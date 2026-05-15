Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Pablo Carreno Busta - Foto Alejandro Fumero
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna · 15 Maggio 2026
|☁
|
16°C
Nuvoloso, rovesci pomeridiani · Picco 21°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci nel pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
☁
20°
|
14:00
☁
20°
|
15:00
☁
20°
|
16:00
🌧
19°
|
17:00
🌧
19°
|
18:00
⛅
20°
|
19:00
⛅
20°
⚠ Rovesci possibili tra pomeriggio e tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 175 QF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Pista Central – ore 11:00
Alejandro Tabilo vs Dusan Lajovic
ATP Valencia
Alejandro Tabilo [1]
0
4
1
Dusan Lajovic•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Camilo Ugo Carabelli vs Miomir Kecmanovic (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Zizou Bergs (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Jaume Munar (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Mac Kiger / Reese Stalder
ATP Valencia
Orlando Luz / Rafael Matos [1]•
15
6
1
Mac Kiger / Reese Stalder
40
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kiger / Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kiger / Stalder
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 5-2
M. Kiger / Stalder
4-0 → 4-1
O. Luz / Matos
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
M. Kiger / Stalder
2-0 → 3-0
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
M. Kiger / Stalder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Nicolas Alvarez Varona / Mario Mansilla Diez (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Sander Arends / David Pel vs Jakub Paul / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli / Adolfo Daniel Vallejo vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia · 15 Maggio 2026
|⛅
|
10°C
Nubi e pioggia pomeridiana · Picco 18°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia nel pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
10:00
☁
12°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
☁
17°
|
15:00
☁
17°
|
16:00
🌧
18°
|
17:00
🌧
18°
|
18:00
☁
17°
|
19:00
☁
16°
⚠ Possibile pioggia tra pomeriggio e tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 175 QF
☁ Nuvoloso
🌧 Pioggia
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia · 15 Maggio 2026
|☁
|
20°C
Nuvoloso, possibile rovescio serale · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nubi in aumento
|PIOGGIA
|Rovesci serali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
09:00
⛅
21°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
☁
27°
|
14:00
☁
26°
|
15:00
☁
25°
|
16:00
☁
24°
|
17:00
☁
23°
|
19:00
🌧
22°
⚠ Nubi in aumento, possibile rovescio in serata
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
CH 75 SF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci serali
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 12:00
Kimmer Coppejans vs Dali Blanch
ATP Tunis
Kimmer Coppejans
0
0
Dali Blanch
0
0
Tristan Boyer vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
COURT AZIZ ZOUHIR – ore 13:00
Hynek Barton / Michael Vrbensky vs Inigo Cervantes / Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Dali Blanch / Carles Hernandez (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 15 Maggio 2026
|☁
|
14°C
Variabile · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nubi e schiarite
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
09:00
☁
13°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
18°
|
17:00
☁
17°
|
18:00
☁
17°
⚠ Condizioni asciutte, cielo variabile
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
CH 100 SF
☁ Variabile
⛅ Schiarite
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 12:00
Hugo Dellien vs Laslo Djere
ATP Oeiras
Hugo Dellien [6]
0
0
Laslo Djere
0
0
Jaime Faria vs Emilio Nava
Il match deve ancora iniziare
Tiago Pereira / David Vega Hernandez vs Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Gonzalo Escobar / Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 15 Maggio 2026
|☁
|
30°C
Caldo, temporali serali · Picco 34°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali serali
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
13:00
☁
32°
|
14:00
☁
33°
|
15:00
☁
33°
|
16:00
☁
34°
|
17:00
⛈
32°
|
18:00
☁
32°
|
19:00
☁
31°
|
20:00
☁
30°
|
21:00
⛈
29°
|
22:00
⛈
28°
🔥 Caldo intenso e temporali possibili in serata
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
|
CH 50 SF
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 08:30
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin vs Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar
ATP Bengaluru
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
7
7
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar
6
6
Vincitore: Bar Biryukov / Lomakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 6-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
1-3 → 2-3
A. Kalyanpur / Sasikumar
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
A. Kalyanpur / Sasikumar
1-0 → 1-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
A. Kalyanpur / Sasikumar
4-4 → 4-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
4-3 → 4-4
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-3 → 3-3
A. Kalyanpur / Sasikumar
2-2 → 2-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-1 → 1-1
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-0 → 0-1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni
ATP Bengaluru
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [1]
5
1
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni
7
6
Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Myneni
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-5 → 1-5
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-4 → 0-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-2 → 0-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 5-7
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
5-5 → 5-6
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-4 → 4-4
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
3-3 → 3-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
3-2 → 3-3
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
1-1 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1 → 1-1
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-0 → 0-1
Keegan Smith vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Kriish Tyagi
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia · 15 Maggio 2026
|☁
|
15°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 17°C
|
|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci e temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
🌧
16°
|
14:00
☁
15°
|
15:00
☁
15°
|
16:00
🌧
14°
|
17:00
🌧
14°
|
18:00
☁
14°
|
19:00
🌧
13°
⚠ Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 23:59
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 75 QF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⚠ Allerta temporali
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina · 15 Maggio 2026
|☀
|
7°C
Sereno, fresco al mattino · Picco 21°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Maggio
|
09:00
⛅
6°
|
10:00
⛅
10°
|
11:00
⛅
14°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
⛅
19°
|
15:00
⛅
20°
|
16:00
⛅
21°
|
17:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
18°
⚠ Mattinata fresca, giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
CH 50 SF
☀ Sereno
🥶 Fresco al mattino
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Juan Manuel La Serna vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Juan Ignacio Gallego / Agustin Libre vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 18:00
Ignacio Monzon / Nicolas Villalon vs Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune
Il match deve ancora iniziare
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