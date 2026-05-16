Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Domenica 17 Maggio 2026. C’è la finale di doppio di Bole-Vavassori e poi Sinner vs Ruud
Order of Play ufficiale Internazionali BNL d’Italia, domenica 17 maggio 2026.
Internazionali BNL d’Italia – Roma (Italia) – Finali, terra battuta
Campo Centrale – ore 12:00 Finale doppio femminile
Andreeva / Shnaider vs Bucsa / Melichar-Martinez
Non prima delle 14:00 Finale doppio maschile Bolelli / Vavassori vs Granollers / Zeballos
Non prima delle 17:00 Finale singolare maschile Sinner vs Ruud
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
8 commenti
@ Lupu74 (#4617619)
Assolutamente d’accordo
Una finale godibilissima con l’impianto semivuoto.
Gli italiani fanno il tifo non capiscono di tennis.
Dopo Sinner gli impianti si svuoteranno e forse i prezzi saranno adrguati per gli appassionati
Partita di straordinaria bellezza la finale giocata e vinta dalla tennista ucraina contro l’americana.
Domani previsto sole con solo qualche nuvola nel pomeriggio.
@ Italo (#4617626)
L’anno scorso con la Paolini in campo, livello tecnico più basso ma tribune piene e tifo da curva sud
Facendo il tuo stesso ragionamento succederebbe lo stesso con qualsiasi avversario ( anche Musetti)…solo con Alcaraz non sarebbe così…ti devi solo abituare e vedrai che troverai anche tu piacere
l’Italia è un popolo di tifosi, non di appassionati sportivi.
Se non c’è l’atleta di casa c’è disinteresse
Quella tribuna vuota durante svitolina gauff è una vergogna! Altro che quinto slam
Senza voler gettare malessere tramite social e tastiere, che siamo qui per stare meglio e farci due risate. Eppure, una cosa va oggettivamente detta: Sinner-Ruud sulla terra ha lo stesso appeal di un pomeriggio passato in fila in macchina intrappolati sulla litoranea Roma-Torvajanica ad Agosto.