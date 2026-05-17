Roland Garros 2026 Copertina, WTA

Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono cinque le azzurre alla caccia del Md

17/05/2026 14:00 1 commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

FRA Roland Garros – Tabellone Qualificazione femminile (con tutti gli spot) – terra
(1) Lanlana Tararudee THA vs Despina Papamichail GRE
Miriam Bulgaru ROU vs Hanyu Guo CHN
Sofia Costoulas BEL vs Tereza Mrdeza CRO
Mai Hontama JPN vs (19) Taylah Preston AUS

(2) Sinja Kraus AUT vs Celine Naef SUI
Noma Noha akugue GER vs Tatiana Prozorova ---
Mona Barthel GER vs Anna-Lena Friedsam GER
Ekaterine Gorgodze GEO vs (22) Tamara Zidansek SLO

(3) Ashlyn Krueger USA vs Margaux Rouvroy FRA
Luisina Giovannini ARG vs Eva Guerrero alvarez ESP
Mary Stoiana USA vs Selena Janicijevic FRA
Matilde Jorge POR vs (28) Elvina Kalieva USA

(4) Darja Vidmanova CZE vs Xinyu Gao CHN
Harmony Tan FRA vs Karman Thandi IND
Linda Fruhvirtova CZE vs Lucie Havlickova CZE
Jessika Ponchet FRA vs (23) Priscilla Hon AUS

(5) Lulu Sun NZL vs Ye-Xin Ma CHN
Jeline Vandromme BEL vs Aoi Ito JPN
Laura Pigossi BRA vs Claire Liu USA
Ayana Akli USA vs (26) Katarzyna Kawa POL

(6) Victoria Jimenez kasintseva AND vs Elena Pridankina ---
Eleejah Inisan FRA vs Julia Avdeeva ---
Kathinka Von deichmann LIE vs Joanna Garland TPE
Manon Leonard FRA vs (21) Himeno Sakatsume JPN

(7) Darja Semenistaja LAT vs Iryna Shymanovich ---
Katarina Zavatska UKR vs Carol Zhao CAN
Lucia Bronzetti ITA vs Varvara Lepchenko USA
Lucrezia Stefanini ITA vs (18) Alina Charaeva ---

(8) Maja Chwalinska POL vs Alice Rame FRA
Polina Iatcenko --- vs Carole Monnet FRA
Elizara Yaneva BUL vs Irina-Camelia Begu ROU
Lina Gjorcheska MKD vs (17) Suzan Lamens NED

(9) Mayar Sherif EGY vs Andrea Lazaro garcia ESP
Gabriela Knutson CZE vs Martina Trevisan ITA
Greet Minnen BEL vs Anastasia Gasanova ---
Linda Klimovicova POL vs (32) Lola Radivojevic SRB

(10) Yue Yuan CHN vs Harriet Dart GBR
Ana Sofia Sánchez MEX vs Leyre Romero gormaz ESP
Sloane Stephens USA vs Carol Young Suh Lee USA
Aliona Falei --- vs (29) Lisa Pigato ITA

(11) Kaja Juvan SLO vs Anna Siskova CZE
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Julie Belgraver FRA
Teodora Kostovic SRB vs Elizabeth Mandlik USA
Nuria Brancaccio ITA vs (27) Kaitlin Quevedo ESP

(12) Dominika Salkova CZE vs Veronika Podrez UKR
Susan Bandecchi SUI vs Chloé Paquet FRA
Katherine Sebov CAN vs Viktoria Hruncakova SVK
Daphnée Mpetshi perricard FRA vs (25) Bianca Andreescu CAN

(13) Rebecca Sramkova SVK vs Kayla Cross CAN
Francisca Jorge POR vs Xiaodi You CHN
Rebeka Masarova SUI vs Maria Lourdes Carle ARG
Cadence Brace CAN vs (24) Maria Timofeeva UZB

(14) Aliaksandra Sasnovich --- vs Whitney Osuigwe USA
Kayla Day USA vs Oceane Dodin FRA
Amandine Monnot FRA vs Marina Bassols ribera ESP
Yeonwoo Ku KOR vs (20) Karolina Pliskova CZE

(15) Alina Korneeva --- vs Nao Hibino JPN
Arantxa Rus NED vs Jazmin Ortenzi ARG
Julia Riera ARG vs Laura Samson CZE
Robin Montgomery USA vs (31) Maddison Inglis AUS

(16) Polina Kudermetova UZB vs Anouk Koevermans NED
Irene Burillo ESP vs Viktoriya Tomova BUL
Tahlia Kokkinis AUS vs Storm Hunter AUS
Kristina Mladenovic FRA vs (30) Xiyu Wang CHN

TAG: ,

1 commento

pablito 17-05-2026 14:35

Andreescu e Pliskova nelle Q ? 🙁

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver