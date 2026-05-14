Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Coco Gauff torna in finale a Roma: “Ero a un punto dall’eliminazione, sono grata di essere qui” (LIVE)

Coco Gauff continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia e conquista per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di Roma. La statunitense ha superato Sorana Cirstea con il punteggio di 6-4 6-3, confermando una crescita evidente partita dopo partita e ritrovando quel livello di tennis che l’ha già portata tra le protagoniste assolute del circuito femminile.

Per Gauff si tratta della seconda finale WTA 1000 del 2026 e della settima finale in carriera in un torneo di questa categoria, un dato impressionante se si considera che ha appena 22 anni. Spesso ci si dimentica quanto sia ancora giovane, ma il percorso costruito finora dalla statunitense è già di altissimo livello.

Dopo il successo contro Cirstea, Coco ha parlato del suo atteggiamento durante il torneo e della capacità di vivere meglio la battaglia in campo, soprattutto dopo un avvio tutt’altro che semplice.

“Mi sto divertendo. I primi turni sono stati duri. Sono quelle partite che devi riuscire a superare. Sono stata a un punto dall’essere eliminata dal torneo, quindi sono davvero grata di essere in finale”, ha dichiarato Gauff.

La statunitense ha poi sottolineato come ogni match le abbia dato qualcosa in più, permettendole di alzare progressivamente il proprio rendimento.

“Da ogni partita credo di aver imparato qualcosa. Penso che oggi si sia visto”, ha aggiunto.

Contro Cirstea, Gauff ha mostrato solidità nei momenti importanti, riuscendo a gestire meglio gli scambi e a imporre il proprio ritmo nei passaggi decisivi. Dopo un primo set combattuto, chiuso 6-4, la numero americana ha preso maggiore controllo nel secondo parziale, archiviando la sfida con un convincente 6-3.

La finale raggiunta a Roma conferma il ritorno di Gauff su livelli altissimi. La statunitense sta tornando a esprimere uno dei migliori tennis della sua stagione, con una combinazione di atletismo, profondità di colpi e maturità tattica che la rende nuovamente una delle giocatrici più temibili del circuito.

A soli 22 anni, Coco Gauff è già alla settima finale WTA 1000: un traguardo che racconta non solo il presente, ma anche l’enorme continuità di una giocatrice che, nonostante la giovane età, è ormai da tempo una certezza del tennis mondiale.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 14 Maggio 2026 ⛅ 14°C Rovesci e schiarite · Picco 21°C CIELO Variabile PIOGGIA Rovesci a tratti CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Maggio 10:00 🌧 18° 11:00 🌧 19° 12:00 ☁ 20° 13:00 ⛅ 21° 14:00 ⛅ 21° 15:00 ⛅ 21° 16:00 ⛅ 21° 17:00 ☀ 20° 18:00 ⛅ 20° 19:00 ⛅ 18° ⚠ Allerta gialla temporali fino alle 19:59 · vento dalle 14:00 alle 19:59 🎾 Programma del giorno — 14 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta ATP QF 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale Semifinali Femminili · Terra Battuta WTA SF 🌧 Rovesci

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🎾 Quarti ATP

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🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00

Jannik Sinner vs Andrey Rublev



ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 2 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 15:00)



WTA Rome Sorana Cirstea [26] Sorana Cirstea [26] 0 4 3 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Martin Landaluce vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek vs Elina Svitolina (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Supertennis Arena – ore 13:00

Ellen Perez / Demi Schuurs vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend



WTA Rome Ellen Perez / Demi Schuurs [8] Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 5 0 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 7 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Anna Danilina / Asia Muhammad (Non prima 14:00)



WTA Rome Mirra Andreeva / Diana Shnaider Mirra Andreeva / Diana Shnaider 4 6 11 Anna Danilina / Asia Muhammad [6] Anna Danilina / Asia Muhammad [6] 6 3 9 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Rome Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 2 3 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] 6 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Alexander Erler / Lucas Miedler vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



ATP Rome Alexander Erler / Lucas Miedler • Alexander Erler / Lucas Miedler 0 4 0 Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Erler / Miedler 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 18:00

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Coco Gauff / Caty McNally



Il match deve ancora iniziare