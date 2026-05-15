Camparini Gioielli Cup, Guerrieri in semifinale. Il tennista del C.T. Reggio supera Pieri e trova Giunta; vittoria a sorpresa di Mazza su Guto Miguel, Piraino estromette il numero 2 Bondioli

La pioggia ha disturbato ma non fermato i quarti di finale della Camparini Gioielli Cup, iniziati solo nel pomeriggio di venerdì e conclusi in prima serata dopo un paio di sospensioni. Vittoria in due set per il beniamino di casa Andrea Guerrieri: il numero 248 del ranking Atp e favorito per la conquista del titolo, si aggiudica il primo set col punteggio di 7-5 contro il numero 8 Samuele Pieri, per poi prendere immediatamente in mano le redini del match in avvio del secondo e chiudere sul 6-3.

Sul campo 7, invece, Gabriele Piraino, numero 6 del tabellone, domina il primo set contro il romagnolo Federico Bondioli, seconda testa di serie del seeding, vincendolo 6-0 in soli 25’ di gioco; Bondioli reagisce e riequilibra l’inerzia portando a casa la seconda partita per 6-2, mentre il terzo è una altalena di emozioni, con tre break negli ultimi tre punti e vittoria del mancino palermitano col punteggio di 6-4, e si conferma “tabù” per l’avversario.

In contemporanea, sul campo 5, Massimo Giunta parte a mille con il maceratese Tommaso Compagnucci e porta a casa la prima partita col punteggio di 6-1: la wild card romana, classe 2005, riprende col medesimo passo dopo la sosta per pioggia e chiude in poco più di un’ora con un altro 6-1.

Più equilibrata la sfida tra Manuel Mazza e il giovane brasiliano Luis Miguel Guto, classe 2009: quest’ultimo si aggiudica il primo parziale col punteggio di 6-4, ma viene ripreso col medesimo punteggio nella seconda frazione; la contesa sembra indirizzata nel terzo, con Mazza che sale 5-2, ma Guto torna sotto piazzando il break e la partita scorre via fino al 6-6, dove il romagnolo Mazza è più lucido ed approda così a sorpresa tra i Top 4.

Oggi (sabato) spazio alla finale del doppio (già qualificati Jacopo Bilardo e il già citato Giunta, che troveranno i campioni in carica Tommaso Compagnucci e Kirill Kivattsev, vincitori in rimonta 6-7, 6-4, 10-3 su Pyotr Nesterov e Augusto Virgili), che seguirà le semifinali del singolo: apre il programma Guerrieri-Giunta (ore 13), a seguire Piraino-Mazza. La finale, invece, si giocherà nella mattinata di domenica a partire dalle 10,30 (ingresso gratuito).