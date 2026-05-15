Panatta attacca Zverev dopo il ko con Darderi: “Mi annoia, fa i capricci come un bambino”
Adriano Panatta non usa giri di parole per commentare il momento di Alexander Zverev al Masters 1000 di Roma. L’ex campione del Roland Garros 1976, intervenuto nel podcast La Telefonata, ha espresso un giudizio molto duro sul tedesco dopo la sconfitta subita contro Luciano Darderi.
Panatta, come spesso accade, ha scelto una linea diretta e senza diplomazia, criticando non soltanto il rendimento tecnico di Zverev, ma soprattutto il suo atteggiamento in campo.
“Per principio, ormai Zverev non lo guardo più, mi annoia. So quello che fa”, ha dichiarato l’ex tennista italiano.
Il riferimento è alla prevedibilità del gioco del tedesco e alla difficoltà, secondo Panatta, di trovare soluzioni diverse nei momenti più delicati. Ma il passaggio più severo riguarda la gestione emotiva della partita, soprattutto dopo le occasioni non sfruttate.
“Tutti abbiamo lasciato scappare match point, ma lui fa i capricci come un bambino”, ha aggiunto Panatta.
Secondo l’ex campione azzurro, il problema non è soltanto aver mancato le opportunità per chiudere l’incontro, situazione che può capitare a qualsiasi giocatore, anche ai più grandi. A pesare, nella sua analisi, è stata soprattutto la reazione successiva di Zverev.
“Può succedere di non chiudere dei match point, ma è che lui non ha nemmeno giocato il terzo set”, ha sentenziato Panatta.
Parole pesanti, che arrivano dopo una sconfitta dolorosa per Zverev e in un momento non semplice della sua stagione. Il tedesco, chiamato a confermare il proprio status nei grandi appuntamenti, è stato invece eliminato da un Darderi capace di cogliere una delle vittorie più importanti della carriera.
Per Panatta, però, il punto centrale resta l’atteggiamento. In un torneo prestigioso come Roma, davanti a un pubblico esigente e in una fase cruciale della stagione sulla terra battuta, l’ex campione italiano si aspettava una reazione diversa da parte di Zverev.
Il giudizio è netto: talento e classifica non bastano se, nei momenti difficili, manca la capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo punto.
Marco Rossi
TAG: Adriano Panatta, Alexander Zverev
6 commenti
@ MarcoP (#4616323)
D’accordo con te per ” l’eccessività ” … ma Panatta è sempre così tranciante .
Definire Zverev ” infantile ” forse è esagerato , sicuro però a me non pare una persona ” completamente matura ” .
Forse proprio ” capriccioso ” è il termine piu’ adatto .
Sul campo , ultimamente per sua fortuna molto meno , ha spesso mostrato un lato estremamente instabile .
Tralasciamo le vicende private , inevitabilmente di pubblico dominio .
Poi di preciso naturalmente non so … anche io mi faccio un’idea superficiale leggendo le varie notizie … ad esempio quella riportata qui … dove si parlava della protesta del giocatore verso Tennis Channel perchè non pubblica mai le sue risposte corrette nei giochi a cui partecipa per il canale .
Cioè.
Il Pertica gliel’ha regalata e non è stato un grande merito di un eroico Lusio ?
Ma in quale mondo ? ;(
Allora anche Jodar gliel’ha regalata ? (idem 6-0 al terzo).
Ma va.
Invece di deprecare il Pertica, veda di dare il giusto merito al nostro indomito Dardone Imperioso… 😉
Livello zero.
Questa volta però mi sembra che sia eccessivo.
Non ho visto tutti questi comportamenti infantili di Zverev.
Mi viene il dubbio che Panatta non abbia ascoltato le interviste di Zverev e parli per sentito dire (per esempio Zverev non ha detto che ha perso con Darderi per colpa del campo, ma`questo è quanto certi titoli hanno fatto pensare che abbia detto).
Come sempre Adriano ha i suoi modi ” caciari ” … ma fondamentalmente in questo caso ha ragione .
Sono d’accordo con Adriano molla la presa con facilità, sicuramente con tutti i suoi problemi non deve essere facile giocare è comunque terzo sia live che race.
Con Sinner è uscito dal match al terzo gioco in una finale 1000. Ormai è così.