Sinner, niente tornei sull’erba prima di Wimbledon. Henman approva: “Ha tutto il senso del mondo”

Jannik Sinner ha deciso di gestire con grande attenzione il proprio calendario. Dopo una stagione sulla terra battuta particolarmente intensa e dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, il numero uno del mondo non dovrebbe disputare alcun torneo sull’erba prima di Wimbledon, una volta concluso il percorso al Roland Garros.

Una scelta precisa, dettata dalla necessità di recuperare energie dopo settimane ad altissimo livello. Sinner ha accumulato tanti match e tanti successi nei Masters 1000, arrivando alla fase decisiva della stagione europea sulla terra con un carico importante sulle gambe. Per questo motivo, il suo team sembra orientato a privilegiare il recupero rispetto alla ricerca di ulteriori partite di preparazione sull’erba.

Una decisione che trova pienamente d’accordo Tim Henman, ex numero 4 del mondo e oggi commentatore per Sky Sports. Secondo il britannico, la scelta di Sinner è logica e coerente con il momento che sta vivendo.

“Credo che abbia tutto il senso del mondo”, ha dichiarato Henman. “Si basa sul presupposto che farà un grande torneo a Parigi. Se accadesse qualcosa di inatteso e perdesse presto, forse le cose potrebbero cambiare”.

Henman ha poi sottolineato come, per un giocatore nel pieno della fiducia e con tanti incontri già disputati, non sia necessario aggiungere ulteriori tornei solo per accumulare ritmo. Al contrario, la priorità deve essere arrivare fresco e competitivo nei momenti che contano.

“Quando hai giocato tanto tennis come lui e hai tutta questa fiducia, sei già pienamente in forma per le partite”, ha spiegato l’ex tennista britannico. “La cosa più importante per lui è assicurarsi di arrivare a Parigi con l’energia fisica ed emotiva al 100%. Se sarà così, sarà difficile da fermare”.

Il ragionamento vale anche in prospettiva Wimbledon. Sinner conosce ormai perfettamente il proprio corpo e sa quanto sia importante dosare le energie in una stagione così lunga. Rinunciare ai tornei di preparazione sull’erba potrebbe sembrare un rischio, ma per un giocatore del suo livello la priorità è presentarsi ai grandi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili.

La scelta conferma una gestione sempre più matura del calendario da parte dell’azzurro. Dopo Roland Garros, l’obiettivo sarà recuperare, lavorare in modo mirato sull’adattamento all’erba e arrivare a Wimbledon con la massima freschezza. Per Henman, è la strada giusta: se Sinner manterrà questo livello, anche senza tornei di avvicinamento, resterà uno degli uomini più difficili da battere.





Francesco Paolo Villarico