Trofeo Bonfiglio, poker azzurro nel primo turno delle qualificazioni

48 match spalmati su 8 campi. È questo il primo assaggio del Trofeo Bonfiglio 2026, gli Internazionali d’Italia Juniores giunti alla 66ª edizione. Il Tennis Club Milano A. Bonacossa ha vissuto così la prima giornata con la grande novità introdotta quest’anno dall’Itf, ossia la riduzione dei tabelloni da 64 a 48 partecipanti. Il programma del primo turno delle qualificazioni ha visto quindi scendere in campo 96 giovani tennisti provenienti da ogni parte del mondo. Di questi, 24 erano italiani, equamente suddivisi tra ragazzi e ragazze. Tra queste, a conquistare il pass per il secondo turno di qualificazioni è stata Ginevra Batti, abile a rispondere colpo su colpo all’avversaria, la francese Capucine Cedillo-Vayson De Pradenne. La 16enne umbra si è aggiudicata l’incontro in due set combattuti, il primo lo ha incamerato al tie-break per 7 punti a 5 mentre nel secondo parziale ha approfittato di un momento di flessione della rivale quando è andata a servire per rimanere nella partita sotto 5-4, e ha commesso un doppio fallo proprio sul match point. Per l’allieva della Tennis Training di Foligno al secondo turno ci sarà la statunitense Carrie-Anne Hoo. Poi è stata la volta di Alessandra Fiorillo, vittoriosa in un match che l’ha vista passare in vantaggio nel primo set contro la terza favorita del tabellone, Olivia Traynor. La reazione veemente della statunitense ha portato la sfida al match tie-break, dove la siciliana è salita in cattedra fino ad alzare le braccia al cielo per il 6-4 2-6 11/9 finale.

Tra i ragazzi, successi azzurri di Christian Pizzolante e Davide Ciaschetti, entrambi vittoriosi in due set. Il primo, 18enne pugliese, ha superato 6-4 6-3 lo statunitense Diego Wagner Custodio; l’abruzzese, invece, ha lasciato solamente 4 giochi al boliviano Nicolas Ciancaglini Rivera (6-1 6-3). Grande rammarico per il campano Giuseppe Catapane, bravo a reagire dopo il primo set perso contro la testa di serie n.3 del tabellone cadetto, il sudafricano John Bothma. Incassato il secondo parziale per 6-1, l’azzurro ha avuto anche un match point nel super tie-break prima di alzare bandiera bianca col punteggio di 12-10. Tra i favoriti delle qualificazioni, esordi all’opposto per Jan Sadzik e Maria Valentina Pop. Il polacco ha estromesso il giocatore di casa Teo Mascaretti con un doppio 6-1; la rumena, già conosciuta dal pubblico milanese per aver conquistato nel 2024 il Torneo Avvenire, l’ha spuntata 6-4 6-7 10/2 sulla sudcoreana Yeri Hong. Domenica, dalle ore 10, in programma le sfide di secondo turno delle qualificazioni. A seguire le partite decisive per l’accesso ai main draw.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone qualificazioni maschili, primo turno

F. Roussel (CAN) b. P. Viscione (ITA) 6-4 6-0, L. Flores Avila (MEX) b. F. Altukhov 6-3 6-4, J. Bothma (RSA) b. G. Catapane (ITA) 6-3 1-6 12/10, D. Brand (ISR) b. P. Ricci (ITA) 6-0 6-0, J. Sadzik (POL) b. T. Mascaretti (ITA) 6-1 6-1, J. Lee (USA) b. M. Bekeni (SVK) 4-6 6-3 10/7, M. Cho (KOR) b. R. Lacis 6-2 6-4, K. Nara (JPN) b. M. Becirovic Novak (SLO) 6-1 6-0, M. Salbiev b. B. Takacs (HUN) 7-5 6-2, O. Ogunsakin (NGR) b. E. Simon (FRA) 6-2 6-0, P. Pradat (FRA) b. G. Boi (ITA) 7-5 6-0, D. Tazabekov (KAZ) b. L. Leti Messina (ITA) 6-2 6-4, E. Gonzalez (ESP) b. M. Chelemen (ROU) 6-1 6-1, L. Storck Franca (BRA) b. J. Gaines Jr (USA) 6-4 4-6 10/5, A. Pulido Moreno (ESP) b. F. Pansecchi (ITA) 6-3 6-3, D. Ciaschetti (ITA) b. N. Ciancaglini Rivera (BOL) 6-1 6-3, C. Pizzolante (ITA) b. Diego Custodio Wagner (USA) 6-4 6-3, L. Yunez (ECU) b. V. Wagenknecht (GER) 6-2 6-3, M. Sik (AUS) b. L. Cosimi (ITA) 6-4 6-4.

Da concludere: F. Mamede (BRA) Vs Y. Wang (TPE), X. Massotte (CAN) Vs A. Rusher (USA), M. Martin (FRA) Vs L. De Vizia (ITA), T. Pedretti (ITA) Vs C. Lino (BRA), W. Kjellberg (SWE) Vs R. Lawlor (GBR) .

Tabellone qualificazioni femminili, primo turno

A. Tu (USA) b. A. Reichel (BRA) 6-0 6-1, S. Miyazawa (JPN) b. S. Ye (USA) 6-4 6-4, C. Hoo (USA) b. N. Affelt (POL) 7-5 6-2, M. Khomich (GER) b. A. Antici (ITA) 6-2 6-0, G. Batti (ITA) b. C. Cedillo-Vayson De Pradenne (FRA) 7-6(5) 6-4, R. Wu (CHN) b. V. Mavero (ITA) 6-3 6-0, N. Lee (USA) b. A. Cruz (BRA) 6-1 6-1, L. Beviz (HUN) b. A. Basiletti (ITA) 6-2 5-7 10/5, M. Angel (MEX) b. L. Guerresco (ITA) 6-2 6-1, K. Zajickova (CZE) b. K. Drenser-Hagmann (USA) 6-2 6-3, M. Pop (ROU) b. Y. Hong (KOR) 6-4 6-7(8) 10/2, A. Cabio (CAN) b. M. Gazzetti (ITA) 6-2 6-1, A. Fiorillo (ITA) b. O. Traynor (USA) 6-4 2-6 11/9, P. Berezina b. V. Proietti (ITA) 6-4 6-3, O. Korpanec Davies (GBR) b. N. Pontes Tourinho (BRA) 6-1 6-3, P. Rivoli (BRA) b. L. McCord (USA) 6-1 6-2, A. Alexander (CAN) b. S. Balderrama (VEN) 7-5 6-2, Z. Wei (CHN) b. I. Johri (ITA) 6-4 6-0, J. Sibai (AUS) b. V. Medina (ITA) 6-2 6-1, A. Cheishvili b. C. Harding (USA) 2-6 6-2 10/2.

Da concludere: E. Hirschi (AUS) Vs C. Fernandez Rincon (MEX), S. Meabe (ARG) Vs B. Gatti (ITA) , M. Cerbo (ITA) Vs I. Deluccia (USA), C. Vazquez Alcudia (ESP) Vs M. Lauva (LAT) .