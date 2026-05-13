Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Svitolina ritrova la sua versione migliore: rimonta Rybakina e vola in semifinale a Roma

Elina Svitolina vuole lasciare il segno agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo alcune settimane complicate e con risultati non sempre all’altezza delle aspettative, la giocatrice ucraina ha ritrovato al Foro Italico una delle sue versioni più convincenti, superando in rimonta Elena Rybakina con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e 25 minuti di battaglia.

Una vittoria pesante, non solo per il valore dell’avversaria, ma anche per il modo in cui è arrivata. Rybakina era partita meglio, imponendo il proprio tennis nel primo set e prendendo il controllo degli scambi con la consueta potenza da fondo campo. Il 6-2 iniziale sembrava indirizzare la partita verso la kazaka, capace di far valere il servizio e di togliere tempo alla rivale.

Svitolina, però, ha avuto il merito di non uscire mai mentalmente dall’incontro. Dal secondo set l’ucraina ha alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi, più continuità in risposta e soprattutto una grande capacità di resistere nei momenti più delicati. La sua solidità ha progressivamente tolto certezze a Rybakina, costretta a giocare sempre un colpo in più e meno libera di comandare come nella prima parte del match.

Il 6-4 con cui Svitolina ha pareggiato i conti ha cambiato completamente l’inerzia della sfida. Nel parziale decisivo la partita è diventata una battaglia di nervi, con entrambe chiamate a difendere ogni turno di battuta e a gestire una tensione crescente. Ancora una volta, però, è stata Svitolina a trovare le soluzioni migliori nei punti importanti, chiudendo il terzo set con un altro 6-4 e conquistando una semifinale di enorme prestigio.

Per la tennista ucraina, 31 anni, si tratta di un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione. Dopo un periodo irregolare, Roma le restituisce fiducia, ritmo e soprattutto la consapevolezza di poter ancora competere ai massimi livelli contro le migliori del circuito.

In semifinale, però, l’asticella si alzerà ulteriormente. Ad attenderla ci sarà Iga Swiatek, apparsa al Foro Italico nella sua miglior versione da molto tempo. La polacca, soprattutto sulla terra battuta, resta una delle avversarie più difficili da affrontare, ma la Svitolina vista contro Rybakina ha dimostrato di avere le armi per giocarsela.

Comunque vada, il duello promette spettacolo: da una parte la potenza, l’intensità e il dominio sulla terra di Swiatek; dall’altra la resistenza, l’esperienza e la ritrovata qualità di Svitolina. A Roma è pronta una semifinale da grande torneo.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 13 Maggio 2026 ⛈ 17°C Temporali e schiarite · Picco 20°C CIELO Instabile PIOGGIA Temporali a tratti CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 13 Maggio 10:00 ⛈ 17° 11:00 ⛈ 17° 12:00 ⛅ 19° 13:00 ⛅ 20° 14:00 ⛅ 20° 15:00 ⛅ 20° 16:00 ⛈ 19° 17:00 ☁ 18° 18:00 ⛅ 18° 19:00 ⛅ 18° ⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 8:00 alle 19:59 🎾 Programma del giorno — 13 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta ATP QF 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta WTA QF ⛈ Temporali

⛅ Schiarite

⚠ Allerta temporali

🎾 Quarti ATP

🎾 Quarti WTA

🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00

Jessica Pegula vs Iga Swiatek



WTA Rome Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 1 2 0 Iga Swiatek [4] • Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Karen Khachanov (Non prima 15:00)



ATP Rome Casper Ruud [23] Casper Ruud [23] 6 1 6 Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 1 6 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-5 → 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-5 → 1-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-3 → 0-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elina Svitolina vs Elena Rybakina (Non prima 19:00)



WTA Rome Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 2 6 6 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 6 4 4 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rafael Jodar vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)



ATP Rome Rafael Jodar [32] Rafael Jodar [32] 30 6 7 0 Luciano Darderi [18] • Luciano Darderi [18] 40 7 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 2-3 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 R. Jodar 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Supertennis Arena – ore 13:00

Ellen Perez / Demi Schuurs vs Iva Jovic / Anna Kalinskaya



WTA Rome Ellen Perez / Demi Schuurs [8] Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 0 Iva Jovic / Anna Kalinskaya Iva Jovic / Anna Kalinskaya 0 0 Vincitore: Perez / Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Coco Gauff / Caty McNally vs Marie Bouzkova / Alexandra Panova (Non prima 14:00)



WTA Rome Coco Gauff / Caty McNally • Coco Gauff / Caty McNally 0 6 7 0 Marie Bouzkova / Alexandra Panova Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0 3 5 0 Vincitore: Gauff / McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff / Caty McNally 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Coco Gauff / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Coco Gauff / Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alex Michelsen / Learner Tien



ATP Rome Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 4 6 10 Alex Michelsen / Learner Tien Alex Michelsen / Learner Tien 6 4 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 H. Heliovaara / Patten 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 6-2 ace 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Michelsen / Tien 0-15 0-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Michelsen / Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Michelsen / Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Michelsen / Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Michelsen / Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen / Tien 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Pietrangeli – ore 13:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Robert Cash / JJ Tracy



ATP Rome Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 3 10 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 4 6 8 Vincitore: Krajicek / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Cash / Tracy 0-1 1-1 1-2 1-3 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 df 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Cash / Tracy 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Cash / Tracy 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Cash / Tracy 15-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Cash / Tracy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 14:00)



WTA Rome Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0 5 2 0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Andre Goransson / Evan King vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Rome Andre Goransson / Evan King Andre Goransson / Evan King 6 6 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 7 7 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 0-5* df 0-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Linda Noskova / Tereza Valentova vs Storm Hunter / Jessica Pegula

