Camparini Gioielli Cup, brilla il brasiliano Guto Miguel. Bondioli, numero 2 del seeding, piega l’ex 80 del mondo Kovalic

Buon esordio di Luis Guto Miguel alla Camparini Gioielli cup. L’astro nascente brasiliano, numero 2 del ranking mondiale junior, esordisce nel main draw del torneo del Circolo Tennis Reggio Emilia col 7-6, 6-3 al sempre combattivo siciliano Giorgio Tabacco. Vittoria netta per Samuele Pieri: il numero 8 del tabellone, infatti, che piega con un duplice 6-2 lo sloveno Filip Jeff Planinsek.

Il big match del primo turno è appannaggio, invece, di Federico Bondioli, testa di serie numero 2 del seeding. Il 20enne ravennate, di stanza allo Sporting Club Sassuolo, piega con un duplice 6-2 Jozef Kovalik, ex 80 del mondo, che non riesce così a rimanere in corsa per diventare il terzo slovacco consecutivo ad aggiudicarsi il torneo internazionale del Circolo Tennis Reggio Emilia, che quest’anno festeggia le 25 edizioni. Vittoria in tre set per Gabriele Piraino, numero 6: il mancino perde il primo parziale con Pierluigi Basile, per poi alzare i giri del motore e vincere 2-6, 6-2, 6-3. Già ai

Nei quarti del doppio, invece, tre coppie sono già in semifinale: vittoria al super tie-break per il bulgaro Pyotr Nesterov e Augusto Virgili, che si impongono 2-6, 6-2, 11-9 su Alessandro Pecci e Lorenzo Angelini; Tommaso Compagnucci e Kirill Kivattsev approfittano del ritiro di Fabrizio Andaloro e del già citato Guto Miguel, mentre Jacopo Bilardo e Massimo Gunta piegano con un duploce 6-4 Gabriele Volpi e Enrico Baldisserri.