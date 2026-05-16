Sinner in finale a Roma: i nuovi record segnati dall’italiano

La marcia spettacolare di Jannik Sinner in questo 2026 si arricchisce di una nuova perla assoluta: la finale al Masters 1000 di Roma, dove si gioca il titolo contro Casper Ruud (domenica, non prima delle 17). L’azzurro con la vittoria in “due tempi” su Medvedev segna la sua 28esima vittoria consecutiva e 33esima in tornei Masters 1000, dove non perde dallo scorso ottobre (Shanghai, ritiro per crampi contro Griekspoor).

Ma ci sono altri interessanti numeri e primati da sottolineare segnati da Sinner, stanco ma in finale anche a Roma. Quello forse più impressionante viene dall’aver centrato tutte le finali nei Masters 1000 su terra battuta nella stessa stagione: a fargli compagnia solo e soltanto il più forte di tutti – e di sempre – sul “rosso”, Rafael Nadal. Il maiorchino è riuscito in questa impresa per ben 5 volte: 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013. Rafa riuscì a vincere i tre mille nel 2010, e Jannik punta ad eguagliare il maiorchino anche in questo primato.

Sinner eguaglia Nadal anche nell’aver centrato tutte le finali nei primi 5 Masters 1000 di una stagione. Lo spagnolo c’è riuscito nel 2011, mai nessuno è riuscito a vincerle tutte. Jannik va a caccia del 29esimo titolo in carriera e quinto nel 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid).

Jannik proverà a vincere gli Internazionali d’Italia dopo 50 anni dalla storica affermazione di Adriano Panatta (1976), ma intanto è diventato il primo italiano a giocare due finali consecutive a Roma da Nicola Pietrangeli, che riuscì in questa impresa nel biennio 1957 – 1958. Nicola vinse la edizione del ’57 (battendo in finale Beppe Merlo) mentre su battuto dall’australiano Mervyn Rose nella finale dell’anno successivo, al termine di una durissima finale in cinque set.

L’ultimo giocatore a giocare due finali consecutive a Roma è stato Novak Djokovic, nel biennio 2021 – 2022: perse la prima contro Nadal e vinse la seconda contro Tsitsipas.

Mario Cecchi