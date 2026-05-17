Sinner nella leggenda: vince Roma e completa il Career Golden Masters

Jannik Sinner continua a scrivere pagine storiche per il tennis italiano e mondiale. Con il successo agli Internazionali BNL d’Italia, conquistato battendo Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4 6-4, l’azzurro ha completato una collezione che apparteneva soltanto a Novak Djokovic: vincere almeno una volta tutti e nove i tornei ATP Masters 1000.

Un traguardo straordinario, perché né Rafael Nadal né Roger Federer erano riusciti a completare il cosiddetto Career Golden Masters. Prima di Sinner, l’unico a riuscirci era stato Djokovic, che nella sua carriera ha conquistato tutti i Masters 1000 almeno una volta e ha costruito un palmarès record in questa categoria. Sinner, invece, entra ora in una dimensione ancora più esclusiva: è il secondo giocatore della storia a completare il percorso.

Il dato rende l’impresa ancora più clamorosa: Sinner ha completato il 9 su 9 con 62 presenze in tabellone principale in meno rispetto a Djokovic. Un record nel record, che racconta la velocità con cui il numero uno del mondo ha scalato la storia recente del tennis. In pochi anni l’azzurro ha trasformato ogni Masters 1000 in un territorio di caccia, arrivando a quota 10 titoli in questa categoria.

La vittoria di Roma ha un valore speciale anche per il tennis italiano. Sinner è diventato il primo azzurro a vincere il torneo maschile al Foro Italico dai tempi di Adriano Panatta nel 1976. Un’attesa lunghissima, spezzata proprio dal giocatore che più di tutti sta riscrivendo i confini del movimento italiano.

A inizio stagione mancavano ancora quattro tasselli alla collezione di Sinner: Indian Wells, Monte-Carlo, Madrid e Roma. In pochi mesi l’azzurro li ha conquistati tutti, completando un percorso impressionante. La sua striscia nei Masters 1000 è diventata qualcosa di mai visto: dopo Parigi, sono arrivati i successi a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e ora Roma.

In finale contro Ruud, Sinner non ha avuto bisogno di strafare. Il norvegese ha provato a partire con coraggio, cercando di comandare con il diritto e di variare il gioco, ma nei momenti importanti Jannik ha mostrato ancora una volta la sua superiorità. Sul 4-4 del primo set ha piazzato l’allungo decisivo, poi nel secondo parziale ha trovato subito il break, gestendo il vantaggio con la freddezza dei grandi campioni.

Ruud arrivava alla finale con l’obiettivo di conquistare il primo set e la prima vittoria in carriera contro Sinner, ma ancora una volta si è dovuto arrendere. Il bilancio tra i due resta nettamente favorevole all’azzurro, che ha confermato la sua capacità di togliere tempo, campo e fiducia all’avversario nei momenti chiave.

Con questo titolo, Sinner si unisce anche a Rafael Nadal in un altro dato storico: vincere nello stesso anno i tre Masters 1000 sulla terra battuta, Monte-Carlo, Madrid e Roma. Nadal ci era riuscito nel 2010, Sinner lo ha fatto ora, rafforzando ulteriormente la sua candidatura al ruolo di grande favorito in vista del Roland Garros.

Il messaggio al circuito è chiarissimo: Game Over. Jannik Sinner non si accontenta più di vincere. Sta costruendo una nuova era, record dopo record, titolo dopo titolo. Roma è solo l’ultimo capitolo di una stagione che sta già assumendo i contorni della leggenda.





Francesco Paolo Villarico