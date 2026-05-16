ATP 500 Amburgo ATP, Copertina

ATP 500 Amburgo: Il Tabellone Principale. Cobolli e Darderi al via

16/05/2026 12:42 7 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

GER ATP 500 Amburgo – Tabellone Principale – terra
(1) Felix Auger-Aliassime CAN vs Vit Kopriva CZE
Zizou Bergs BEL vs Qualifier
Kamil Majchrzak POL vs Camilo Ugo Carabelli ARG
(WC) Diego Dedura GER vs (8) Frances Tiafoe USA

(4) Flavio Cobolli ITA vs Qualifier
Jakub Mensik CZE vs (WC) Jan-Lennard Struff GER
(WC) Justin Engel GER vs Ugo Humbert FRA
Miomir Kecmanovic SRB vs (5) Karen Khachanov RUS

(7) Luciano Darderi ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG
Yannick Hanfmann GER vs Joao Fonseca BRA
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Corentin Moutet FRA
Francisco Cerundolo ARG vs (3) Alex de Minaur AUS

(6) Tommy Paul USA vs Ethan Quinn USA
Terence Atmane FRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Daniel Altmaier GER vs Qualifier
Qualifier vs (2) Ben Shelton USA

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7 commenti

Lore_LjubO 16-05-2026 14:22

Khachanov

Shelton

Auger
Fonseca

Tiafoe
Cobolli
De Minaur
Paul

 7
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miky85 16-05-2026 13:27

Auger

Fonseca

Khachanov
Shelton

Carabelli
Cobolli
De minaur
Etcheverry

 6
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JOA20 (Guest) 16-05-2026 13:27

Scritto da Fi
Viste le condizioni fisiche di ieri, forse sarebbe meglio che Darderi si riposasse in vista del Roland Garros, dove viste le numerose assenze potrebbe ambire a un grande risultato.

Concordo, purtroppo Luli non salta mai tornei se non per infortunio…

 5
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+1: magilla
Fi (Guest) 16-05-2026 13:22

Viste le condizioni fisiche di ieri, forse sarebbe meglio che Darderi si riposasse in vista del Roland Garros, dove viste le numerose assenze potrebbe ambire a un grande risultato.

 4
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+1: magilla
brunodalla 16-05-2026 13:22

SHELTON

KHACHANOV

BERGS
CERUNDOLO

TIAFOE
COBOLLI
DARDERI
ETCHEVERRY

 3
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patrick 16-05-2026 13:20

SHELTON

AUGER

COBOLLI
FONSECA

TIAFOE
KHACHANOV
DE MINAUR
PAUL

 2
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Kenobi 16-05-2026 12:59

Cobolli ha lo spicchio peggiore, Darderi è in buona compagnia.
Questo sulla carta.

 1
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