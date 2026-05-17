Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri alla caccia del Md
Roland Garros – Tabellone Qualificazione maschile (con tutti gli spot) – terra
(1) Jesper De jong vs Fajing Sun
Ilia Simakin vs Liam Draxl
Antoine Ghibaudo vs Michael Zheng
Juan Pablo Ficovich vs (29) Stefano Travaglia
(2) Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis
Max Houkes vs Marco Cecchinato
Andrea Pellegrino vs Nicolas Moreno de alboran
Hugo Grenier vs (31) Lloyd Harris
(3) Emilio Nava vs Yunchaokete Bu
Thiago Seyboth wild vs Yu Hsiou Hsu
Elias Ymer vs Arthur Fery
Rei Sakamoto vs (24) Pedro Martinez
(4) Coleman Wong vs Billy Harris
James Mccabe vs Zdenek Kolar
Robin Bertrand vs Daniil Glinka
Juan Carlos Prado angelo vs (18) Mackenzie Mcdonald
(5) Francesco Maestrelli vs Rio Noguchi
Lautaro Midon vs Roberto Carballes baena
Matej Dodig vs Yi Zhou
Sean Cuenin vs (21) Hugo Dellien
(6) Alex Molcan vs Oliver Crawford
Aziz Dougaz vs Felix Gill
Nerman Fatic vs Luka Mikrut
Lorenzo Giustino vs (32) Kyrian Jacquet
(7) Martin Damm vs Toby Samuel
David Goffin vs Chun-Hsin Tseng
Gonzalo Bueno vs Florent Bax
Vitaliy Sachko vs (25) Jack Pinnington jones
(8) Dalibor Svrcina vs Guy Den ouden
Frederico Ferreira silva vs Federico Agustin Gomez
Genaro Alberto Olivieri vs Thomas Faurel
Jay Clarke vs (23) Dane Sweeny
(9) Nikoloz Basilashvili vs Pedro Boscardin dias
Alex Barrena vs Alexis Galarneau
Federico Cina vs Yosuke Watanuki
Bernard Tomic vs (28) Moez Echargui
(10) Jaime Faria vs Grigor Dimitrov
Colton Smith vs Alvaro Guillen meza
Alejandro Moro canas vs Stefano Napolitano
Lukas Neumayer vs (26) Alex Bolt
(11) Henrique Rocha vs Zsombor Piros
Borna Gojo vs Sascha Gueymard wayenburg
Gustavo Heide vs Dan Added
Jurij Rodionov vs (20) Dusan Lajovic
(12) Vilius Gaubas vs Federico Coria
Joao Lucas Reis da silva vs Calvin Hemery
Charles Broom vs Ugo Blanchet
Nicolas Mejia vs (27) Pablo Llamas ruiz
(13) Jan Choinski vs Andy Andrade
Pierre-Hugues Herbert vs Kaichi Uchida
Liam Broady vs Gianluca Cadenasso
Chris Rodesch vs (17) Leandro Riedi
(14) Nicolai Budkov kjaer vs Gilles Arnaud Bailly
Jerome Kym vs Tom Gentzsch
Joel Schwaerzler vs Clement Chidekh
Mark Lajal vs (30) Roman Safiullin
(15) Tristan Schoolkate vs Kimmer Coppejans
Elmer Moller vs Timofey Skatov
Luka Pavlovic vs Harry Wendelken
Harold Mayot vs (22) Tomas Barrios vera
(16) Otto Virtanen vs August Holmgren
Daniel Evans vs Daniel Jade
Facundo Diaz acosta vs Christopher O’connell
Remy Bertola vs (19) Shintaro Mochizuki
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
3 commenti
Napolitano ha uno spot non impossibile..poi lui al RG Rende sempre di più. Anche quello di ceck e pellegrino (un peccato per questo ultimo non essere stato TDS) potrebbe essere fattibile. Ciná impronosticabile, per travaglia dura già dalla prima partita
@ pablito (#4618116)
Domani dalle ore 10!
Quando cominciano ?