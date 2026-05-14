Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Coco Gauff torna in finale a Roma: “Ero a un punto dall’eliminazione, sono grata di essere qui” (LIVE)

Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Coco Gauff continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia e conquista per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di Roma. La statunitense ha superato Sorana Cirstea con il punteggio di 6-4 6-3, confermando una crescita evidente partita dopo partita e ritrovando quel livello di tennis che l’ha già portata tra le protagoniste assolute del circuito femminile.
Per Gauff si tratta della seconda finale WTA 1000 del 2026 e della settima finale in carriera in un torneo di questa categoria, un dato impressionante se si considera che ha appena 22 anni. Spesso ci si dimentica quanto sia ancora giovane, ma il percorso costruito finora dalla statunitense è già di altissimo livello.
Dopo il successo contro Cirstea, Coco ha parlato del suo atteggiamento durante il torneo e della capacità di vivere meglio la battaglia in campo, soprattutto dopo un avvio tutt’altro che semplice.
“Mi sto divertendo. I primi turni sono stati duri. Sono quelle partite che devi riuscire a superare. Sono stata a un punto dall’essere eliminata dal torneo, quindi sono davvero grata di essere in finale”, ha dichiarato Gauff.
La statunitense ha poi sottolineato come ogni match le abbia dato qualcosa in più, permettendole di alzare progressivamente il proprio rendimento.
“Da ogni partita credo di aver imparato qualcosa. Penso che oggi si sia visto”, ha aggiunto.
Contro Cirstea, Gauff ha mostrato solidità nei momenti importanti, riuscendo a gestire meglio gli scambi e a imporre il proprio ritmo nei passaggi decisivi. Dopo un primo set combattuto, chiuso 6-4, la numero americana ha preso maggiore controllo nel secondo parziale, archiviando la sfida con un convincente 6-3.
La finale raggiunta a Roma conferma il ritorno di Gauff su livelli altissimi. La statunitense sta tornando a esprimere uno dei migliori tennis della sua stagione, con una combinazione di atletismo, profondità di colpi e maturità tattica che la rende nuovamente una delle giocatrici più temibili del circuito.
A soli 22 anni, Coco Gauff è già alla settima finale WTA 1000: un traguardo che racconta non solo il presente, ma anche l’enorme continuità di una giocatrice che, nonostante la giovane età, è ormai da tempo una certezza del tennis mondiale.
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🇮🇹
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Combined Roma
Roma, Italia · 14 Maggio 2026
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⛅
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14°C
Rovesci e schiarite · Picco 21°C
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|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci a tratti
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
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10:00
🌧
18°
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11:00
🌧
19°
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12:00
☁
20°
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13:00
⛅
21°
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14:00
⛅
21°
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15:00
⛅
21°
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16:00
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21°
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17:00
☀
20°
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18:00
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20°
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19:00
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18°
⚠ Allerta gialla temporali fino alle 19:59 · vento dalle 14:00 alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
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🎾
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ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta
|
ATP QF
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🎾
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WTA 1000 · Tabellone Principale
Semifinali Femminili · Terra Battuta
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WTA SF
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
⚠ Allerta meteo
🎾 Quarti ATP
🎾 Semifinali WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner vs Andrey Rublev
ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Andrey Rublev [12]
2
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
J. Sinner
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-1 → 4-2
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-2 → 6-2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 15:00)
WTA Rome
Sorana Cirstea [26]
0
4
3
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Martin Landaluce vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Iga Swiatek vs Elina Svitolina (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Rome
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
5
0
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-5 → 0-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-4 → 0-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-2 → 0-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
5-5 → 5-6
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
4-2 → 4-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
3-1 → 3-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-1 → 2-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Anna Danilina / Asia Muhammad (Non prima 14:00)
WTA Rome
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4
6
11
Anna Danilina / Asia Muhammad [6]
6
3
9
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
7-8
7-9
8-9
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-3 → 6-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
5-2 → 5-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-2 → 5-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
3-2 → 4-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Asia Muhammad
4-5 → 4-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-5 → 4-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
ATP Rome
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
2
3
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
3-5 → 3-6
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
M. Granollers / Zeballos
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-1 → 1-1
M. Granollers / Zeballos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
2-0 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
M. Granollers / Zeballos
0-0 → 1-0
Alexander Erler / Lucas Miedler vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Rome
Alexander Erler / Lucas Miedler•
0
4
0
Austin Krajicek / Nikola Mektic
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Erler / Miedler
3-5 → 4-5
A. Krajicek / Mektic
3-4 → 3-5
A. Erler / Miedler
2-4 → 3-4
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Erler / Miedler
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
A. Erler / Miedler
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Erler / Miedler
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Coco Gauff / Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Si,ma intendevo un’altra faccenda. Forse ricordo male la persona,forse non era lei.
Noto ora che Landaluce non aveva mai vinto una partita sul rosso a livello Atp prima di questo torneo (0-8). Statistica che per altro sarebbe rimasta invariata essendo un LL (sconfitto da Pellegrino nel turno decisivo delle qualificazioni).
Sto sentendo i commenti di Pennetta e Meloccaro, che parlano della capacità di Jannik di modificare il suo gioco per uscire da momenti difficili con l’avversario…ma quando mai è Jannik che deve correre ai ripari? Semmai sono gli avversari che devono attingere a tutti i piani a b,c,d possibili e, esauriti questi, appellarsi a divinità superiori quando affrontano uno come Jannik che ha il suo metodo unico, perfezionato nei minimi particolari, già comprensivo dei requisiti fondamentali che lo rendono
pericoloso per tutti: per esempio, arrivare in velocità su una palla aggressiva e rispondere controllandola alla perfezione, e soprattutto guardare dov’è l’avversario, cosa apparentemente banale ma sembra che ormai questi giovani la ignorino puntualmente e vadano esattamente dove non devono andare
È vero, che Salvini stia al ministero e noi non parleremo di politica qui.
Ehi Gaz … ricordi ?
In tempi abbastanza non sospetti ti avevo detto che la vincitrice del titolo sarebbe uscita dalla semifinale Swiatek – Svitolina 😛 !
Ci siamo …
Permettimi uno sportivo ” Forza Elina !!! “
Il bello è che quei due set persi sono stati contro giocatori lontani dalla top 10
Lasciate fuori la politica dal tennis. Lasciatelo fuori dallo stadio
@ compagno di cella di Becker (#4615644)
…il solito luogo comune ignorante
Ops scusa, non avevo finito di leggere il tuo post… Vince Iga, ma dipende da, dipende se, però bisogna vedere come… E bla bla bla… Sei come lui, sempre che tu non sia lui
Shhhh, non dirlo al testa di Gaz… Sono giorni che metto pollice verso, senza leggere nulla… E sai perché? Perché sono anni che scrive tutto e niente, e quando non lo fa scrive tutto ed il contrario.
@ compagno di cella di Becker (#4615644)
Fino al calo fisico, oggi, tra Sinner e Rublev non c’è stata partita. Come sempre, viene da dire, ma io dopo quaranta e passa anni di tennis visto e vissuto, non do mai niente per scontato. Jannik ora DEVE RIPOSARE il più possibile, altrimenti con Medvedev (Landaluce non ha speranze) sarà una corrida. E nelle corride può succedere di tutto, anche che il matador venga matato (oh antoniov, riparti con lo sciò, sciò, grazie)
Ma che bella la Cirstea !!!
Dopo il primo set conquistato dalla Gauff il buon Adriano Panatta ha già abbandonato la chat.
Se ti riferisci a Salvini, non è politica, ma circo…in particolare i pagliacci….
Ma non fraintendermi, anche io ci credo e ci spero tantissimo
In generale, non solo parlando della semifinale, però dicevo che Ruud in formissima in questo momento con Zverev e Nole che paiono in difficoltà e Alcaraz-Musetti fuori dai giochi io credo che Ruud possa essere uno dei kigliori sul rosso anche a Parigi
Però prima di ieri il pericolo numero 1 era Jodar.. adesso è diventato di colpo Ruud, però Luciano è ancora lì.
Io ci credo!
@ Lo Scriba (#4615646)
Bellissima ahahahah
Oramai qui dentro,uno non può avere nemmeno un leggero calo che subito ci sono interrogazioni parlamentari ,vengono consultati gli esperti di anatomia e affini,gli esperti metereologici ,le sigle ambientali ,la sudorazione e dintorni e chi piu ne ha più metta,quasi quasi che qualcuno o meglio dire alcuni non aspettino altro .
Grazie per avermi chiarito il significato della frase: “se la canta e se la suona”
Guarda che quello là.. quello del ponte per intenderci, con la politica non centra proprio nulla!
Forza Sorana!!!
Oggi ha fatto una partita incredibile, per me.
Poi ha avuto quel piccolo passaggio a vuoto, a partita chiusa, ed ha preso un break dal 30-0 con quattro punti consecutivi del russo
Per il resto ha dominato in tranuillità il numero 14 al mondo ed ha chiuso in grandissima tranquillità nonostante la prima un poco ballerina
Più che altro lui ha fatto il foro al ponte
😆
Che partenza Cirstea
Bravo Rublev, non ti sei fracassato la rotula andando in burn out. P.S.:lasciate fuori la politica del tennis!!!
Lui a Roma è il Cavaliere Nero, quello di una favola che ha una ben nota morale…
Marat Safin versione guru new age valeva da solo il prezzo del biglietto
Qualcosa aveva, lo si è visto nell’intervista non certo raggiante. Anche io penso ad un calo di energie. Sudava più del solito (quasi niente) e forse questo gli aveva indurito le gambe. A questo punto immagino che lascerebbe andare il torneo solo in caso di problemi rilevanti per preparare meglio l’impegno parigino. E’ difficile capire. In questo periodo gioca con una tale facilità e superiorità sugli altri che, appena lo vediamo perdere un game, non possiamo non pensare che stia emergendo qualche problema. Perchè sembra davvero impossibile, in lunghi tratti dei suoi incontri, immaginare che possa subire un break senza un suo diretto contributo.
Ormai sembra tutto scontato, ma le partite vanno giocate…imbarazzante la sua superiorità su chiunque, senza Alcaraz rischia di annoiarsi. Domani se contro Medvedev può essere la partita più ostica e fisica del torneo.
Mai più dura di certi tuoi post, perdindirindina!
Tra gufate e altro, metti ansia a palate, ma vi rileggete ogni tanto??
Motivo in più per evitare di leggere e postare quando soprattutto giocano i nostri.
Che l’ ibericopiattismo sia con te!
Solito dominio di Jannik…Rublev, direi, qualcosa di buono col rovescio e l’atteggiamento complessivo.
no lui fa proprio un ponte costante visto che lavora molto poco
Nel secondo set io l’ho visto un po’ stanco, come è normale che sia dopo 5 tornei di fila senza sconfitte e con soli 2 set persi al tie-break.
Oggi ha avuto un piccolo calo di energie, non so se fisiche o nervose, ma aveva tanto di quel vantaggio che gli è bastato giocare un ultimo game molto solido per portarla a casa. L’importante è che sia tonico per domani perchè soprattutto con Medvedev potrebbe essere la solita partita molto fisica. Ma quando arriva alle semifinali di solito Jannik innesta l’ultima marcia, quella che fa davvero la differenza.
ma è lui che ha fatto il ponte al foro?
Oggi forse la partita piu sottotono di Jannik..ma è talmente superiore agli altri che è bastato. Che fenomeno…e qui si parla di fenomeno jodar…mah…
SINNERRRRRRR!!!!!!!!!!
SI, HA VINTO, MA NON MI HA CONVINTO PIENAMENTE……..TROPPI GRATUITI
COMUNQUE SIA, AVANTI COSI’!
Pratica completata e avanti tutta, ennesima asfaltata del caterpillar Sinner !
Sessantaquattro set vinti due persi…indoor, cemento e terra rossa; una decina circa di partite contro top 10
Anche senza congiuntivo si fa dura. Povera Italia.
Un seppur ottimo Rublev non basta per impensierire sua Maestà Jannik Sinner
Ennesima semifinale, let’s go!
e ma mi acquisti dei punti facendo il mea. culpa con darderi e li perdi subito con sinner…..ormai sei sotto a livello di temparuture polari!!!!
Sinner è un filino ipocondriaco e questo alimenta gli speranzosi di un infortunio .. che ridere
Il completo nero di giorno non sembra una grandissima idea. Meglio colori più chiari che si sta più freschi.
problemi di melafonino …
Comunque oggi sono 32 (trentadue) … Vi dice niente questo numero ?
Come te, nessuno mai.
Cmq secondo me Sinner se continua a rispondere dai teloni ( cit) non va da nessuna parte.
praticamente…..degli allenamenti retribuiti per il R.G.
che pagine di tennis sta scrivendo questo ragazzo!
brrr. rating per lui orribili, un misero 8.4. Sono mesi che non scende mai sotto il 9.
Vi stavate rallegra ndo eh!
Dovete scoppiare ancora tante e gente volte 🙂
Che Grandissimo Campione che abbiamo !
Dura Lex Sinner Lex…
Ce l’ha fatta eccome 🙂
Ottimo Rublev nel non voler mollare e prendersi anche un break a favore, ma come sempre non c’è trippa per gatti 🙂
Più forte anche dell’imperatore di tutti i gufi 😀
32 il resto è meraviglioso
Magari un piccolo crampo, comunque vittoria comodissima con una piccola distrazione finale
Per me Jannik non stava benissimo, comunque risultato fatto.
Forza Jannik!
daiii daiiii !!!!
…lo stesso.
Anche nell’allungo per il passante il problema sembra essere stato la gamba, ma contando sulle sue risorse mentali e tecniche (enormi) dovrebbe poter chiudere
Il tuo ottimismo è contagioso…
Problemi al ginocchio? Non appeggia bene sugli allunghi e spiegherebbe la defaillance sulla prima di servizio
prima di subire il break si era toccato la coscia con una leggera smorfia poi sembrava tutto rientrato
Solo il 26% di prime nel secondo set. Per fortuna era avanti di un doppio break perché ci sono sintomi di stanchezza, deve assolutamente chiuderla adesso
Strani tutti questi errori. Quando era 4-1 ho pensato che come suo solito in questo periodo lui decidesse che era il caso di finire il gioco. Poi questo improvviso appannamento e un’espressione preoccupata. Deve servire bene e chiudere l’incontro. Poi riposo, trattamenti o quel che sia.
Sinner chiaramente stanco, dopo poco più di un’ora di gioco.
Qualche errore di troppo e anche Darren si alza in piedi per incoraggiarlo.
Jannik probabilmente ha sentito qualcosa e gioca un po’ con il freno a mano tirato con alcuni tentennamenti.
sembra che jannik ha problemi fisici ..o chiude adesso o si fa dira
Sinner leggermente in calo, forse ha solo deciso di non sprecarsi troppo sul servizio di Rublev ..forza Jan!
Il campo non è di grande qualità, Sinner ha appena sbagliato un dritto per un cattivo rimbalzo.
Gli spettatori hanno pagato un biglietto salato.
non può giocare al massimo, altrimenti finisce troppo presto
Col 25% di prime anche un marziano diventa umano…
@ sergioat (#4615508)
Non sarà un problema stavolta, lui tifa Russia.
E’ meglio avere un livornese/pisano (a seconda dei reciproci disgusti) all’uscio che un Salvini in tribuna
GRAZIE Rublev ci voleva
Io spero che nonostante abbia una casa a poche decine di metri dalla piscina non venga mai a vedere la ProRecco:-)
Ma non lavora mai?
Bellissime le Nike di Jannik
Da l’essere a 2 punti dal 5-1 a 4-3 e servizio in un amen. Vedo Sinner boccheggiare. Forza e chiudere che per Medvedev e ruud sono da preparare bene
Hanno convocato la ruspa per sistemare i campi di patate.
Gli haters del tennis femminile non pensano a Gaz, sono haters del Gaz in quanto personaggio provocatorio e dal linguaggio saccente.
Un personaggio che una volta riceveva anche 19 pollici versi nella pagina ITF italiane,non perché dicevo fesserie,ma perché diceva quelle cose che si temono possano essere vere, controcorrente,che ti demoliscono le illusioni, e che ti fanno pagare,più che altro perché sono cose che non si vorrebbero sentire,piu del fatto che possano essere cose non vere.
Da lì si è creato un mito di un uomo burbero,anti italiane ,saccente,ecc…
Quello di nascondersi solo dietro un pollice è da ratti,che infatti non hanno argomenti,io li provocò per farli venire ulteriormente fuori,e quando siamo all’aperto e loro allo scoperto è poi la mia competenza a farli cadere giù, sono sempre tranquillo, strategico e sicuro del fatto mio.
Dire Swiatek favorita è anche dire una cosa scontata.
Sicuramente il match di ieri sera è stato molto dispendioso per Svitolina, che ha invece dalla sua il fatto di rigiocare alla stessa ora,con le stesse temperature e condizioni di campo, umidità,ecc…la Swiatek ha giocato solo contro Cocciaretto di sera,che con tutto rispetto non è Svitolina,ecco una cosa sulla quale ci si potrebbe già aggrappare.
Non mi aspetto comunque un match rapido come gli ultimi 2.
Quando è in controllo prova i colpi, pare assurdo che lo faccia in partita in un mille contro un top 15, ma è proprio così.
Non è mai un caso…
Ci sarebbe da fare uno studio sulla dimensione di Jan “Energy Saving”.
Sembra galleggiare nell’aria senza nessuna fatica.
Mirabile gestione dell’energia da spendere nei punti, nei games, nei set, nei tornei, dal primo turno in avanti.
Computer.
Qualcuno lo ha mai visto sudare ?
Dimensione extraterrestre: sarà merito della “sua pasta” ? 😉 😉
6-2 4-1 30-0 e lo rimetti in gioco?? Cmq poche prime
Quelli che ho pensato io….
Andiamoci piano. Lucianone, a cui tutti vogliamo un gran bene, è alla prima semifinale 1000 (anzi a dirla tutta mai aveva vinto più di due partite nello stesso mille) e a dirla tutta anche a livello 500 non è mai arrivato ad una semifinale.
Io quello che vedo proprio bene su terra rossa in questo momento è proprio Ruud che pare tornato in forma ed è sempre un bi-finalista al RG ed ha vinto già Madrid,fatto finale a Montecarlo ed è alla ottava semifinale nei 1000 su terra battuta.
Ovviamente spero proprio che in finale vada Darderi, ma Casper per Roma e Parigi lo vedo messo benissimo, salvo (data la bassa testa di serie) incrociare troppo presto Jannik
Passaggio a vuoto, adesso tenere a tutti i costi
Hanno inquadrato Salvini e Jannik ha subito il break! Non è un caso…
direi di no
Sinner ha un rotto con sti pallonetti a tutti i costi ..ma tira il passante ogni tanto
30 a 0 sinner
Inquadrano l’innominabile in tribuna, break Rublev
da quand’era che non cedeva un servizio?
Hanno inquadrato salvini e Sinner ha perso il servizio, un caso?