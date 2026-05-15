Panatta attacca Zverev dopo il ko con Darderi: “Mi annoia, fa i capricci come un bambino”

Adriano Panatta non usa giri di parole per commentare il momento di Alexander Zverev al Masters 1000 di Roma. L’ex campione del Roland Garros 1976, intervenuto nel podcast La Telefonata, ha espresso un giudizio molto duro sul tedesco dopo la sconfitta subita contro Luciano Darderi.

Panatta, come spesso accade, ha scelto una linea diretta e senza diplomazia, criticando non soltanto il rendimento tecnico di Zverev, ma soprattutto il suo atteggiamento in campo.

“Per principio, ormai Zverev non lo guardo più, mi annoia. So quello che fa”, ha dichiarato l’ex tennista italiano.

Il riferimento è alla prevedibilità del gioco del tedesco e alla difficoltà, secondo Panatta, di trovare soluzioni diverse nei momenti più delicati. Ma il passaggio più severo riguarda la gestione emotiva della partita, soprattutto dopo le occasioni non sfruttate.

“Tutti abbiamo lasciato scappare match point, ma lui fa i capricci come un bambino”, ha aggiunto Panatta.

Secondo l’ex campione azzurro, il problema non è soltanto aver mancato le opportunità per chiudere l’incontro, situazione che può capitare a qualsiasi giocatore, anche ai più grandi. A pesare, nella sua analisi, è stata soprattutto la reazione successiva di Zverev.

“Può succedere di non chiudere dei match point, ma è che lui non ha nemmeno giocato il terzo set”, ha sentenziato Panatta.

Parole pesanti, che arrivano dopo una sconfitta dolorosa per Zverev e in un momento non semplice della sua stagione. Il tedesco, chiamato a confermare il proprio status nei grandi appuntamenti, è stato invece eliminato da un Darderi capace di cogliere una delle vittorie più importanti della carriera.

Per Panatta, però, il punto centrale resta l’atteggiamento. In un torneo prestigioso come Roma, davanti a un pubblico esigente e in una fase cruciale della stagione sulla terra battuta, l’ex campione italiano si aspettava una reazione diversa da parte di Zverev.

Il giudizio è netto: talento e classifica non bastano se, nei momenti difficili, manca la capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo punto.





Marco Rossi