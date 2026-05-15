WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre in Marocco
WTA 500 Strasburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) McCartney Kessler vs Renata Zarazua
Oksana Selekhmeteva vs (8) Sofia Kenin
(2) Antonia Ruzic vs Yulia Putintseva
(WC) Ksenia Efremova vs (6) Oleksandra Oliynykova
(3) Talia Gibson vs Eva Lys
Beatriz Haddad Maia vs (7) Shuai Zhang
(4) Elsa Jacquemot vs Anastasia Zakharova
(WC) Valentina Steiner vs (5) Daria Kasatkina
WTA 250 Rabat – Tabellone Qualificazione – terra
(1/WC) Fiona Ferro vs Ekaterina Kazionova
Amandine Hesse vs (6) Elina Avanesyan
(2) Anastasia Zolotareva vs Zhibek Kulambayeva
Diletta Cherubini vs (7) Vera Zvonareva
(3) Dalila Spiteri vs Georgina Garcia Perez
Maria Teixido Garcia vs (8) Caijsa Hennemann
(4) Carolina Alves vs Lisa Zaar
Alana Smith vs (5) Victoria Bosio
TAG: WTA 250 Rabat, WTA 250 Rabat 2026, WTA 500 Strasburgo, WTA 500 Strasburgo 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit