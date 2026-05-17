Roland Garros 2026 ATP, Copertina

Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri alla caccia del Md

17/05/2026 14:25 3 commenti
Andrea Pellegrino (foto FITP)
Andrea Pellegrino (foto FITP)

FRA Roland Garros – Tabellone Qualificazione maschile (con tutti gli spot) – terra
(1) Jesper De jong NED vs Fajing Sun CHN
Ilia Simakin --- vs Liam Draxl CAN
Antoine Ghibaudo FRA vs Michael Zheng USA
Juan Pablo Ficovich ARG vs (29) Stefano Travaglia ITA

(2) Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE
Max Houkes NED vs Marco Cecchinato ITA
Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Moreno de alboran USA
Hugo Grenier FRA vs (31) Lloyd Harris RSA

(3) Emilio Nava USA vs Yunchaokete Bu CHN
Thiago Seyboth wild BRA vs Yu Hsiou Hsu TPE
Elias Ymer SWE vs Arthur Fery GBR
Rei Sakamoto JPN vs (24) Pedro Martinez ESP

(4) Coleman Wong HKG vs Billy Harris GBR
James Mccabe AUS vs Zdenek Kolar CZE
Robin Bertrand FRA vs Daniil Glinka EST
Juan Carlos Prado angelo BOL vs (18) Mackenzie Mcdonald USA

(5) Francesco Maestrelli ITA vs Rio Noguchi JPN
Lautaro Midon ARG vs Roberto Carballes baena ESP
Matej Dodig CRO vs Yi Zhou CHN
Sean Cuenin FRA vs (21) Hugo Dellien BOL

(6) Alex Molcan SVK vs Oliver Crawford GBR
Aziz Dougaz TUN vs Felix Gill GBR
Nerman Fatic BIH vs Luka Mikrut CRO
Lorenzo Giustino ITA vs (32) Kyrian Jacquet FRA

(7) Martin Damm USA vs Toby Samuel GBR
David Goffin BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE
Gonzalo Bueno PER vs Florent Bax FRA
Vitaliy Sachko UKR vs (25) Jack Pinnington jones GBR

(8) Dalibor Svrcina CZE vs Guy Den ouden NED
Frederico Ferreira silva POR vs Federico Agustin Gomez ARG
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Thomas Faurel FRA
Jay Clarke GBR vs (23) Dane Sweeny AUS

(9) Nikoloz Basilashvili GEO vs Pedro Boscardin dias BRA
Alex Barrena ARG vs Alexis Galarneau CAN
Federico Cina ITA vs Yosuke Watanuki JPN
Bernard Tomic AUS vs (28) Moez Echargui TUN

(10) Jaime Faria POR vs Grigor Dimitrov BUL
Colton Smith USA vs Alvaro Guillen meza ECU
Alejandro Moro canas ESP vs Stefano Napolitano ITA
Lukas Neumayer AUT vs (26) Alex Bolt AUS

(11) Henrique Rocha POR vs Zsombor Piros HUN
Borna Gojo CRO vs Sascha Gueymard wayenburg FRA
Gustavo Heide BRA vs Dan Added FRA
Jurij Rodionov AUT vs (20) Dusan Lajovic SRB

(12) Vilius Gaubas LTU vs Federico Coria ARG
Joao Lucas Reis da silva BRA vs Calvin Hemery FRA
Charles Broom GBR vs Ugo Blanchet FRA
Nicolas Mejia COL vs (27) Pablo Llamas ruiz ESP

(13) Jan Choinski GBR vs Andy Andrade ECU
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Kaichi Uchida JPN
Liam Broady GBR vs Gianluca Cadenasso ITA
Chris Rodesch LUX vs (17) Leandro Riedi SUI

(14) Nicolai Budkov kjaer NOR vs Gilles Arnaud Bailly BEL
Jerome Kym SUI vs Tom Gentzsch GER
Joel Schwaerzler AUT vs Clement Chidekh FRA
Mark Lajal EST vs (30) Roman Safiullin ---

(15) Tristan Schoolkate AUS vs Kimmer Coppejans BEL
Elmer Moller DEN vs Timofey Skatov KAZ
Luka Pavlovic FRA vs Harry Wendelken GBR
Harold Mayot FRA vs (22) Tomas Barrios vera CHI

(16) Otto Virtanen FIN vs August Holmgren DEN
Daniel Evans GBR vs Daniel Jade FRA
Facundo Diaz acosta ARG vs Christopher O’connell AUS
Remy Bertola SUI vs (19) Shintaro Mochizuki JPN

TAG: ,

3 commenti

effeddielle (Guest) 17-05-2026 14:39

Napolitano ha uno spot non impossibile..poi lui al RG Rende sempre di più. Anche quello di ceck e pellegrino (un peccato per questo ultimo non essere stato TDS) potrebbe essere fattibile. Ciná impronosticabile, per travaglia dura già dalla prima partita

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 17-05-2026 14:35

@ pablito (#4618116)

Domani dalle ore 10!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
pablito 17-05-2026 14:32

Quando cominciano ?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!