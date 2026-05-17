WTA 125 Parigi, WTA 500 Straburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio della Finale e del Day 1 (LIVE)

Madison Keys nella foto - Foto Getty Images
WTA 125 Parigi
Parigi, Francia · 17 Maggio 2026
|🌧
|
11°C
Pioggia leggera, rovesci a tratti · Picco 15°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci a tratti
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
🌧
11°
|
11:00
☁
11°
|
12:00
🌧
12°
|
13:00
🌧
13°
|
14:00
☁
14°
|
15:00
☁
14°
|
16:00
🌧
15°
|
17:00
🌧
15°
|
18:00
☁
14°
|
19:00
🌧
13°
⚠ Allerta gialla temporali a Parigi fino alla mezzanotte
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
WTA F
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
⚠ Allerta temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 14:15
(1) Madison Keys vs Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia · 17 Maggio 2026
|⛅
|
11°C
Parzialmente soleggiato · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nubi e schiarite
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
⛅
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
⛅
17°
|
16:00
⛅
17°
|
17:00
☀
18°
|
18:00
⛅
17°
|
19:00
⛅
17°
✅ Giornata asciutta, schiarite più ampie dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
WTA 500 Q
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
WTA 500 R1
⛅ Nubi e sole
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(1) McCartney Kessler vs Oksana Selekhmeteva
WTA Strasbourg
McCartney Kessler [1]
0
6
0
Oksana Selekhmeteva•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
McCartney Kessler
4-4 → 5-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
McCartney Kessler
3-1 → 4-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
McCartney Kessler
0-0 → 0-1
Maria Sakkari vs Peyton Stearns Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Wang vs Lois Boisson
Il match deve ancora iniziare
Leolia Jeanjean vs (7) Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Yulia Putintseva
vs (6) Oleksandra Oliynykova
WTA Strasbourg
Yulia Putintseva
0
4
Oleksandra Oliynykova [6]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Yulia Putintseva
1-4 → 2-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Oleksandra Oliynykova
0-0 → 0-1
Maya Joint vs Ann Li Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Sara Bejlek vs Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Estelle Cascino / Elsa Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
(3) Talia Gibson
vs (7) Shuai Zhang
WTA Strasbourg
Talia Gibson [3]•
0
6
3
Shuai Zhang [7]
15
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anastasia Zakharova vs (5) Daria Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
Jesika Maleckova / Miriam Skoch vs (2) Erin Routliffe / (2) Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco · 17 Maggio 2026
|⛅
|
15°C
Parzialmente soleggiato · Picco 21°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
09:00
⛅
12°
|
10:00
⛅
14°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
☁
21°
|
16:00
☁
20°
|
17:00
☁
20°
|
18:00
☁
20°
✅ Condizioni asciutte, cielo variabile nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
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🎾
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WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
WTA 250 Q
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 13:00
(1) Fiona Ferro vs (6) Elina Avanesyan
Il match deve ancora iniziare
(2) Anastasia Zolotareva vs (7) Vera Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
(3) Dalila Spiteri
vs (8) Caijsa Hennemann
Il match deve ancora iniziare
Lisa Zaar vs Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
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