 2

Quando a 19 anni e mezzo sei in pienissima corsa per giocare le finals (nella race attualmente è a 200 punti da Cobolli che è ottavo), d’altra parte, non puoi limitarti ad avere piccole ambizioni

Può anche non star simpatico, molto io credo che sia perché fa paura a noi italiani, ma è oggettivamente un talento

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+1: Inox, Krik Kroc
Giambi (Guest) 13-05-2026 10:58

Da “Sinneriano Integralista” invece trovo il modo di preparare ed affrontare le partite , la cura, come sta in campo ed i ragionamenti che fa a 19 anni molto più ” pericolosi” dello stesso suo notevole gioco.
A me la partita contro Sinner ha impressionato e penso che in questo momento,non essendoci Alcaraz, sia l’unico vero pericoloso avversario che Sinner abbia, sicuramente in proiezione futura.

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+1: Krik Kroc
Luca (Guest) 13-05-2026 10:58

Mi piacerebbe andare a controllare un eventuale archivio messaggi,per scoprire magari che alcuni di quelli che chiamano arrogante Jodar al tempo si sbrodolavano,per dire, per uno come Kyrgios

Quello sì un vero cialtrone,altro che Jodar “arrogante”

 30
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Silvy__89 13-05-2026 10:52

Beh oddio che Tien giochi sempre bene su terra io ho dei dubbi…ma quando?

 29
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+1: Krik Kroc
walden 13-05-2026 10:49

Scritto da Golden Shark
Già detto piu’ volte la mia impressione sul ragazzo : onestamente , parlo del modo di stare in campo , mi ” impressiona ” abbastanza .
Tecnicamente grezzo ( ci mancherebbe ) , ma con ottimi colpi .
Concentrato , motivato senza eccessi , lucido …
Questo per quanto riguarda il giocatore …
La ” persona ” la conosceremo meglio naturalmente col tempo … quindi adesso ” il giudizio ” è giocoforza poco piu’ che un’impressione … chiunque può avere ragione oppure no ( timido ? riservato ? mondano ? boh … ) .
Su una cosa però vado tranquillo già da ora : non è un Kyrgios !

Di Kyrgios, per fortuna, nel tennis, ce ne sono pochi, anzi direi che è l’unico…in altri ambiti, purtroppo, ce ne sono molti, basti girare per qualche struttura di bassa soglia…

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Lukaa 13-05-2026 10:47

Io credo oggi che con Ruud l’avrà difficile. Se dovesse vincere mi stupirebbe e sarebbe sicuramente una bella investitura

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walden 13-05-2026 10:46

Scritto da italo
il modo di esprimersi di Jodar, cosi’ composto e consapevole dei miglioramenti da fare ricorda moltissimo lo Jannick di 5 anni fa

anche di oggi

 26
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Golden Shark 13-05-2026 10:32

Scritto da FabioR
Onestamente non ruba l’occhio ma pare forte forte e paradossalmente mi fa piu “paura” sul lungo periodo di Alcaraz…sia perché piu giovane sia perche mi pare abbia una testa piu focalizzata al grande risultato…un po come jannik insomma.

Sono d’accordo con il tuo commento … ma non sul concetto ” di farmi paura ” .

Anzi confesso che sotto sotto vorrei proprio uscisse fuori un altro fenomeno … per dare l’occasione a Sinner di :

– confermare a chi lo pensa che è il piu’ forte

– dimostrare a chi non ci crede che l’unico vero fenomeno … è lui !

Se invece Rafael Jodar dovesse arrivare davvero lassu’ e starci … beh sarebbe solo da ammirare … ed avremmo assistito alla nascita / percorso di un altro campione che scriverà la storia di questo sport ( aspetto che personalmente mi entusiasma sempre a prescindere da chi sia il campione di turno ) .

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+1: DANCAS, Lukaa, antoniov, Krik Kroc
Golden Shark 13-05-2026 10:21

Già detto piu’ volte la mia impressione sul ragazzo : onestamente , parlo del modo di stare in campo , mi ” impressiona ” abbastanza .

Tecnicamente grezzo ( ci mancherebbe ) , ma con ottimi colpi .

Concentrato , motivato senza eccessi , lucido …

Questo per quanto riguarda il giocatore …

La ” persona ” la conosceremo meglio naturalmente col tempo … quindi adesso ” il giudizio ” è giocoforza poco piu’ che un’impressione … chiunque può avere ragione oppure no ( timido ? riservato ? mondano ? boh … ) .

Su una cosa però vado tranquillo già da ora : non è un Kyrgios !

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+1: antoniov, Inox, Lukaa, Betafasan, Just is Back, Krik Kroc
Taxi Driver 13-05-2026 10:21

Scritto da Inox

Scritto da Antoz
@ Inox (#4614205)
Quando a 19 anni sei in top30 mondiale è giusto credersela un po’

È vero ma dipende comunque dal carattere, secondo me Jannik aveva capito che poteva arrivare al top a fine 2022

Inox non per ripetere sempre la stessa cosa, ma ti assicuro che già a metà 2022 Sinner sapeva che sarebbe stato numero 1. Te lo dico senza presunzione ma perchè quando lo incontrai a piazza Esedra, nel maggio 22, era li che spulciava il telefonino da solo e nessuno lo riconosceva malgrado la quantità di gente che transità li di pomeriggio (oggi si fermerebbe la piazza)….mi avvicinai lo salutai e gli chiesi una foto. Lui tutto tranquillo si mise vicino a me e io prima dello scatto dissi: “sto per farmi la foto con il prossimo numero 1 al mondo”…quello che mi colpì fu la sua risposta: “speriamo”…ma non era uno speriamo titubante, io ne avvertii proprio la sicurezza nel suo tono come se ciò fosse comunque certo. Io pure jelo dissi non per piaggeria ma perchè vidi in lui le stigmate del campione. Come le vidi in Valentino Rossi, Verstappen, Bolt e Messi quando questi fecero i primi passi.

La foto naturalmente è incorniciata….

 23
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+1: Inox, antoniov
Inox 13-05-2026 10:18

@ Paolo A. (#4614215)

Nessuna “acidità” per quanto mi riguarda solo sensazioni, ho già scritto da quando ha affrontato Jannik che questo ragazzo è il più promettente dei nuovi arrivati e personalmente credo vedremo belle battaglie negli anni

 22
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+1: antoniov, Krik Kroc
Titi (Guest) 13-05-2026 10:17

35 partite ATP e vicino alla race di Torino… Un’ascesa simile raramente si è vista. Anche se certo, la stagione di conferma spesso e la seconda, la prima scarti poco e guadagni molto quindi puoi salire velocemente con due/tre/quattro buoni risultati

 21
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Dr Ivo (Guest) 13-05-2026 10:15

Scritto da Antoz
@ Inox (#4614205)
Quando a 19 anni sei in top30 mondiale è giusto credersela un po’

Da cosa desumi che se la stia credendo un po’? Forse sono altri a crederlo ma lui per ora sembra fare dichiarazioni molto prudenti, che vanno persino nella direzione contraria a ciò che gli attribuisci, cioè
che è un anno di apprendimento (sott. e non di raggiungimento di obiettivi),
che cerca di dare il suo miglior livello (sott. e non che è già al miglior livello) e
che deve giocare molto bene se vuole ottenere vittorie in tutti tornei (sott. e non se vuole vincere tutti i tornei)

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antoniov 13-05-2026 10:05

Scritto da Inox
@ Daniel (#4614198)
Fermo restando che non è corretto criticare aspetto fisico sull’arrogante sono d’accordo perché secondo me lo è ma cerca di nascondere.

Sono d’accordo sulla scorrettezza nel criticare il ragazzo per l’aspetto fisico o magari, aggiungo io, perchè non sorride a 48 denti quando gli riescono punti di particolare pregio o ancora per gli atteggiamenti poco teatrali in campo … anzi lo preferisco così !

Ovviamente, ha ancora tanto da imparare nel gioco del tennis e crescendo imparerà a conoscere meglio i propri limiti, soprattutto scontrandosi con i più forti !

Non può comunque disconoscersi che al momento sia già abbastanza forte !

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+1: Golden Shark, Inox, Lukaa, GiuseppeMag, Krik Kroc
FabioR (Guest) 13-05-2026 10:04

Onestamente non ruba l’occhio ma pare forte forte e paradossalmente mi fa piu “paura” sul lungo periodo di Alcaraz…sia perché piu giovane sia perche mi pare abbia una testa piu focalizzata al grande risultato…un po come jannik insomma.

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+1: Inox, Setrakian, Krik Kroc
italo (Guest) 13-05-2026 10:01

Scritto da Peter Parker

Scritto da Daniel
Jodar non mi piace, è antipatico, bruttino e piuttosto arrogante. E soprattutto sopravvalutato.
Naturalmente ci penserà sinner, ammesso e non concesso che arrivi in finale, a farlo tornare nei ranghi….

Come mai arrogante e antipatico?

Semplice, perchè non è italiano!
e questo purtroppo basta a farlo odiare a certi tifosi.
ahimè il tifo è una brutta bestia

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+1: Inox, GiuseppeMag, Krik Kroc
Paolo A. (Guest) 13-05-2026 09:43

Dall’acidità dei commenti dei sinneriani “integralisti” si intuisce che anche loro hanno capito che Jodar è forte per davvero…

 16
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+1: GiuseppeMag, Krik Kroc
Inox 13-05-2026 09:40

Scritto da Antoz
@ Inox (#4614205)
Quando a 19 anni sei in top30 mondiale è giusto credersela un po’

È vero ma dipende comunque dal carattere, secondo me Jannik aveva capito che poteva arrivare al top a fine 2022

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Antoz (Guest) 13-05-2026 09:37

@ Inox (#4614205)

Quando a 19 anni sei in top30 mondiale è giusto credersela un po’

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Inox 13-05-2026 09:36

Si sta solo “speculando” chiedo scusa anticipatamente prima che arrivi qualcuno/a a bacchettare ahahah

 13
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Inox 13-05-2026 09:34

@ italo (#4614186)

Jannik doveva ancora capire che poteva arrivare dove è arrivato, mentre Jodar mi sembra pensi : vi faccio vedere cosa saprò fare!

 12
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+1: Krik Kroc
Inox 13-05-2026 09:31

@ Peter Parker (#4614207)

Risposto io la mia è solo una sensazione, vedremo più avanti

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Peter Parker 13-05-2026 09:28

Scritto da Daniel
Jodar non mi piace, è antipatico, bruttino e piuttosto arrogante. E soprattutto sopravvalutato.
Naturalmente ci penserà sinner, ammesso e non concesso che arrivi in finale, a farlo tornare nei ranghi….

Come mai arrogante e antipatico?

 10
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+1: sasuzzo, GiuseppeMag, Krik Kroc
Inox 13-05-2026 09:27

@ Daniel (#4614198)

Fermo restando che non è corretto criticare aspetto fisico sull’arrogante sono d’accordo perché secondo me lo è ma cerca di nascondere.

 9
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+1: antoniov
Peter Parker 13-05-2026 09:27

Scritto da italo
il modo di esprimersi di Jodar, cosi’ composto e consapevole dei miglioramenti da fare ricorda moltissimo lo Jannick di 5 anni fa

Hai ragione, l’avevo notato.
Finalmente una promessa che al 70/80% diventerà uno tra i primi della classe.Questo è buono per fare aumentare le motivazioni di Jannik.

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+1: Golden Shark, Krik Kroc
Betafasan 13-05-2026 09:17

Qs è un anno di apprendimento…..e il prossimo NO ?

 7
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Betafasan 13-05-2026 09:16

Jodar nelle ultime 50 partite ne ha perse 10 …gli ultimi a batterlo sono stati Sinner, Fils ed Echeverry.

 6
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Daniel (Guest) 13-05-2026 09:14

Jodar non mi piace, è antipatico, bruttino e piuttosto arrogante. E soprattutto sopravvalutato.
Naturalmente ci penserà sinner, ammesso e non concesso che arrivi in finale, a farlo tornare nei ranghi….

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+1: Squalo_Bianco97
-1: Lukaa, GiuseppeMag, Setrakian, Krik Kroc
Betafasan 13-05-2026 09:12

Negli ultimi 7/8 mesi è andato tutto bene al madrileno!
…. quanto durerà ?

 4
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+1: Gilgamesh
Inox 13-05-2026 09:10

Scritto da Calvin
Oggi una bella e formativa sconfitta dalla quale imparare?

Magari..

 3
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+1: Gilgamesh, marcauro
italo (Guest) 13-05-2026 09:02

il modo di esprimersi di Jodar, cosi’ composto e consapevole dei miglioramenti da fare ricorda moltissimo lo Jannick di 5 anni fa

 2
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+1: marcauro, j, Setrakian, Krik Kroc
Calvin (Guest) 13-05-2026 09:00

Oggi una bella e formativa sconfitta dalla quale imparare?

 1
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+1: Inox, Gilgamesh, marcauro, Setrakian
-1: GiuseppeMag