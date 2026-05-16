Raul Brancaccio lotta e supera Zink a Ginevra: ora Tabur per un posto nel main draw

Successo importante per Raul Brancaccio nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Ginevra. L’azzurro supera in tre set lo statunitense Tyler Zink e si giocherà l’accesso al tabellone principale contro Clement Tabur.

Raul Brancaccio avanza nelle qualificazioni del Gonet Geneva Open. Sulla terra rossa svizzera il tennista italiano ha battuto lo statunitense Tyler Zink con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, conquistando il pass per il turno decisivo.

Una vittoria preziosa per Brancaccio, che ha dovuto lottare per tre set contro un avversario insidioso e capace di rientrare in partita dopo un primo parziale favorevole all’azzurro. Il giocatore campano, testa di serie numero 9 del tabellone cadetto, ha però saputo ritrovare lucidità nel momento più importante, chiudendo con autorità il set decisivo.

Nel primo set Brancaccio è partito con il giusto atteggiamento, cercando di imporre maggiore solidità da fondo campo e di comandare gli scambi nei momenti chiave. L’azzurro è riuscito a fare la differenza nel primo game del parziale, mantenendo il vantaggio fino al 6-4 che gli ha permesso di portarsi avanti nel match.

Nel secondo set è arrivata la reazione di Zink. Lo statunitense ha alzato il livello, trovando più continuità nei propri turni di servizio e mettendo maggiore pressione all’italiano. Brancaccio ha faticato a contenere il cambio di ritmo dell’avversario e ha ceduto il parziale per 6-3, rimandando tutto al terzo set.

Nel momento più delicato, però, Brancaccio ha mostrato carattere. L’azzurro è tornato a giocare con ordine, ha ritrovato profondità nei colpi e ha gestito meglio gli scambi prolungati. Il terzo set è stato quello della svolta definitiva: Brancaccio ha preso il controllo piazzando il break decisivo nel secondo gioco e ha chiuso sul 6-3, conquistando una vittoria importante in chiave qualificazione.

Grazie a questo successo, Raul Brancaccio accede al turno decisivo delle qualificazioni, dove affronterà Clement Tabur . Il francese, testa di serie numero 8 e inserito come alternate nel tabellone, ha superato lo svizzero Marc-Andrea Huesler con il punteggio di 6-4 6-4.

Per Brancaccio ci sarà dunque una sfida importante per provare a raggiungere il tabellone principale dell’ATP 250 di Ginevra. Dopo una battaglia in tre set contro Zink, l’azzurro resta in corsa e si giocherà tutto contro Tabur.