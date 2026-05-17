Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 18 Maggio 2026. In campo sette azzurri

17/05/2026 18:12 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🗼 Azzurri in campo domani a Parigi 🗼
Lisa Pigato 🇮🇹 Andrea Pellegrino 🇮🇹 Federico Cina 🇮🇹 Stefano Napolitano 🇮🇹 Martina Trevisan 🇮🇹 Stefano Travaglia 🇮🇹 Marco Cecchinato 🇮🇹



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Hugo Grenier FRA vs Lloyd Harris RSA
Maja Chwalinska POL vs Alice Rame FRA
David Goffin BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE
Sloane Stephens USA vs Carol Young Suh Lee USA

Court 14 – Ore: 10:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Michael Zheng USA
Daniel Evans GBR vs Daniel Jade FRA
Robin Bertrand FRA vs Daniil Glinka EST
Mary Stoiana USA vs Selena Janicijevic FRA
Susan Bandecchi SUI vs Chloé Paquet FRA

Court 7 – Ore: 10:00
Eleejah Inisan FRA vs Julia Avdeeva ---
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Thomas Faurel FRA
Mayar Sherif EGY vs Andrea Lazaro garcia ESP
Gonzalo Bueno PER vs Florent Bax FRA
Charles Broom GBR vs Ugo Blanchet FRA

Court 6 – Ore: 10:00
Manon Leonard FRA vs Himeno Sakatsume JPN
Polina Iatcenko --- vs Carole Monnet FRA
Aliona Falei --- vs Lisa Pigato ITA
Alex Barrena ARG vs Alexis Galarneau CAN
Kayla Day USA vs Oceane Dodin FRA

Court 2 – Ore: 10:00
Kathinka Von deichmann LIE vs Joanna Garland TPE
Sinja Kraus AUT vs Celine Naef SUI
Juan Carlos Prado angelo BOL vs Mackenzie Mcdonald USA
Matilde Jorge POR vs Elvina Kalieva USA

Court 3 – Ore: 10:00
Lanlana Tararudee THA vs Despina Papamichail GRE
Elizara Yaneva BUL vs Irina-Camelia Begu ROU
Frederico Ferreira silva POR vs Federico Agustin Gomez ARG
Bernard Tomic AUS vs Moez Echargui TUN

Court 4 – Ore: 10:00
Ilia Simakin --- vs Liam Draxl CAN
Lina Gjorcheska MKD vs Suzan Lamens NED
Mona Barthel GER vs Anna-Lena Friedsam GER
Lukas Neumayer AUT vs Alex Bolt AUS

Court 5 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Moreno de alboran USA
Ekaterine Gorgodze GEO vs Tamara Zidansek SLO
Ana Sofia Sánchez MEX vs Leyre Romero gormaz ESP
Federico Cina ITA vs Yosuke Watanuki JPN

Court 8 – Ore: 10:00
Miriam Bulgaru ROU vs Hanyu Guo CHN
Facundo Diaz acosta ARG vs Christopher O’connell AUS
Greet Minnen BEL vs Anastasia Gasanova ---
Alejandro Moro canas ESP vs Stefano Napolitano ITA

Court 9 – Ore: 10:00
Victoria Jimenez kasintseva AND vs Elena Pridankina ---
Jay Clarke GBR vs Dane Sweeny AUS
Martin Damm USA vs Toby Samuel GBR
Linda Klimovicova POL vs Lola Radivojevic SRB
Vilius Gaubas LTU vs Federico Coria ARG

Court 10 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Tereza Mrdeza CRO
Otto Virtanen FIN vs August Holmgren DEN
Gabriela Knutson CZE vs Martina Trevisan ITA
Nikoloz Basilashvili GEO vs Pedro Boscardin dias BRA
Nicolas Mejia COL vs Pablo Llamas ruiz ESP

Court 11 – Ore: 10:00
Mai Hontama JPN vs Taylah Preston AUS
Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE
Dalibor Svrcina CZE vs Guy Den ouden NED
Alina Korneeva --- vs Nao Hibino JPN
Aliaksandra Sasnovich --- vs Whitney Osuigwe USA

Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Fajing Sun CHN
Remy Bertola SUI vs Shintaro Mochizuki JPN
Yue Yuan CHN vs Harriet Dart GBR
Vitaliy Sachko UKR vs Jack Pinnington jones GBR
Dominika Salkova CZE vs Veronika Podrez UKR

Court 13 – Ore: 10:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Stefano Travaglia ITA
Max Houkes NED vs Marco Cecchinato ITA
Noma Noha akugue GER vs Tatiana Prozorova ---
Arantxa Rus NED vs Jazmin Ortenzi ARG
Joao Lucas Reis da silva BRA vs Calvin Hemery FRA

ospite1 (Guest) 17-05-2026 18:55

Nel maschile domani buone possibilità per tutti gli Italiani

