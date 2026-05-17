Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono cinque le azzurre alla caccia del Md
Roland Garros – Tabellone Qualificazione femminile (con tutti gli spot) – terra
(1) Lanlana Tararudee vs Despina Papamichail
Miriam Bulgaru vs Hanyu Guo
Sofia Costoulas vs Tereza Mrdeza
Mai Hontama vs (19) Taylah Preston
(2) Sinja Kraus vs Celine Naef
Noma Noha akugue vs Tatiana Prozorova
Mona Barthel vs Anna-Lena Friedsam
Ekaterine Gorgodze vs (22) Tamara Zidansek
(3) Ashlyn Krueger vs Margaux Rouvroy
Luisina Giovannini vs Eva Guerrero alvarez
Mary Stoiana vs Selena Janicijevic
Matilde Jorge vs (28) Elvina Kalieva
(4) Darja Vidmanova vs Xinyu Gao
Harmony Tan vs Karman Thandi
Linda Fruhvirtova vs Lucie Havlickova
Jessika Ponchet vs (23) Priscilla Hon
(5) Lulu Sun vs Ye-Xin Ma
Jeline Vandromme vs Aoi Ito
Laura Pigossi vs Claire Liu
Ayana Akli vs (26) Katarzyna Kawa
(6) Victoria Jimenez kasintseva vs Elena Pridankina
Eleejah Inisan vs Julia Avdeeva
Kathinka Von deichmann vs Joanna Garland
Manon Leonard vs (21) Himeno Sakatsume
(7) Darja Semenistaja vs Iryna Shymanovich
Katarina Zavatska vs Carol Zhao
Lucia Bronzetti vs Varvara Lepchenko
Lucrezia Stefanini vs (18) Alina Charaeva
(8) Maja Chwalinska vs Alice Rame
Polina Iatcenko vs Carole Monnet
Elizara Yaneva vs Irina-Camelia Begu
Lina Gjorcheska vs (17) Suzan Lamens
(9) Mayar Sherif vs Andrea Lazaro garcia
Gabriela Knutson vs Martina Trevisan
Greet Minnen vs Anastasia Gasanova
Linda Klimovicova vs (32) Lola Radivojevic
(10) Yue Yuan vs Harriet Dart
Ana Sofia Sánchez vs Leyre Romero gormaz
Sloane Stephens vs Carol Young Suh Lee
Aliona Falei vs (29) Lisa Pigato
(11) Kaja Juvan vs Anna Siskova
Guiomar Maristany zuleta de reales vs Julie Belgraver
Teodora Kostovic vs Elizabeth Mandlik
Nuria Brancaccio vs (27) Kaitlin Quevedo
(12) Dominika Salkova vs Veronika Podrez
Susan Bandecchi vs Chloé Paquet
Katherine Sebov vs Viktoria Hruncakova
Daphnée Mpetshi perricard vs (25) Bianca Andreescu
(13) Rebecca Sramkova vs Kayla Cross
Francisca Jorge vs Xiaodi You
Rebeka Masarova vs Maria Lourdes Carle
Cadence Brace vs (24) Maria Timofeeva
(14) Aliaksandra Sasnovich vs Whitney Osuigwe
Kayla Day vs Oceane Dodin
Amandine Monnot vs Marina Bassols ribera
Yeonwoo Ku vs (20) Karolina Pliskova
(15) Alina Korneeva vs Nao Hibino
Arantxa Rus vs Jazmin Ortenzi
Julia Riera vs Laura Samson
Robin Montgomery vs (31) Maddison Inglis
(16) Polina Kudermetova vs Anouk Koevermans
Irene Burillo vs Viktoriya Tomova
Tahlia Kokkinis vs Storm Hunter
Kristina Mladenovic vs (30) Xiyu Wang
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
Andreescu e Pliskova nelle Q ? 🙁