Un campione di Wimbledon in campo alla Polisportiva 2000: l’australiano Pat Cash prepara il connazionale Li Tu per la “CAME Cup – Città di Cervia”, Challenger ATP al via il 17 maggio

Un campione di Wimbledon sui campi della Polisportiva 2000 Tennis di Cervia. No, non è il sogno segreto del presidente Maurizio Tappi, ma pura realtà, perché da mercoledì mattina sui court in terra battuta è in azione niente meno che Pat Cash, ex tennista australiano che nell’estate 1987 sull’erba del “Tempio” londinese ha alzato al cielo l’iconico trofeo superando in finale Ivan Lendl, il più prestigioso dei 6 titoli individuali (11 in doppio) vinti in carriera, che lo ha visto anche due volte finalista agli Australian Open (1987 e 1988) e semifinalista agli US Open nel 1984, con best ranking la quarta posizione mondiale nel maggio 1988, oltre a due edizioni della Coppa Davis nel 1983 e nel 1986. Sessantuno anni fra meno di due settimane (è nato il 27 maggio 1965 a Melbourne), “il Pirata”, come era soprannominato per l’orecchino a forma di croce e la bandana a scacchi che indossava durante gli incontri, con il tempo diventata il suo marchio di fabbrica, Cash è in riva all’Adriatico come coach al fianco del connazionale Li Tu, uno dei giocatori protagonisti della “CAME Cup – Città di Cervia”, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) in programma da domenica 17 a sabato 23 maggio. Dopo il ritiro dall’agonismo, infatti, Cash ha intrapreso l’attività di tecnico: tra i tennisti e le tenniste professioniste da lui allenati figurano Greg Rusedski, Mark Philippoussis, Vince Spadea, Alexei Popyrin, Coco Vandeweghe e, in tempi più recenti, Brandon Nakashima e Qiang Wang. Alla sua esperienza si è dunque affidato il giocatore nato il 27 maggio 1996 (curiosamente lo stesso giorno di Cash…) ad Adelaide, dove si erano trasferiti i genitori dalla Cina (lì è venuto alla luce il fratello maggiore Chen, oggi ortopedico), coetaneo e grande amico di Thanasi Kokkinakis nonché componente della squadra australiana che giunse in finale alla Davis Cup Junior.

Finalista nel Challenger di Wuning 2 a metà aprile (la quarta per lui in questo circuito), attualmente Li Tu è n.349 della classifica Atp, ma meno di un anno fa, a metà luglio 2025, è arrivato al 160° posto come suo best ranking. Gli appassionati più attenti lo ricorderanno come avversario di Carlos Alcaraz al 1° turno degli US Open 2024, dopo essere stato promosso dalle qualificazioni (qualche settimana prima aveva raggiunto la finale al Challenger di Lexington, cedendo solo a Joao Fonseca), strappando pure un set al campione spagnolo sul palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium.

Ma la storia di questo atleta dai tratti somatici orientali è molto di più di quella notte da brividi a New York. Dopo buoni risultati a livello giovanile, infatti, quando il tennis è diventato una professione Tu a 18 anni è andato in corto circuito: ha scritto una mail al padre per informarlo che avrebbe smesso di giocare e non ha disputato tornei internazionali tra giugno 2014 e febbraio 2021. Si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Adelaide e mentre studiava ha trovato un modo per restare attaccato al tennis aprendo un’accademia insieme al suo mentore, Ben Milner, così da maturare un approccio diverso verso questo sport e riscoprirne la parte ludica, ricordandosi che il tennis può essere (anche) felicità. Si cimentò in una serie di tornei interni, vincendo 45 partite su 47, risultati notati da Darren Cahill (proprio il coach oggi al fianco di Jannik Sinner) che lo propose per l’assegnazione di alcune wild card negli eventi australiani del 2021. E così, grazie ad alcune prestazioni positive, si è riacceso il desiderio di Tu: è ripartito da zero con la scelta di iniziare la carriera a quasi 25 anni ed è entrato rapidamente tra i top 300, orgoglioso di rendere felice l’adorata mamma Yu Ping Zheng, che da alcuni anni lottava con un tumore ai polmoni. Nell’estate 2022 però le condizioni di salute della donna si aggravarono, Li decise di interrompere la sua attività e anticipare il matrimonio con Kimberley (fissato a fine novembre) organizzando un evento privato il 3 settembre, presente sua madre, che poi si spense tre settimane più tardi. Il giorno dopo il funerale, Li è volato in Corea per partecipare ad alcuni tornei Challenger (come la mamma gli aveva chiesto in punto di morte). A metà ottobre proprio a Seul ha conquistato il suo primo titolo di categoria, scoppiando in lacrime nell’alzare lo sguardo al cielo.

Li Tu è stato il primo dei tennisti in tabellone ad arrivare a Cervia per prendere il più possibile confidenza con i campi in rosso della Polisportiva 2000, circolo che dopo due edizioni di successo come Future ITF maschile compie il grande salto nel circuito Challenger Atp, con l’intenzione di avvicinare più persone possibili, in primo luogo i giovani, al tennis e ai valori significativi che lo caratterizzano. E in tal senso la vicenda personale del giocatore australiano è assai emblematica.

Già nei prossimi giorni raggiungeranno il circolo di via Maccanetto anche altri tennisti iscritti all’evento, collocato in calendario tra gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, vale a dire nel clou nella stagione sulla terra battuta.

Vale la pena ricordare che è in programma alle ore 18 di sabato 16 maggio il sorteggio dei tabelloni da parte del supervisor Atp Carmelo Di Dio e del direttore del torneo Carlos Bernardes (volto noto a chi segue il tennis per i quarant’anni sulla sedia di arbitro ATP), che torna in Romagna dopo aver esordito in questo ruolo al Challenger di Cesenatico di inizio febbraio: saranno 24 i giocatori in gara nelle qualificazioni (al via domenica 17), 6 dei quali promossi poi al tabellone principale da 32 posti (3 wild card ed eventuali 2 special exempt) che scatterà nel pomeriggio di lunedì 18, mentre saranno 16 le coppie nella competizione del doppio.