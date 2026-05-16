ATP 500 Amburgo: Il Tabellone Principale. Cobolli e Darderi al via
ATP 500 Amburgo – Tabellone Principale – terra
(1) Felix Auger-Aliassime vs Vit Kopriva
Zizou Bergs vs Qualifier
Kamil Majchrzak vs Camilo Ugo Carabelli
(WC) Diego Dedura vs (8) Frances Tiafoe
(4) Flavio Cobolli vs Qualifier
Jakub Mensik vs (WC) Jan-Lennard Struff
(WC) Justin Engel vs Ugo Humbert
Miomir Kecmanovic vs (5) Karen Khachanov
(7) Luciano Darderi vs Roman Andres Burruchaga
Yannick Hanfmann vs Joao Fonseca
Alejandro Davidovich Fokina vs Corentin Moutet
Francisco Cerundolo vs (3) Alex de Minaur
(6) Tommy Paul vs Ethan Quinn
Terence Atmane vs Tomas Martin Etcheverry
Daniel Altmaier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Ben Shelton
TAG: ATP 500 Amburgo, ATP 500 Amburgo 2026, Flavio Cobolli, Luciano Darderi
7 commenti
Khachanov
Shelton
Auger
Fonseca
Tiafoe
Cobolli
De Minaur
Paul
Auger
Fonseca
Khachanov
Shelton
Carabelli
Cobolli
De minaur
Etcheverry
Concordo, purtroppo Luli non salta mai tornei se non per infortunio…
Viste le condizioni fisiche di ieri, forse sarebbe meglio che Darderi si riposasse in vista del Roland Garros, dove viste le numerose assenze potrebbe ambire a un grande risultato.
SHELTON
KHACHANOV
BERGS
CERUNDOLO
TIAFOE
COBOLLI
DARDERI
ETCHEVERRY
SHELTON
AUGER
COBOLLI
FONSECA
TIAFOE
KHACHANOV
DE MINAUR
PAUL
Cobolli ha lo spicchio peggiore, Darderi è in buona compagnia.
Questo sulla carta.