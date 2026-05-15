Berrettini si ferma a Valencia: Ugo Carabelli lo elimina e vola ai quarti

Si conclude agli ottavi di finale il percorso di Matteo Berrettini al Challenger 175 di Valencia. L’azzurro ha lottato per oltre tre ore contro Camilo Ugo Carabelli, ma alla fine è stato l’argentino ad imporsi con il punteggio di 7-6(2) 6-4, sfruttando meglio i momenti decisivi dell’incontro e confermando la propria grande solidità sulla terra battuta. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Il primo set è stato estremamente equilibrato. Berrettini ha provato a imporre il proprio schema tattico fatto di servizio e diritto, cercando punti rapidi e accelerazioni immediate. Dall’altra parte Ugo Carabelli ha risposto con pazienza e grande continuità da fondo campo, riuscendo a neutralizzare buona parte dell’aggressività dell’azzurro. Nessuno dei due è riuscito a trovare l’allungo decisivo e il parziale è scivolato naturalmente al tie-break. Qui l’argentino ha cambiato marcia, prendendo rapidamente il controllo del gioco decisivo e chiudendo con autorità per 7 punti a 2.

Nel secondo set Berrettini ha provato a reagire restando a contatto nel punteggio. L’equilibrio è proseguito anche nella prima parte del parziale, ma Ugo Carabelli ha continuato a mantenere alta l’intensità negli scambi, costringendo spesso Matteo a giocare un colpo supplementare. Il momento decisivo è arrivato nella fase finale del set, quando l’argentino ha trovato il break decisivo nel nono game che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. Da lì in avanti il numero quattro del seeding ha gestito il vantaggio con lucidità, concedendo pochissimo e chiudendo l’incontro sul 6-4.

Tra i momenti chiave della partita pesa inevitabilmente il tie-break del primo set, dominato dal tennista argentino, oltre alla capacità di Ugo Carabelli di essere più concreto nelle occasioni importanti. Berrettini ha mostrato segnali incoraggianti in alcune fasi offensive, ma ha pagato la maggiore continuità dell’avversario negli scambi prolungati.}

Ai quarti di finale Camilo Ugo Carabelli affronterà Adolfo Vallejo , che ha conquistato il pass per il turno successivo superando Nicolas Alvarez Varona.

ATP Valencia Camilo Ugo Carabelli [4] Camilo Ugo Carabelli [4] 7 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 4 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-40* 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi