Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Svitolina ritrova la sua versione migliore: rimonta Rybakina e vola in semifinale a Roma

Elina Svitolina - Foto Getty Images
Elina Svitolina vuole lasciare il segno agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo alcune settimane complicate e con risultati non sempre all’altezza delle aspettative, la giocatrice ucraina ha ritrovato al Foro Italico una delle sue versioni più convincenti, superando in rimonta Elena Rybakina con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e 25 minuti di battaglia.
Una vittoria pesante, non solo per il valore dell’avversaria, ma anche per il modo in cui è arrivata. Rybakina era partita meglio, imponendo il proprio tennis nel primo set e prendendo il controllo degli scambi con la consueta potenza da fondo campo. Il 6-2 iniziale sembrava indirizzare la partita verso la kazaka, capace di far valere il servizio e di togliere tempo alla rivale.
Svitolina, però, ha avuto il merito di non uscire mai mentalmente dall’incontro. Dal secondo set l’ucraina ha alzato il livello, trovando maggiore profondità nei colpi, più continuità in risposta e soprattutto una grande capacità di resistere nei momenti più delicati. La sua solidità ha progressivamente tolto certezze a Rybakina, costretta a giocare sempre un colpo in più e meno libera di comandare come nella prima parte del match.
Il 6-4 con cui Svitolina ha pareggiato i conti ha cambiato completamente l’inerzia della sfida. Nel parziale decisivo la partita è diventata una battaglia di nervi, con entrambe chiamate a difendere ogni turno di battuta e a gestire una tensione crescente. Ancora una volta, però, è stata Svitolina a trovare le soluzioni migliori nei punti importanti, chiudendo il terzo set con un altro 6-4 e conquistando una semifinale di enorme prestigio.
Per la tennista ucraina, 31 anni, si tratta di un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione. Dopo un periodo irregolare, Roma le restituisce fiducia, ritmo e soprattutto la consapevolezza di poter ancora competere ai massimi livelli contro le migliori del circuito.
In semifinale, però, l’asticella si alzerà ulteriormente. Ad attenderla ci sarà Iga Swiatek, apparsa al Foro Italico nella sua miglior versione da molto tempo. La polacca, soprattutto sulla terra battuta, resta una delle avversarie più difficili da affrontare, ma la Svitolina vista contro Rybakina ha dimostrato di avere le armi per giocarsela.
Comunque vada, il duello promette spettacolo: da una parte la potenza, l’intensità e il dominio sulla terra di Swiatek; dall’altra la resistenza, l’esperienza e la ritrovata qualità di Svitolina. A Roma è pronta una semifinale da grande torneo.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 13 Maggio 2026
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Temporali e schiarite · Picco 20°C
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CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
⛈
17°
11:00
⛈
17°
12:00
⛅
19°
13:00
⛅
20°
14:00
⛅
20°
15:00
⛅
20°
16:00
⛈
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17:00
☁
18°
18:00
⛅
18°
19:00
⛅
18°
⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 8:00 alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP QF
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA QF
⛈ Temporali
⛅ Schiarite
⚠ Allerta temporali
🎾 Quarti ATP
🎾 Quarti WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula vs Iga Swiatek
WTA Rome
Jessica Pegula [5]
0
1
2
0
Iga Swiatek [4]
•
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Casper Ruud
vs Karen Khachanov (Non prima 15:00)
ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
1
6
Karen Khachanov [13]
1
6
2
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-0 → 3-0
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
0-5 → 1-5
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-3 → 0-4
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Elina Svitolina
vs Elena Rybakina (Non prima 19:00)
WTA Rome
Elina Svitolina [7]
2
6
6
Elena Rybakina [2]
6
4
4
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Elena Rybakina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Elina Svitolina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Rafael Jodar
vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)
ATP Rome
Rafael Jodar [32]
30
6
7
0
Luciano Darderi [18]
•
40
7
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Darderi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Darderi
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
df
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
6-5 → 6-6
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
L. Darderi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 1-3
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Iva Jovic / Anna Kalinskaya
WTA Rome
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
0
Iva Jovic / Anna Kalinskaya
0
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Coco Gauff
/ Caty McNally vs Marie Bouzkova / Alexandra Panova (Non prima 14:00)
WTA Rome
Coco Gauff / Caty McNally
•
0
6
7
0
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0
3
5
0
Vincitore: Gauff / McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Coco Gauff / Caty McNally
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff / Caty McNally
6-5 → 7-5
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Coco Gauff / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
4-4 → 5-4
Coco Gauff / Caty McNally
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Coco Gauff / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Coco Gauff / Caty McNally
1-2 → 2-2
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Coco Gauff / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff / Caty McNally
5-3 → 6-3
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Coco Gauff / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Coco Gauff / Caty McNally
2-2 → 3-2
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Coco Gauff / Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Marie Bouzkova / Alexandra Panova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Coco Gauff / Caty McNally
0-0 → 1-0
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Alex Michelsen / Learner Tien
ATP Rome
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
4
6
10
Alex Michelsen / Learner Tien
6
4
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heliovaara / Patten
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
5-2
6-2
ace
6-3
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-4 → 6-4
H. Heliovaara / Patten
4-4 → 5-4
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / Patten
4-2 → 4-3
A. Michelsen / Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
A. Michelsen / Tien
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Michelsen / Tien
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Michelsen / Tien
4-5 → 4-6
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-5 → 4-5
A. Michelsen / Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
2-4 → 3-4
A. Michelsen / Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-3 → 2-3
A. Michelsen / Tien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Michelsen / Tien
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 1-0
Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Robert Cash / JJ Tracy
ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
3
10
Robert Cash / JJ Tracy
4
6
8
Vincitore: Krajicek / Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Cash / Tracy
0-1
1-1
1-2
1-3
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
df
7-8
8-8
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / Tracy
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
A. Krajicek / Mektic
2-5 → 3-5
A. Krajicek / Mektic
1-4 → 2-4
A. Krajicek / Mektic
1-2 → 1-3
R. Cash / Tracy
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
5-4 → 6-4
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Cash / Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Su-Wei Hsieh
/ Xinyu Wang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 14:00)
WTA Rome
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0
5
2
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
1-4 → 2-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
1-1 → 1-2
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-5 → 5-6
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
4-5 → 5-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-3 → 3-4
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
1-2 → 2-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
1-1 → 1-2
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0-1 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-0 → 0-1
Andre Goransson
/ Evan King vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
ATP Rome
Andre Goransson / Evan King
6
6
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
7
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
0*-4
0-5*
df
0-6*
6-6 → 6-7
S. Bolelli / Vavassori
6-5 → 6-6
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
S. Bolelli / Vavassori
5-4 → 5-5
A. Goransson / King
4-4 → 5-4
S. Bolelli / Vavassori
4-3 → 4-4
A. Goransson / King
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
S. Bolelli / Vavassori
3-2 → 3-3
A. Goransson / King
2-2 → 3-2
S. Bolelli / Vavassori
2-1 → 2-2
A. Goransson / King
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Bolelli / Vavassori
1-0 → 1-1
A. Goransson / King
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
A. Goransson / King
5-6 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 5-6
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 4-5
A. Goransson / King
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 3-4
A. Goransson / King
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 2-3
A. Goransson / King
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Goransson / King
0-1 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 0-1
Linda Noskova
/ Tereza Valentova vs Storm Hunter / Jessica Pegula
WTA Rome
Linda Noskova / Tereza Valentova
4
6
7
Storm Hunter / Jessica Pegula
6
2
10
Vincitore: Hunter / Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Noskova / Tereza Valentova
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
7-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
3-2 → 4-2
Linda Noskova / Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
2-1 → 3-1
Linda Noskova / Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
1-0 → 1-1
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Jessica Pegula
4-5 → 4-6
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Storm Hunter / Jessica Pegula
4-3 → 4-4
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Storm Hunter / Jessica Pegula
4-1 → 4-2
Linda Noskova / Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
2-1 → 3-1
Linda Noskova / Tereza Valentova
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Linda Noskova / Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Beato Ruud, chiunque passa uscirà sfinito da sto match notturno
Jodar ha un migliore timing rispetto a Darderi e la palla viaggia più veloce.
Temo che Darderi non ne abbia più. Jodar potrebbe giocare altre 4 ore
Luciano, io rimango. Spero anche tu. Forza che ce la fai
avrai anche ragione ma darderi ha sbagliato ben poco su quelle palle.
Ê una follia farli giocare a quest’ora. Comunque al di là degli errori tecnici, che sono tanti e anche comprensibili, è una grande partita per l’intensità, per l’impegno, per la tensione evidente tra due giocatori che si giocano qualcosa di grosso, per la prima volta in carriera. Complimenti a Jodar, ha davvero qualcosa di speciale, non è da tutti venir fuori da una buca del genere. E complimenti a Darderi, ha dato tutto, è arrivato ad un punticino. Ora lo vedo proprio sfavorito, ma con questo leone non si sa mai. Quindi, io rimango sveglio, perché comunque ci voglio credere.
Temo che Darderi stia cominciando a sentire la fatica dell’incontro precedente.
Al di là delle discussioni riguardanti il tennis femminile, far giocare alle due di notte con l’umido e il freddo è un abominio.
mannaggia mi sa che darderi sta vedendo le lucciole della stanchezza di ieri…..lui giocava con zverev l’altro con una scamorza.comunque vada un gran bel darderi.se vince l’altro bravo lui!
7-6 3-0 , 2 palle per il 4-0 altre 2 per il 4-2 più 2 match point normale che alla fine perdi soprattutto se l’avversario è di questo livello! Vado a dormire sicuro che il terzo set sarà a senso unico a favore dello spagnolo (purtroppo)
La lascio qui, un set pari. Jòdar tanti gratuiti ma palla pesante, grande testa e gran ritmo, Darderi un “lottatore di qualità” al quale manca il killer instinct. Buona notte.
Quel che non capisco è perché il dritto di Darderi non faccia male (mentre quello dello Spagnolo sì, eccome!).
Ma le cose stanno così ed il risultato è che Darderi debba correre come un dannato, molto più dell’avversario: reggerà tutte ‘ste fatiche?
Forza Gaucio!
Sta pure sbagliando parecchio Jodar un sacco di non forzati, ora come ora durissima x Luciano
Il terzo set non voglio vederlo, spero in un miracolo di Darderi.
buonanotte
@ Al9000 (#4614955)
Vedremo.
Ultimamente la parola fenomeno è un po’ abusata.
Vado a dormire, non credo riuscira a recuperarla. Comunque bravissimo Darderi.
Più volte con l’acqua alla gola Jodar riesce a cavarsela, anche con grandi difese. Questi sono segnali importanti.
Darderi non mette più una prima di servizio nemmeno a pagarlo
Brutto break, purtroppo dopo i match points non ha resettato, complice anche la stanchezza…
Ma non è finita…
@ Silvy__89 (#4614937)
No è quell’altro…
Diciamo comunque che Ruud ha una grandissima occasione: questi due giocano decisamente meglio del norvegese ma entrambi usciranno distrutti da questo match.
dopo tutte le chance sprecate purtroppo Darderi perderà il set e la patita
MP.
Per la sua età già lo è. Intendevo a livello assoluto
e comunque l’elicottero necessario per motivo di ordine pubblico del tossico calcio ha rotto gli zebedei …
@ Al9000 (#4614945)
Credevo fosse già un fenomeno.
Darderi sta contestando righe ed elicotteri per rifiatare secondo me. Temo stia cedendo purtroppo
Fosse italiano ci sarebbe una pioggia di “troppo magro” “gracilino” ecc…
Forte lo è davvero, vedremo quanto quando avrà incotrato 4-5 volte Sinner e Alcaraz…
È già un succesone.. 11 al momento
Se Jodar non sbaglia la vedo dura, le prende tutte e ti butta fuori campo, mi ricorda Djoko di 20 anni fa
Partita del torneo, per ora
Jodar ha una capacità di tenuta fisica considerando l’età già molto importante.
Darderi è un grande, ma questo 19enne è un potenziale fenomeno
@ giaolos (#4614929)
Dovrebbe guardarla ma è chiaro…dorme da ore come un angioletto!!@ giaolos (#4614929)
Maledizione, a un passo dal doppio break e invece viene controbrekkato 😥
Ahia Darderi secondo me inizia a sentire lo sforzo che ha fatto finora.
Ma questo Darderi non è che è il nuovo terzo incomodo? Ahahahah 😀 grande Luciano!
Citazione di un grandissimo incontro di boxe con una eccezionale telecronaca del grande Rino Tommasi. Da rivedere se si trova su YouTube
Giocando alle 13 non ci sono dubbi su quale sia la risposta.
Che spettacolo Lucianone! Che leone!
Secondo voi, Jannik guarda la partita o sta già dormendo?
Non vedevo una partita di questo livello, senza Sinner in campo, almeno dal 2025.
Sta disturbando mostrando lei di confondere pele con mele. Stanno giocando a tennis e parla di calcio femminile (su cui peraltro ne so abbastanza per questioni familiari). Si goda la partita e cerca di capire qualcosa. Evito ulteriori repliche ,lei è un perditempo.
Darderi sembra Roberto “mano de pedra” Duran, può anche non avere la classe di Leonard ma stasera il “no mas” non lo dirà,testa bassa alla Hagler Mugabi e si replica colpo su colpo.
@ Pier no guest (#4614889)
Lei somma mele con pere. Parla di dignità e di maggioranza a capocchia. Io milioni di spettatori per il calcio femminile non li vedo e sono convinto che gli appassionati di tennis subiscono una violenza nell’ essere costretti a seguire tornei combined. Ciò non toglie dignità a chi pratica tali discipline e non rende inutili i sacrifici di chi si applica a performarli.
@ Man Fredi (#4614888)
supertennis ha solo i diritti wta
Grazie
Grazie
Altro punto già perso vinto dalla grinta di Darderi
@ Man Fredi (#4614888)
TV8 lo fa vedere
Guerriero
possibile che ogni anno devono mettere la finale di coppa italia nella settimana degli internazionali?
Se la giocavano la settimana prossima cosa cambiava?
Tutto all’italiana
Lucianone eccezionale, che lottatore. Da 2-5 si porta a casa il tiè break 7-5. È solo il primo set, ma il ragazzino dovrà cambiare decisamente marcia se vuole superare questo Darderi. Forzaaa
Capolavoro di Lucianone ultimi due punti del tiebreak STREPITOSI
Cuore e cazzimma il buon Darderi!
Su Livetennis.es: “Sul cinco a dos por Jodar, el solito bracino español”
Che lottatore che è Lucianone
dal 2-5 al 7-5 ! Che garra Luciano!
I fumogeni sono della FIGC non dei tifosi della squadra vincitrice.
Lucianoneeee! Primo set! 🙂
da 5 a 2 per jodar…a 7 a 5 per Luciano.
Di pura lotta, tignoso come pochi
Che bello spettacolo Darderi , che bel tennis !!
E Lucianito si prende il primo set 🙂
Guarda su TV8
Un conto è valutare una separazione un conto è affermare che delle professioniste che prendono fior di milioni dagli sponsor devono essere relegate nei campetti laterali senza rispetto per la loro professionalità perché i non amanti dello sport,ma dello spettacolo che gli comoda,le giudicano meno degne. Che qualcuno lo pensi è fisiologico,la maggioranza pare di no e se lei non va più a Roma la dignità del tennis ne guadagna. Si goda il tennis adesso ,per quello che comprende,la nebbia sta anche tra le orecchie a volte.
Scusate, arrivo adesso. Ma fanno vedere la registrazione della Swiatek-Pegula e non la diretta di Darderi-Jodar? Agli Internazionali d’Italia fanno vedere la registrazione di un quarto di finale tra una polacca e un’americana e non la diretta di un quarto di finale con un italiano?
Domani giocano prima gli uomini.
Mica è uno sport di contatto o un giudice che dà i voti. Deve solo chiamare il punteggio e far rispettare le regole.
La location con nebbia mi ricorda il famoso match Fantozzi/Filini.
Si riparte! Dai forza Luciano!
Ma il giudice di sedia è italiano? Come fa ad arbitrare un altro italiano?
Grande arbitro Manuel Messina … è quello del “Ma che te strilli? Prima del servizio non strillare”
@ Pier no guest (#4614829)
Invece no,ha detto quello che pensano in tanti,anzi il torneo maschile e femminile vanno separati come era un tempo.
Darderi non è molto intelligente, vuole fermare la partita con la scusa che non vede, ma non ha capito che il campo così lento e la serata fallosa di Jodar sono per lui un bel vantaggio….
È la situazione più assurda che potesse capitare, roba da matti
Questa cosa di far giocare le donne sempre per prima poi…Che palle!
Che figura di guano con questi fumogeni dall’Olimpico. Se non funzionano le telecamere delle linee se ne parla domani….
Io voto per la Pero e Bertolucci come giudici di linea microfonati per la telecronaca! Altro che bodycam!
@ Il mio personalissimo cartellino (#4614816)
Condivido,non vado piu’ a Roma,sono stanco di pagare per uno spettacolo che non mi interessa.
Affascinante atmosfera ,sembra uno di quei match di fine stagione che si giocavano un tempo nel nord Italia.
Visibilità ridotta, umidità (a Roma ora 92%) con palline aumentate di volume,campo morbido,odore di castagne,il giudice arbitro con un occhio chiuso mentre sbadigliando preparando l’orario dell’indomani ed il custode chiude il riscaldamento dello spogliatoio.
Purtroppo non è così romantico, trattasi del “progresso” e della stupidità di fare per forza i fuochi d’artificio con una manifestazione a ridosso dello stadio.
Complimenti.
Avete già risposto, hanno sospeso causa poca visibilità.
Jodar ha un dritto incrociato veramente da paura e la capacità di ribaltare lo scambio quasi come Carlos. Sta facendo un sacco di errori non forzati, ma non continuerà a sbagliare così tanto, né in questa partita, né nel futuro della sua carriera. Luciano dal canto suo sta lottando e potrebbe reggere, però deve mettere la prima in campo, sta ricevendo nulla dal servizio
fare tutto sto casino per aver vinto la coppa del nonno mi pare davvero esagerato
@ zedarioz (#4614841)
♂️
Il calcio riesce sempre e comunque a rompere le p…e.