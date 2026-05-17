Sinner nella leggenda: vince Roma e completa il Career Golden Masters
Jannik Sinner continua a scrivere pagine storiche per il tennis italiano e mondiale. Con il successo agli Internazionali BNL d’Italia, conquistato battendo Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4 6-4, l’azzurro ha completato una collezione che apparteneva soltanto a Novak Djokovic: vincere almeno una volta tutti e nove i tornei ATP Masters 1000.
Un traguardo straordinario, perché né Rafael Nadal né Roger Federer erano riusciti a completare il cosiddetto Career Golden Masters. Prima di Sinner, l’unico a riuscirci era stato Djokovic, che nella sua carriera ha conquistato tutti i Masters 1000 almeno una volta e ha costruito un palmarès record in questa categoria. Sinner, invece, entra ora in una dimensione ancora più esclusiva: è il secondo giocatore della storia a completare il percorso.
Il dato rende l’impresa ancora più clamorosa: Sinner ha completato il 9 su 9 con 62 presenze in tabellone principale in meno rispetto a Djokovic. Un record nel record, che racconta la velocità con cui il numero uno del mondo ha scalato la storia recente del tennis. In pochi anni l’azzurro ha trasformato ogni Masters 1000 in un territorio di caccia, arrivando a quota 10 titoli in questa categoria.
La vittoria di Roma ha un valore speciale anche per il tennis italiano. Sinner è diventato il primo azzurro a vincere il torneo maschile al Foro Italico dai tempi di Adriano Panatta nel 1976. Un’attesa lunghissima, spezzata proprio dal giocatore che più di tutti sta riscrivendo i confini del movimento italiano.
A inizio stagione mancavano ancora quattro tasselli alla collezione di Sinner: Indian Wells, Monte-Carlo, Madrid e Roma. In pochi mesi l’azzurro li ha conquistati tutti, completando un percorso impressionante. La sua striscia nei Masters 1000 è diventata qualcosa di mai visto: dopo Parigi, sono arrivati i successi a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e ora Roma.
In finale contro Ruud, Sinner non ha avuto bisogno di strafare. Il norvegese ha provato a partire con coraggio, cercando di comandare con il diritto e di variare il gioco, ma nei momenti importanti Jannik ha mostrato ancora una volta la sua superiorità. Sul 4-4 del primo set ha piazzato l’allungo decisivo, poi nel secondo parziale ha trovato subito il break, gestendo il vantaggio con la freddezza dei grandi campioni.
Ruud arrivava alla finale con l’obiettivo di conquistare il primo set e la prima vittoria in carriera contro Sinner, ma ancora una volta si è dovuto arrendere. Il bilancio tra i due resta nettamente favorevole all’azzurro, che ha confermato la sua capacità di togliere tempo, campo e fiducia all’avversario nei momenti chiave.
Con questo titolo, Sinner si unisce anche a Rafael Nadal in un altro dato storico: vincere nello stesso anno i tre Masters 1000 sulla terra battuta, Monte-Carlo, Madrid e Roma. Nadal ci era riuscito nel 2010, Sinner lo ha fatto ora, rafforzando ulteriormente la sua candidatura al ruolo di grande favorito in vista del Roland Garros.
Il messaggio al circuito è chiarissimo: Game Over. Jannik Sinner non si accontenta più di vincere. Sta costruendo una nuova era, record dopo record, titolo dopo titolo. Roma è solo l’ultimo capitolo di una stagione che sta già assumendo i contorni della leggenda.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
La leggenda sarebbe vincere tutti i 1000 nell’anno solare
Io a costo di essere blasfemo ci farei un pensiero (il che vorrebbe anche dire mettere a rischio l’eventuale chance di vittoria USO ma chi se ne frega tanto il GS dell’anno solare è impossibile avendo perso AO).
Insomma ovvio che adesso il tema è vincere Parigi e completare il GS di carriera e il filotto su terra che solo Nadal ha completato.
Una volta vinta Parigi, l’obiettivo dovrebbe essere fare il meglio che si può a WI (anche la sola prima settimana) e poi preparare il dominio dei 1000 su veloce: Montreal, Cincinnati, Shanghai e Bercy.
Questa sarebbe LA LEGGENDA!
Poi con calma prepariamo il GS solare nel 2027 o 2028
Fatto ciò deve dare l’assalto al numero assoluto di slam di Djokovic
E poi andare ad allenare Musetti (Ludovico)
@ pablito (#4618568)
Impressionante la somiglianza col palmarès del Djokovic a pari età (febbraio 2012, 24 anni e 9 mesi):
29 tornei vinti (idem)
Di cui:
5 Slam (uno in più)
1 ATP Finals (una in meno)
10 ATP 1000 (idem)
E aggiungerei, sempre a 24 anni e 9 mesi: Jannik 2 Coppe Davis, Nole 1 Coppa Davis
Nessuno sottlinea:
29mo torneo !
4 Slam
2 Finals
10 Master 1000
7 500
6 250
SINNER : IL PIU’ GRANDE DI TUTTI I TEMPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non volevo esagerare
Forza Musetti!
@ Vittorio carlito (#4618474)
Mondiale direi, solo del tennis italiano è limitativo… se qualcuno mi avesse prospettato sette o otto anni fa tutto questo che stiamo vivendo, avrei chiesto un TSO…
@ Silvy__89 (#4618524)
Mancano le Olimpiadi. Tu sai come mai non le ha giocate? Le avrebbe vinte con un dito nel naso
Sei un mito Jannik!
Completare i masters 7 anni prima di Djokovic è impressionante come tempistiche.
A 24 anni ora con il Roland Garros, può completare tutti i grandi titoli.
Se ve lo avessero raccontato le prime volte che avete visto Sinner ci avreste mai creduto?
Vero. Ma è anche vero che lo sforzo per questa impresa della cinquina è stato enorme, e lo abbiamo visto in campo (noi appassionati), e lo ha implicitamente sottolineato lui oggi, ringraziando lo staff fisio per la preparazione ai limiti del sovrumano. Ora Ferrara & C devono essere carrozzieri ancora più bravi, perché in due settimane deve arrivare a Parigi senza nemmeno un granello di ruggine. Lì sono 3 su 5. Su terra non si scherza.
Ci vorranno altri 50 anni per trovare un italiano a questi livelli. Ma forse non basteranno. La Davis la ha vinta. i 9 atp 100 li ha vinti. le Finals le ha vinte. Gli manca il Roland Garros. Andiamocelo a prendere. e poi le Olimpiadi. Ammesso che gli interessino..
E pensare che il “gracilino” gioca 5 master 1000 di fila, di cui tre su terra rossa, li vince tutti e 5 e non si rompe, mentre gli altri muscolati (Carlos, Mensik, Fils etc. etc.) sono tutti ai box in riparazione o lo sono stati. Qualcosa mi sfugge o, forse, non sarà che per far filare veloce la palla quel che serve è solo essere fluidi e decontratti anzichè gonfiare i quadricipiti e i pettorali? Per me andrà a vincere anche Parigi. Mi pare che siano più gli altri ad aver bisogno di pause fra una buona prestazione e un’altra, o almeno finora è stato così quest’anno.
Grande Sinner, hai definitivamente oscurato Panatta
“THE TWO-MAN CLUB”. cit ATP news
Orgoglio dell’Alto Adige…indi orgoglio italiano
Ti voglio bene
E gia’ una leggenda del tennis italiano
Record su record eguagliati, semplicemente troppo forte per tutti al momento, in attesa di Carlitos, comunque battuto negli ultimi 2 match.. niente da dire, dopo gli AO aveva dichiarato di non essere preoccupato e di sapere cosa fare per risalire.. detto fatto, grandissimo!!
Punterà a fare il bis così raggiunge Nole anche lì