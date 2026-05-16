WTA 500 Strasburgo: Il Tabellone Principale. Victoria Mobko, wild card, guida il seeding

16/05/2026 14:41 2 commenti
Victoria Mboko - Foto Getty Images
FRA WTA 500 Strasburgo – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Victoria Mboko CAN vs Bye
Xinyu Wang CHN vs (WC) Lois Boisson FRA
Magdalena Frech POL vs Qualifier
(WC) Leolia Jeanjean FRA vs (7) Leylah Fernandez CAN

(4) Clara Tauson DEN vs Bye
Qualifier vs Jaqueline Cristian ROU
Maria Sakkari GRE vs Peyton Stearns USA
Qualifier vs (6) Liudmila Samsonova RUS

(5) Madison Keys USA vs Cristina Bucsa ESP
(WC) Diane Parry FRA vs Emma Raducanu GBR
Sara Bejlek CZE vs Emma Navarro USA
Bye vs (3) Iva Jovic USA

(8) Marie Bouzkova CZE vs Katerina Siniakova CZE
Alexandra Eala PHI vs Qualifier
Maya Joint AUS vs Ann Li USA
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

2 commenti

brizz 16-05-2026 15:25

jovic

mboko

cristian
siniakova

fernandez
sakkari
keys
alexandrova

Luod 16-05-2026 15:16

Mboko

Alexandrova

Tauson
Jovic

Fernandez
Samsonova
Keys
Bouzkova

