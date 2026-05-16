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Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Domenica 17 Maggio 2026. C’è la finale di doppio di Bole-Vavassori e poi Sinner vs Ruud

16/05/2026 19:04 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP

Order of Play ufficiale Internazionali BNL d’Italia, domenica 17 maggio 2026.

Internazionali BNL d’Italia – Roma (Italia) – Finali, terra battuta
Campo Centrale – ore 12:00 Finale doppio femminile
Andreeva WRL / Shnaider WRL vs Bucsa ESP / Melichar-Martinez USA

Non prima delle 14:00 Finale doppio maschile Bolelli ITA / Vavassori ITA vs Granollers ESP / Zeballos ARG

Non prima delle 17:00 Finale singolare maschile Sinner ITA vs Ruud NOR

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8 commenti

sky 16-05-2026 21:03

@ Lupu74 (#4617619)

Assolutamente d’accordo
Una finale godibilissima con l’impianto semivuoto.
Gli italiani fanno il tifo non capiscono di tennis.
Dopo Sinner gli impianti si svuoteranno e forse i prezzi saranno adrguati per gli appassionati

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antoniov 16-05-2026 21:02

Partita di straordinaria bellezza la finale giocata e vinta dalla tennista ucraina contro l’americana.

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MarcoP 16-05-2026 20:28

Domani previsto sole con solo qualche nuvola nel pomeriggio.

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Lupu74 (Guest) 16-05-2026 20:24

@ Italo (#4617626)

L’anno scorso con la Paolini in campo, livello tecnico più basso ma tribune piene e tifo da curva sud

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king_scipion66 16-05-2026 19:49

Scritto da givaldo barbosa
Senza voler gettare malessere tramite social e tastiere, che siamo qui per stare meglio e farci due risate. Eppure, una cosa va oggettivamente detta: Sinner-Ruud sulla terra ha lo stesso appeal di un pomeriggio passato in fila in macchina intrappolati sulla litoranea Roma-Torvajanica ad Agosto.

Facendo il tuo stesso ragionamento succederebbe lo stesso con qualsiasi avversario ( anche Musetti)…solo con Alcaraz non sarebbe così…ti devi solo abituare e vedrai che troverai anche tu piacere

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Italo (Guest) 16-05-2026 19:33

Scritto da Lupu74
Quella tribuna vuota durante svitolina gauff è una vergogna! Altro che quinto slam

l’Italia è un popolo di tifosi, non di appassionati sportivi.
Se non c’è l’atleta di casa c’è disinteresse

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+1: il capitano
Lupu74 (Guest) 16-05-2026 19:21

Quella tribuna vuota durante svitolina gauff è una vergogna! Altro che quinto slam

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givaldo barbosa (Guest) 16-05-2026 19:15

Senza voler gettare malessere tramite social e tastiere, che siamo qui per stare meglio e farci due risate. Eppure, una cosa va oggettivamente detta: Sinner-Ruud sulla terra ha lo stesso appeal di un pomeriggio passato in fila in macchina intrappolati sulla litoranea Roma-Torvajanica ad Agosto.

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