Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

17/05/2026 09:26 Nessun commento
Miomir Kecmanovic SRB, 31.08.1999 - Foto getty images
Miomir Kecmanovic SRB, 31.08.1999 - Foto getty images

🇪🇸
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna  ·  17 Maggio 2026

15°C
Sole e nubi  ·  Picco 24°C
CIELO Nubi in aumento
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
24°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
22°
✅  Giornata asciutta, nubi in aumento dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 175 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Pista Central – ore 13:00
Sander Arends NED / David Pel NED vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia  ·  17 Maggio 2026

14°C
Nuvoloso, rovescio possibile  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci nelle ore centrali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
🌧
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
18°
⚠  Possibile rovescio nelle ore centrali, poi schiarite
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 175 F
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Central PVTISTES – ore 12:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Raphael Collignon BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare







🇹🇳
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia  ·  17 Maggio 2026

18°C
Sole e nubi  ·  Picco 23°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
23°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
✅  Giornata stabile e asciutta
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

COURT CENTRAL – ore 12:30
Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Hynek Barton CZE / Michael Vrbensky CZE

ATP Tunis
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow [1]
1
7
10
Hynek Barton / Michael Vrbensky [3]
6
5
8
Vincitore: Martos Gornes / Walkow
Mostra dettagli

Tristan Boyer USA vs Dali Blanch USA (Non prima 15:00)

ATP Tunis
Tristan Boyer
6
6
Dali Blanch
1
0
Vincitore: Boyer
Mostra dettagli







🇵🇹
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  17 Maggio 2026

14°C
Rovesci al mattino, poi sole  ·  Picco 20°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Rovesci al mattino
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
09:00
14°
10:00
🌧
16°
11:00
🌧
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°
⚠  Rovesci possibili al mattino, condizioni migliori dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 100 F
🌧  Rovesci mattutini
☀  Schiarite
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 12:00
Laslo Djere SRB vs Emilio Nava USA

ATP Oeiras
Laslo Djere
6
6
Emilio Nava [2]
3
4
Vincitore: Djere
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Tiago Pereira POR / David Vega Hernandez ESP

ATP Oeiras
Tiago Pereira / David Vega Hernandez
3
2
Siddhant Banthia / Alexander Donski
6
6
Vincitore: Banthia / Donski
Mostra dettagli







🇮🇳
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India  ·  17 Maggio 2026

31°C
Caldo, temporali serali  ·  Picco 34°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Temporali in serata
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 17 Maggio
13:00
31°
14:00
32°
15:00
34°
16:00
33°
17:00
31°
18:00
30°
19:00
28°
20:00
28°
21:00
27°
22:00
26°
🔥  Caldo nelle ore centrali, temporali possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
CH 50 F
⛅  Variabile
⛈  Temporali
🔥  Caldo
🎾  Finali
🏀  Cemento

CENTRE COURT – ore 11:30
Niki Kaliyanda Poonacha IND / Saketh Myneni IND vs Petr Bar Biryukov RUS / Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Bengaluru
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni
6
6
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
2
3
Vincitore: Kaliyanda Poonacha / Myneni
Mostra dettagli

Keegan Smith USA vs Philip Sekulic AUS

ATP Bengaluru
Keegan Smith [1]
6
7
Philip Sekulic [4]
2
5
Vincitore: Smith
Mostra dettagli







🇭🇷
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia  ·  17 Maggio 2026

15°C
Soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
17°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

10:00Interrotta Choinski J. (Gbr) – Fery A. (Gbr)

ATP Zagreb
Jan Choinski [1]
A
5
7
5
Arthur Fery [4]
40
7
6
2
Mostra dettagli

10:00Interrotta Moller E. (Den) – Piros Z. (Hun)

ATP Zagreb
Elmer Moller [3]
30
2
6
3
Zsombor Piros [5]
0
6
3
4
Mostra dettagli







🇦🇷
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina  ·  17 Maggio 2026

6°C
Fresco, poi soleggiato  ·  Picco 15°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Maggio
09:00
10:00
11:00
12:00
11°
13:00
12°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
15°
17:00
14°
18:00
13°
🥶  Mattinata fresca, giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 17 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 50 F
☀  Soleggiato
🥶  Fresco
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 16:00
Juan Manuel La Serna ARG vs Franco Roncadelli URU

ATP Cordoba
Franco Roncadelli [3]
5
6
3
Juan Manuel La Serna [8]
7
2
6
Vincitore: La Serna
Mostra dettagli

Conner Huertas Del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino PER vs Ignacio Monzon ARG / Nicolas Villalon CHI

ATP Cordoba
Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
6
6
Ignacio Monzon / Nicolas Villalon
3
4
Vincitore: Huertas del Pino / Huertas Del Pino Cordova
Mostra dettagli

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