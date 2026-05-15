Ruud travolge un Darderi esausto: 6-1 6-1 e finale a Roma per il norvegese

Sarà Casper Ruud il primo finalista dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia. Il norvegese supera con un netto 6-1 6-1 Luciano Darderi al termine di una semifinale a senso unico, condizionata in larga parte dalla stanchezza accumulata dall’azzurro dopo la maratona conclusa alle 2:30 della notte precedente. Darderi, protagonista di una settimana straordinaria, non è riuscito a recuperare fisicamente. Sin dai primi giochi si è visto un Luciano diverso da quello ammirato nei giorni precedenti: gambe pesanti, poca spinta negli spostamenti e la necessità di cercare soluzioni rapide, quasi esclusivamente di braccio. Ha provato a sorprendere Ruud con qualche palla corta e a spezzare il ritmo, ma oggi semplicemente non c’erano le energie. E contro Casper Ruud, sulla terra battuta, già al massimo della condizione servirebbe una partita perfetta. Nelle condizioni di oggi, l’impresa è diventata praticamente impossibile.

Il Centrale, con tanti volti noti in tribuna, dal ministro dell’Economia Giorgetti a Max Giusti, passando per Massimo Giletti, Adriano Galliani e il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, ha provato a spingere Darderi fino all’ultimo punto. Ma al di là del risultato resta una settimana straordinaria: la vittoria contro Alexander Zverev, primo successo in carriera contro un top-10, i quarti raggiunti e la sensazione di aver costruito una base importante in vista del Roland Garros.

La partita non ha praticamente mai avuto storia. Il primo set è stato dominato da Ruud. Darderi è apparso subito scarico, poco lucido e molto falloso. Il diritto, arma che aveva fatto male per tutto il torneo, oggi usciva a tratti senza continuità. Dall’altra parte Ruud ha fatto quello che sa fare meglio: giocare il suo tennis, senza regalare nulla. Il nativo di Villa Gesell è sembrato sin dall’inizio con la testa e soprattutto con il corpo fuori dal match. Eppure un piccolo precedente faceva sperare: anche contro Zverev Luciano aveva ceduto nettamente il primo set, salvo poi costruire una rimonta memorabile. Stavolta però le energie erano finite.

Nel secondo set Darderi ha provato almeno a reagire con l’orgoglio. È riuscito a tenere una volta il servizio e il pubblico ha continuato a sostenerlo a ogni punto vinto. C’è stato anche un momento spiacevole, quando dagli spalti qualcuno ha urlato: “Lucio, abbiamo pagato”. Una frase che ha trovato immediatamente la risposta del resto del Centrale, con fischi e un coro unanime di “cafone”, seguito da un lungo applauso per l’azzurro.

Ruud, dal canto suo, ha avuto il merito di restare concentrato dall’inizio alla fine senza farsi distrarre dalle evidenti difficoltà dell’avversario. Una gestione da giocatore maturo e ormai abituato a questi palcoscenici. Per il norvegese si tratta della quarta finale Masters 1000 della carriera. In passato aveva perso a Miami 2022 contro Alcaraz e a Montecarlo 2024 contro Tsitsipas, prima di conquistare il primo titolo nel 2025 a Madrid battendo Draper.

Ora attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una cosa però è certa: Ruud arriva all’ultimo atto in grande forma e sulla terra battuta resta uno degli avversari più pericolosi del circuito.

La cronaca

1.set Al servizio Casper Ruud. Brutta risposta di Darderi. Prima di Ruud 30-0. Primo scambio Luciano sbaglia il rovescio 40-0. Gioco a zero per il norvegese 1-0.

Male a rete Darderi 0-15. L’italiano sbaglia di rovescio 0-30. Risposta out 15-30. Altro errore di rovescio due palle break 15-40. Riga di Ruud break 0-2.

Stecca Ruud 0-15. Dritto in rete del norvegese 0-30. Spara il dritto lungolinea Darderi tre palle break 0-40. Break a zero per Darderi 2-1.

Servizio, due dritti Darderi si apre il campo 15-0. Lascia il campo libero l’azzurro 15-15. Seconda debole Ruud risposta vincente 15-30. Ancora una seconda Ruud chiude con il dritto due palle break 15-40. Bene con il dritto Darderi 30-40. Brutto dritto out , break 1-3.

Ace Ruud 30-0. Ancora un ace 40-0. Break confermato a zero 4-1.

Bella difesa a rete di Darderi 15-15. Risposta out 30-15. Dritto vincente 40-15. Brutto errore di Darderi 40-30. Male con il dritto Darderi 40-40. Palla break.

Due ore di interruzione per pioggia si riprende. Smorzata fatta male doppio break 1-5.

Ruud serve per il set. Darderi gioca un super dritto, Ruud replica e fa il punto. Risposta fuori 30-0. Prima vincente tre set-point 40-0. Darderi alza un campanile, Ruud sbaglia la volée 40-15. Risposta out Ruud chiude il primo set 6-1 in 29 minuti.

2.set Serve Darderi. Due buone prime 30-0. Braccio di ferro sul dritto, Darderi fuori misura 30-15. Ancora una smorzata fuori misura 30-30. Dritto fuori palla break 30-40. Doppio fallo, break 0-1.

Darderi sembra aver alzato bandiera bianca risposta in rete senza forza 30-0. Luciano prova ad andare a rete. Passante perfetto di Ruud 40-0. Serve and volley gioco a zero 2-0.

Darderi senza gambe cerca il rovescio incrociato 0-15. Ace 15-15. Ruud implacabile da fondo 15-30. Prova a sparare con il dritto Darderi, ma oggi non è il caso altre tre palle break 0-40. Break a zero 0-3.

Darderi rinuncia a sedersi al cambio campo, un segno di resa per finirla il primo possibile. Dritto fuori, continua la saga degli errori 15-0. Fuori il dritto di Ruud 15-15. Come si deve muovere Darderi sbaglia 30-15. Un altro gioco a zero per Ruud 4-0.

Palla corta e lob 15-0. Rovescio vincente di Luciano 30-0. Ace 40-0. Gioco a zero, salva l’onore Darderi 1-4.

Scambio difficile, Darderi costringe Ruud all’errore 0-15. Un altro ottimo dritto 0-30. Risposta out 15-30. Ottimo smash di Ruud 30-30. Risposta fuori 40-30. Doppio fallo 40-40. A rete Ruud palla per il cinque a uno. Rovescio lungolinea perfetto, Ruud sbaglia parità. Contropiede vincente vantaggio Ruud. A segno con il dritto Darderi, parità. Prima al centro di nuovo vantaggio Ruud. Di nuovo un vincente di rovescio, parità. Fuori il rovescio del norvegese, palla break. Smorzata vincente, parità. Servizio e dritto, vantaggio Ruud. Prima e smash Ruud avanti 5-1.

Darderi serve per restare nel match. Luciano insiste con la palla corta, Ruud lo punisce 0-15. Questa volta Ruud sbaglia 15-15. Dritto in rete 15-30. A rete Darderi, Ruud mette fuori il passante 30-30. Rovescio in rete, match-point 30-40. Prima a 211 km/h, 40-40. Palla corta, Darderi sbaglia il passante, match-point. Prima vincente parità. A rete Ruud, volée vincente, match-point. Dritto in rete Ruud in finale 6-1 6-1 in un’ora e 5 minuti.

ATP Rome Casper Ruud [23] Casper Ruud [23] 6 6 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 1 1 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani