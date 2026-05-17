Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 125 Parigi, WTA 500 Straburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio della Finale e del Day 1 (LIVE)

17/05/2026 09:43 Nessun commento
Madison Keys nella foto - Foto Getty Images
Madison Keys nella foto - Foto Getty Images

🇫🇷
WTA 125 Parigi
Parigi, Francia  ·  17 Maggio 2026

🌧
11°C
Pioggia leggera, rovesci a tratti  ·  Picco 15°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci a tratti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
🌧
11°
11:00
11°
12:00
🌧
12°
13:00
🌧
13°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
🌧
15°
17:00
🌧
15°
18:00
14°
19:00
🌧
13°
⚠  Allerta gialla temporali a Parigi fino alla mezzanotte
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA F
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
⚠  Allerta temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 14:15
(1) Madison Keys USA vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare








🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia  ·  17 Maggio 2026

11°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 18°C
CIELO Nubi e schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
17°
✅  Giornata asciutta, schiarite più ampie dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 500 Q
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA 500 R1
⛅  Nubi e sole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(1) McCartney Kessler USA vs Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Strasbourg
McCartney Kessler [1]
0
6
0
Oksana Selekhmeteva
0
4
0
Mostra dettagli

Maria Sakkari GRE vs Peyton Stearns USA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs Lois Boisson FRA

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA vs (7) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:30
Yulia Putintseva KAZ vs (6) Oleksandra Oliynykova UKR
WTA Strasbourg
Yulia Putintseva
0
4
Oleksandra Oliynykova [6]
0
5
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs Ann Li USA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Sara Bejlek CZE vs Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Estelle Cascino FRA / Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 10:30
(3) Talia Gibson AUS vs (7) Shuai Zhang CHN
WTA Strasbourg
Talia Gibson [3]
0
6
3
Shuai Zhang [7]
15
1
2
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs (5) Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs (2) Erin Routliffe NZL / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare







🇲🇦
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco  ·  17 Maggio 2026

15°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 21°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
09:00
12°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
20°
17:00
20°
18:00
20°
✅  Condizioni asciutte, cielo variabile nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 250 Q
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 13:00
(1) Fiona Ferro FRA vs (6) Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Zolotareva RUS vs (7) Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 13:00
(3) Dalila Spiteri ITA vs (8) Caijsa Hennemann SWE
Il match deve ancora iniziare

Lisa Zaar SWE vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

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