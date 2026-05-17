Mboko in prova con Fissette (ex coach Swiatek)

La giovane canadese Victoria Mboko, una delle due teenager attualmente presenti nella Top 10 WTA, avrebbe iniziato una collaborazione con Wim Fissette, ex coach di Iga Swiatek e Naomi Osaka e di numerose altre giocatrici del circuito femminile. Il loro sarebbe il classico periodo di prova, per valutare se ci sono le basi comuni per proseguire la collaborazione. Lo rivela il cronista americano Ben Rothenberg.

Mboko, numero 9 del ranking WTA, sarà insieme al tecnico belga nel torneo di Strasburgo, tappa di avvicinamento a Roland Garros. La canadese si è imposta all’attenzione del grande pubblico grazie al trionfo ottenuto a Montreal lo scorso anno. Nel 2026 vanta un record di 19 vittorie e 7 sconfitte, con le finali ad Adelaide e Doha, prima di centrare due quarti di finale consecutivi a Indian Wells e Miami, in entrambi al debutto nei rispettivi tornei.

La sua stagione sulla terra battuta, invece, si è interrotta subito con la sconfitta all’esordio a Madrid, seguita dal forfait a Roma a causa di un problema fisico.

Mboko è stata allenata finora da Nathalie Tauziat, ex numero 3 del mondo, e da Noëlle van Lottum, responsabile del settore femminile di Tennis Canada ed ex Top 60 sia in singolare sia in doppio. Non è ancora chiaro se le due figure resteranno nel team della giocatrice: ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

Mboko è la testa di serie numero 1 a Strasburgo e al secondo turno affronterà la vincente del match tra Wang Xinyu e Lois Boisson, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno.