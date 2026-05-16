Badosa, il momento difficile e le parole dure del coach su Tsitsipas: “Ha faticato ad accettare che la donna brillasse di più”

Paula Badosa sta attraversando uno dei periodi più delicati della sua carriera. La tennista spagnola, frenata da una lunga serie di problemi fisici, sta cercando di ritrovare stabilità, fiducia e continuità dopo mesi complicati dentro e fuori dal campo. A pesare non ci sono state soltanto le lesioni, ma anche le tensioni legate alla fine della relazione con Stefanos Tsitsipas.

A parlare della situazione è stato Pol Toledo, allenatore e persona di massima fiducia della giocatrice spagnola, in un’intervista a El País. Il tecnico ha spiegato come Badosa abbia bisogno prima di tutto di recuperare serenità personale, ancora prima che risultati sportivi. Secondo Toledo, la priorità oggi è che Paula torni a stare bene con sé stessa, ritrovando energia e gioia nel proprio percorso.

Il coach ha collegato le difficoltà fisiche anche al contesto emotivo vissuto dalla giocatrice. Badosa ha dovuto fare i conti con problemi alla schiena e all’anca, ma anche con un periodo personale complesso, segnato dalla rottura con Tsitsipas e dalle successive dichiarazioni arrivate dall’ambiente del tennista greco.

Proprio su questo punto Toledo non ha usato giri di parole. Riferendosi all’entourage di Tsitsipas, ha dichiarato: “Loro parlano troppo di Paula”. Poi la frase destinata a far discutere: “A Stefanos è costato accettare che la donna brillasse più dell’uomo nella relazione”.

Parole pesanti, arrivate dopo settimane in cui il rapporto tra Badosa e Tsitsipas è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Nei giorni scorsi anche la madre del tennista greco, Yulia Salnikova, aveva parlato della relazione tra i due, definendola molto esposta e sostenendo che per Stefanos fosse diventata “una carga”, un peso, a causa delle foto, dei social e della costante attenzione mediatica.

Lo stesso Tsitsipas, in una recente dichiarazione, aveva spiegato di preferire una compagna che non giochi a tennis, sostenendo che in una coppia formata da due tennisti la competitività finisca comunque per esistere. Un’uscita che aveva suscitato reazioni, anche perché Badosa aveva risposto indirettamente sui social con alcune emoticon di risata.

Il quadro, dunque, resta delicato. Badosa sta provando a ricostruirsi dopo un periodo segnato da stop fisici, instabilità emotiva e pressione esterna. Toledo, però, resta convinto che la spagnola possa tornare ai suoi livelli: la priorità, in questo momento, non è la classifica, ma recuperare la Paula più autentica, quella capace di competere con intensità, carattere e passione.

La sensazione è che la vicenda personale con Tsitsipas continui a produrre eco anche dopo la fine della relazione. Ma per Badosa la sfida più importante adesso è un’altra: lasciarsi alle spalle il rumore, ritrovare equilibrio e tornare a sentirsi pienamente giocatrice.





Francesco Paolo Villarico