Darderi, notte da eroe al Foro Italico: batte Jodar dopo tre ore e va in semifinale contro Ruud

Grande vittoria di Luciano Darderi, che al termine di una notte lunghissima supera lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-0 e conquista la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia, dove venerdì affronterà il norvegese Casper Ruud.

Una partita epica, durata tre ore e sette minuti, iniziata appena prima delle ventitré e terminata alle due di notte passate. Un incontro dentro il quale è successo praticamente di tutto: la tensione di un quarto di finale inatteso, l’umidità del Foro Italico, il campo lento, pochi punti diretti con il servizio, scambi durissimi da fondo campo e persino un’interruzione per un problema al sistema Hawk-Eye, disturbato dal fumo arrivato dall’Olimpico dopo i fuochi d’artificio per la finale di Coppa Italia. Darderi è stato quasi sempre avanti, ma ha dovuto vincere la partita più volte. Avanti di un break nel primo set, poi ripreso da Jodar. Sotto 2-5 nel tie-break, poi capace di infilare cinque punti consecutivi e chiudere la frazione. Avanti 3-0 nel secondo, con due palle per il doppio break e il 4-0, poi rimontato. Ancora avanti con due match point sul 5-4, entrambi annullati da campione dallo spagnolo, prima di subire il contraccolpo e perdere il set.

A quel punto, però, Darderi ha mostrato ciò che più di tutto ha fatto la differenza: un fisico d’acciaio e un mentale di marmo. La svolta è arrivata in apertura di terzo set. Sul servizio di Jodar si è giocato un game interminabile, durato 13 minuti, con 26 punti complessivi. Darderi ha avuto bisogno di sei palle break prima di riuscire finalmente a strappare la battuta allo spagnolo. È stato il colpo del ko. Jodar, dopo due ore e mezza di battaglia, ha iniziato a sentire il peso della fatica. I crampi gli hanno tolto esplosività e lucidità. Darderi, invece, ha continuato a macinare diritti, corse e pressione come se la partita fosse appena cominciata. Da quel momento in campo è rimasto un solo giocatore. Il 6-0 finale è severo e non rende pienamente giustizia alla prova dello spagnolo, ormai fisicamente provato, ma certifica la superiorità atletica, mentale e agonistica dell’azzurro. Per Darderi è il miglior risultato della carriera: un giorno di riposo, poi la semifinale contro Ruud. Ma un Luciano così, in questo Foro, può davvero continuare a sognare.

Primo set: equilibrio, interruzione e rimonta nel tie-break

Il match si apre in condizioni tutt’altro che semplici. Campo lento, tanta umidità, aria meno fredda rispetto al pomeriggio ma comunque pesante. Entrambi cercano grandi accelerazioni da fondo campo, ma trovare il vincente non è facile: la palla non scappa, gli scambi si allungano e ogni punto diventa una battaglia. Jodar perde subito il servizio in apertura, ma Darderi restituisce il favore due giochi dopo. Lo spagnolo è aggressivo, soprattutto sulle seconde dell’azzurro, che attacca sistematicamente. Luciano spinge forte con il diritto, ma in alcuni momenti resta troppo lontano dalla riga di fondo: quando non fa quel mezzo passo in avanti, le sue palle perdono peso e profondità. Gli errori non mancano, ma sono quasi sempre figli dei rischi presi da entrambi. Il servizio produce pochi punti diretti, ogni quindici va costruito, difeso, strappato. Sul 6-5 Jodar, però, la partita si ferma: il sistema Hawk-Eye va in difficoltà, disturbato dal fumo proveniente dall’Olimpico. Passano diciannove minuti dall’ultimo punto giocato. Alla ripresa, Darderi tiene il servizio e porta il set al tie-break. Qui il braccio di ferro continua. Luciano fatica a trovare la prima, commette un doppio fallo e scivola sotto 2-5. Sembra un momento pericolosissimo. Invece l’azzurro resta dentro il punto, continua a spingere, non arretra emotivamente e infila cinque punti consecutivi. Primo set Darderi: 7-6(5) dopo un’ora e ventidue minuti.

Secondo set: Darderi spreca, Jodar risale e annulla due match point

La lotta prosegue nel secondo set, che diventa una montagna russa. Darderi parte ancora meglio: break, conferma e 3-0. L’azzurro ha anche due palle per salire 4-0 e doppio break, ma Jodar resta agganciato alla partita e si rimette in piedi. Luciano accusa un momento di stanchezza. Ha corso tantissimo, spesso troppo lontano dalla linea di fondo. Le difese sono generose, a tratti spettacolari, ma il dispendio di energie è enorme. Inoltre la prima di servizio lo abbandona: Darderi gioca praticamente tutto il set con percentuali basse, intorno al 49%, e diventa quasi un miracolo che riesca comunque ad arrivare ad avere due match point. Sul 5-4, servizio Jodar, arriva il momento che avrebbe potuto chiudere la partita. Sul primo match point non si gioca: lo spagnolo mette un servizio a uscire e chiude con il diritto dall’altra parte. Sul secondo si parte nello scambio, ma Luciano arriva in ritardo e mette fuori il rovescio. Darderi accusa il colpo. Jodar prende fiducia, spinge con maggiore decisione e approfitta di un passaggio a vuoto dell’azzurro: due errori di diritto e una palla corta improbabile consegnano il break allo spagnolo. Jodar tiene poi il servizio a zero e porta la partita al terzo set: 7-5. Sono passate due ore e ventisei minuti per giocare due set. È ormai l’una e mezza di notte, il Foro è freddo, ma ci sono ancora alcune migliaia di spettatori coraggiosi sugli spalti.

Terzo set: il game infinito spezza Jodar, Darderi dilaga

Il terzo set si decide subito, ma dopo una battaglia feroce. Darderi attacca il servizio di Jodar in apertura e nasce un game assurdo: 26 punti, 13 minuti, sei palle break. Lo spagnolo prova a resistere, ma l’azzurro non molla mai la presa. Alla fine il break arriva, ed è molto più di un semplice vantaggio nel punteggio: è la frattura definitiva del match. Jodar, già provato fisicamente, viene colpito dai crampi e perde progressivamente mobilità. Darderi capisce il momento e non concede più nulla. Continua a spingere, tiene alta l’intensità, costringe l’avversario a colpire sempre una palla in più. Lo spagnolo non ha più gambe per reggere lo scambio. Da lì in avanti il set non ha più storia. Darderi conferma il break, continua a comandare e vola via. Jodar lotta finché può, ma il corpo non risponde più. Luciano chiude 6-0 al secondo match point e si prende una semifinale storica.

Una semifinale meritata, una notte da ricordare

Per Darderi è una vittoria enorme, non solo per il risultato ma per il modo in cui è arrivata. Ha avuto occasioni mancate, ha subito una rimonta, ha visto sfumare due match point, ha perso un secondo set che sembrava nelle sue mani. Ma invece di crollare, ha ricominciato da capo. È questa la cifra della sua partita: la capacità di restare dentro la battaglia quando il match sembrava essergli sfuggito. Il terzo set è stato una prova di forza fisica e mentale, una dimostrazione di resistenza, lucidità e fame agonistica. Dall’altra parte resta la grande prova di Rafael Jodar, classe 2006, protagonista di una crescita impressionante. Già ai quarti a Madrid, vincitore quest’anno del titolo ATP 250 di Marrakech e autore di una stagione di altissimo livello sulla terra, lo spagnolo ha confermato di essere un predestinato. Il 6-0 del terzo set racconta il suo crollo fisico, non la qualità del suo torneo. Ma la notte del Foro è di Darderi. Nato a Villa Gesell, in Argentina, cresciuto tennisticamente anche in Italia grazie alla cittadinanza del nonno originario di Fano, allenato da sempre dal padre Gino, Luciano firma il miglior risultato della carriera e si prende un posto tra i migliori quattro degli Internazionali d’Italia.

Ora c’è Casper Ruud, specialista della terra, tre volte già semifinalista a Roma e vincitore nel pomeriggio su Khachanov. Sarà un’altra montagna da scalare. Ma dopo una notte così, dopo tre ore e sette minuti di lotta e un terzo set giocato con la ferocia di chi non vuole smettere di sognare, Darderi può presentarsi in semifinale con una certezza: al Foro Italico, questa settimana, nessun limite sembra davvero scritto.

La cronaca (punto a punto)

1.set Jodar al servizio Dritto in rete 0-15. Risposta fuori 15-15. Dritto vincente di Arnaldi 15-30. Passante in corsa da applausi due palle break 15-40. Dritto in rete di Jodar break 0-1.

Si scambia a velocità pazzesca anche se il campo è pesante. Darderi in difesa, Jodar cerca il vincente, ma è impreciso 40-15. Doppio fallo dell’italiano 40-30. Servizio e dritto, break confermato 2-0.

Bene da fondo Rafael 30-0. Dardieri si avvicina di più alla riga di fondo 30-15. Comanda lo scambio lo spagnolo 40-15. Back in rete Jodar muove il punteggio 1-2.

Sbaglia per primo Jodar aggressivo sulla seconda di Darderi 15-0. Scambio intenso, Jodar mette in rete l’attacco 30-0. Ottimo dritto incrociato 40-0. Doppio fallo 40-15. Palla corta di Jodar 40-30. Sul nastro il rovescio dello spagnolo break consolidato 3-1.

Chiude a rete Jodar 15-0. Scambio intenso Luciano mette fuori il rovescio 30-0. Jodar out il rovescio d’attacco 30-15. Ancora un errore di dritto per nativo di Villa Gesell 40-15. Falloso anche lo spagnolo 40-30. Smash vincente 2-3.

Dritto out 0-15. Attacca Jodar, Darderi sbaglia 0-30. Comanda lo scambio Darderi, botta di dritto 15-30. Buona seconda 30-30. In ritardo nell’uscita dal servizio Luciano, palla break 30-40. Jodar domina da fondo, Darderi rema, arriva il contro break 3-3.

Non trova il campo l’italiano 15-0. Rovescio in rete 30-0. A rete Darderi 30-15. Volée vincente di Darderi 30-30. Mette la prima Jodar lo spagnolo torna avanti 4-3.

Risposta out 15-0. Jodar attacca su tutte le seconde 15-15. Servizio e dritto per Darderi 30-15. Ottima prima 40-15. Ancora una prima a 217 km/h Darderi tiene la battuta 4-4.

Scambio intenso, Jodar sbaglia per primo 0-15. Riga dello spagnolo 15-15. Rovescio fuori, Darderi sembra non controllare la palla, cambia la terza racchetta 30-15.. Super scambio. Con la nuova racchetta Luciano mette alle corde Jodar 30-30. Tocco morbido di Jodar 40-30. In rete il dritto di Jodar in uscita dal servizio 40-40. Palla corta di Darderi non perfetta, Jodar mette fuori, palla break 30-40. Darderi si sposta per colpire di dritto, campo aperto, Jodar chiude. Parità. Grande difesa di Darderi, ma Jodar riesce a chostringerlo all’errore. Prima vincente 5-4.

Darderi serve per restare nel set. Palla corta vincente 15-0. Troppa fretta nel colpire esce il dritto di Darderi 15-15. Scambio lunghissimo, Luciano sta lontano, ma colpisce con forza Jodar alla fine sbaglia 30-15. Gioco corto l’italiano, Jodar arriva in ritardo 40-15. Un’ottima prima 5-5.

Tre smash per Jodar 15-0. Ottime scelte tattiche di Darderi, palla corta e volée 15-15. Dritto in rete 30-15. Regalo di Jodar 30-30. Sbaglia da due passi dalla rete Darderi 40-30. Ace Jodar si assicura almeno il tie-break 6-5.

Si muove male Darderi 0-15. Stop per un problema tecnico all’Hawk-eye disturbato dal fumo proveniente dall’Olimpico che ha invaso il centrale. Si riparte dopo 19 minuti. Darderi serve la seconda, Jodar mette fuori. Gioca corto Luciano, vincente di Jodar 15-30. Ace 30- pari. Colpisce bene da fondo Darderi 40-30. Ancora ottimo dritto di Darderi 6-6 tie-break.

Tie-break. Inizia Jodar. Ottimo Jodar attacca 1-0. Splendida smorzata di Darderi 1-1. Doppio fallo 1-2. Super dritto di Darderi, Jodar non controlla 2-2. Palla corta di Jodar lo spagnolo passa avanti 3-2. Niente prima per Darderi, Jodar comanda 4-2. Sbaglia la smorzata Darderi, 2-5. Risposta vincente 5-3 Jodar. Recupera Darderi 4-5. Prima vincente Darderi 5-5. Scambio e conclusione sublime di Darderi, set point 6-5. Ancora un braccio di ferro violento Darderi costringe Jodar all’errore, cinque punti consecutivi e primo set Darderi 7-6(5) in un’ora e 22.

2.set Darderi al servizio. Sublime difesa di Darderi, Jodar sbaglia lo smash 30-0. Risposta in rete 40-0. Errore di dritto da fondo di Jodar 1-0.

Rovescio lungolinea vincente d Darderi 0-15. Ancora un errore di Jodar 0-30. Rovescio vincente dello spagnolo 15-30. Jodar fa correre Darderi 30 pari. Scambio violento Jodar sbaglia palla break 30-40. Fuori il dritto dello spagnolo break 0-2.

Palla corta di Jodar 0-15. Doppio fallo il quarto 0-30. Ancora una smorzata mal calibrata tre palle break 0-40. Prima vincente 15-40. Dritto in rete Jodar 30-40. Riga di Luciano, 40-40. Prima vincente vantaggio Darderi. Sbaglia ancora Jodar Darderi annulla tre palle break, break confermato 3-0.

Due errori di Jodar 0-30. Dritto in rete di Darderi 15-30. Sbaglia Jodar che protesta per un palla forse fuori due palle break 15-40. Gioca corto Darderi 30-40. Darderi sbaglia il rovescio 40-40. Gioca corto l’italiano, vantaggio Jodar. Falloso da fondo Darderi 1-3.

Attacca la seconda Jodar 0-15. Doppio fallo 0-30. Dritto fuori di nuovo tre palle break 0-40. Ancora una seconda Jodar picchia, arriva il break 3-2.

Due risposte profonde e contropiede che stende Jodar due palle break Darderi 15-40. Splendido rovescio lungolinea dello spagnolo 30-40. Prende il controllo dello scambio Jodar 40-40. Dritto fuori, vantaggio Jodar. Ancora un errore di rovescio Jodar recupera 3-3.

Doppio fallo il sesto, 0-15. Ancora uno scambio intenso, sbaglia Jodar 15-15. Ritrova il ritmo da fondo Luciano 4-3.

In rete il rovescio in back di Darderi 15-0. Risposta out 30-0. Servizio e dritto dello spagnolo 40-0. Regala il gioco Darderi 4-4.

Niente prima per Darderi, Smorzata in contropiede di Jodar 0-15. Brutto errore di dritto 0-30. Finalmente palla corta vincente. Ancora una smorzata, Darderi cerca di accorciare i punti 30-30. Il nastro aiuta Luciano 40-30. Rovescio out parità. Prima vincente vantaggio Darderi. Perde campo Darderi, mette fuori il rovescio, parità. Regalo di Jodar vantaggio Darderi. Bene da fondo Luciano 5-4.

Jodar serve per restare nel match. Fuori il dritto di Jodar 0-15. Esce il dritto di Darderi giocato dai teloni 15-15. Servizio e dritto 30-15. Dritto vincente di Darderi 30-30. Dritto in corridoio match-point 30-40. Servizio a uscire e dritto 40-40. Passante sui piedi, match-point. Scappa il rovescio a Darderi parità. A rete Jodar Darderi sbaglia il passante. Dritto incrociato vincente 5-5.

A rete Darderi volèe che rimane sulla racchetta 0-15. Tenta la palla corta Darderi 0-30. Sbaglia per primo Jodar 15-30. Bene in uscita dal servizio Luciano 30-30. Stecca il dritto Darderi palla break 30-40. Non forzato di Jodar, parità. Mette la prima Darderi, ma poi sbaglia di dritto, palla break. Palla corta inutile break 5-6.

Inizia bene Jodar 15-0. Errore di dritto di Darderi 30-0. Smorzata vincente tre set-point 40-0. Set Jodar 7-5 due e 26 minuti.

3.set Al servizio Darderi. Passante di Jodar 0-15. Servizio e dritto 15-15. Ritrova la prima Luciano 30-15. Seconda e dritto 40-15. Sbaglia la smorzata Darderi 40-30. Entra la prima 1-0.

Jodar bene da fondo 30-30. Si difende bene Darderi 40-40. A rete Luciano, palla break. Dritto vincente. Sbaglia Jodar palla break. Darderi spara in corridoio la risposta, parità. Prima vincente vantaggio Jodar. Dritto all’incrocio delle righe di Darderi parità. Fuori il back di Luciano vantaggio Jodar. Spinge da fondo Darderi parità. Ancora un errore di Darderi vantaggio Jodar. Dritto in rete dello spagnolo, parità. Fuori la volée di Jodar, break point. Stecca il rovescio Luciano parità. Dritto fuori, break point. Parità. Dritto out , Al settimo break point Jodar sbaglia break 0-2.

Ottima palla corta 0-15. Sbaglia la smorzata Darderi 30-30. Smorzata vincente 40-30. Servizio e dritto break confermato 3-0

Serve bene Jodar 30-0. Ottima risposta di Darderi 30-15. Luciano sposta Jodar 30-30. Dritto fuori palla-break 30-40. Doppio fallo, e doppio break 0-4.

Darderi ancora una palla corta inutile 0-15. Spara fuori la risposta Jodar 15-15. Crampi per Jodar 30-15. Servizio e dritto 40-15. Risposta in rete doppio break consolidato 5-0.

Massaggio alla coscia per Jodar che serve per restare in vita. Palla corta vincente 0-15. Dritto vincente Darderi 0-30. Darderi domina tre match-point 0-40. Il secondo è buono 6-0 dopo 3 ore e 7 minuti.