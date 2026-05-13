Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 14 Maggio 2026. Jannik Sinner all’ora di pranzo
Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner vs Andrey Rublev
Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 15:00)
Martin Landaluce vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)
Iga Swiatek vs (Non prima 20:30)
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Anna Danilina / Asia Muhammad (Non prima 14:00)
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Alexander Erler / Lucas Miedler vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Coco Gauff / Caty McNally
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
8 commenti
Speravo in questo orario sia per lui che per me e sono stato accontentato.
@ Sebastiano (#4614743)
Certamente, non era una critica ma una constatazione.
Ammesso sia così mi pare più che giusto
@ Intenditore (#4614728)
Se non si ha per il N1 italiano in Italia allora per chi?
Occhio di riguardo che so è guadagnato a suon di titoli vinti. Niente di strano.
E visti i buoni rapporti la Swiatek ha chiesto a Sinner di farsi mettere in serata.
Con questo tempo ballerino e ancora umido la sera, Jannik per evitare guai in vista di Parigi preferisce giocare di giorno e gli organizzatori hanno un occhio di riguardo per lui.
Rossi contro !
Il Rosso-russo verrà “sciolto” come nei precedenti.
La statistica dice tre vittorie per il rossorusso ma due sono RET e uno (Canada) gli ha dato via libera per prepararsi a USO (che ha vinto), e pure poco prima anche Cincy. 🙂
Forse pure sclera… 😉