Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Miomir Kecmanovic SRB, 31.08.1999 - Foto getty images
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna · 17 Maggio 2026
|⛅
|
15°C
Sole e nubi · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nubi in aumento
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
23°
|
16:00
⛅
23°
|
17:00
☁
22°
|
18:00
☁
22°
|
19:00
☁
22°
✅ Giornata asciutta, nubi in aumento dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 175 F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Pista Central – ore 13:00
Sander Arends / David Pel vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Miomir Kecmanovic vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia · 17 Maggio 2026
|☁
|
14°C
Nuvoloso, rovescio possibile · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci nelle ore centrali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
🌧
17°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
19°
|
18:00
⛅
18°
|
19:00
⛅
18°
⚠ Possibile rovescio nelle ore centrali, poi schiarite
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 175 F
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Central PVTISTES – ore 12:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Raphael Collignon (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia · 17 Maggio 2026
|⛅
|
18°C
Sole e nubi · Picco 23°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
⛅
23°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
☀
22°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
20°
✅ Giornata stabile e asciutta
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 75 F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 12:30
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Hynek Barton / Michael Vrbensky
ATP Tunis
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow [1]
1
7
10
Hynek Barton / Michael Vrbensky [3]
6
5
8
Vincitore: Martos Gornes / Walkow
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Barton / Vrbensky
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
7-6
8-6
8-7
df
8-8
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Barton / Vrbensky
6-5 → 7-5
S. Martos Gornes / Walkow
5-5 → 6-5
H. Barton / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
5-4 → 5-5
S. Martos Gornes / Walkow
4-4 → 5-4
H. Barton / Vrbensky
3-4 → 4-4
S. Martos Gornes / Walkow
2-4 → 3-4
H. Barton / Vrbensky
2-3 → 2-4
S. Martos Gornes / Walkow
1-3 → 2-3
H. Barton / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Martos Gornes / Walkow
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-1 → 1-2
H. Barton / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
S. Martos Gornes / Walkow
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Barton / Vrbensky
1-5 → 1-6
S. Martos Gornes / Walkow
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
H. Barton / Vrbensky
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-3 → 1-4
S. Martos Gornes / Walkow
0-3 → 1-3
H. Barton / Vrbensky
0-2 → 0-3
S. Martos Gornes / Walkow
0-1 → 0-2
H. Barton / Vrbensky
0-0 → 0-1
Tristan Boyer vs Dali Blanch (Non prima 15:00)
ATP Tunis
Tristan Boyer
6
6
Dali Blanch
1
0
Vincitore: Boyer
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Boyer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
D. Blanch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
T. Boyer
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Boyer
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
T. Boyer
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 17 Maggio 2026
|⛅
|
14°C
Rovesci al mattino, poi sole · Picco 20°C
|
|CIELO
|In miglioramento
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
09:00
⛅
14°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
🌧
17°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
☀
19°
|
14:00
☀
20°
|
15:00
☀
19°
|
16:00
☀
19°
|
17:00
☀
18°
|
18:00
☀
18°
⚠ Rovesci possibili al mattino, condizioni migliori dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 100 F
🌧 Rovesci mattutini
☀ Schiarite
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 12:00
Laslo Djere vs Emilio Nava
ATP Oeiras
Laslo Djere
6
6
Emilio Nava [2]
3
4
Vincitore: Djere
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Nava
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
E. Nava
0-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Djere
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
L. Djere
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Nava
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Tiago Pereira / David Vega Hernandez
ATP Oeiras
Tiago Pereira / David Vega Hernandez
3
2
Siddhant Banthia / Alexander Donski
6
6
Vincitore: Banthia / Donski
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Banthia / Donski
2-5 → 2-6
T. Pereira / Vega Hernandez
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Pereira / Vega Hernandez
1-3 → 2-3
S. Banthia / Donski
1-2 → 1-3
T. Pereira / Vega Hernandez
1-1 → 1-2
S. Banthia / Donski
1-0 → 1-1
T. Pereira / Vega Hernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Donski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
T. Pereira / Vega Hernandez
2-5 → 3-5
S. Banthia / Donski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Pereira / Vega Hernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
1-4 → 2-4
S. Banthia / Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
T. Pereira / Vega Hernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
S. Banthia / Donski
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
T. Pereira / Vega Hernandez
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
S. Banthia / Donski
0-0 → 0-1
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 17 Maggio 2026
|⛅
|
31°C
Caldo, temporali serali · Picco 34°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Temporali in serata
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
33°
|
17:00
⛈
31°
|
18:00
☁
30°
|
19:00
⛈
28°
|
20:00
☁
28°
|
21:00
☁
27°
|
22:00
⛈
26°
🔥 Caldo nelle ore centrali, temporali possibili in serata
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
CH 50 F
⛅ Variabile
⛈ Temporali
🔥 Caldo
🎾 Finali
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 11:30
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni vs Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
ATP Bengaluru
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni
6
6
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
2
3
Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Myneni
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
5-3 → 6-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-3 → 5-3
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
3-2 → 3-3
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-1 → 2-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
1-0 → 1-1
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov / Lomakin
5-2 → 6-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
4-2 → 5-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-1 → 2-2
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
1-0 → 1-1
N. Kaliyanda Poonacha / Myneni
0-0 → 1-0
Keegan Smith vs Philip Sekulic
ATP Bengaluru
Keegan Smith [1]
6
7
Philip Sekulic [4]
2
5
Vincitore: Smith
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
K. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Smith
15-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
ace
1-1 → 1-2
K. Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia · 17 Maggio 2026
|☀
|
15°C
Soleggiato · Picco 20°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
☀
16°
|
11:00
⛅
17°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
19°
|
15:00
⛅
20°
|
16:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
19°
|
18:00
⛅
18°
|
19:00
⛅
17°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 75 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
10:00Interrotta Choinski J. (Gbr) – Fery A. (Gbr)
ATP Zagreb
Jan Choinski [1]
A
5
7
5
Arthur Fery [4]•
40
7
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fery
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
ace
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Fery
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
10:00Interrotta Moller E. (Den) – Piros Z. (Hun)
ATP Zagreb
Elmer Moller [3]
30
2
6
3
Zsombor Piros [5]•
0
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Moller
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
E. Moller
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
E. Moller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Moller
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Piros
15-0
15-15
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-1 → 1-2
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina · 17 Maggio 2026
|⛅
|
6°C
Fresco, poi soleggiato · Picco 15°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
09:00
☀
5°
|
10:00
⛅
7°
|
11:00
⛅
9°
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12:00
⛅
11°
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15:00
☀
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☀
13°
🥶 Mattinata fresca, giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
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🎾
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
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CH 50 F
☀ Soleggiato
🥶 Fresco
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Juan Manuel La Serna vs Franco Roncadelli
ATP Cordoba
Franco Roncadelli [3]
5
6
3
Juan Manuel La Serna [8]
7
2
6
Vincitore: La Serna
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Roncadelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
J. Manuel La Serna
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Manuel La Serna
2-3 → 2-4
F. Roncadelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
J. Manuel La Serna
2-1 → 2-2
J. Manuel La Serna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel La Serna
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
J. Manuel La Serna
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
F. Roncadelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Manuel La Serna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
F. Roncadelli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
J. Manuel La Serna
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel La Serna
5-6 → 5-7
J. Manuel La Serna
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
J. Manuel La Serna
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Manuel La Serna
1-4 → 2-4
F. Roncadelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
J. Manuel La Serna
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-3 → 0-4
J. Manuel La Serna
0-1 → 0-2
Conner Huertas Del Pino / Arklon Huertas Del Pino vs Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
ATP Cordoba
Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
6
6
Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
3
4
Vincitore: Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
I. Monzon / Villalon
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
I. Monzon / Villalon
0-15
15-15
15-30
df
40-30
4-2 → 4-3
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
3-2 → 4-2
I. Monzon / Villalon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
I. Monzon / Villalon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
I. Monzon / Villalon
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
5-3 → 6-3
I. Monzon / Villalon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
3-3 → 4-3
I. Monzon / Villalon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
3-2 → 3-3
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Monzon / Villalon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
1-1 → 2-1
I. Monzon / Villalon
1-0 → 1-1
C. Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
0-0 → 1-0
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