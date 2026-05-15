WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre in Marocco

15/05/2026 18:42 Nessun commento
Dalila Spiteri nella foto
FRA WTA 500 Strasburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) McCartney Kessler USA vs Renata Zarazua MEX
Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Sofia Kenin USA

(2) Antonia Ruzic CRO vs Yulia Putintseva KAZ
(WC) Ksenia Efremova FRA vs (6) Oleksandra Oliynykova UKR

(3) Talia Gibson AUS vs Eva Lys GER
Beatriz Haddad Maia BRA vs (7) Shuai Zhang CHN

(4) Elsa Jacquemot FRA vs Anastasia Zakharova RUS
(WC) Valentina Steiner GER vs (5) Daria Kasatkina AUS


MAR WTA 250 Rabat – Tabellone Qualificazione – terra
(1/WC) Fiona Ferro FRA vs Ekaterina Kazionova RUS
Amandine Hesse FRA vs (6) Elina Avanesyan ARM

(2) Anastasia Zolotareva RUS vs Zhibek Kulambayeva KAZ
Diletta Cherubini ITA vs (7) Vera Zvonareva RUS

(3) Dalila Spiteri ITA vs Georgina Garcia Perez ESP
Maria Teixido Garcia ESP vs (8) Caijsa Hennemann SWE

(4) Carolina Alves BRA vs Lisa Zaar SWE
Alana Smith USA vs (5) Victoria Bosio ARG

