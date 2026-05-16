Sinner torna in finale a Roma: Medvedev piegato in meno di venti minuti, ora la sfida con Ruud (domani alle ore 17:00)

È Jannik Sinner il secondo finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Al numero uno del mondo bastano meno di venti minuti per completare l’opera e chiudere 6-4 il terzo set contro Daniil Medvedev, nella prosecuzione della semifinale sospesa ieri sera per pioggia. Una ripartenza quasi perfetta per l’altoatesino, che ritrova immediatamente intensità, ritmo e brillantezza dopo le difficoltà fisiche accusate nella seconda parte del match di ieri. Si riparte sotto il sole romano, dopo che un paio di rovesci mattutini avevano ulteriormente ritardato la ripresa dell’incontro. Lo score recita 6-2 5-7 4-2 Sinner, con Medvedev al servizio e vantaggio interno.

Il russo vuole subito mandare un segnale: ace immediato e gioco chiuso senza esitazioni. Un messaggio chiaro: la partita non è finita. Ma Sinner sembra aver lasciato negli spogliatoi la fatica e i problemi fisici della sera precedente. Ritrova la qualità del primo set dominato e torna a colpire con la profondità e la pesantezza che avevano soffocato il russo nella prima parte del match.

Game a zero per il numero uno del mondo, che consolida il break e sale 5-3 con autorità. Medvedev resta aggrappato alla partita con esperienza e orgoglio: sul proprio servizio annulla due match point grazie a un ace e a un servizio vincente, riportandosi sul 4-5.

Ma il Centrale sa già come finirà. Sinner va a servire per la finale e il braccio non trema. Medvedev prova a sorprenderlo con una palla corta, Jannik sbaglia il recupero e va sotto 0-15. È solo un attimo. L’azzurro rimette subito ordine, riprende il controllo dello scambio e accelera con naturalezza. Un dritto, un rovescio, servizio e comando del punto. Sul match point il rovescio vincente mette la firma definitiva.

Jannik Sinner è di nuovo in finale a Roma.

Domani alle ore 17 sfiderà Casper Ruud. I precedenti dicono 4-0 per l’azzurro e proprio qui, un anno fa ai quarti di finale, Sinner lasciò appena un gioco al norvegese. Ma ogni finale ha una storia a sé. Di certo c’è che domani il Centrale avrà un solo colore: l’arancione.

La cronaca del terzo set (ripresa)

3-4 Medvedev — Il russo riprende dal servizio e apre con un ace. Messaggio chiaro: c’è.

5-3 Sinner — Jannik risponde con un game a zero. Dritto out del russo, ace al centro a 208 km/h, rovescio fuori di Medvedev, prima vincente a 210 km/h. Break consolidato, 5-3.

4-5 Medvedev — Il russo annulla due match point con carattere. Doppio fallo a 15-15, poi Sinner risponde profondo e Medvedev sbaglia il dritto: 15-40, due palle match. Ace a 30-40, prima vincente per il 40-40, poi rovescio lungolinea vincente e prima al centro. Medvedev tiene, 4-5.

6-4 Sinner — FINALE — Jannik serve per la finale. Palla corta di Medvedev, Sinner sbaglia il recupero 0-15. Dritto out del russo, 15-15. Palla corta di Jannik e passante vincente, 30-15. Risposta lenta, Sinner fuori tempo, 30-30. Servizio e dritto vincente, match point 40-30. Rovescio vincente: Jannik è in finale

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 5 6 Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 2 7 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani