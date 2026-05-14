Darderi, notte da sogno a Roma: “La miglior vittoria della mia carriera” (Video partita)

Luciano Darderi continua a scrivere la sua favola agli Internazionali d’Italia. Nella notte del Foro Italico, l’azzurro ha superato Rafael Jodar dopo una battaglia durata tre ore e ha conquistato per la prima volta in carriera una semifinale in un torneo Masters 1000.

Un successo arrivato in un contesto quasi surreale: partita iniziata intorno alle 23, conclusione oltre le 2 del mattino, campo lento, scambi durissimi e un pubblico romano rimasto fino all’ultimo punto per spingere l’italo-argentino verso il risultato più importante della sua carriera.

Subito dopo il match, l’intervistatore gli ha ricordato l’orario e la fatica accumulata: “Luciano, sono passate le 2 di notte, hai giocato per tre ore, mi sento quasi in colpa a intervistarti. Quanto è grande questa vittoria?”.

La risposta di Darderi è stata carica di emozione: “Penso sia la miglior vittoria della mia carriera per il pubblico e per tutto quello che c’è qui a Roma. Prima volta in semifinale, è un sogno giocare qui”.

Una frase che racconta bene il peso di una notte speciale. Darderi non ha soltanto vinto una partita: ha superato un ostacolo tecnico, fisico ed emotivo, confermando di poter competere anche nei palcoscenici più importanti del circuito.

“È stato difficile perché abbiamo iniziato intorno alle 23, il campo era molto lento. Rafa è un giocatore fantastico, è così giovane, ha solo 19 anni”, ha aggiunto l’azzurro, rendendo merito a Jodar, una delle grandi rivelazioni del torneo.

Lo spagnolo ha confermato tutto il suo talento soprattutto nel secondo set, quando Darderi ha avuto occasioni importanti ma si è trovato di fronte un avversario capace di alzare improvvisamente il livello.

“Ho avuto le mie occasioni nel secondo set, ma poi lui ha giocato in maniera incredibile. Io ho continuato a lottare e sono davvero molto felice per questo”, ha spiegato Darderi.

La chiave del successo è stata proprio questa: restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembrava potersi complicare. Darderi ha continuato a spingere, a cercare soluzioni, a nutrirsi dell’energia del pubblico romano, trasformando la pressione in carburante.

La semifinale raggiunta a Roma rappresenta un passaggio fondamentale nella sua crescita. Dopo una settimana già straordinaria, l’azzurro entra in una nuova dimensione: quella dei giocatori capaci di arrivare fino in fondo nei grandi appuntamenti.

Al Foro Italico, in una notte cominciata alle 23 e finita oltre le 2 del mattino, Luciano Darderi ha trovato la vittoria più importante della sua carriera. E soprattutto ha dimostrato che questo sogno romano può ancora continuare.





Francesco Paolo Villarico