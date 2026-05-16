ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Raul Brancaccio nella foto
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania · 16 Maggio 2026
9°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 13°C
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
☁
10°
11:00
☁
11°
12:00
🌧
11°
13:00
🌧
12°
14:00
🌧
11°
15:00
☁
12°
16:00
⛅
12°
17:00
🌧
13°
18:00
⛅
12°
19:00
⛅
11°
⚠ Giornata fresca e nuvolosa, rovesci possibili nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
ATP 500 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Terra Battuta
ATP 500 Q1
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Max Schoenhaus vs Luca Van Assche
ATP Hamburg
Max Schoenhaus
6
6
Luca Van Assche [5]
3
3
Vincitore: Schoenhaus
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-1 → 3-2
M. Schoenhaus
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 3-1
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Schoenhaus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Schoenhaus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
L. Van Assche
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
3-0 → 3-1
Ignacio Buse vs Niels McDonald
ATP Hamburg
Ignacio Buse [1]
6
6
Niels McDonald
2
0
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-0 → 6-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
N. McDonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
N. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
I. Buse
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Marko Topo vs Hugo Gaston
ATP Hamburg
Marko Topo
0
0
Hugo Gaston [7]
0
0
M1 – ore 11:00
Henri Squire
vs Cristian Garin
ATP Hamburg
Henri Squire
1
6
6
Cristian Garin [6]
6
4
3
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
H. Squire
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Garin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Squire
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Garin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
H. Squire
15-15
15-30
40-30
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
A-40
40-40
2-3 → 3-3
H. Squire
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-5 → 1-6
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
H. Squire
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
0-2 → 0-3
C. Garin
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Marcos Giron vs Sumit Nagal (Non prima 12:30)
ATP Hamburg
Marcos Giron [2]
6
6
Sumit Nagal
3
2
Vincitore: Giron
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
df
15-40
4-2 → 5-2
S. Nagal
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Nagal
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Nagal
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
S. Nagal
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Giron
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Nagal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Giron
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mika Petkovic vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 12:00
Rinky Hijikata vs Taro Daniel
ATP Hamburg
Rinky Hijikata [4]
0
6
6
4
Taro Daniel•
0
3
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Daniel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
T. Daniel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
R. Hijikata
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 3-1
T. Daniel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera · 16 Maggio 2026
|🌧
|
6°C
Pioggia leggera, poi nubi · Picco 14°C
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia tra mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
🌧
6°
11:00
☁
8°
12:00
☁
10°
13:00
☁
12°
14:00
🌧
13°
15:00
🌧
13°
16:00
☁
14°
17:00
☁
13°
18:00
☁
13°
19:00
☁
13°
⚠ Pioggia tra mattina e primo pomeriggio, miglioramento in serata
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Terra Battuta
ATP 250 Q1
🌧 Pioggia
☁ Nuvoloso
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 11:00
Sebastian Ofner vs Kilian Feldbausch
ATP Geneva
Sebastian Ofner [3]
4
0
Kilian Feldbausch
6
6
Vincitore: Feldbausch
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Feldbausch
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
S. Ofner
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ofner
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
A-40
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
S. Ofner
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
K. Feldbausch
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
K. Feldbausch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Henry Bernet vs Francisco Comesana
ATP Geneva
Henry Bernet
0
3
0
Francisco Comesana [6]•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Bernet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
F. Comesana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
H. Bernet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Comesana
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 1-4
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
F. Comesana
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 0-1
COURT 1 – ore 11:00
James Duckworth vs Miguel Damas
ATP Geneva
James Duckworth [2]
15
3
7
1
Miguel Damas•
15
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Duckworth
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Damas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Damas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-3 → 4-3
M. Damas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
J. Duckworth
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Damas
0-15
0-30
0-40
15-40
df
30-40
0-2 → 1-2
M. Damas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
M. Damas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Damas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Daniel Elahi Galan vs Nishesh Basavareddy
Il match deve ancora iniziare
Zachary Svajda vs Max Hans Rehberg
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:00
Edas Butvilas vs Alexandre Muller
ATP Geneva
Edas Butvilas
6
6
Alexandre Muller [5]
4
1
Vincitore: Butvilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
E. Butvilas
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-1 → 5-1
A. Muller
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
E. Butvilas
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Butvilas
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
E. Butvilas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Muller
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Raul Brancaccio vs Tyler Zink
ATP Geneva
Raul Brancaccio [9]
40
4
Tyler Zink•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Zink
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
R. Brancaccio
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Zink
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
R. Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Zink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alternate vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
