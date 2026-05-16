WTA 500 Strasburgo: Il Tabellone Principale. Victoria Mobko, wild card, guida il seeding
WTA 500 Strasburgo – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Victoria Mboko vs Bye
Xinyu Wang vs (WC) Lois Boisson
Magdalena Frech vs Qualifier
(WC) Leolia Jeanjean vs (7) Leylah Fernandez
(4) Clara Tauson vs Bye
Qualifier vs Jaqueline Cristian
Maria Sakkari vs Peyton Stearns
Qualifier vs (6) Liudmila Samsonova
(5) Madison Keys vs Cristina Bucsa
(WC) Diane Parry vs Emma Raducanu
Sara Bejlek vs Emma Navarro
Bye vs (3) Iva Jovic
(8) Marie Bouzkova vs Katerina Siniakova
Alexandra Eala vs Qualifier
Maya Joint vs Ann Li
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova
TAG: WTA 500 Strasburgo, WTA 500 Strasburgo 2026
2 commenti
jovic
mboko
cristian
siniakova
fernandez
sakkari
keys
alexandrova
Mboko
Alexandrova
Tauson
Jovic
Fernandez
Samsonova
Keys
Bouzkova