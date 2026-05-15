Medvedev soffre, rimonta Landaluce e ritrova Sinner in semifinale a Roma (con il programma di domani)

Daniil Medvedev ha dovuto sudare molto più del previsto per conquistare la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Il russo, campione a Roma nel 2023, ha superato il giovane lucky loser spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6 6-4 7-5, al termine di una battaglia durata 2 ore e 22 minuti sul Campo Centrale.

Una vittoria sofferta, arrivata dopo un avvio complicatissimo e un terzo set pieno di tensione. Medvedev si è trovato sotto di un break nel parziale decisivo, sul 2-3, ma proprio nel momento più delicato ha trovato una risposta di rovescio vincente di altissimo livello, il colpo che ha cambiato l’inerzia dell’incontro. Da lì l’ex numero 1 del mondo ha ritrovato energia, lucidità e continuità, vincendo cinque degli ultimi sette game.

“Ha giocato in modo incredibile all’inizio”, ha dichiarato Medvedev parlando di Landaluce. “Se gioca come ha fatto nel primo set in ogni partita, sarà Top 5 entro la fine dell’anno, a Torino… Quando sei giovane è difficile giocare un match intero così, quindi io ho solo lottato. Sono felice di essere riuscito a chiudere la vittoria”.

Landaluce aveva iniziato la partita in maniera quasi perfetta, dominando il primo set con colpi profondi, vincenti puliti e alcune smorzate molto ben eseguite. Il 6-1 iniziale ha raccontato bene la superiorità dello spagnolo nella prima parte dell’incontro, con Medvedev spesso in ritardo e poco incisivo negli scambi.

Nel secondo set il russo ha progressivamente alzato il livello, iniziando a spingere con maggiore convinzione sia di diritto sia di rovescio. La partita è stata interrotta anche da una pausa per pioggia di circa 14 minuti, ma Medvedev è riuscito a rimanere dentro il match e a portare la sfida al terzo set.

Nel parziale decisivo, però, sembrava nuovamente Landaluce ad avere l’occasione giusta. Medvedev ha commesso tre doppi falli in apertura di set, cedendo subito il servizio e permettendo al ventenne spagnolo di prendere il comando. Sul 3-2, però, è arrivata la scintilla: una risposta di rovescio fulminante che ha riportato il russo in parità e ha spostato la pressione dall’altra parte della rete.

Medvedev ha avuto tre match point in risposta sul 5-4, senza riuscire a convertirli, ma non si è disunito. Ha continuato a lottare, affidandosi alla sua esperienza nei momenti più caldi, fino a chiudere al quarto match point una partita complicatissima.

Per Medvedev si tratta della decima semifinale in carriera in un Masters 1000 e della seconda in stagione dopo Indian Wells. Con questo successo, il russo ha conquistato anche la 50ª vittoria a livello ATP sulla terra battuta e torna in semifinale a Roma per la prima volta dal titolo vinto nel 2023.

Ad attenderlo ora ci sarà Jannik Sinner, numero 1 del mondo, reduce dal successo su Andrey Rublev e lanciato da una striscia record di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000. L’azzurro conduce anche nei precedenti contro Medvedev per 9-7, in una rivalità che negli ultimi anni è diventata una delle più importanti del circuito.

Nonostante la sconfitta, Landaluce può lasciare Roma con grandi segnali. Il classe 2006 spagnolo, protagonista di un’altra settimana importante dopo i quarti raggiunti anche a Miami, salirà di 32 posizioni nel ranking live, fino al numero 62 del mondo.

Medvedev, invece, continua la sua corsa nella capitale italiana. Il russo è salito virtualmente al numero 8 del ranking ATP e, in caso di titolo a Roma, potrebbe rientrare in Top 5 per la prima volta dal gennaio dello scorso anno. Prima, però, ci sarà l’esame più difficile: Jannik Sinner, l’uomo che in questo momento sembra aver trasformato ogni Masters 1000 nel suo territorio di caccia.

ATP Rome Martin Landaluce Martin Landaluce 6 4 5 Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 1 6 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Landaluce 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Landaluce 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Campo Centrale – ore 13:30

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend

Casper Ruud vs Luciano Darderi (Non prima 15:30)

Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)

Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 20:30)

Supertennis Arena – ore 13:30

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Christian Harrison / Neal Skupski vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic





Marco Rossi