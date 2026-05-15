Bolelli e Vavassori da applausi a Roma: Heliovaara e Patten battuti, semifinale conquistata
Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale al Masters 1000 di Roma per la seconda volta in carriera. La coppia azzurra ha superato Harri Heliovaara e Henry Patten con il punteggio di 7-5 7-6, al termine di un match intenso, combattuto e chiuso con grande personalità davanti al pubblico della SuperTennis Arena.
Una vittoria pesante, costruita con lucidità nei momenti importanti e difesa con carattere quando la partita sembrava potersi complicare. Gli azzurri hanno dominato a lungo sul piano del gioco, sfruttando bene le condizioni lente del campo e riuscendo spesso a entrare nello scambio, dove hanno mostrato maggiore solidità rispetto agli avversari.
Nel primo set l’equilibrio è stato totale per buona parte del parziale. Heliovaara e Patten si sono appoggiati molto al servizio, soprattutto con il britannico, spesso difficilissimo da leggere quando riusciva a mettere la prima palla in campo. Bolelli e Vavassori, però, hanno dato la sensazione di essere più completi nello scambio e più pronti a trovare soluzioni da fondo campo.
Gli azzurri hanno tenuto bene i propri turni di battuta, rischiando poco e crescendo progressivamente in risposta. La svolta è arrivata nell’undicesimo game, sul 5-5, quando Bolelli e Vavassori sono riusciti finalmente a mettere pressione agli avversari. Prima una risposta incisiva di Vavassori, poi uno scambio vinto con grande attenzione e una schermaglia di volo chiusa da Bolelli hanno fatto esplodere la SuperTennis Arena: break azzurro e 6-5.
Al momento di servire per il set, però, non è mancata un po’ di tensione. Bolelli e Vavassori si sono ritrovati sotto 0-30, ma hanno reagito con grande freddezza. Una prima importante di Simone, il solito intervento decisivo di Andrea a rete e una chiusura di grande riflessi hanno permesso alla coppia italiana di completare la rimonta nel game e incassare il primo set per 7-5.
Nel secondo parziale gli azzurri sono partiti con ancora maggiore convinzione. Già in apertura hanno avuto chance importanti in risposta, poi sono riusciti a trovare il break nel terzo game grazie alla pressione di Bolelli e alla capacità di Vavassori di difendere e trasformare gli scambi. Il vantaggio ha dato l’impressione che la partita potesse scivolare rapidamente dalla parte italiana.
Sul 2-1 Bolelli e Vavassori hanno confermato il break con autorità, mostrando grande qualità anche nei punti di volo e nelle soluzioni di tocco. La coppia azzurra sembrava in pieno controllo, avanti di un set e un break, ma il doppio sa essere crudele e nel sesto game è arrivato il passaggio a vuoto. Un doppio fallo e qualche scelta meno lucida hanno permesso a Heliovaara e Patten di rientrare sul 3-3.
Da quel momento la partita è cambiata. Gli avversari hanno preso fiducia, mentre Bolelli e Vavassori hanno dovuto resistere a una fase di maggiore pressione. Sul 5-6, con Bolelli al servizio, è arrivato il momento più delicato: Patten ha trovato una risposta vincente, Heliovaara ha spinto bene da fondo e gli azzurri si sono ritrovati a fronteggiare un set point. Proprio lì è emersa la personalità della coppia italiana, capace di salvarsi e trascinare il secondo set al tie-break.
Il tie-break è stato quasi perfetto in avvio. Bolelli e Vavassori sono saliti rapidamente sul 4-0, approfittando di una grande risposta, di una parata di Simone e di un errore di Patten a rete. Andrea ha poi firmato un punto spettacolare in tuffo, portando gli azzurri sul 5-1. Il pubblico ha spinto fortissimo, ma Heliovaara e Patten non hanno mollato, risalendo fino al 6-4 e rendendo il finale ancora più teso.
A chiudere i conti è stato un ace di Bolelli, una prima pesantissima nel momento più importante. Il 7-6 ha certificato una vittoria meritata, ma anche sofferta, arrivata dopo aver respinto il tentativo di rimonta degli avversari.
Per Bolelli e Vavassori si apre ora la porta della semifinale. Gli azzurri attendono una tra Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic. In caso di sfida contro Arevalo e Pavic, sarebbe la rivincita della semifinale di Roma 2023 e anche un incrocio dal sapore particolare contro la coppia che li aveva battuti nella finale del Roland Garros 2024.
Una cosa, però, è già certa: Bolelli e Vavassori sono ancora protagonisti a Roma. E davanti al pubblico italiano hanno confermato di poter sognare in grande.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Andrea Vavassori, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, Simone Bolelli
2 commenti
Vittoria contro i numeri 1 (la seconda di seguito, peraltro), adesso un altro impegno importante, contro Harrison Skupsky o Arevalo Pavic, ma con grande fiducia..
Partita giocata benissimo! Bravi bravi