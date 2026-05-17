Del Potro derubato a Tandil, rubati trofei e ricordi di carriera. Darderi si scusa dopo il gesto con la bambina a Roma

Due episodi diversi, ma entrambi molto commentati, hanno segnato le ultime ore del mondo del tennis. Da una parte il furto subito da Juan Martín del Potro nella sua casa di Tandil, dall’altra la polemica social che ha coinvolto Luciano Darderi prima della semifinale degli Internazionali BNL d’Italia contro Casper Ruud.

L’episodio più grave arriva dall’Argentina. La casa di Juan Martín del Potro, nella zona di Don Bosco a Tandil, è stata svaligiata mentre all’interno non c’era nessuno. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati rompendo una vetrata e avrebbero percorso le stanze dell’abitazione portando via oggetti di grande valore economico, ma soprattutto affettivo e storico.

Tra gli oggetti sottratti ci sarebbero trofei, medaglie, racchette, maglie, gioielli e orologi, oltre ad altri ricordi personali legati alla straordinaria carriera dell’ex campione argentino, vincitore degli US Open 2009 e simbolo amatissimo del tennis sudamericano. Il furto è stato scoperto dalla madre dell’ex tennista, Patricia Lucas, al rientro nell’abitazione.

La donna ha trovato la casa in disordine e con evidenti segni di effrazione, dando subito l’allarme alla polizia. Gli investigatori hanno avviato i rilievi e le ricerche per identificare i responsabili. Al momento, secondo quanto riportato dalla stampa argentina, non risultano arresti né oggetti recuperati.

Per Del Potro si tratta di un colpo durissimo non soltanto dal punto di vista materiale. Gli oggetti rubati raccontavano una parte importante della sua vita sportiva: racchette, medaglie e trofei che rappresentano anni di sacrifici, successi, infortuni superati e battaglie memorabili sui campi di tutto il mondo.

Intanto, a Roma, Luciano Darderi è stato protagonista di una scena diventata rapidamente virale. Prima della semifinale contro Casper Ruud, l’azzurro è entrato in campo con gli occhiali da sole e, nel momento della presentazione, non ha dato la mano alla bambina che lo accompagnava. Il video ha fatto il giro dei social, generando molte critiche nei confronti del giocatore italiano.

Darderi ha poi deciso di chiarire pubblicamente l’accaduto, spiegando che non si è trattato di un gesto volontario. “Mi dispiace molto per non averle dato la mano a Camilla. È stato un gesto involontario, in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante”, ha scritto l’azzurro sui social.

Il tennista ha voluto ribadire anche il proprio rispetto per tutte le persone coinvolte nel mondo del tennis: “Ho sempre difeso il rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport”. Una precisazione arrivata dopo ore di polemiche, con molti utenti che avevano interpretato la scena come una mancanza di attenzione nei confronti della giovane mascotte.

Per Darderi, reduce da un torneo comunque molto importante al Foro Italico, la giornata è stata dunque complicata anche fuori dal campo. La sua corsa a Roma si è fermata in semifinale contro Ruud, ma l’azzurro ha voluto evitare che quell’episodio oscurasse il significato del suo percorso e ha scelto di scusarsi direttamente.





Francesco Paolo Villarico