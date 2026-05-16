Dayana Yastremska vince il Parma Ladies Open: “Mi sono fatta uno straordinario regalo di compleanno”. Il titolo di doppio alle sorelle taiwanesi Cho

Dayana Yastremska è la vincitrice della sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren. Il torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma si è concluso con l’affermazione della tennista di Odessa, semifinalista agli Australian Open 2024, abile a mettere sui binari a lei favorevoli prima la semifinale contro Jessica Bouzas Maneiro (7-6 6-7 7-6) e quindi la finalissima contro Barbora Krejcikova (6-3 6-3). Sul Campo Centrale si è assegnato anche il trofeo di doppio, conquistato dalle sorelle taiwanesi I-Hsuan Cho e Yi-Tsen Cho che hanno prevalso per 6-2 6-2 su Marta Lombardini e Federica Urgesi, le prime azzurre ad approdare all’ultimo atto nella storia di questo torneo.

Yastremska conquista Parma – Due vittorie in poche ore hanno consegnato il titolo del Parma Ladies Open presented by Iren a Dayana Yastremska. La ventiseienne ucraina, numero 52 del ranking WTA, ha dapprima completato il proprio match di semifinale contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con lo score di 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5) in tre ore e 23 minuti, sciupando ben sei match point in due giochi distinti del secondo parziale, ed è poi ritornata sul Campo Centrale per l’atto conclusivo contro la ceca Barbora Krejcikova, due volte campionessa Slam in singolare ed ex numero due del mondo. Questo confronto, meno equilibrato del precedente a causa di un persistente fastidio alla coscia per la tennista di Brno, ha visto Yastremska imporsi piuttosto agevolmente (6-3 6-3), senza mai dare la sensazione di poter incappare in alcuna difficoltà. “Con questo titolo mi sono fatta uno straordinario regalo di compleanno – ha detto Yastremska –. Venerdì sono andata a dormire all’una di notte, ma ho comunque gestito bene il doppio impegno. In questa settimana ho provato tantissime emozioni: vincere due partite ravvicinate è stato difficile, ma mi sono preparata molto bene con il mio staff. Mi dispiace per l’infortunio di Krejcikova, da parte mia ho fatto il massimo e sono felice di aver sollevato il trofeo”. Ammessa in tabellone con una wild card, Yastremska ha coronato una settimana da sogno con la conquista del primo titolo in singolare dal 2023: “Venire a Parma è stata una scelta giusta, mi sono divertita tanto in città e su questi campi. Mi sono sentita bene fin dal primo giorno e penso di aver meritato il successo. La mia mental coach Pam Shriver è una persona fantastica, ha un enorme bagaglio di esperienza e sa sempre cosa dire per farmi sentire a mio agio”.

Un nuovo traguardo per MEF Tennis Events – La sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren non ha tradito le attese. Il torneo organizzato da MEF Tennis Events si è confermato tra i migliori della categoria WTA 125, con un campo di partecipazione di livello assoluto che ha visto impegnate in Emilia alcune delle giocatrici più forti del mondo. “A Parma si respira sempre grande entusiasmo, il circolo è meraviglioso e ci viene sempre riservata un’accoglienza straordinaria – ha detto l’amministratore unico di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Nei nostri tornei, gli atleti sono sempre sorridenti: fa piacere sentir parlare di atmosfera familiare, noi facciamo di tutto perché si sentano a casa e puntiamo a migliorarci di anno in anno”. Chiuso il Parma Ladies Open, MEF Tennis Events guarda già al Challenger di Perugia, in programma dal 31 maggio al 7 giugno, con tre Top 100 ai nastri di partenza: “Grazie agli ottimi rapporti con i vertici dell’ATP Challenger Tour, abbiamo ottenuto l’anticipo di una settimana rispetto al passato e siamo certi di poter scrivere un’altra bella pagina della nostra storia”. Dal 2007 al centro dell’organizzazione di tornei di tennis in Italia e all’estero, MEF Tennis Events ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso degli anni, come nel 2021 quando il Tenerife Ladies Open fu nominato miglior WTA 250 della stagione. Le storie e gli aneddoti dei protagonisti che sono transitati dalle manifestazioni di MEF Tennis Events prima di affermarsi nel circuito sono racchiusi all’interno di “Rampa di Lancio”, libro edito da Effepidue Edizioni, scritto da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Marco Di Nardo: “Abbiamo subito avallato l’idea del nostro ufficio stampa perché ci sembrava giusto fare il punto della situazione dopo tanti anni nel Tour. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che credono in noi e continuano a darci fiducia, come Eric Lamquet dell’ATP Challenger Tour, Sergio Palmieri, Angelo Binaghi e l’intera Federazione Italiana Tennis e Padel. Un grande grazie anche e soprattutto ai nostri partner, agli sponsor e ai collaboratori che negli anni sono stati i fautori delle attività di MEF Tennis Events”.

Risultati di sabato 16 maggio

Semifinale singolare

Dayana Yastremska (3) b. Jessica Bouzas Maneiro (2) 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5)

Finale singolare

Dayana Yastremska (3) b. Barbora Krejcikova (4) 6-3 6-3

Finale doppio

I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho (3) b. Marta Lombardini/Federica Urgesi 6-2 6-2