Sinner in finale a Roma: i nuovi record segnati dall’italiano
La marcia spettacolare di Jannik Sinner in questo 2026 si arricchisce di una nuova perla assoluta: la finale al Masters 1000 di Roma, dove si gioca il titolo contro Casper Ruud (domenica, non prima delle 17). L’azzurro con la vittoria in “due tempi” su Medvedev segna la sua 28esima vittoria consecutiva e 33esima in tornei Masters 1000, dove non perde dallo scorso ottobre (Shanghai, ritiro per crampi contro Griekspoor).
Ma ci sono altri interessanti numeri e primati da sottolineare segnati da Sinner, stanco ma in finale anche a Roma. Quello forse più impressionante viene dall’aver centrato tutte le finali nei Masters 1000 su terra battuta nella stessa stagione: a fargli compagnia solo e soltanto il più forte di tutti – e di sempre – sul “rosso”, Rafael Nadal. Il maiorchino è riuscito in questa impresa per ben 5 volte: 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013. Rafa riuscì a vincere i tre mille nel 2010, e Jannik punta ad eguagliare il maiorchino anche in questo primato.
Sinner eguaglia Nadal anche nell’aver centrato tutte le finali nei primi 5 Masters 1000 di una stagione. Lo spagnolo c’è riuscito nel 2011, mai nessuno è riuscito a vincerle tutte. Jannik va a caccia del 29esimo titolo in carriera e quinto nel 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid).
Jannik proverà a vincere gli Internazionali d’Italia dopo 50 anni dalla storica affermazione di Adriano Panatta (1976), ma intanto è diventato il primo italiano a giocare due finali consecutive a Roma da Nicola Pietrangeli, che riuscì in questa impresa nel biennio 1957 – 1958. Nicola vinse la edizione del ’57 (battendo in finale Beppe Merlo) mentre su battuto dall’australiano Mervyn Rose nella finale dell’anno successivo, al termine di una durissima finale in cinque set.
L’ultimo giocatore a giocare due finali consecutive a Roma è stato Novak Djokovic, nel biennio 2021 – 2022: perse la prima contro Nadal e vinse la seconda contro Tsitsipas.
Mario Cecchi
TAG: Jannik Sinner, Record
Mi sembra si trascuri il record principale. Se vince domani ha vinto almeno una volta tutti gli ATP 1000. Eguagliando Djokovic. se poi vince a Parigi realizza il career Grand Slam. La Davis l’ha vinta. A quel punto gli mancherebbero solo le Olimpiadi. Ammesso che gli interessino. Certo, ancora deve vincere Roma e Parigi. Ma, al momento, mi pare superiore la probabilità che li vinca piuttosto che il contrario.
@ Pikario Furioso (#4617690)
Ma poi ha vinto la partita ?
esiste giù il Sinner Sweep che è la vittoria nei primi 4 mille stagionali. Spero diventino 5
Possibile…. ancora non si intravede nulla ma è possibile. Casomai un aggettivo, come felliniano o kafkiano, chissà… invece della situazione kafkiana avremo una ‘solidità sinneriana’? Chissà. Forse anche i Carota boys hanno una Chance, magari per definire i ragazzi con i capelli rossi, invece di Pel di carota o Rosso malpelo? Vedremo
Un’altra statistica straordinaria di Sinner: da ottobre scorso ha vinto 19 su 20 incontri contro top ten (95%).
Molta gente si fa solo seghe mentali,gente che impossessandosi del suo corpo sa già priori se è stanco,se arriva a giocare domani e se gioca domani poi come giocherà a Parigi, gente che sa di tutto di tutto ma che poi non sa nemmeno dove sta di casa.
Mission impossible a causa della programmazione, essendo i due 1000 attaccati. Se fossere come Madrid – Roma magari ci farebbe un pensierino, ma purtroppo non e’ cosi’.
Non avro’ pace fino a quando non battera’ il record di ace in una partita, 113 di Isner 🙂
Farà anche il record di vendite di Maalox dei suoi odiatori .
Dovrebbe essere sponsorizzato.
Io spero che questa stanchezza sia solo perche sta lavorando in palestra in vista di Parigi….caso contrario ammesso che vince anche domani a Parigi non vedo come possa arrivare in fondo 3 su 5 se dopo 1 set e gia steso..ti puo andare bene 1 volta forse 2….ma il titolo cosi non puo vincerlo…troppe partite secondo me
Già fare tutti i mille prima del R.G. e’ stato sfiancante per lui, credo che, soprattutto dopo l’esperienza dello scorso anno, salterà Cincinnati. Quest’anno non rischierà di compromettere Flashing Meadows.
Supera anche Djokovic per finali 1000 consecutive. Il serbo ne aveva 6 ma saltando un evento.
Il Grande Master 1000?
Ma ste cag..e le pensi tu o te le suggerisce qualcuno? Se è farina del tuo sacco dico beato te che non hai un caz.. a cui pensare 😀 p.s.: ti ho messo pollice verde perchè mi hai fatto ridere…bravo!
Sinner punta a diventare una sorta di “metro di misura”, una notazione matematica…Verranno coniate espressioni come “beccati questo sinner!” oppure “oggi ho tirato due sinner!” o anche “Sono in ritardo. mia moglie mi sinnerizza!”
33 vittorie consecutive nei 1000 è un record strabiliante (e non è finita). Ma a rendere ancora più incredibile il record è che in quelle 33 partite ha perso solo 3 set! Roba che nemmeno i big3….
Già vincere i primi 5 mille della stagione sarebbe un’impresa che mai a nessuno è riuscita… ovviamente dipende dalla condizione fisica, ma un pensierino a vincere tutti i mille nella stessa stagione credo sia un pensierino che gli stia balenando nella testa
Certo che sta facendo un cammino assurdo nei 1000, addirittura uguagliando un mostro come Nadal in quelli su terra.. fenomeno
A me dei record interessa poco.. se vince domani e poi a Parigi e poi a Wimbledon, entrerebbe definitivamente nella leggenda.. se poi dovesse avere un calo nella seconda parte della stagione, che è normale se non sei un robot, non credo che a nessuno fregherebbe qualcosa