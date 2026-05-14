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Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Coco Gauff torna in finale a Roma: “Ero a un punto dall’eliminazione, sono grata di essere qui” (LIVE)

14/05/2026 16:42 195 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

Coco Gauff continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia e conquista per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di Roma. La statunitense ha superato Sorana Cirstea con il punteggio di 6-4 6-3, confermando una crescita evidente partita dopo partita e ritrovando quel livello di tennis che l’ha già portata tra le protagoniste assolute del circuito femminile.
Per Gauff si tratta della seconda finale WTA 1000 del 2026 e della settima finale in carriera in un torneo di questa categoria, un dato impressionante se si considera che ha appena 22 anni. Spesso ci si dimentica quanto sia ancora giovane, ma il percorso costruito finora dalla statunitense è già di altissimo livello.

Dopo il successo contro Cirstea, Coco ha parlato del suo atteggiamento durante il torneo e della capacità di vivere meglio la battaglia in campo, soprattutto dopo un avvio tutt’altro che semplice.
“Mi sto divertendo. I primi turni sono stati duri. Sono quelle partite che devi riuscire a superare. Sono stata a un punto dall’essere eliminata dal torneo, quindi sono davvero grata di essere in finale”, ha dichiarato Gauff.
La statunitense ha poi sottolineato come ogni match le abbia dato qualcosa in più, permettendole di alzare progressivamente il proprio rendimento.
“Da ogni partita credo di aver imparato qualcosa. Penso che oggi si sia visto”, ha aggiunto.
Contro Cirstea, Gauff ha mostrato solidità nei momenti importanti, riuscendo a gestire meglio gli scambi e a imporre il proprio ritmo nei passaggi decisivi. Dopo un primo set combattuto, chiuso 6-4, la numero americana ha preso maggiore controllo nel secondo parziale, archiviando la sfida con un convincente 6-3.
La finale raggiunta a Roma conferma il ritorno di Gauff su livelli altissimi. La statunitense sta tornando a esprimere uno dei migliori tennis della sua stagione, con una combinazione di atletismo, profondità di colpi e maturità tattica che la rende nuovamente una delle giocatrici più temibili del circuito.
A soli 22 anni, Coco Gauff è già alla settima finale WTA 1000: un traguardo che racconta non solo il presente, ma anche l’enorme continuità di una giocatrice che, nonostante la giovane età, è ormai da tempo una certezza del tennis mondiale.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  14 Maggio 2026
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Andamento della giornata — 14 Maggio
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11:00
🌧
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20°
13:00
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⚠  Allerta gialla temporali fino alle 19:59 · vento dalle 14:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
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Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner ITA vs Andrey Rublev RUS

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Andrey Rublev [12]
2
4
Vincitore: Sinner
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Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 15:00)

WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
0
4
3
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
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Martin Landaluce ESP vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Elina Svitolina UKR (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Rome
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
5
0
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
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Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA (Non prima 14:00)

WTA Rome
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4
6
11
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
6
3
9
Vincitore: Andreeva / Shnaider
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Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Rome
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
2
3
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
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Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Rome
Alexander Erler / Lucas Miedler
0
4
0
Austin Krajicek / Nikola Mektic
0
6
0
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Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Coco Gauff USA / Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

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195 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Peter Parker 14-05-2026 18:23

Scritto da Inox
@ Peter Parker (#4615375)
Lo ha detto lei nell’ ultima intervista, confesso che però a me sempre piaciuta Sorana

Si,ma intendevo un’altra faccenda. Forse ricordo male la persona,forse non era lei.

 195
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Asni (Guest) 14-05-2026 18:08

Noto ora che Landaluce non aveva mai vinto una partita sul rosso a livello Atp prima di questo torneo (0-8). Statistica che per altro sarebbe rimasta invariata essendo un LL (sconfitto da Pellegrino nel turno decisivo delle qualificazioni).

 194
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+1: Marco M.
Annie3 14-05-2026 17:14

Sto sentendo i commenti di Pennetta e Meloccaro, che parlano della capacità di Jannik di modificare il suo gioco per uscire da momenti difficili con l’avversario…ma quando mai è Jannik che deve correre ai ripari? Semmai sono gli avversari che devono attingere a tutti i piani a b,c,d possibili e, esauriti questi, appellarsi a divinità superiori quando affrontano uno come Jannik che ha il suo metodo unico, perfezionato nei minimi particolari, già comprensivo dei requisiti fondamentali che lo rendono
pericoloso per tutti: per esempio, arrivare in velocità su una palla aggressiva e rispondere controllandola alla perfezione, e soprattutto guardare dov’è l’avversario, cosa apparentemente banale ma sembra che ormai questi giovani la ignorino puntualmente e vadano esattamente dove non devono andare

 193
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+1: PeteBondurant, marcauro
-1: Mats
sergioat 14-05-2026 17:03

Scritto da Swinner
Bravo Rublev, non ti sei fracassato la rotula andando in burn out. P.S.:lasciate fuori la politica del tennis!!!

È vero, che Salvini stia al ministero e noi non parleremo di politica qui.

 192
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+1: Marco M.
Golden Shark 14-05-2026 16:47

Ehi Gaz … ricordi ?

In tempi abbastanza non sospetti ti avevo detto che la vincitrice del titolo sarebbe uscita dalla semifinale Swiatek – Svitolina 😛 !

Ci siamo …

Permettimi uno sportivo ” Forza Elina !!! “

 191
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+1: Marco M.
Dr Ivo (Guest) 14-05-2026 16:44

Scritto da Calvin

Scritto da Inox
32 il resto è meraviglioso

Sessantaquattro set vinti due persi…indoor, cemento e terra rossa; una decina circa di partite contro top 10

Il bello è che quei due set persi sono stati contro giocatori lontani dalla top 10

 190
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Leprotto (Guest) 14-05-2026 16:39

Lasciate fuori la politica dal tennis. Lasciatelo fuori dallo stadio

 189
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+1: Marco M.
Swinner 14-05-2026 16:34

@ compagno di cella di Becker (#4615644)
…il solito luogo comune ignorante

 188
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-1: Marco M.
Just is Back 14-05-2026 16:34

Scritto da Just is Back

Scritto da PliskoNotBot

Scritto da Gaz
4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.

Trovo sempre i tuoi spunti interessanti e puntuali. Evidentemente quelli che ti mettono sempre pollici versi sono hater(s) del tennis femminile, non saprei.
Per me oggi Iga molto favorita, dovrebbe vincere in due, ma se come con Rybakina la partita inizia ad andare storta, con qualche errore di troppo, la determinazione della Svitolina può fare la differenza.

Shhhh, non dirlo al testa di Gaz… Sono giorni che metto pollice verso, senza leggere nulla… E sai perché? Perché sono anni che scrive tutto e niente, e quando non lo fa scrive tutto ed il contrario.

Ops scusa, non avevo finito di leggere il tuo post… Vince Iga, ma dipende da, dipende se, però bisogna vedere come… E bla bla bla… Sei come lui, sempre che tu non sia lui

 187
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Just is Back 14-05-2026 16:31

Scritto da PliskoNotBot

Scritto da Gaz
4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.

Trovo sempre i tuoi spunti interessanti e puntuali. Evidentemente quelli che ti mettono sempre pollici versi sono hater(s) del tennis femminile, non saprei.
Per me oggi Iga molto favorita, dovrebbe vincere in due, ma se come con Rybakina la partita inizia ad andare storta, con qualche errore di troppo, la determinazione della Svitolina può fare la differenza.

Shhhh, non dirlo al testa di Gaz… Sono giorni che metto pollice verso, senza leggere nulla… E sai perché? Perché sono anni che scrive tutto e niente, e quando non lo fa scrive tutto ed il contrario.

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Swinner 14-05-2026 16:28

@ compagno di cella di Becker (#4615644)

 185
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Ehol 14-05-2026 16:07

Fino al calo fisico, oggi, tra Sinner e Rublev non c’è stata partita. Come sempre, viene da dire, ma io dopo quaranta e passa anni di tennis visto e vissuto, non do mai niente per scontato. Jannik ora DEVE RIPOSARE il più possibile, altrimenti con Medvedev (Landaluce non ha speranze) sarà una corrida. E nelle corride può succedere di tutto, anche che il matador venga matato (oh antoniov, riparti con lo sciò, sciò, grazie)

 184
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+1: Chip Hooper 2025, Cogi53
Camilino (Guest) 14-05-2026 16:02

Ma che bella la Cirstea !!!

 183
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+1: sergioat
Gaz (Guest) 14-05-2026 15:51

Dopo il primo set conquistato dalla Gauff il buon Adriano Panatta ha già abbandonato la chat.

 182
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-1: Just is Back, robdes12, Marco M.
walden 14-05-2026 15:46

Scritto da Swinner
Bravo Rublev, non ti sei fracassato la rotula andando in burn out. P.S.:lasciate fuori la politica del tennis!!!

Se ti riferisci a Salvini, non è politica, ma circo…in particolare i pagliacci….

 181
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+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, robdes12, Marco M.
Calvin (Guest) 14-05-2026 15:44

Scritto da l Occhio di Sauron

Scritto da Calvin

Scritto da l Occhio di Sauron
Senza Alcaraz in giro sarebbe bello venisse fuori che l’unica insidia per Sinner sulla terra rossa si chiamasse Darderi..

Andiamoci piano. Lucianone, a cui tutti vogliamo un gran bene, è alla prima semifinale 1000 (anzi a dirla tutta mai aveva vinto più di due partite nello stesso mille) e a dirla tutta anche a livello 500 non è mai arrivato ad una semifinale.
Io quello che vedo proprio bene su terra rossa in questo momento è proprio Ruud che pare tornato in forma ed è sempre un bi-finalista al RG ed ha vinto già Madrid,fatto finale a Montecarlo ed è alla ottava semifinale nei 1000 su terra battuta.
Ovviamente spero proprio che in finale vada Darderi, ma Casper per Roma e Parigi lo vedo messo benissimo, salvo (data la bassa testa di serie) incrociare troppo presto Jannik

Però prima di ieri il pericolo numero 1 era Jodar.. adesso è diventato di colpo Ruud, però Luciano è ancora lì.
Io ci credo!

Ma non fraintendermi, anche io ci credo e ci spero tantissimo

In generale, non solo parlando della semifinale, però dicevo che Ruud in formissima in questo momento con Zverev e Nole che paiono in difficoltà e Alcaraz-Musetti fuori dai giochi io credo che Ruud possa essere uno dei kigliori sul rosso anche a Parigi

 180
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l Occhio di Sauron 14-05-2026 15:34

Scritto da Calvin

Scritto da l Occhio di Sauron
Senza Alcaraz in giro sarebbe bello venisse fuori che l’unica insidia per Sinner sulla terra rossa si chiamasse Darderi..

Andiamoci piano. Lucianone, a cui tutti vogliamo un gran bene, è alla prima semifinale 1000 (anzi a dirla tutta mai aveva vinto più di due partite nello stesso mille) e a dirla tutta anche a livello 500 non è mai arrivato ad una semifinale.
Io quello che vedo proprio bene su terra rossa in questo momento è proprio Ruud che pare tornato in forma ed è sempre un bi-finalista al RG ed ha vinto già Madrid,fatto finale a Montecarlo ed è alla ottava semifinale nei 1000 su terra battuta.
Ovviamente spero proprio che in finale vada Darderi, ma Casper per Roma e Parigi lo vedo messo benissimo, salvo (data la bassa testa di serie) incrociare troppo presto Jannik

Però prima di ieri il pericolo numero 1 era Jodar.. adesso è diventato di colpo Ruud, però Luciano è ancora lì.
Io ci credo!

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Inox 14-05-2026 15:33

@ Lo Scriba (#4615646)

Bellissima ahahahah

 178
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Nike (Guest) 14-05-2026 15:28

Oramai qui dentro,uno non può avere nemmeno un leggero calo che subito ci sono interrogazioni parlamentari ,vengono consultati gli esperti di anatomia e affini,gli esperti metereologici ,le sigle ambientali ,la sudorazione e dintorni e chi piu ne ha più metta,quasi quasi che qualcuno o meglio dire alcuni non aspettino altro .

 177
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+1: Maurantonio, Inox, Marco M., Mats
Lo Scriba 14-05-2026 15:27

Scritto da Gaz

Scritto da PliskoNotBot

Scritto da Gaz
4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.

Trovo sempre i tuoi spunti interessanti e puntuali. Evidentemente quelli che ti mettono sempre pollici versi sono hater(s) del tennis femminile, non saprei.
Per me oggi Iga molto favorita, dovrebbe vincere in due, ma se come con Rybakina la partita inizia ad andare storta, con qualche errore di troppo, la determinazione della Svitolina può fare la differenza.

Gli haters del tennis femminile non pensano a Gaz, sono haters del Gaz in quanto personaggio provocatorio e dal linguaggio saccente.
Un personaggio che una volta riceveva anche 19 pollici versi nella pagina ITF italiane,non perché dicevo fesserie,ma perché diceva quelle cose che si temono possano essere vere, controcorrente,che ti demoliscono le illusioni, e che ti fanno pagare,più che altro perché sono cose che non si vorrebbero sentire,piu del fatto che possano essere cose non vere.
Da lì si è creato un mito di un uomo burbero,anti italiane ,saccente,ecc…
Quello di nascondersi solo dietro un pollice è da ratti,che infatti non hanno argomenti,io li provocò per farli venire ulteriormente fuori,e quando siamo all’aperto e loro allo scoperto è poi la mia competenza a farli cadere giù, sono sempre tranquillo, strategico e sicuro del fatto mio.
Dire Swiatek favorita è anche dire una cosa scontata.
Sicuramente il match di ieri sera è stato molto dispendioso per Svitolina, che ha invece dalla sua il fatto di rigiocare alla stessa ora,con le stesse temperature e condizioni di campo, umidità,ecc…la Swiatek ha giocato solo contro Cocciaretto di sera,che con tutto rispetto non è Svitolina,ecco una cosa sulla quale ci si potrebbe già aggrappare.
Non mi aspetto comunque un match rapido come gli ultimi 2.

Grazie per avermi chiarito il significato della frase: “se la canta e se la suona”

 176
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+1: Inox, magilla, Just is Back, Marco M.
compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 15:27

Scritto da Swinner
Bravo Rublev, non ti sei fracassato la rotula andando in burn out. P.S.:lasciate fuori la politica del tennis!!!

Guarda che quello là.. quello del ponte per intenderci, con la politica non centra proprio nulla!

 175
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+1: magilla, Lo Scriba, Marco M., Pepusch, walden, Just is Back
Squalo_Bianco97 14-05-2026 15:25

Forza Sorana!!!

 174
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Calvin (Guest) 14-05-2026 15:25

Scritto da Robi
Oggi forse la partita piu sottotono di Jannik..ma è talmente superiore agli altri che è bastato. Che fenomeno…e qui si parla di fenomeno jodar…mah…

Oggi ha fatto una partita incredibile, per me.

Poi ha avuto quel piccolo passaggio a vuoto, a partita chiusa, ed ha preso un break dal 30-0 con quattro punti consecutivi del russo

Per il resto ha dominato in tranuillità il numero 14 al mondo ed ha chiuso in grandissima tranquillità nonostante la prima un poco ballerina

 173
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Lo Scriba 14-05-2026 15:24

Scritto da magilla

Scritto da Intrepido
Hanno inquadrato Salvini e Jannik ha subito il break! Non è un caso…

ma è lui che ha fatto il ponte al foro?

Più che altro lui ha fatto il foro al ponte

 172
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+1: magilla, Marco M., sergioat
Detuqueridapresencia 14-05-2026 15:19

Scritto da Marco M.

Scritto da Lucio68el
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

Il tuo ottimismo è contagioso…

😆

 171
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+1: Marco M.
Gian (Guest) 14-05-2026 15:16

Che partenza Cirstea

 170
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Swinner 14-05-2026 15:13

Bravo Rublev, non ti sei fracassato la rotula andando in burn out. P.S.:lasciate fuori la politica del tennis!!!

 169
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Dr Ivo (Guest) 14-05-2026 15:10

Scritto da Sudtyrol
Il completo nero di giorno non sembra una grandissima idea. Meglio colori più chiari che si sta più freschi.

Lui a Roma è il Cavaliere Nero, quello di una favola che ha una ben nota morale…

 168
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+1: Inox, Pikario Furioso
Ricordo Ramirez (Guest) 14-05-2026 15:00

Marat Safin versione guru new age valeva da solo il prezzo del biglietto

 167
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+1: Marco M., Ram
robdes12 14-05-2026 14:59

Qualcosa aveva, lo si è visto nell’intervista non certo raggiante. Anche io penso ad un calo di energie. Sudava più del solito (quasi niente) e forse questo gli aveva indurito le gambe. A questo punto immagino che lascerebbe andare il torneo solo in caso di problemi rilevanti per preparare meglio l’impegno parigino. E’ difficile capire. In questo periodo gioca con una tale facilità e superiorità sugli altri che, appena lo vediamo perdere un game, non possiamo non pensare che stia emergendo qualche problema. Perchè sembra davvero impossibile, in lunghi tratti dei suoi incontri, immaginare che possa subire un break senza un suo diretto contributo.

 166
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Intenditore (Guest) 14-05-2026 14:57

Ormai sembra tutto scontato, ma le partite vanno giocate…imbarazzante la sua superiorità su chiunque, senza Alcaraz rischia di annoiarsi. Domani se contro Medvedev può essere la partita più ostica e fisica del torneo.

 165
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Diè (Guest) 14-05-2026 14:56

Scritto da Lucio68el
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

Mai più dura di certi tuoi post, perdindirindina!

Tra gufate e altro, metti ansia a palate, ma vi rileggete ogni tanto??

Motivo in più per evitare di leggere e postare quando soprattutto giocano i nostri.

Che l’ ibericopiattismo sia con te!

 164
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Inox, Lo Scriba
maverikkk 14-05-2026 14:55

Solito dominio di Jannik…Rublev, direi, qualcosa di buono col rovescio e l’atteggiamento complessivo.

 163
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compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:54

Scritto da magilla

Scritto da Intrepido
Hanno inquadrato Salvini e Jannik ha subito il break! Non è un caso…

ma è lui che ha fatto il ponte al foro?

no lui fa proprio un ponte costante visto che lavora molto poco

 162
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+1: Marco M., robdes12, renzopii, magilla, j, Just is Back
-1: Swinner
Biscotto spagnolo (Guest) 14-05-2026 14:54

Scritto da Carota Senior
Per me Jannik non stava benissimo, comunque risultato fatto.
Forza Jannik!

Nel secondo set io l’ho visto un po’ stanco, come è normale che sia dopo 5 tornei di fila senza sconfitte e con soli 2 set persi al tie-break.

 161
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zedarioz 14-05-2026 14:51

Oggi ha avuto un piccolo calo di energie, non so se fisiche o nervose, ma aveva tanto di quel vantaggio che gli è bastato giocare un ultimo game molto solido per portarla a casa. L’importante è che sia tonico per domani perchè soprattutto con Medvedev potrebbe essere la solita partita molto fisica. Ma quando arriva alle semifinali di solito Jannik innesta l’ultima marcia, quella che fa davvero la differenza.

 160
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+1: Setrakian, Scolaretto, PeteBondurant
magilla 14-05-2026 14:51

Scritto da Intrepido
Hanno inquadrato Salvini e Jannik ha subito il break! Non è un caso…

ma è lui che ha fatto il ponte al foro?

 159
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+1: renzopii
Robi (Guest) 14-05-2026 14:51

Oggi forse la partita piu sottotono di Jannik..ma è talmente superiore agli altri che è bastato. Che fenomeno…e qui si parla di fenomeno jodar…mah…

 158
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+1: Marco M., Inox
Giuliano da Viareggio (Guest) 14-05-2026 14:50

SINNERRRRRRR!!!!!!!!!!
SI, HA VINTO, MA NON MI HA CONVINTO PIENAMENTE……..TROPPI GRATUITI
COMUNQUE SIA, AVANTI COSI’!

 157
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+1: Oigres
-1: lele83, robdes12, Inox
Sebastiano (Guest) 14-05-2026 14:50

Pratica completata e avanti tutta, ennesima asfaltata del caterpillar Sinner !

 156
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Calvin (Guest) 14-05-2026 14:50

Scritto da Inox
32 il resto è meraviglioso

Sessantaquattro set vinti due persi…indoor, cemento e terra rossa; una decina circa di partite contro top 10

 155
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+1: Inox, Silvy__89, Scolaretto, Marco M., Just is Back
Sudtyrol (Guest) 14-05-2026 14:50

Scritto da Lucio68el
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

Anche senza congiuntivo si fa dura. Povera Italia.

 154
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+1: Mats, Marco M., walden, PeteBondurant, Just is Back
Silvy__89 14-05-2026 14:50

Un seppur ottimo Rublev non basta per impensierire sua Maestà Jannik Sinner
Ennesima semifinale, let’s go!

 153
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+1: Carota Senior, Marco M.
magilla 14-05-2026 14:50

Scritto da Lucio68el
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

e ma mi acquisti dei punti facendo il mea. culpa con darderi e li perdi subito con sinner…..ormai sei sotto a livello di temparuture polari!!!!

 152
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, GIOTAD
italo (Guest) 14-05-2026 14:49

Scritto da robdes12
Strani tutti questi errori. Quando era 4-1 ho pensato che come suo solito in questo periodo lui decidesse che era il caso di finire il gioco. Poi questo improvviso appannamento e un’espressione preoccupata. Deve servire bene e chiudere l’incontro. Poi riposo, trattamenti o quel che sia.

Sinner è un filino ipocondriaco e questo alimenta gli speranzosi di un infortunio .. che ridere

 151
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+1: Detuqueridapresencia
Sudtyrol (Guest) 14-05-2026 14:48

Il completo nero di giorno non sembra una grandissima idea. Meglio colori più chiari che si sta più freschi.

 150
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antoniov 14-05-2026 14:48

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov
Gufatori… Tutto ok?
Insistete… Insistete…

Vi stavate rallegra ndo eh!
Dovete scoppiare ancora tante e gente volte
Che Grandissimo Campione che abbiamo !

problemi di melafonino … :mrgreen:

Comunque oggi sono 32 (trentadue) … Vi dice niente questo numero ?

 149
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Gianluigi74 (Guest) 14-05-2026 14:48

Come te, nessuno mai.

 148
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+1: Inox
ProVax (Guest) 14-05-2026 14:47

Cmq secondo me Sinner se continua a rispondere dai teloni ( cit) non va da nessuna parte.

 147
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magilla 14-05-2026 14:47

praticamente…..degli allenamenti retribuiti per il R.G.

 146
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Silvy__89
compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:47

che pagine di tennis sta scrivendo questo ragazzo!

 145
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+1: Inox, Marco M., Silvy__89
robdes12 14-05-2026 14:47

brrr. rating per lui orribili, un misero 8.4. Sono mesi che non scende mai sotto il 9.

 144
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antoniov 14-05-2026 14:46

Scritto da antoniov
Gufatori… Tutto ok?
Insistete… Insistete…

Vi stavate rallegra ndo eh!
Dovete scoppiare ancora tante e gente volte 🙂

Che Grandissimo Campione che abbiamo !

 143
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., renzopii
Daniele (Guest) 14-05-2026 14:46

Dura Lex Sinner Lex…

 142
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+1: Inox, Marco M., Setrakian, Dollarumma
Marco M. 14-05-2026 14:45

Ce l’ha fatta eccome 🙂
Ottimo Rublev nel non voler mollare e prendersi anche un break a favore, ma come sempre non c’è trippa per gatti 🙂
Più forte anche dell’imperatore di tutti i gufi 😀

 141
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+1: Inox, robdes12, Detuqueridapresencia, Carlone, Di Passaggio, Scolaretto, antoniov, Marco Tullio Cicerone, Massi
-1: Controrivoluzionario_sempre
Inox 14-05-2026 14:45

32 il resto è meraviglioso

 140
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+1: Marco M., Scolaretto, Marco Tullio Cicerone, Silvy__89, Carota Senior, Mats, Massi, Focus
Calvin (Guest) 14-05-2026 14:45

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da Kenobi
Jannik probabilmente ha sentito qualcosa e gioca un po’ con il freno a mano tirato con alcuni tentennamenti.

prima di subire il break si era toccato la coscia con una leggera smorfia poi sembrava tutto rientrato

Magari un piccolo crampo, comunque vittoria comodissima con una piccola distrazione finale

 139
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+1: Inox, omerjno, Scolaretto
Carota Senior 14-05-2026 14:44

Per me Jannik non stava benissimo, comunque risultato fatto.
Forza Jannik!

 138
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+1: omerjno, Setrakian, Cogi53
compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:44

daiii daiiii !!!!

 137
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robdes12 14-05-2026 14:44

…lo stesso.

 136
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robdes12 14-05-2026 14:44

Anche nell’allungo per il passante il problema sembra essere stato la gamba, ma contando sulle sue risorse mentali e tecniche (enormi) dovrebbe poter chiudere

 135
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Marco M. 14-05-2026 14:43

Scritto da Lucio68el
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

Il tuo ottimismo è contagioso…

 134
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+1: Inox, Carlone, Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Lo Scriba, Massi, guido Guest
Neytiri (Guest) 14-05-2026 14:43

Problemi al ginocchio? Non appeggia bene sugli allunghi e spiegherebbe la defaillance sulla prima di servizio

 133
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compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:43

Scritto da Kenobi
Jannik probabilmente ha sentito qualcosa e gioca un po’ con il freno a mano tirato con alcuni tentennamenti.

prima di subire il break si era toccato la coscia con una leggera smorfia poi sembrava tutto rientrato

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Dr Ivo (Guest) 14-05-2026 14:41

Solo il 26% di prime nel secondo set. Per fortuna era avanti di un doppio break perché ci sono sintomi di stanchezza, deve assolutamente chiuderla adesso

 131
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robdes12 14-05-2026 14:41

Strani tutti questi errori. Quando era 4-1 ho pensato che come suo solito in questo periodo lui decidesse che era il caso di finire il gioco. Poi questo improvviso appannamento e un’espressione preoccupata. Deve servire bene e chiudere l’incontro. Poi riposo, trattamenti o quel che sia.

 130
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MarcoP 14-05-2026 14:41

Sinner chiaramente stanco, dopo poco più di un’ora di gioco.
Qualche errore di troppo e anche Darren si alza in piedi per incoraggiarlo.

 129
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Kenobi 14-05-2026 14:41

Jannik probabilmente ha sentito qualcosa e gioca un po’ con il freno a mano tirato con alcuni tentennamenti.

 128
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+1: MarcoP, Dollarumma
Lucio68el (Guest) 14-05-2026 14:40

sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira

 127
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-1: Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, j, Focus
compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:40

Sinner leggermente in calo, forse ha solo deciso di non sprecarsi troppo sul servizio di Rublev ..forza Jan!

 126
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MarcoP 14-05-2026 14:40

Il campo non è di grande qualità, Sinner ha appena sbagliato un dritto per un cattivo rimbalzo.

 125
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+1: Marco M.
italo (Guest) 14-05-2026 14:38

Scritto da Lucio68el
6-2 4-1 30-0 e lo rimetti in gioco?? Cmq poche prime

Gli spettatori hanno pagato un biglietto salato.
non può giocare al massimo, altrimenti finisce troppo presto

 124
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Massimo (Guest) 14-05-2026 14:38

Col 25% di prime anche un marziano diventa umano…

 123
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+1: Inox, MarcoP, Dollarumma, Cogi53
citizen (Guest) 14-05-2026 14:38

@ sergioat (#4615508)

Non sarà un problema stavolta, lui tifa Russia.

 122
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+1: Marco M., sergioat, j
Carlone 14-05-2026 14:37

E’ meglio avere un livornese/pisano (a seconda dei reciproci disgusti) all’uscio che un Salvini in tribuna

 121
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+1: Marco M., sergioat, j
-1: Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
Inox 14-05-2026 14:37

GRAZIE Rublev ci voleva

 120
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Marco M. 14-05-2026 14:37

Scritto da sergioat
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

Io spero che nonostante abbia una casa a poche decine di metri dalla piscina non venga mai a vedere la ProRecco:-)

 119
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+1: Carlone, sergioat, Detuqueridapresencia
Molto Pollo (Guest) 14-05-2026 14:35

Ma non lavora mai?

 118
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+1: Marco M., Carlone, j
-1: Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
Inox 14-05-2026 14:34

Bellissime le Nike di Jannik

 117
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+1: Marco M., Silvy__89, Peter Parker
Pinco (Guest) 14-05-2026 14:32

Da l’essere a 2 punti dal 5-1 a 4-3 e servizio in un amen. Vedo Sinner boccheggiare. Forza e chiudere che per Medvedev e ruud sono da preparare bene

 116
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-1: Detuqueridapresencia
Neytiri (Guest) 14-05-2026 14:32

Scritto da Giovanni Battista

Scritto da sergioat
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

Quelli che ho pensato io….

Hanno convocato la ruspa per sistemare i campi di patate.

 115
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+1: Carlone, Marco M.
-1: Controrivoluzionario_sempre, Oblomov, Dollarumma, Markus.
Gaz (Guest) 14-05-2026 14:32

Scritto da PliskoNotBot

Scritto da Gaz
4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.

Trovo sempre i tuoi spunti interessanti e puntuali. Evidentemente quelli che ti mettono sempre pollici versi sono hater(s) del tennis femminile, non saprei.
Per me oggi Iga molto favorita, dovrebbe vincere in due, ma se come con Rybakina la partita inizia ad andare storta, con qualche errore di troppo, la determinazione della Svitolina può fare la differenza.

Gli haters del tennis femminile non pensano a Gaz, sono haters del Gaz in quanto personaggio provocatorio e dal linguaggio saccente.
Un personaggio che una volta riceveva anche 19 pollici versi nella pagina ITF italiane,non perché dicevo fesserie,ma perché diceva quelle cose che si temono possano essere vere, controcorrente,che ti demoliscono le illusioni, e che ti fanno pagare,più che altro perché sono cose che non si vorrebbero sentire,piu del fatto che possano essere cose non vere.
Da lì si è creato un mito di un uomo burbero,anti italiane ,saccente,ecc…
Quello di nascondersi solo dietro un pollice è da ratti,che infatti non hanno argomenti,io li provocò per farli venire ulteriormente fuori,e quando siamo all’aperto e loro allo scoperto è poi la mia competenza a farli cadere giù, sono sempre tranquillo, strategico e sicuro del fatto mio.

Dire Swiatek favorita è anche dire una cosa scontata.
Sicuramente il match di ieri sera è stato molto dispendioso per Svitolina, che ha invece dalla sua il fatto di rigiocare alla stessa ora,con le stesse temperature e condizioni di campo, umidità,ecc…la Swiatek ha giocato solo contro Cocciaretto di sera,che con tutto rispetto non è Svitolina,ecco una cosa sulla quale ci si potrebbe già aggrappare.
Non mi aspetto comunque un match rapido come gli ultimi 2.

 114
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-1: Just is Back
Calvin (Guest) 14-05-2026 14:32

Scritto da Lucio68el
Sinner ha un rotto con sti pallonetti a tutti i costi ..ma tira il passante ogni tanto

Quando è in controllo prova i colpi, pare assurdo che lo faccia in partita in un mille contro un top 15, ma è proprio così.

 113
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Marco M. 14-05-2026 14:31

Scritto da sergioat
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

Non è mai un caso…

 112
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+1: Di Passaggio, maverikkk, Carlone, sergioat, Carota Senior, Detuqueridapresencia, Just is Back, j, PeteBondurant
-1: Controrivoluzionario_sempre, Oblomov, Dollarumma, Markus.
pablito 14-05-2026 14:31

Ci sarebbe da fare uno studio sulla dimensione di Jan “Energy Saving”.

Sembra galleggiare nell’aria senza nessuna fatica.

Mirabile gestione dell’energia da spendere nei punti, nei games, nei set, nei tornei, dal primo turno in avanti.
Computer.

Qualcuno lo ha mai visto sudare ?

Dimensione extraterrestre: sarà merito della “sua pasta” ? 😉 😉

 111
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Lucio68el (Guest) 14-05-2026 14:31

6-2 4-1 30-0 e lo rimetti in gioco?? Cmq poche prime

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-1: Just is Back, Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, j
Giovanni Battista (Guest) 14-05-2026 14:31

Scritto da sergioat
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

Quelli che ho pensato io….

 109
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+1: Marco M., Carlone
-1: Right_is_right_left_is_wrong, Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
Calvin (Guest) 14-05-2026 14:30

Scritto da l Occhio di Sauron
Senza Alcaraz in giro sarebbe bello venisse fuori che l’unica insidia per Sinner sulla terra rossa si chiamasse Darderi..

Andiamoci piano. Lucianone, a cui tutti vogliamo un gran bene, è alla prima semifinale 1000 (anzi a dirla tutta mai aveva vinto più di due partite nello stesso mille) e a dirla tutta anche a livello 500 non è mai arrivato ad una semifinale.

Io quello che vedo proprio bene su terra rossa in questo momento è proprio Ruud che pare tornato in forma ed è sempre un bi-finalista al RG ed ha vinto già Madrid,fatto finale a Montecarlo ed è alla ottava semifinale nei 1000 su terra battuta.

Ovviamente spero proprio che in finale vada Darderi, ma Casper per Roma e Parigi lo vedo messo benissimo, salvo (data la bassa testa di serie) incrociare troppo presto Jannik

 108
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Inox 14-05-2026 14:30

Passaggio a vuoto, adesso tenere a tutti i costi

 107
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Intrepido (Guest) 14-05-2026 14:30

Hanno inquadrato Salvini e Jannik ha subito il break! Non è un caso…

 106
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+1: Marco M., sergioat, Carlone, Detuqueridapresencia, Just is Back, PeteBondurant
-1: Oblomov, Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
compagno di cella di Becker (Guest) 14-05-2026 14:29

Scritto da sergioat
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

direi di no

 105
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+1: Marco M., Carlone, renzopii, PeteBondurant
-1: Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
Lucio68el (Guest) 14-05-2026 14:28

Sinner ha un rotto con sti pallonetti a tutti i costi ..ma tira il passante ogni tanto

 104
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-1: Marco M., Just is Back, renzopii, JannikUberAlles, j, robdes12
Guest (Guest) 14-05-2026 14:28

30 a 0 sinner
Inquadrano l’innominabile in tribuna, break Rublev

 103
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+1: Marco M., sergioat, Carlone, Just is Back
-1: Legio_Christi, Right_is_right_left_is_wrong, Controrivoluzionario_sempre, Dollarumma
guido Guest 14-05-2026 14:28

da quand’era che non cedeva un servizio?

 102
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sergioat 14-05-2026 14:28

Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?

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+1: Inox, Marco M., Silvy__89, Carlone, Carota Senior, Detuqueridapresencia, Just is Back, j
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