Sinner-show anche gli Internazionali, italiani sicuri: il 92% punta sul primo successo al Foro Italico. 31 vittorie di fila nei Masters 1000 e record di Djokovic eguagliato
Jannik Sinner continua a scrivere la storia. Con il successo nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo ha conquistato la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, eguagliando il record di Novak Djokovic.
Una striscia impressionante, che conferma il dominio dell’azzurro nella categoria e lo proietta sempre più verso un nuovo grande obiettivo: il sesto Masters 1000 consecutivo, il quinto già in questo 2026. Un traguardo che, secondo i betting analyst, non è affatto lontano. Il successo di Sinner al Foro Italico, 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, è infatti proposto a 1,25.
La fiducia attorno al campione altoatesino è totale anche tra gli scommettitori. Come riporta Agipronews, il 92% delle giocate ha scelto proprio Sinner come vincitore del torneo di Roma, segnale chiarissimo di quanto il pubblico e il mercato considerino l’azzurro il grande favorito per il titolo.
Nei quarti di finale Sinner troverà Andrey Rublev, per l’undicesima sfida in carriera tra i due. Il bilancio sorride nettamente all’italiano, avanti 7-3 nei precedenti. Anche le quote raccontano un divario importante: Sinner parte nettamente favorito a 1,02, mentre il successo del russo è offerto a 15,00.
Ma l’Italia non guarda soltanto a Sinner. Nei quarti c’è anche Luciano Darderi, protagonista di una rimonta clamorosa contro Alexander Zverev. L’italoargentino ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera, ma secondo i bookmaker partirà sfavorito nel prossimo match contro il giovane spagnolo Rafael Jodar, autentica rivelazione del torneo.
Il successo di Darderi è proposto a 2,85, mentre Jodar, subito protagonista alla sua prima partecipazione agli Internazionali, è avanti nelle quote a 1,41.
Il Foro Italico si prepara dunque a vivere una fase decisiva con due italiani ancora in corsa nei quarti di finale. Da una parte Sinner, sempre più padrone del circuito e a caccia di un nuovo record. Dall’altra Darderi, chiamato a un’altra impresa dopo aver eliminato Zverev. L’Italia del tennis continua a sognare in grande.
Quote e scontri diretti
QF Ruud (23) – Khachanov (13) 3-1 1.23 4.19
QF Jodar (32) – Darderi (18) 0-0 1.42 2.85
QF Landaluce – Medvedev (7) 0-0 3.15 1.36
QF Sinner (1) – Rublev (12) 7-3 1.03 13.93
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Penso si studierà Jodar e Darderi
Se ,il 13 Maggio 2019,dopo la vittoria del giovane Sinner vs Steve Johnson proprio sul Centrale …avessi incontrato Marty McFly che, sceso dalla DeLorean ,mi avesse detto:
” Sai … proprio su questo campo … agli Internazionali d’Italia 2026 … Sinner giocherà gli ottavi di finale e batterà , da numero 1 ATP incontrastato , Pellegrino … hai presente quello che nemmeno due mesi fa ha superato , passeggiando in finale , al Futures di Pula ? Con questa vittoria Jannik avrà raggiunto la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 … ”
Beh… avrei sicuramente pensato d’essere su una candid camera oppure a Movieland.
Ma non per quello che mi stava accadendo e stavo vedendo …
… piuttosto non avrei mai e poi mai potuto credere a quello che stavo sentendo !!!
😛
Cosa ha fatto Sinner oggi?
Il Divino è sceso in campo prima del solito (alle 12:30) sul “suo” Campo 5, scambiando inizialmente con Ruud (e dividendo la sua metà campo con Khachanov, che si era portato lo sparring) che doveva fare il warm-up prima dell’incontro ufficiale contro il russo.
Nota: Ruud appare davvero in “palla” e verificheremo sul Centrale.
In seguito Jannik ha continuato il suo allenamento con l’argentino Etcheverry, un giocatore che lo sta aiutando davvero frequentemente in questo swing su terra.
La curiosità generale: stasera Sinner andrà a vedere la finale di Coppa Italia all’Olimpico?
Non capisco questa discussione sul livello del torneo: stiamo attraversando fase di transizione con nuovi giocatori che si affacciano e vecchi che lasciano è nella normalità delle cose e della vita. Boh…
stiamo dicendo la stessa cosa….
Quello che vuoi, ma è innegabile che negli ultimi 1000 almeno uno se non due top 5 ci stavano a livello di quarti e, peraltro, sinner almeno uno lo ha affrontato: a Madrid Zverev, a Monaco Zverev e Alcaraz, a Miami Zverev, A IW Zverev ancora, a Parigi Shelton e Zverev.
In questi internazionali tra asenze e controprestazioni l’unica testa di serie entro i 10 è un Medvedev che, insisto, su terra è avversario non tostissimo.
E’ un caso, non una critica al torneo di Roma (anche pechè quando si criticava Madrid per il livello mi pareva assurdo, figurati se lo faccio io ora), ma è indubitabile che Sinner oggi in quel tabellone parte massimo 1,15 contro chiunque
solo il 92%? l’altro 8% punta su Darderi immagino…
Contento per Sinner, ovviamente! E che secondo me sta giocando al 40/50% del suo livello( sufficiente per battere gli avversari incontrati fino ad oggi). Ma devo dire che questo torneo degli internazionali è il più brutto e più scarso degli ultimi anni. A me non sta entusiasmando per gioco e spettacolo ( del torneo parlo) poi se vince Jannik sono felice uguale..
pero’ anche tanti che da dietro ora brillano….sul veloce non sono all’altezza…..lo stesso jodar ma anche darderi faticano molto di piu’
È sicuramente un torneo di grandi sorprese, le teste di serie hanno quasi tutte deluso.
Speriamo ci sia presto un ricambio della top 10, perché almeno la metà di quelli attuali non merita di stare lassù
Daniil non sarà “terraiolo” ma intanto ha già vinto questo titolo 😉
la mia sensazione è che ormai quasi tutte le teste di serie siano abbastanza discontinue….per cui specie sulla terra ogni risultato è possibile…e spesso anche le varie parti dei tabelloni non sono piu molto equilibrate
Incrociamo le dita! Certo che un successo di Darderi sarebbe più strano del successo di Jannik !
Purtroppo Darderi ha più pressione di Jodar che non ha nulla da perdere…
@ antoniov (#4614319)
Grazie mille su di te si può sempre contare 😉
C’è da dire che questo torneo di Roma ha visto veramente una moria di favoriti con superstiti a livello di quarti di finale la testa di serie 7 che certaente non è terraiolo(medvedev) e poi dal 13 in giù
@ Inox (#4614297)
@ Massi (#4614305)
@ JannikUberAlles (#4614315)
https://www.youtube.com/watch?v=b0I-JptsUTY
😉 😉 😉
Aiutooo… Antoniovvv…
Sgrat sgrat…
Tutto giusto ma na grattata Nun ha mai fatto male…