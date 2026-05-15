Trofeo Bonfiglio al via: Guto, Kovackova e tanti azzurri studiano da pro

Campi pronti, giocatori in arrivo e grande attesa al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Il via ufficiale del Trofeo Bonfiglio 2026, quello che vedrà i primi scambi sulla terra rossa di via Arimondi 15, è fissato per sabato mattina con l’orario definitivo che dipenderà anche dalle condizioni meteo e dalle valutazioni del supervisor della Federazione Internazionale, visto che su Milano sono attese precipitazioni nella notte tra venerdì e sabato. Ma il circolo milanese è da sempre famoso anche per la rapidità con cui i suoi campi riescono a tornare perfettamente praticabili dopo la pioggia. Sabato sarà dunque tempo di qualificazioni, con due tabelloni – maschile e femminile – pronti a inaugurare una nuova edizione di uno dei tornei juniores più prestigiosi al mondo. E sarà il primo test per la novità di quest’anno: sia il tabellone principale sia quello di qualificazione passano da 64 a 48 giocatori, una scelta pensata per aumentare ulteriormente il livello medio della competizione.

A Milano arriveranno ancora una volta alcuni dei migliori talenti del panorama mondiale under 18, pronti a seguire il percorso di tanti campioni passati dal Bonfiglio prima di affermarsi nel circuito professionistico. Nel main draw maschile, il tennis italiano sarà rappresentato da Raffaele Ciurnelli, Matteo Gribaldo e Simone Massellani, chiamati a confrontarsi con una concorrenza di altissimo livello. A guidare l’entry list c’è il brasiliano Luis Guto Miguel, 17enne già protagonista fra i professionisti e vincitore di un torneo di categoria J500, la stessa degli Internazionali d’Italia Juniores. Subito dietro di lui figurano altri due Top-10 del ranking mondiale Itf: il tedesco Jamie Mackenzie e l’austriaco Thilo Behrmann, entrambi tra i candidati più autorevoli al titolo. Grande interesse anche per il tabellone femminile, dove il tennis azzurro proverà a ritagliarsi spazio grazie alle wild card Ilary Pistola, Carla Giambelli, Vittoria Vignolini e Camilla Castracani. La giocatrice più attesa è la ceca Jana Kovackova, appena quindicenne, ma già protagonista anche nel circuito professionistico, dove ha conquistato due titoli internazionali e raggiunto le prime 500 posizioni del ranking mondiale. Il Brasile sogna di essere protagonista anche tra le ragazze con Victoria Luiza Barros e Nauhany Leme Da Silva, mentre è da seguire con attenzione la cinese Xinran Sun, altra giovane promessa pronta a lasciare il segno.

LE WILD CARD ASSEGNATE

Maschile

Tabellone principale: Filippo Alfano, Mattia Marigliano, Mattia Logrippo, Edoardo Cecchetti, Giorgio Ghia, Emiliano Bratomi.

Qualificazioni: Tommaso Pedretti, Cristian Pizzolante, Luca Cosimi, Giovanni Boi, Teo Mascaretti, Paolo Viscione.

Femminile

Tabellone principale: Ilary Pistola, Carla Giambelli, Vittoria Vignolini, Camilla Castracani, Viola Severi, Allegra Troise Mangoni.

Qualificazioni: Alessia Antici, Alessandra Fiorillo, Martina Cerbo, Asia Basiletti, Virginia Proietti, Marta Gazzetti, Beatrice Gatti.