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Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 14 Maggio 2026. Jannik Sinner all’ora di pranzo

13/05/2026 19:50 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner ITA vs Andrey Rublev RUS
Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 15:00)
Martin Landaluce ESP vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 19:00)
Iga Swiatek POL vs it (Non prima 20:30)

Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA (Non prima 14:00)
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG
Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Coco Gauff USA / Caty McNally USA

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8 commenti

Nike (Guest) 13-05-2026 21:21

Speravo in questo orario sia per lui che per me e sono stato accontentato.

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Intenditore (Guest) 13-05-2026 21:08

@ Sebastiano (#4614743)

Certamente, non era una critica ma una constatazione.

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+1: il capitano
Sebastiano (Guest) 13-05-2026 21:03

Scritto da Intenditore
Con questo tempo ballerino e ancora umido la sera, Jannik per evitare guai in vista di Parigi preferisce giocare di giorno e gli organizzatori hanno un occhio di riguardo per lui.

Ammesso sia così mi pare più che giusto

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+1: Marco M.
Inox 13-05-2026 21:00

@ Intenditore (#4614728)

Se non si ha per il N1 italiano in Italia allora per chi?

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+1: Marco M.
Sudtyrol (Guest) 13-05-2026 20:52

Scritto da Intenditore
Con questo tempo ballerino e ancora umido la sera, Jannik per evitare guai in vista di Parigi preferisce giocare di giorno e gli organizzatori hanno un occhio di riguardo per lui.

Occhio di riguardo che so è guadagnato a suon di titoli vinti. Niente di strano.

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+1: Inox
Gaz (Guest) 13-05-2026 20:52

Scritto da Intenditore
Con questo tempo ballerino e ancora umido la sera, Jannik per evitare guai in vista di Parigi preferisce giocare di giorno e gli organizzatori hanno un occhio di riguardo per lui.

E visti i buoni rapporti la Swiatek ha chiesto a Sinner di farsi mettere in serata.

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-1: Marco M.
Intenditore (Guest) 13-05-2026 20:43

Con questo tempo ballerino e ancora umido la sera, Jannik per evitare guai in vista di Parigi preferisce giocare di giorno e gli organizzatori hanno un occhio di riguardo per lui.

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+1: Aky, il capitano
pablito 13-05-2026 20:35

Rossi contro !

Il Rosso-russo verrà “sciolto” come nei precedenti.

La statistica dice tre vittorie per il rossorusso ma due sono RET e uno (Canada) gli ha dato via libera per prepararsi a USO (che ha vinto), e pure poco prima anche Cincy. 🙂

Forse pure sclera… 😉

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