Pioggia e paura per Sinner: semifinale sospesa sul 6-2 5-7 4-2. Si riprende domani alle 15 (Video)

Per ora nella seconda semifinale degli Internazionali BNL d’Italia vince la pioggia. La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev viene sospesa alle 21:45 e riprenderà domani alle ore 15 sul Campo Centrale. Lo score al momento dello stop dice 6-2 5-7 4-2 Sinner, con Medvedev al servizio e vantaggio nel game. Una sospensione arrivata dopo lunghe discussioni. La giudice di sedia inizialmente sembrava orientata a proseguire, ma Jannik , apparso in evidente difficoltà fisica , ha insistito per fermare il gioco. Mentre i due parlavano, la pioggia aumentava progressivamente d’intensità fino a rendere inevitabile la decisione. Tutti negli spogliatoi e appuntamento rinviato a domani.

Una partita dai due volti. Anzi forse tre. Per oltre mezz’ora il match è sembrato una dimostrazione di forza del numero uno del mondo. Poi la sfida è cambiata improvvisamente, trasformandosi in una battaglia di sopravvivenza fisica. E infine, nel terzo set, Sinner ha dato ancora una volta l’impressione di essere fatto di una materia diversa. L’inizio di Jannik è stato semplicemente devastante. Il numero uno del mondo ha immediatamente tolto il servizio due volte a Medvedev, lasciando al russo appena due quindici nei primi quattro giochi. Sotto 0-4 il russo è riuscito almeno a muovere il punteggio, ma senza mai trovare soluzioni. Medvedev provava a controbattere il ritmo di Jannik, ma ogni palla tornava indietro ancora più veloce, più pesante, con traiettorie ingestibili. Sinner si muoveva con una solidità impressionante: sugli appoggi sembrava costruito sul cemento. Nessuna sbavatura, nessuna esitazione. Primo set chiuso 6-2 in appena 33 minuti.

Poi il match cambia completamente volto. Medvedev alza il livello, trova subito il break e vola sul 3-0. Sinner reagisce e recupera fino al 2-3, ma lì arriva il momento che gela il Centrale. Uno scambio infinito e violentissimo. Accelerazioni da fondo, angoli strettissimi, poi una smorzata perfetta di Medvedev, recupero di Sinner, lob del russo, altra rincorsa disperata dell’azzurro. Jannik sbaglia e subito dopo accusa il colpo fisicamente. Si piega sulla racchetta cercando aria. Fatica a respirare. Si appoggia, si ferma, si piega nuovamente come per recuperare ossigeno. Per qualche minuto la sensazione è che il problema possa essere serio.

Da lì in avanti non è più il Sinner dominante del primo set. L’altoatesino continua a lottare ma qualcosa è cambiato. Il pubblico capisce e lo sostiene punto dopo punto. Medvedev, nel frattempo, gioca forse il suo miglior tennis degli ultimi mesi. Alterna accelerazioni e palle corte, costringendo Jannik a spendere ulteriori energie. Sinner, pallido in volto e visibilmente sofferente, continua comunque a correre e a restare aggrappato alla partita. Recupera anche un break, ma la brillantezza non è più quella iniziale. Sul 5-5 Medvedev aumenta ulteriormente l’aggressività in risposta. Sul 6-5 arrivano tre set point. Jannik annulla i primi, ma poi una volée e una smorzata finiscono in rete. Il russo conquista il primo set perso da Sinner nel torneo: 7-5.

Sembrava l’inizio di un finale complicato. E invece nel terzo set Jannik ritrova qualcosa. Non la brillantezza totale, ma la forza mentale dei grandi campioni. Sull’1-1 Medvedev perde intensità. Arrivano due gratuiti e Sinner ne approfitta immediatamente: break. L’azzurro conferma senza problemi e sale 4-2. Sul gioco successivo si procura anche una nuova palla break sotto una pioggia ormai insistente. Medvedev la annulla, si porta ai vantaggi e pochi istanti dopo arriva lo stop.

Si riprenderà domani alle ore 15 con Sinner avanti 6-2 5-7 4-2 e Medvedev al servizio, vantaggio interno.

La speranza azzurra è che la notte restituisca energie a Jannik e soprattutto permetta di capire meglio le sue condizioni fisiche. Durante il match il numero uno del mondo si era fatto massaggiare anche la coscia sinistra. Sul piano mentale invece non servono verifiche.Perché anche stando male Sinner ha continuato a correre, colpire, lottare.Da vero numero uno del mondo.

Il programma aggiornato di domani:

· ore 13: Bolelli/Vavassori semifinale doppio maschile

· ore 15: ripresa Sinner-Medvedev

· ore 17: finale femminile

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La cronaca

1.set. Poca cronaca Sinner vola 5-1 in 23 minuti. Una superiorità schiacciante. E Medvedev non è lo stesso di Monte-Carlo, ma più vicino a quello di Indian Wells.

Serve per restare nel set il russo. Due prime Medvedev 30-15. Medvedev cerca di smuovere ancora lo score 40-30. Doppio fallo. Parità. Risposta in rete vantaggio per il russo. Rovescio fuori Medvedev tiene il servizio 2-5.

Sinner serve per il set. Servizio e dritto in contropiede 15-0. Conquista la rete Medvedev, ma sbaglia la volée 30-0. Prima vincente tre set-point 40-0. Gioca profondo il russo, Sinner sbaglia il rovescio 40-15. Stecca il dritto Medvedev Sinner primo set 6-2 in trentatrè minuti.

2.set Fuori misura con il dritto Jannik, 30-15. Medvedev gioca un pregevole palla corta 40-15. Prima vincente 1-0.

Esce il rovescio di jannik 0-15. Servizio e dritto vincente 15-15. Scambio da fondo terribile , il nastro non aiuta Jannik che mette fuori il lob 15-30. A rete Sinner dietro il servizio, Medvedev mette fuori il passante 30-30. Prima a 220 km/h, ma Medvedev impatta bene la palla. Dritto incrociato , palla break 30-40. Il russo risponde bene e controlla lo scambio. Palla corta vincente, break 0-2.

Ottimo Sinner da fondo 0-15. Ace 15-15. Dritto fuori di Sinner 30-15. Doppio fallo 30-30. Servizio ad uscire e dritto, 40-30 Medvedev. Risposta in rete break confermato 3-0.

Sinner ingiocabile da fondo 15-0. Prima vincente 30-0. Sinner recupera la palla corta, ma Medvedev lo passa 30-15. Sbaglia due dritti Sinner palla break 30-40. Prima vincente 40-40. Ottima prima vantaggio Sinner. Volée out parità. Sul nastro il dritto di Jannik, palla break. Servizio e schiaffo al volo, parità. Ancora un errore di dritto, palla break. Stesso schema di prima, parità. Prima vincente a uscire. Volée vincente di Jannik, a fatica 14 punti giocati, ma Sinner tiene il servizio 1-3.

Medvedev spinge Sinner fuori dal campo e chiude con la smorzata 15-0. Regalo del russo 15-15. Medvedev vince un braccio di ferro da fondo 30-15. Si picchia da fondo, Medvedev cerca di chiudere con la palla corta Sinner è velocissimo, 30 pari. Medvedev chiude con il rovescio 40-30. Sinner in crisi non riesce a respirare. Medvedev sbaglia 40-40. Sinner si sente male, ma tiene, palla break. Ancora uno scambio durissimo, Sinner tiene. Break 3-2. Sinner si volta verso il pubblico con il braccio a pugno. Un gesto che non fai, il pubblico l gratifica di un grande applauso. Jannik chiede il fisio per il prossimo cambio campo.

Forza il dritto Jannik 0-15. Ogni scambio è pesantissimo. Sinner sfonda con il dritto 15-15. Medvedev cerca di destabilizzare Jannik con la palla corta, Sinner è vigile, veronica vincente 30-15. Ottima prima al centro 40-15. Ancora una prima vincente Sinner riagguanta Medvedev 3-3.

Ottima palla corta di Medvedev Sinner recupera, ma il russo chiude con il lob 15-0. Dritto sulla riga di Jannik 15-15. Sinner stecca il dritto 40-15. Medvedev super da fondo 4-3.

Sinner in sofferenza al cambio di campo, fatica respirare e si tocca il fianco. Prima a 216 km/h e dritto incrociato 15-0. Palla corta e passante 30-0. Medvedev spinge da fondo, Sinner mette fuori il rovescio 30-15. Ace 40-15. Prima vincente 4-4.

Medvedev va avanti 30-0. Errore del russo 30-15. Sinner rovescio out 40-15. Medvedev a rete 5-4.

Sinner serve per restare nel set. Doppio fallo 0-15. Sbaglia Medvedev 15-15. Sfonda con il rovescio Jannik 30-15. Prima vincente 40-15. Doppio fallo 40-30. Palla corta del russo 40-40. Stavolta è Sinner a giocare la smorzata vincente vantaggio Jannik. Ace 5-5.

A rete Medvedev 15-0. Ottima smorzata 30-0. Medvedev gioca sulle righe 40-0. Doppio fallo 40-15. Doppio fallo 40-30. Ancora una smorzata vincente Medvedev si assicura il tie-break 6-5.

Sinner al servizio per giocarsi il tie-break. Risposta profonda e dritto Medvedev gela il Centrale 0-15. Riga del russo 0-30. Ace 15-30. Dritto lungolinea vincente di Sinner 30-30. Altra riga di Medvedev set-point 30-40. Regalo di Medvedev, gratuito di rovescio parità. Lento sul rovescio Sinner, set-point. Ace parità. Palla corta Medvedev Sinner sbaglia la volée successiva, set-point. Sinner si ferma prova la smorzata, Medvedev chiude il set 7-5 dopo 1 ora e 42 minuti.

3.set Medvedev al servizio. Due errori di Sinner 30-0. Scambio infernale che Medvedev cerca di chiudere con la palla corta, Sinner fa il punto 30-15. Risposta out 40-15. Ottimo dritto lungolinea 40-30. Risposta in rete 1-0.

Sinner tiene il servizio grazie alla prima. 1-1.

Tre errori gratuiti di Medvedev tre palle break per Sinner 0-40. Servizio al centro 15-40. Sinner risponde profondo. SI scambia. Jannik gioca lungo, Medvedev mette fuori il rovescio. Break 1-2.

Medvedev sbaglia il dritto e getta fuori dal campo una pallina 15-0. Palla corta vincente, Jannik fa il pugnetto 30-0. Rovescio in rete del russo 40-0. Vincente lungolinea di Medvedev 40-15. A rete Jannik che purtroppo sbaglia la volée 40-30. Recupero incredibile di Jannik che attraversa tutto il campo e gioca il vincente . Break confermato 3-1.

A rete Medvedev 15-0. Prima vincente 30-0. Risposta sui piedi di Jannik 30-15. Jannik spinge con il dritto, Medvedev sbaglia 30-30. Si muove in ritardo Jannik 40-30. Domina da fondo Jannik, smash vincente 40-40. Jannik aggressivo sulla risposta, vola a rete e chiude palla break. Prima al centro parità. Prima a uscire vincente vantaggio per il russo. Scambio i alto livello, Sinner volée profonda Medvedev sbaglia parità. Ritrova la prima il russo 2-3.

Medical time-out per Jannik che si fa massaggiare la coscia sinistra. Si riparte. Servizio e dritto 15-0. Brutto errore di Medvedev 30-0. Esce il rovescio del russo 40-0. Volèe larga di Sinner 40-15.

A rete Medvedev passante vincente, break consolidato 4-2.

Risponde in rete Jannik 15-0. Si muove male Sinner 30-0. Spinge con il rovescio incrociato Jannik 30-15. Risponde bene Jannik 30-30. Dritto in rete palla break 30-40. Scambio sotto la pioggia Sinner sbaglia parità. Errore di Sinner vantaggio Medvedev. Discussione con l’arbitro Sinner vuole sospendere per via delle righe scivolose. Si sospende il gioco e si mettono i teloni.

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 40 6 5 4 Daniil Medvedev [7] • Daniil Medvedev [7] A 2 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani