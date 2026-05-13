Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Svitolina ritrova la sua versione migliore: rimonta Rybakina e vola in semifinale a Roma

13/05/2026 21:43 286 commenti
Elina Svitolina - Foto Getty Images
Elina Svitolina - Foto Getty Images

Elina Svitolina vuole lasciare il segno agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo alcune settimane complicate e con risultati non sempre all’altezza delle aspettative, la giocatrice ucraina ha ritrovato al Foro Italico una delle sue versioni più convincenti, superando in rimonta Elena Rybakina con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e 25 minuti di battaglia.
Una vittoria pesante, non solo per il valore dell’avversaria, ma anche per il modo in cui è arrivata. Rybakina era partita meglio, imponendo il proprio tennis nel primo set e prendendo il controllo degli scambi con la consueta potenza da fondo campo. Il 6-2 iniziale sembrava indirizzare la partita verso la kazaka, capace di far valere il servizio e di togliere tempo alla rivale.

Svitolina, però, ha avuto il merito di non uscire mai mentalmente dall’incontro. Dal secondo set l’ucraina ha alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi, più continuità in risposta e soprattutto una grande capacità di resistere nei momenti più delicati. La sua solidità ha progressivamente tolto certezze a Rybakina, costretta a giocare sempre un colpo in più e meno libera di comandare come nella prima parte del match.
Il 6-4 con cui Svitolina ha pareggiato i conti ha cambiato completamente l’inerzia della sfida. Nel parziale decisivo la partita è diventata una battaglia di nervi, con entrambe chiamate a difendere ogni turno di battuta e a gestire una tensione crescente. Ancora una volta, però, è stata Svitolina a trovare le soluzioni migliori nei punti importanti, chiudendo il terzo set con un altro 6-4 e conquistando una semifinale di enorme prestigio.
Per la tennista ucraina, 31 anni, si tratta di un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione. Dopo un periodo irregolare, Roma le restituisce fiducia, ritmo e soprattutto la consapevolezza di poter ancora competere ai massimi livelli contro le migliori del circuito.

In semifinale, però, l’asticella si alzerà ulteriormente. Ad attenderla ci sarà Iga Swiatek, apparsa al Foro Italico nella sua miglior versione da molto tempo. La polacca, soprattutto sulla terra battuta, resta una delle avversarie più difficili da affrontare, ma la Svitolina vista contro Rybakina ha dimostrato di avere le armi per giocarsela.
Comunque vada, il duello promette spettacolo: da una parte la potenza, l’intensità e il dominio sulla terra di Swiatek; dall’altra la resistenza, l’esperienza e la ritrovata qualità di Svitolina. A Roma è pronta una semifinale da grande torneo.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  13 Maggio 2026
17°C
Temporali e schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Temporali a tratti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
17°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°
19:00
18°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 8:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP QF
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⛅  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  Quarti ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula USA vs Iga Swiatek POL

WTA Rome
Jessica Pegula [5]
0
1
2
0
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Karen Khachanov RUS (Non prima 15:00)

ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
1
6
Karen Khachanov [13]
1
6
2
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 19:00)

WTA Rome
Elina Svitolina [7]
2
6
6
Elena Rybakina [2]
6
4
4
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:30)

ATP Rome
Rafael Jodar [32]
30
6
7
0
Luciano Darderi [18]
40
7
5
0
Mostra dettagli




Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS

WTA Rome
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
0
Iva Jovic / Anna Kalinskaya
0
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli

Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS (Non prima 14:00)

WTA Rome
Coco Gauff / Caty McNally
0
6
7
0
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0
3
5
0
Vincitore: Gauff / McNally
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA

ATP Rome
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
4
6
10
Alex Michelsen / Learner Tien
6
4
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli




Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
3
10
Robert Cash / JJ Tracy
4
6
8
Vincitore: Krajicek / Mektic
Mostra dettagli

Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 14:00)

WTA Rome
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0
5
2
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Mostra dettagli

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Rome
Andre Goransson / Evan King
6
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA

WTA Rome
Linda Noskova / Tereza Valentova
4
6
7
Storm Hunter / Jessica Pegula
6
2
10
Vincitore: Hunter / Pegula
Mostra dettagli

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286 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Silvy__89 14-05-2026 01:30

Beato Ruud, chiunque passa uscirà sfinito da sto match notturno

 286
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Lo Scriba 14-05-2026 01:28

Scritto da tinapica
Quel che non capisco è perché il dritto di Darderi non faccia male (mentre quello dello Spagnolo sì, eccome!).
Ma le cose stanno così ed il risultato è che Darderi debba correre come un dannato, molto più dell’avversario: reggerà tutte ‘ste fatiche?
Forza Gaucio!

Jodar ha un migliore timing rispetto a Darderi e la palla viaggia più veloce.

 285
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goldrust 14-05-2026 01:27

Temo che Darderi non ne abbia più. Jodar potrebbe giocare altre 4 ore

 284
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guido Guest 14-05-2026 01:27

Luciano, io rimango. Spero anche tu. Forza che ce la fai

 283
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magilla 14-05-2026 01:27

Scritto da Lucio68el
7-6 3-0 , 2 palle per il 4-0 altre 2 per il 4-2 più 2 match point normale che alla fine perdi soprattutto se l’avversario è di questo livello! Vado a dormire sicuro che il terzo set sarà a senso unico a favore dello spagnolo (purtroppo)

avrai anche ragione ma darderi ha sbagliato ben poco su quelle palle.

 282
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+1: DANCAS
DANCAS 14-05-2026 01:27

Ê una follia farli giocare a quest’ora. Comunque al di là degli errori tecnici, che sono tanti e anche comprensibili, è una grande partita per l’intensità, per l’impegno, per la tensione evidente tra due giocatori che si giocano qualcosa di grosso, per la prima volta in carriera. Complimenti a Jodar, ha davvero qualcosa di speciale, non è da tutti venir fuori da una buca del genere. E complimenti a Darderi, ha dato tutto, è arrivato ad un punticino. Ora lo vedo proprio sfavorito, ma con questo leone non si sa mai. Quindi, io rimango sveglio, perché comunque ci voglio credere.

 281
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Man Fredi 14-05-2026 01:26

Temo che Darderi stia cominciando a sentire la fatica dell’incontro precedente.

 280
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Lo Scriba 14-05-2026 01:26

Al di là delle discussioni riguardanti il tennis femminile, far giocare alle due di notte con l’umido e il freddo è un abominio.

 279
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magilla 14-05-2026 01:25

mannaggia mi sa che darderi sta vedendo le lucciole della stanchezza di ieri…..lui giocava con zverev l’altro con una scamorza.comunque vada un gran bel darderi.se vince l’altro bravo lui!

 278
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Lucio68el (Guest) 14-05-2026 01:25

7-6 3-0 , 2 palle per il 4-0 altre 2 per il 4-2 più 2 match point normale che alla fine perdi soprattutto se l’avversario è di questo livello! Vado a dormire sicuro che il terzo set sarà a senso unico a favore dello spagnolo (purtroppo)

 277
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Tony_NYC (Guest) 14-05-2026 01:24

La lascio qui, un set pari. Jòdar tanti gratuiti ma palla pesante, grande testa e gran ritmo, Darderi un “lottatore di qualità” al quale manca il killer instinct. Buona notte.

 276
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tinapica 14-05-2026 01:24

Quel che non capisco è perché il dritto di Darderi non faccia male (mentre quello dello Spagnolo sì, eccome!).
Ma le cose stanno così ed il risultato è che Darderi debba correre come un dannato, molto più dell’avversario: reggerà tutte ‘ste fatiche?
Forza Gaucio!

 275
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Albyx3 14-05-2026 01:24

Scritto da Cogi53
Più volte con l’acqua alla gola Jodar riesce a cavarsela, anche con grandi difese. Questi sono segnali importanti.

Sta pure sbagliando parecchio Jodar un sacco di non forzati, ora come ora durissima x Luciano

 274
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Carota Senior 14-05-2026 01:22

Il terzo set non voglio vederlo, spero in un miracolo di Darderi.
buonanotte

 273
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+1: Detuqueridapresencia
Northia (Guest) 14-05-2026 01:22

@ Al9000 (#4614955)

Vedremo.
Ultimamente la parola fenomeno è un po’ abusata.

 272
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arrivodopo 14-05-2026 01:22

Vado a dormire, non credo riuscira a recuperarla. Comunque bravissimo Darderi.

 271
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+1: Cogi53, Detuqueridapresencia
Cogi53 14-05-2026 01:19

Più volte con l’acqua alla gola Jodar riesce a cavarsela, anche con grandi difese. Questi sono segnali importanti.

 270
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Lucio68el (Guest) 14-05-2026 01:19

Darderi non mette più una prima di servizio nemmeno a pagarlo

 269
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-1: Detuqueridapresencia
Marco M. 14-05-2026 01:18

Brutto break, purtroppo dopo i match points non ha resettato, complice anche la stanchezza…
Ma non è finita…

 268
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+1: Detuqueridapresencia
ff (Guest) 14-05-2026 01:18

@ Silvy__89 (#4614937)

No è quell’altro…

 267
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Asni (Guest) 14-05-2026 01:16

Scritto da Asni
Non vedevo una partita di questo livello, senza Sinner in campo, almeno dal 2025.

Diciamo comunque che Ruud ha una grandissima occasione: questi due giocano decisamente meglio del norvegese ma entrambi usciranno distrutti da questo match.

 266
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
-1: MaxZero
Lucio68el (Guest) 14-05-2026 01:14

dopo tutte le chance sprecate purtroppo Darderi perderà il set e la patita

 265
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Silvy__89
piper 14-05-2026 01:09

MP.

 264
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Al9000 14-05-2026 01:04

Scritto da Northia
@ Al9000 (#4614945)
Credevo fosse già un fenomeno.

Per la sua età già lo è. Intendevo a livello assoluto

 263
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MaxZero 14-05-2026 01:03

e comunque l’elicottero necessario per motivo di ordine pubblico del tossico calcio ha rotto gli zebedei …

 262
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+1: Al9000, Marco M., omerjno
Northia (Guest) 14-05-2026 01:01

@ Al9000 (#4614945)

Credevo fosse già un fenomeno.

 261
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MaxZero 14-05-2026 01:00

Darderi sta contestando righe ed elicotteri per rifiatare secondo me. Temo stia cedendo purtroppo

 260
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-1: Detuqueridapresencia
Marco M. 14-05-2026 00:59

Scritto da Al9000
Darderi è un grande, ma questo 19enne è un potenziale fenomeno

Fosse italiano ci sarebbe una pioggia di “troppo magro” “gracilino” ecc…
Forte lo è davvero, vedremo quanto quando avrà incotrato 4-5 volte Sinner e Alcaraz…

 259
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+1: Detuqueridapresencia, Carota Senior, Silvy__89
Incompetente (Guest) 14-05-2026 00:57

Scritto da Titi
Se Darderi fra 5 game è già un successo

È già un succesone.. 11 al momento

 258
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+1: Marco M., MaxZero, Silvy__89
ff (Guest) 14-05-2026 00:57

Se Jodar non sbaglia la vedo dura, le prende tutte e ti butta fuori campo, mi ricorda Djoko di 20 anni fa

 257
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+1: Al9000
Ingmale (Guest) 14-05-2026 00:56

Partita del torneo, per ora

 256
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+1: Al9000
Kenobi 14-05-2026 00:55

Jodar ha una capacità di tenuta fisica considerando l’età già molto importante.

 255
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+1: MaxZero, Cogi53
Al9000 14-05-2026 00:51

Darderi è un grande, ma questo 19enne è un potenziale fenomeno

 254
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+1: Man Fredi, MaxZero
ro (Guest) 14-05-2026 00:45

@ giaolos (#4614929)

Dovrebbe guardarla ma è chiaro…dorme da ore come un angioletto!!@ giaolos (#4614929)

 253
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Cogi53 14-05-2026 00:44

Maledizione, a un passo dal doppio break e invece viene controbrekkato 😥

 252
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Nonpensoproprio (Guest) 14-05-2026 00:43

Ahia Darderi secondo me inizia a sentire lo sforzo che ha fatto finora.

 251
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Silvy__89 14-05-2026 00:35

Ma questo Darderi non è che è il nuovo terzo incomodo? Ahahahah 😀 grande Luciano!

 250
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+1: il capitano, Man Fredi, Al9000
MaxZero 14-05-2026 00:31

Scritto da Pier no guest
Darderi sembra Roberto “mano de pedra” Duran, può anche non avere la classe di Leonard ma stasera il “no mas” non lo dirà,testa bassa alla Hagler Mugabi e si replica colpo su colpo.

Citazione di un grandissimo incontro di boxe con una eccezionale telecronaca del grande Rino Tommasi. Da rivedere se si trova su YouTube

 249
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+1: Pier no guest, Al9000
Asni (Guest) 14-05-2026 00:29

Scritto da giaolos
Secondo voi, Jannik guarda la partita o sta già dormendo?

Giocando alle 13 non ci sono dubbi su quale sia la risposta.

 248
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+1: giaolos, Al9000
Silvy__89 14-05-2026 00:28

Che spettacolo Lucianone! Che leone!

 247
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+1: Marco M., Man Fredi
giaolos 14-05-2026 00:28

Secondo voi, Jannik guarda la partita o sta già dormendo?

 246
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Asni (Guest) 14-05-2026 00:28

Non vedevo una partita di questo livello, senza Sinner in campo, almeno dal 2025.

 245
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+1: Al9000
Pier no guest 14-05-2026 00:28

Scritto da Sabatino
@ Pier no guest (#4614889)
Lei somma mele con pere. Parla di dignità e di maggioranza a capocchia. Io milioni di spettatori per il calcio femminile non li vedo e sono convinto che gli appassionati di tennis subiscono una violenza nell’ essere costretti a seguire tornei combined. Ciò non toglie dignità a chi pratica tali discipline e non rende inutili i sacrifici di chi si applica a performarli.

Sta disturbando mostrando lei di confondere pele con mele. Stanno giocando a tennis e parla di calcio femminile (su cui peraltro ne so abbastanza per questioni familiari). Si goda la partita e cerca di capire qualcosa. Evito ulteriori repliche ,lei è un perditempo.

 244
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+1: Carota Senior, Marco M., Detuqueridapresencia, MaxZero, tomasol
Pier no guest 14-05-2026 00:25

Darderi sembra Roberto “mano de pedra” Duran, può anche non avere la classe di Leonard ma stasera il “no mas” non lo dirà,testa bassa alla Hagler Mugabi e si replica colpo su colpo.

 243
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+1: Detuqueridapresencia, MaxZero, Marco M., Al9000
Sabatino (Guest) 14-05-2026 00:24

@ Pier no guest (#4614889)

Lei somma mele con pere. Parla di dignità e di maggioranza a capocchia. Io milioni di spettatori per il calcio femminile non li vedo e sono convinto che gli appassionati di tennis subiscono una violenza nell’ essere costretti a seguire tornei combined. Ciò non toglie dignità a chi pratica tali discipline e non rende inutili i sacrifici di chi si applica a performarli.

 242
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+1: Man Fredi
-1: MaxZero, Inox, Detuqueridapresencia, Marco M., tomasol, Carota Senior
ska (Guest) 14-05-2026 00:23

@ Man Fredi (#4614888)

supertennis ha solo i diritti wta

 241
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Man Fredi 14-05-2026 00:23

Scritto da omerjno
@ Man Fredi (#4614888)
TV8 lo fa vedere

Grazie

 240
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Man Fredi 14-05-2026 00:22

Scritto da MaxZero

Scritto da Man Fredi
Scusate, arrivo adesso. Ma fanno vedere la registrazione della Swiatek-Pegula e non la diretta di Darderi-Jodar? Agli Internazionali d’Italia fanno vedere la registrazione di un quarto di finale tra una polacca e un’americana e non la diretta di un quarto di finale con un italiano?

Guarda su TV8

Grazie

 239
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+1: MaxZero
MaxZero 14-05-2026 00:22

Altro punto già perso vinto dalla grinta di Darderi

 238
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omerjno 14-05-2026 00:19

@ Man Fredi (#4614888)

TV8 lo fa vedere

 237
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+1: Man Fredi
guido Guest 14-05-2026 00:19

Guerriero

 236
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+1: Detuqueridapresencia
Claudio (Guest) 14-05-2026 00:19

possibile che ogni anno devono mettere la finale di coppa italia nella settimana degli internazionali?
Se la giocavano la settimana prossima cosa cambiava?
Tutto all’italiana

 235
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Tutto Dritto 14-05-2026 00:19

Lucianone eccezionale, che lottatore. Da 2-5 si porta a casa il tiè break 7-5. È solo il primo set, ma il ragazzino dovrà cambiare decisamente marcia se vuole superare questo Darderi. Forzaaa

 234
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Pikario Furioso 14-05-2026 00:19

Capolavoro di Lucianone ultimi due punti del tiebreak STREPITOSI

 233
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Fogazzaroj 14-05-2026 00:18

Cuore e cazzimma il buon Darderi!

 232
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butchwalts (Guest) 14-05-2026 00:18

Su Livetennis.es: “Sul cinco a dos por Jodar, el solito bracino español”

 231
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Nonpensoproprio (Guest) 14-05-2026 00:18

Che lottatore che è Lucianone

 230
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+1: Silvy__89
Lucio68el (Guest) 14-05-2026 00:18

dal 2-5 al 7-5 ! Che garra Luciano!

 229
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Lo Scriba 14-05-2026 00:18

Scritto da magilla
fare tutto sto casino per aver vinto la coppa del nonno mi pare davvero esagerato

I fumogeni sono della FIGC non dei tifosi della squadra vincitrice.

 228
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+1: omerjno
Silvy__89 14-05-2026 00:17

Lucianoneeee! Primo set! 🙂

 227
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+1: Detuqueridapresencia
Tecmoxninja (Guest) 14-05-2026 00:17

da 5 a 2 per jodar…a 7 a 5 per Luciano.

 226
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MaxZero 14-05-2026 00:17

Scritto da Marco M.
E Lucianito si prende il primo set

Di pura lotta, tignoso come pochi

 225
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+1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, Marco M.
Kenobi 14-05-2026 00:16

Che bello spettacolo Darderi , che bel tennis !!

 224
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+1: Silvy__89
Marco M. 14-05-2026 00:16

E Lucianito si prende il primo set 🙂

 223
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+1: Detuqueridapresencia, MaxZero
MaxZero 14-05-2026 00:16

Scritto da Man Fredi
Scusate, arrivo adesso. Ma fanno vedere la registrazione della Swiatek-Pegula e non la diretta di Darderi-Jodar? Agli Internazionali d’Italia fanno vedere la registrazione di un quarto di finale tra una polacca e un’americana e non la diretta di un quarto di finale con un italiano?

Guarda su TV8

 222
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+1: Man Fredi
Pier no guest 14-05-2026 00:16

Scritto da Morenomcrae
@ Pier no guest (#4614829)
Invece no,ha detto quello che pensano in tanti,anzi il torneo maschile e femminile vanno separati come era un tempo.

Un conto è valutare una separazione un conto è affermare che delle professioniste che prendono fior di milioni dagli sponsor devono essere relegate nei campetti laterali senza rispetto per la loro professionalità perché i non amanti dello sport,ma dello spettacolo che gli comoda,le giudicano meno degne. Che qualcuno lo pensi è fisiologico,la maggioranza pare di no e se lei non va più a Roma la dignità del tennis ne guadagna. Si goda il tennis adesso ,per quello che comprende,la nebbia sta anche tra le orecchie a volte.

 221
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Inox, MaxZero
Man Fredi 14-05-2026 00:13

Scusate, arrivo adesso. Ma fanno vedere la registrazione della Swiatek-Pegula e non la diretta di Darderi-Jodar? Agli Internazionali d’Italia fanno vedere la registrazione di un quarto di finale tra una polacca e un’americana e non la diretta di un quarto di finale con un italiano?

 220
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zedarioz 14-05-2026 00:06

Scritto da Davide77
Questa cosa di far giocare le donne sempre per prima poi…Che palle!

Domani giocano prima gli uomini.

 219
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+1: MaxZero
zedarioz 14-05-2026 00:05

Scritto da Frale
Ma il giudice di sedia è italiano? Come fa ad arbitrare un altro italiano?

Mica è uno sport di contatto o un giudice che dà i voti. Deve solo chiamare il punteggio e far rispettare le regole.

 218
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+1: Inox, MaxZero, Carota Senior
Mauriz70 14-05-2026 00:05

La location con nebbia mi ricorda il famoso match Fantozzi/Filini.

 217
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+1: Inox, MaxZero, Carota Senior
Silvy__89 14-05-2026 00:04

Si riparte! Dai forza Luciano!

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Frale (Guest) 14-05-2026 00:03

Ma il giudice di sedia è italiano? Come fa ad arbitrare un altro italiano?

 215
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+1: tinapica
MaxZero 14-05-2026 00:00

Grande arbitro Manuel Messina … è quello del “Ma che te strilli? Prima del servizio non strillare”

 214
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Morenomcrae (Guest) 13-05-2026 23:58

@ Pier no guest (#4614829)

Invece no,ha detto quello che pensano in tanti,anzi il torneo maschile e femminile vanno separati come era un tempo.

 213
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-1: Carota Senior, MaxZero, Marco M., Detuqueridapresencia
zedarioz 13-05-2026 23:58

Darderi non è molto intelligente, vuole fermare la partita con la scusa che non vede, ma non ha capito che il campo così lento e la serata fallosa di Jodar sono per lui un bel vantaggio….

 212
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+1: Mando, MaxZero
Silvy__89 13-05-2026 23:57

È la situazione più assurda che potesse capitare, roba da matti

 211
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+1: Inox
Davide77 (Guest) 13-05-2026 23:57

Questa cosa di far giocare le donne sempre per prima poi…Che palle!

 210
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ff (Guest) 13-05-2026 23:57

Che figura di guano con questi fumogeni dall’Olimpico. Se non funzionano le telecamere delle linee se ne parla domani….

 209
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MaxZero 13-05-2026 23:55

Io voto per la Pero e Bertolucci come giudici di linea microfonati per la telecronaca! Altro che bodycam!

 208
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Morenomcrae (Guest) 13-05-2026 23:55

@ Il mio personalissimo cartellino (#4614816)

Condivido,non vado piu’ a Roma,sono stanco di pagare per uno spettacolo che non mi interessa.

 207
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-1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 13-05-2026 23:54

Affascinante atmosfera ,sembra uno di quei match di fine stagione che si giocavano un tempo nel nord Italia.
Visibilità ridotta, umidità (a Roma ora 92%) con palline aumentate di volume,campo morbido,odore di castagne,il giudice arbitro con un occhio chiuso mentre sbadigliando preparando l’orario dell’indomani ed il custode chiude il riscaldamento dello spogliatoio.
Purtroppo non è così romantico, trattasi del “progresso” e della stupidità di fare per forza i fuochi d’artificio con una manifestazione a ridosso dello stadio.
Complimenti.

 206
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+1: MaxZero, Taxi Driver, Navaioh69, Marco M., Detuqueridapresencia, Al9000
Giuseppe (Guest) 13-05-2026 23:54

Avete già risposto, hanno sospeso causa poca visibilità.

 205
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Lukaa 13-05-2026 23:53

Jodar ha un dritto incrociato veramente da paura e la capacità di ribaltare lo scambio quasi come Carlos. Sta facendo un sacco di errori non forzati, ma non continuerà a sbagliare così tanto, né in questa partita, né nel futuro della sua carriera. Luciano dal canto suo sta lottando e potrebbe reggere, però deve mettere la prima in campo, sta ricevendo nulla dal servizio

 204
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+1: MaxZero, Taxi Driver
magilla 13-05-2026 23:53

fare tutto sto casino per aver vinto la coppa del nonno mi pare davvero esagerato

 203
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+1: MaxZero, Inox
Sabatino (Guest) 13-05-2026 23:53

@ zedarioz (#4614841)

‍♂️

 202
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mibe 13-05-2026 23:52

Il calcio riesce sempre e comunque a rompere le p…e.

 201
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+1: Lukaa, Carota Senior, Cibrario, Navaioh69, Marco M., Al9000
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