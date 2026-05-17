Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 18 Maggio 2026. In campo sette azzurri
Lisa Pigato 🇮🇹 Andrea Pellegrino 🇮🇹 Federico Cina 🇮🇹 Stefano Napolitano 🇮🇹 Martina Trevisan 🇮🇹 Stefano Travaglia 🇮🇹 Marco Cecchinato 🇮🇹
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Hugo Grenier vs Lloyd Harris
Maja Chwalinska vs Alice Rame
David Goffin vs Chun-Hsin Tseng
Sloane Stephens vs Carol Young Suh Lee
Court 14 – Ore: 10:00
Antoine Ghibaudo vs Michael Zheng
Daniel Evans vs Daniel Jade
Robin Bertrand vs Daniil Glinka
Mary Stoiana vs Selena Janicijevic
Susan Bandecchi vs Chloé Paquet
Court 7 – Ore: 10:00
Eleejah Inisan vs Julia Avdeeva
Genaro Alberto Olivieri vs Thomas Faurel
Mayar Sherif vs Andrea Lazaro garcia
Gonzalo Bueno vs Florent Bax
Charles Broom vs Ugo Blanchet
Court 6 – Ore: 10:00
Manon Leonard vs Himeno Sakatsume
Polina Iatcenko vs Carole Monnet
Aliona Falei vs Lisa Pigato
Alex Barrena vs Alexis Galarneau
Kayla Day vs Oceane Dodin
Court 2 – Ore: 10:00
Kathinka Von deichmann vs Joanna Garland
Sinja Kraus vs Celine Naef
Juan Carlos Prado angelo vs Mackenzie Mcdonald
Matilde Jorge vs Elvina Kalieva
Court 3 – Ore: 10:00
Lanlana Tararudee vs Despina Papamichail
Elizara Yaneva vs Irina-Camelia Begu
Frederico Ferreira silva vs Federico Agustin Gomez
Bernard Tomic vs Moez Echargui
Court 4 – Ore: 10:00
Ilia Simakin vs Liam Draxl
Lina Gjorcheska vs Suzan Lamens
Mona Barthel vs Anna-Lena Friedsam
Lukas Neumayer vs Alex Bolt
Court 5 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino vs Nicolas Moreno de alboran
Ekaterine Gorgodze vs Tamara Zidansek
Ana Sofia Sánchez vs Leyre Romero gormaz
Federico Cina vs Yosuke Watanuki
Court 8 – Ore: 10:00
Miriam Bulgaru vs Hanyu Guo
Facundo Diaz acosta vs Christopher O’connell
Greet Minnen vs Anastasia Gasanova
Alejandro Moro canas vs Stefano Napolitano
Court 9 – Ore: 10:00
Victoria Jimenez kasintseva vs Elena Pridankina
Jay Clarke vs Dane Sweeny
Martin Damm vs Toby Samuel
Linda Klimovicova vs Lola Radivojevic
Vilius Gaubas vs Federico Coria
Court 10 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas vs Tereza Mrdeza
Otto Virtanen vs August Holmgren
Gabriela Knutson vs Martina Trevisan
Nikoloz Basilashvili vs Pedro Boscardin dias
Nicolas Mejia vs Pablo Llamas ruiz
Court 11 – Ore: 10:00
Mai Hontama vs Taylah Preston
Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis
Dalibor Svrcina vs Guy Den ouden
Alina Korneeva vs Nao Hibino
Aliaksandra Sasnovich vs Whitney Osuigwe
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong vs Fajing Sun
Remy Bertola vs Shintaro Mochizuki
Yue Yuan vs Harriet Dart
Vitaliy Sachko vs Jack Pinnington jones
Dominika Salkova vs Veronika Podrez
Court 13 – Ore: 10:00
Juan Pablo Ficovich vs Stefano Travaglia
Max Houkes vs Marco Cecchinato
Noma Noha akugue vs Tatiana Prozorova
Arantxa Rus vs Jazmin Ortenzi
Joao Lucas Reis da silva vs Calvin Hemery
Nel maschile domani buone possibilità per tutti gli Italiani