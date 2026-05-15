Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

15/05/2026 09:19 Nessun commento
Pablo Carreno Busta - Foto Alejandro Fumero
Pablo Carreno Busta - Foto Alejandro Fumero

🇪🇸
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna  ·  15 Maggio 2026

16°C
Nuvoloso, rovesci pomeridiani  ·  Picco 21°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
10:00
19°
11:00
21°
12:00
21°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
🌧
19°
17:00
🌧
19°
18:00
20°
19:00
20°
⚠  Rovesci possibili tra pomeriggio e tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 175 QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Pista Central – ore 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Dusan Lajovic SRB

ATP Valencia
Alejandro Tabilo [1]
0
4
1
Dusan Lajovic
0
6
0
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Zizou Bergs BEL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Jaume Munar ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare




Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA

ATP Valencia
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
15
6
1
Mac Kiger / Reese Stalder
40
2
2
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Nicolas Alvarez Varona ESP / Mario Mansilla Diez ESP (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / David Pel NED vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare








🇫🇷
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia  ·  15 Maggio 2026

10°C
Nubi e pioggia pomeridiana  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Pioggia nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
10:00
12°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
🌧
18°
17:00
🌧
18°
18:00
17°
19:00
16°
⚠  Possibile pioggia tra pomeriggio e tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 175 QF
☁  Nuvoloso
🌧  Pioggia
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta






🇹🇳
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia  ·  15 Maggio 2026

20°C
Nuvoloso, possibile rovescio serale  ·  Picco 27°C
CIELO Nubi in aumento
PIOGGIA Rovesci serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
26°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
23°
19:00
🌧
22°
⚠  Nubi in aumento, possibile rovescio in serata
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 75 SF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci serali
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

COURT CENTRAL – ore 12:00
Kimmer Coppejans BEL vs Dali Blanch USA

ATP Tunis
Kimmer Coppejans
0
0
Dali Blanch
0
0
Mostra dettagli

Tristan Boyer USA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare




COURT AZIZ ZOUHIR – ore 13:00
Hynek Barton CZE / Michael Vrbensky CZE vs Inigo Cervantes ESP / Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Dali Blanch USA / Carles Hernandez ESP (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare







🇵🇹
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  15 Maggio 2026

14°C
Variabile  ·  Picco 19°C
CIELO Nubi e schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
17°
⚠  Condizioni asciutte, cielo variabile
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
☁  Variabile
⛅  Schiarite
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 12:00
Hugo Dellien BOL vs Laslo Djere SRB

ATP Oeiras
Hugo Dellien [6]
0
0
Laslo Djere
0
0
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR / David Vega Hernandez ESP vs Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Gonzalo Escobar ECU / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare







🇮🇳
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India  ·  15 Maggio 2026

30°C
Caldo, temporali serali  ·  Picco 34°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Temporali serali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 15 Maggio
13:00
32°
14:00
33°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
32°
18:00
32°
19:00
31°
20:00
30°
21:00
29°
22:00
28°
🔥  Caldo intenso e temporali possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
CH 50 SF
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Cemento

CENTRE COURT – ore 08:30
Petr Bar Biryukov RUS / Grigoriy Lomakin KAZ vs Adil Kalyanpur IND / Mukund Sasikumar IND

ATP Bengaluru
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
7
7
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar
6
6
Vincitore: Bar Biryukov / Lomakin
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Niki Kaliyanda Poonacha IND / Saketh Myneni IND

ATP Bengaluru
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [1]
5
1
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni
7
6
Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Myneni
Mostra dettagli

Keegan Smith USA vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Kriish Tyagi IND

Il match deve ancora iniziare







🇭🇷
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia  ·  15 Maggio 2026

15°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 17°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Rovesci e temporali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
10:00
16°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
🌧
16°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
🌧
14°
17:00
🌧
14°
18:00
14°
19:00
🌧
13°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 23:59
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
⚠  Allerta temporali
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta






🇦🇷
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina  ·  15 Maggio 2026

7°C
Sereno, fresco al mattino  ·  Picco 21°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Maggio
09:00
10:00
10°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
18°
⚠  Mattinata fresca, giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 15 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
☀  Sereno
🥶  Fresco al mattino
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 16:00
Juan Manuel La Serna ARG vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Juan Ignacio Gallego ARG / Agustin Libre ARG vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 18:00
Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

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