Bolelli e Vavassori da applausi a Roma: Heliovaara e Patten battuti, semifinale conquistata

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale al Masters 1000 di Roma per la seconda volta in carriera. La coppia azzurra ha superato Harri Heliovaara e Henry Patten con il punteggio di 7-5 7-6, al termine di un match intenso, combattuto e chiuso con grande personalità davanti al pubblico della SuperTennis Arena.

Una vittoria pesante, costruita con lucidità nei momenti importanti e difesa con carattere quando la partita sembrava potersi complicare. Gli azzurri hanno dominato a lungo sul piano del gioco, sfruttando bene le condizioni lente del campo e riuscendo spesso a entrare nello scambio, dove hanno mostrato maggiore solidità rispetto agli avversari.

Nel primo set l’equilibrio è stato totale per buona parte del parziale. Heliovaara e Patten si sono appoggiati molto al servizio, soprattutto con il britannico, spesso difficilissimo da leggere quando riusciva a mettere la prima palla in campo. Bolelli e Vavassori, però, hanno dato la sensazione di essere più completi nello scambio e più pronti a trovare soluzioni da fondo campo.

Gli azzurri hanno tenuto bene i propri turni di battuta, rischiando poco e crescendo progressivamente in risposta. La svolta è arrivata nell’undicesimo game, sul 5-5, quando Bolelli e Vavassori sono riusciti finalmente a mettere pressione agli avversari. Prima una risposta incisiva di Vavassori, poi uno scambio vinto con grande attenzione e una schermaglia di volo chiusa da Bolelli hanno fatto esplodere la SuperTennis Arena: break azzurro e 6-5.

Al momento di servire per il set, però, non è mancata un po’ di tensione. Bolelli e Vavassori si sono ritrovati sotto 0-30, ma hanno reagito con grande freddezza. Una prima importante di Simone, il solito intervento decisivo di Andrea a rete e una chiusura di grande riflessi hanno permesso alla coppia italiana di completare la rimonta nel game e incassare il primo set per 7-5.

Nel secondo parziale gli azzurri sono partiti con ancora maggiore convinzione. Già in apertura hanno avuto chance importanti in risposta, poi sono riusciti a trovare il break nel terzo game grazie alla pressione di Bolelli e alla capacità di Vavassori di difendere e trasformare gli scambi. Il vantaggio ha dato l’impressione che la partita potesse scivolare rapidamente dalla parte italiana.

Sul 2-1 Bolelli e Vavassori hanno confermato il break con autorità, mostrando grande qualità anche nei punti di volo e nelle soluzioni di tocco. La coppia azzurra sembrava in pieno controllo, avanti di un set e un break, ma il doppio sa essere crudele e nel sesto game è arrivato il passaggio a vuoto. Un doppio fallo e qualche scelta meno lucida hanno permesso a Heliovaara e Patten di rientrare sul 3-3.

Da quel momento la partita è cambiata. Gli avversari hanno preso fiducia, mentre Bolelli e Vavassori hanno dovuto resistere a una fase di maggiore pressione. Sul 5-6, con Bolelli al servizio, è arrivato il momento più delicato: Patten ha trovato una risposta vincente, Heliovaara ha spinto bene da fondo e gli azzurri si sono ritrovati a fronteggiare un set point. Proprio lì è emersa la personalità della coppia italiana, capace di salvarsi e trascinare il secondo set al tie-break.

Il tie-break è stato quasi perfetto in avvio. Bolelli e Vavassori sono saliti rapidamente sul 4-0, approfittando di una grande risposta, di una parata di Simone e di un errore di Patten a rete. Andrea ha poi firmato un punto spettacolare in tuffo, portando gli azzurri sul 5-1. Il pubblico ha spinto fortissimo, ma Heliovaara e Patten non hanno mollato, risalendo fino al 6-4 e rendendo il finale ancora più teso.

A chiudere i conti è stato un ace di Bolelli, una prima pesantissima nel momento più importante. Il 7-6 ha certificato una vittoria meritata, ma anche sofferta, arrivata dopo aver respinto il tentativo di rimonta degli avversari.

Per Bolelli e Vavassori si apre ora la porta della semifinale. Gli azzurri attendono una tra Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic. In caso di sfida contro Arevalo e Pavic, sarebbe la rivincita della semifinale di Roma 2023 e anche un incrocio dal sapore particolare contro la coppia che li aveva battuti nella finale del Roland Garros 2024.

Una cosa, però, è già certa: Bolelli e Vavassori sono ancora protagonisti a Roma. E davanti al pubblico italiano hanno confermato di poter sognare in grande.

ATP Rome Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 5 6 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 7 7 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico