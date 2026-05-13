Salkova stupisce ancora e si regala i quarti a Parma: “Mi sto sentendo bene fin dal primo giorno”. Vince Krejcikova, eliminate Bronzetti e Urgesi

Entra sempre più nel vivo la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo di categoria WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, in programma fino al 16 maggio e le cui partite del Campo Centrale sono visibili in diretta streaming sul sito del Corriere dello Sport. A firmare il colpo di giornata è stata la ceca Dominika Salkova, giustiziera della campionessa in carica Mayar Sherif in due set, mentre hanno lasciato la manifestazione emiliana Lucia Bronzetti e Federica Urgesi. La riminese è stata sconfitta per 6-1 7-6(2) dalla colombiana Camila Osorio, la fanese ha invece ceduto per 6-2 6-3 alla svizzera Viktorija Golubic nel remake del confronto andato in scena una settimana fa agli Internazionali BNL d’Italia.

Salkova stupisce ancora – Dominika Salkova ci ha preso gusto. Dopo aver estromesso dal torneo la prima favorita Lois Boisson, la tennista ceca ha posto fine al percorso in terra emiliana dell’egiziana Mayar Sherif, vittoriosa su questi campi nel 2022 e nel 2025. Una prestazione maiuscola ha consentito all’attuale numero 117 del ranking WTA di chiudere in due set (7-6 6-2) un match molto gradevole e particolarmente equilibrato, specialmente nella frazione inaugurale. Brava a rialzarsi per due volte da un break di svantaggio, Salkova ha finito per far suo il suo primo parziale al tiebreak, per poi controllare con più facilità il prosieguo delle ostilità. “Mayar Sherif è una giocatrice quasi imbattibile a Parma, sono felice di averla superata e di essere ancora in corsa per il titolo – ha detto Salkova –. Mi sto sentendo bene fin dal primo giorno e spero di continuare così. La Top 100 resta un obiettivo per questa stagione: vedremo cosa succederà al Roland Garros, adesso non voglio pensarci troppo”.

Krejcikova la spunta al terzo set – L’ex numero due del mondo Barbora Krejcikova ha scelto il torneo di Parma come tappa d’avvicinamento al Roland Garros, torneo che la tennista di Brno ha già vinto per una volta in singolare e due in doppio. Costretta a restare fuori dai campi per tre mesi in seguito a un infortunio alla coscia sinistra patito a febbraio a Dubai, la ceca sta dando dimostrazione in Emilia di star pian piano ritrovando la sua migliore condizione. Il confronto con la tedesca Anna-Lena Friedsam si è concluso con il punteggio di 6-2 6-7(2) 6-2 dopo oltre due ore e mezza ad alta intensità, in cui a far la differenza in modo preponderante è stato il rendimento di Krejcikova con la prima di servizio: 86% di punti vinti nel primo set e 100% nel terzo hanno spianato la strada all’attuale numero 53 del ranking WTA. “Sono soddisfatta del modo in cui ho giocato – ha spiegato a caldo –. Mi sento bene fisicamente e sono molto felice di essere tornata a competere”. Alla sua prima partecipazione in carriera al torneo di Parma, Krejcikova si è guadagnata un posto tra le migliori otto: “Adesso ragiono di partita in partita, nella speranza di restare in salute il più a lungo possibile”.

Risultati di mercoledì 13 maggio

Secondo turno

Dominika Salkova b. Mayar Sherif 7-6(4) 6-2

Camila Osorio (7) b. Lucia Bronzetti 6-1 7-6(2)

Barbora Krejcikova (4) b. Anna-Lena Friedsam 6-2 6-7(2) 6-2

Viktorija Golubic (8) b. Federica Urgesi (WC) 6-2 6-3

Solana Sierra (5) b. Kaja Juvan 3-6 6-2 6-2

Dayana Yastremska (3) b. Hanne Vandewinkel 6-3 6-2

Susan Bandecchi (Q) b. Alycia Parks (6) 6-4 7-5