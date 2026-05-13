Sinner-show anche gli Internazionali, italiani sicuri: il 92% punta sul primo successo al Foro Italico. 31 vittorie di fila nei Masters 1000 e record di Djokovic eguagliato

Jannik Sinner continua a scrivere la storia. Con il successo nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo ha conquistato la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, eguagliando il record di Novak Djokovic.

Una striscia impressionante, che conferma il dominio dell’azzurro nella categoria e lo proietta sempre più verso un nuovo grande obiettivo: il sesto Masters 1000 consecutivo, il quinto già in questo 2026. Un traguardo che, secondo i betting analyst, non è affatto lontano. Il successo di Sinner al Foro Italico, 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, è infatti proposto a 1,25.

La fiducia attorno al campione altoatesino è totale anche tra gli scommettitori. Come riporta Agipronews, il 92% delle giocate ha scelto proprio Sinner come vincitore del torneo di Roma, segnale chiarissimo di quanto il pubblico e il mercato considerino l’azzurro il grande favorito per il titolo.

Nei quarti di finale Sinner troverà Andrey Rublev, per l’undicesima sfida in carriera tra i due. Il bilancio sorride nettamente all’italiano, avanti 7-3 nei precedenti. Anche le quote raccontano un divario importante: Sinner parte nettamente favorito a 1,02, mentre il successo del russo è offerto a 15,00.

Ma l’Italia non guarda soltanto a Sinner. Nei quarti c’è anche Luciano Darderi, protagonista di una rimonta clamorosa contro Alexander Zverev. L’italoargentino ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera, ma secondo i bookmaker partirà sfavorito nel prossimo match contro il giovane spagnolo Rafael Jodar, autentica rivelazione del torneo.

Il successo di Darderi è proposto a 2,85, mentre Jodar, subito protagonista alla sua prima partecipazione agli Internazionali, è avanti nelle quote a 1,41.

Il Foro Italico si prepara dunque a vivere una fase decisiva con due italiani ancora in corsa nei quarti di finale. Da una parte Sinner, sempre più padrone del circuito e a caccia di un nuovo record. Dall’altra Darderi, chiamato a un’altra impresa dopo aver eliminato Zverev. L’Italia del tennis continua a sognare in grande.

Quote e scontri diretti

QF Ruud (23) – Khachanov (13) 3-1 1.23 4.19

QF Jodar (32) – Darderi (18) 0-0 1.42 2.85

QF Landaluce – Medvedev (7) 0-0 3.15 1.36

QF Sinner (1) – Rublev (12) 7-3 1.03 13.93